Haftanın kültür sanat ajandası

31. İFSAK KISA FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR

Bu yıl 31. kez düzenlenecek olan İFSAK Kısa Film Festivali, 10-16 Mart 2025 tarihleri arasında Beyoğlu Sineması Pera ve İFSAK salonlarında gerçekleşecek. Ulusal ve Uluslararası olmak üzere iki ana bölümden oluşacak festivalde söyleşiler ve bir Masterclass etkinliği yer alacak. Festivalde ayrıca “İFSAK Sinema Emek Ödülü” de sahibini bulacak. Festivalin Ulusal bölümü, İFSAK 45. Kısa Film ve Belgesel Yarışması’nda ön elemeyi geçen 39 filmden oluşuyor. Uluslararası bölümde ise 23 ülkeden toplam 53 kısa film yer alacak. Yarışma sonuçları 15 Mart’ta yapılacak ödül töreninde açıklanarak dört kategoride ödüller sahiplerini bulacak.





YAZ, 32. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ’YLE CANLANACAK

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali kapılarını 1 Temmuz’da, 32’nci kez açmaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır İstanbul’da temmuzu caz ayına çeviren festival, aralarında Chucho Valdés Royal Quartet, Hermanos Gutiérrez, Max Richter, Meshell Ndegeocello, Grégory Privat, Chiara Civello, Kerem Görsev Quintet, Jazzmeia Horn ve Meltem Ege & Friends gibi usta sanatçı ve grupların yer aldığı programıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Festival biletleri 14 Mart’ta satışa çıkacak.

Festival 17 gün boyunca 40’a yakın konserde usta isimlerden yeni keşiflere 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak. Festivalin Müzikseverlerin Kadıköy’de iyi müziğin peşinden gideceği +1’li Gece Gezmesi bu yıl iki günde Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi’nde olacak. Şehir Hatları vapurunu cazın en neşeli hâliyle buluşturan Caz Vapuru, bu yılki yolculuğunda Anadolu Kavağı’na gidiyor. Festivalin, müziği şehrin dört bir köşesine yaydığı ve her yaştan izleyiciye hitap eden ücretsiz Parklarda Caz konserleri bu yıl da İstanbul'un parklarını festival alanına çevirecek.



ESKİŞEHİR ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ 22’NCİ KEZ SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK

Türkiye’nin üniversite kimliği taşıyan tek uluslararası uzun metraj film festivali olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali, bu yıl 23-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen festival, uzun ve kısa metraj yerli ve yabancı filmlerden oluşan zengin bir seçkiye sahip. Festival 27-28 Mayıs’ta aynı zamanda ScreenFest Film Festivali Sempozyumu’na da ev sahipliği yapacak. Akademisyen ve uzmanları bir araya getiren sempozyum sektöre dair önemli tartışmalara zemin hazırlayacak.

Sinema Kültürüne Katkı Yarışması’nda bu yıl sinema alanında en iyi kitap ve makalelerin ödüllendirildiği yarışma kısa süre önce hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Savaş’ın anısına düzenlenecek. Son başvuru tarihi 9 Mayıs olan yarışma koşullarına http://eskfilmfest.org adresinden ulaşılabilir.

“SES SİHİRBAZI” ALAN PARSONS, ÖLÜMSÜZ ŞARKILARIYLA İSTANBUL'DA!

Rock tarihinin en başarılı albümlerinin arkasındaki ilham kaynağı, progresif rock ve senfonik müziğin efsanevi ismi İngiliz müzisyen Alan Parsons, İstanbul'da! Kariyerinde 50. yılı geride bırakan Alan Parsons Live Project, 'The Show Must Go On' turnesi kapsamında, 11 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşuyor! Epifoni ve StagePass ortak organizasyonuyla gerçekleşecek bu unutulmaz gece, müzikseverlere zamanın ötesinde bir deneyim yaşatacak. Biletler, 12 Mart Çarşamba saat 12.00'de satışta olacak.





“ŞİMDİ VARDIM: BURADA, ŞURADA, ORADA” SERGİSİ AÇILDI

Institut français Türkiye’nin geçtiğimiz yıl başlattığı Tamart konuk sanatçı programına seçilerek Korsika’ya rezidans için davet edilen Murat Kahya’nın Ankara’daki ilk kişisel sergisi “Şimdi Vardım: Burada, Şurada, Orada”, Ka Görsel ve Sanatsal Düşünce için Mekan’da ziyarete açıldı. Murat Kahya bu sergisi ile göçmenlik, coğrafya ve sınır kavramlarını bireysel ve toplumsal bağlamlarıyla ele alarak sanat severleri bu olgular üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor. Sergi 19 Nisan 2025 tarihine kadar Salı’dan Cumartesi’ye 10:00-19:00 saatleri arasında Ka’da izlenebilir.

PALAYE ROYALE İSTANBUL’A GELİYOR

Dünyaca ünlü Rock müzik grubu Palaye Royale, BKM Organizasyonu ile 9 Nisan 2025'te Maximum Uniq Box’da konser verecek. Palaye Royale adını 50’li yıllarda büyükanne ve büyükbabalarının Toronto’da tanıştığı Palais Royale dans salonundan alıyor. Ülkemizde geniş bir hayran kitlesi bulunan ve Spotify’da da aylık dinleyici sayısı 1 milyonun üstünde bulunan Palaye Royale’i en çok dinleyen şehirler arasında İstanbul 3. sırada. Konserin biletleri çoktan satışa çıktı, kaçırmayın!