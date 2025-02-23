Haftanın kültür sanat ajandası

Haberin Devamı

“BALLET FOR LIFE” İLK KEZ TÜRKİYE’DE

Fransız bale efsanesi Maurice Béjart’ın zamansız koreografisini Queen ve Mozart’ın unutulmaz müzikleri ve Versace’nin eşsiz tasarımlarıyla bir araya getiren efsanevi “Ballet For Life” gösterisi ilk kez Türkiye’ye geliyor! Fransız bale efsanesi Maurice Béjart’ın kurduğu dünyaca ünlü bale topluluğu Béjart Ballet Lausanne tarafından 30 yıl boyunca dünyanın dört bir yanında sahnelenen bu benzersiz gösteri, 7 ve 8 Mart akşamları peş peşe İstanbul Volkswagen Arena’da seyirciyle buluşacak. Biletler Biletinial’da.





AHMET YİĞİDER’İN SERGİSİ CERMODERN’DE

Ahmet Yiğider’in “Karınca Yuvası” isimli yeni sergisi 27 Şubat’ta CerModern’de kapılarını açıyor. Dilek Karaaziz Şener küratörlüğünde gerçekleşecek sergi 23 Mart’a kadar izleyicilere çok yönlü bir duygusal deneyim sunacak. Sanatçı Ahmet Yiğider, karıncaların sosyal davranış gösteren süper organizma olmaları ve bunun kokuyla ilişkisi üzerine bilim ve sanat sentezli çalışmalar yürütüyor. Metal ve bez kullanılarak üretilen dev boyutlu heykelin spiral planı içinde gezinecek olan izleyiciler, karınca kokusunu hissedecek ve buna bir ses efekti eşlik edecek.

Haberin Devamı





“İPLİĞİN SENFONİSİ” URLA’DA

Urla DAM ev sahipliğinde düzenlenen GAIA-İpliğin Senfonisi Sergisi, sanatçı Leyla Aslan küratörlüğünde yaklaşık 30 kadının eserlerini bir araya getiriyor. Sergi, sanatın özgürlüğüyle yaratıcılığın estetik gücünü ve nakış sanatının inceliklerini birleştiriyor. Varlığıyla hayatın kaynağı olan kadınların iplikle hayat kumaşına işlediği hikâyeler, GAIA-İpliğin Senfonisi Sergisi’nde sesini buluyor. Kadınlar, farklı tekniklerin eşliğinde, kurallara ve geleneklere bağlı kalmadan, özgün bir üslupla yorumladıkları eserleri iplikle yeniden biçimlendiriyor. 13 Mart’ta açılacak sergiyi 1 Nisan’a kadar gezebilirsiniz.

Haberin Devamı





39. GENÇ GÜNLER FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın 9-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştireceği 39. Genç Günler Festivali, sahnelerini genç kuşağın sanatçılarına ve sanatçı adaylarına açıyor. Genç Günler kapsamında üniversitelerin konservatuvarları ve tiyatro bölümlerinin yanı sıra üniversite kulüp ve tiyatro topluluklarının oyunlarının başvuruları da kabul ediliyor. Programa alınan projeler, 10 gün boyunca Şehir Tiyatroları sahnelerinde, İstanbul seyircisiyle ücretsiz buluşacak. Başvurularınızı, başvuru formunu doldurarak 7 Mart 2025 Cuma günü sonuna kadar gencgunler@ibb.gov.tr adresine e-posta olarak gönderebilirsiniz.

Haberin Devamı





ROXY KONSERLERİ GERİ DÖNDÜ

İstanbul’un sevilen mekanlarından Roxy, 30. yılında aynı ruhla ve yenilenen şekliyle kapılarını tekrar açtı. Her hafta yeni eski birçok grubu ağırlayan Roxy Sahne’de 26 Şubat akşamı Aseton konseri var. 2000’lerin başından beri sahnelerde olan ve albümler yayınlayan grubu 21.00’dan itibaren izleyebilirsiniz.