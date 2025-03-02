Haftanın kültür sanat ajandası

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ALTIN AYI ÖDÜLLÜ YÖNETMEN DAG JOHAN HAUGERUD İSTANBUL FİLM FESTİVALİ'NDE

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, N Kolay sponsorluğunda, 11-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 44. İstanbul Film Festivali, bu yıl Norveçli usta sinemacı Dag Johan Haugerud'ün ilk filmi Belong / Göründüğüm Gibi ve son filmi Dreams / Hayaller de dahil olmak üzere altı uzun metrajlı filminden oluşan bir retrospektif bölüm sunuyor.

İlk uzun metrajlı filmini ise 2012’de yöneten Haugerud’ün filmleri festivalde ilk kez gösterilecek. Yönetmen festival sohbetinde izleyicilerle bir araya gelecek. Dag Johan Haugerud seçkisinde; henüz sonuçlanan Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve en iyi filme sunulan Altın Ayı Ödülü ile eleştirmenler birliği FIPRESCI’nin ödülünü kazanan Dreams / Hayaller ve beş uzun metrajlı filmi yer alıyor.

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İSTANBUL ULUSLARARASI SPOR FİLMLERİ FESTİVALİ SEYİRCİYLE BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR

Sporun büyüsünü beyaz perdeye taşıyan İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali, bu yıl ilk kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran’ın direktörlüğünde 20-23 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Festivalin ilk yıl teması “Kan, Ter, Gözyaşı” olarak belirlenmişti. 24 ülkeden 95 filmin başvurduğu festivalde 9 kısa film ve 11 belgesel film, yarışma bölümü için finalist seçildi. Festival boyunca yaklaşık 60 film izleyiciyle buluşacak.





“DÜNYANIN EN HIZLI PİYANİSTİ” İSTANBUL’DA! KONSER TARİHİ AÇIKLANDI

Dünyaca ünlü ödüllü piyanist, besteci ve prodüktör Peter Bence, müziğin sınırlarını zorlayan ustalığıyla 4 Aralık 2025’te Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Ünlü sanatçı Ocak 2012'de, 765 tuş vuruşuyla “bir dakika içinde en fazla piyano tuş vuruşu” dalında Guinness Dünya Rekoru kırarak, Guinness Rekorlar Kitabı’na “Dünyanın En Hızlı Piyanisti” olarak adını yazdırmıştı. StagePass organizasyonuyla gerçekleşecek bu özel konserde, sanatçının büyük ilgi gören Pianosphere turnesi kapsamında müzikseverlerle buluşacak. Klasik ve çağdaş müziği birleştiren tarzıyla ilgi çeken Bence’nin konser biletleri 7 Mart’ta satışa çıkacak.

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VOLKSWAGEN ARENA’DA MART AYI DA DOPDOLU GEÇECEK

Volkswagen Arena; Mart ayında da çok çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Uluslararası arenada 400’den fazla gösteri yapan “Ballet For Life”, hayranlarının merakla beklediği “Yüzüklerin Efendisi: İki Kule”nin senfoni orkestrası eşliğinde gerçekleşecek olan canlı konseri ve yerli sahnenin en sevilen pop müzik yıldızlarından biri olan “Yalın” Volkswagen Arena’da seyircilerle buluşacak. Ballet For Life 7 ve 8 Mart’ta, Yüzüklerin Efendisi: İki Kule konseri 15 ve Mart’ta ve Yalın "Bir Büyülü Gece" konserleri 21 ve 22 Mart’ta Volkswagen Arena’da.