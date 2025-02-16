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Gözde Hatunoğlu
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Haftanın kültür sanat ajandası

#KÜLTÜR SANAT#Ajanda#Sergi

Konser, sergi, tiyatro, sinema, festival...Güncel kültür sanat etkinliklerine dair haberler... Yeni haftanın kültür sanat ajandası...

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GEZGİN SALON FESTİVALİ’NİN İLK İSİMLERİ AÇIKLANDI!

Müzik tutkunlarının heyecanla beklediği +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali bu yıl 28 Haziran Cumartesi ve 29 Haziran Pazar günlerinde, doğayla müziği bir araya getiren Bonus Parkorman’da gerçekleştirilecek. Bu yıl, festivalin ilk gününde Fransız ikili AIR ve French Touch akımına yeni bir ivme kazandıran Marsilyalı prodüktör Simon Henner’ın solo projesi French 79; ikinci gününde enerjik CLUB NF ritimleriyle Parkorman’ı dans pistine çevirecek NEIL FRANCES ve indie rock’un Liverpool çıkışlı ikilisi King Hannah var. Festival programına eklenecek yeni isimler ilerleyen aylarda açıklanacak. Biletler şimdiden Passo’da satışta.

Haftanın kültür sanat ajandası

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SİYAD ONUR VE EMEK ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından 10 Mart’ta düzenlenecek SİYAD 57. Türkiye Sineması Ödülleri töreninde Onur ve Emek ödüllerini alacak isimler belli oldu. Onur Ödülü’ne değer bulunan isimlerden ilki Şerif Gören. Aralık ayında kaybettiğimiz usta yönetmene bu ödülün takdim edilme kararı daha önce verilmişti. Gören’in ailesi törende hazır bulunup anısına ödülü kabul edecek. Diğer Onur Ödülü ise sinemamızın önemli oyuncularından Hale Soygazi’ye takdim edilecek. Emek Ödülü’ne değer görülen isimler ise yapımcı, dağıtımcı, salon işletmecisi olarak sinemamıza büyük katkı sunan Nida Karabol ile film setlerinde kendisini var etmiş, aldığı her görevde emeği yüceltmiş Muzaffer Hiçdurmaz.

Haftanın kültür sanat ajandası

OFFGRID ART PROJECT'DE "TESİRLİ KARŞILAŞMALAR" SERGİSİ

Bağımsız sanatçılara dinamik bir platform sunan ve ortak üretimi teşvik eden offgrid art project, Daire Sanat iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Tesirli Karşılaşmalar” sergisiyle kapılarını sanatseverlere açtı. 28 Mart’a kadar devam edecek sergide Can Memişoğulları ve Aslıhan Mumcu ile Beyza Durhan’ın kurucusu olduğu KovanProject ekoloji, sanat ve teknolojinin kesişiminde ürettikleri eserleriyle yer alacak.

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Haftanın kültür sanat ajandası

ZUHAL OLCAY VE DOĞAN DURU’DAN YENİ ŞARKI

Redd grubunun solisti Doğan Duru’nun söz ve bestesine imza attığı ve Zuhal Olcay’la birlikte seslendirdiği “Kutsal Zehir” tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu. Romantik düet akustik ve elektronik enstrümanlarla şekillenmiş müzikal atmosfer içinde şarkı sözleriyle varlık sorgusuna farklı bir fikir sunuyor.

Haftanın kültür sanat ajandası

NEŞ’E ERDOK SON DÖNEM ESERLERİ İLE YAPI KREDİ BOMONTİADA’DA

Yapı Kredi bomontiada, 20 Şubat – 8 Mart 2025 tarihleri arasında Neş’e Erdok’un son dönem ürettiği eserlerden oluşan kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, Yapı Kredi bomontiada GALERİ’de her gün 11.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Türk resminin önde gelen temsilcilerinden Neş’e Erdok’un son iki yıl içerisinde ürettiği yapıtlardan oluşan 37. kişisel sergisinde zamanı kaydetmeye devam ettiği tuvaller, tanık olduklarını aktardığı bir günce olarak karşımıza çıkıyor.

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Haftanın kültür sanat ajandası

#KÜLTÜR SANAT#Ajanda#Sergi
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