Haftanın kültür sanat ajandası

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TÜRK BARİTON KARTAL KARAGEDİK MİTOLOJİK ŞARKILARLA BÜYÜLÜYOR

Almanya’da yaşayan ve 2015’ten bu yana Hamburg Devlet Operası’nın kadrosunda yer alan Türk bariton Kartal Karagedik, çağımızın en önemli piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Helmut Deutsch eşliğinde kaydettiği ilk albümü Prometheus ile sesini dünyaya duyurmak için yola çıkan sanatçımız bir yandan Avrupa’nın pek çok noktasında sahne alırken bu ilk albümünde Franz Schubert’in mitolojik besteleri Prometheus ile hem mitolojiye ışık tutacak hem dinleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Sanatçımızın Prometheus albümü Almanya merkezli plak şirketi Prima Classics etiketiyle yayınlandı ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.





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CEM GÜVENTÜRK’ÜN YENİ SERGİSİ “AY, GÜNEŞ VE AY” AÇILDI

2023’te “Kendime Ulaşacağım ama Hangi Yoldan?’ adlı ilk kişisel sergisiyle dikkat çeken sanatçı Cem Güventürk’ün yeni sergisi “Ay, Güneş ve Ay”, Müze Gazhane’de açıldı. L Binası’nda sanat severlerle buluşan ve 13 Nisana’a kadar açık kalacak sergide sanat tarihinin ve insanoğlunun en önemli iki sorusunu, “Sanat nedir?” ve “Ben kimim?” sorularını merkezine alan Güventürk, insanın varoluşsal sancılarını ve anlam arayışını sanatına aktarıyor. Küratörlüğünü Begüm Güney’in üstlendiği “Ay, Güneş ve Ay” sergisi, izleyicileri anlam, zaman ve varoluş üzerine büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor.





MELODİK BEDEN ATÖLYESİ’NE DAVETLİSİNİZ

İnsan bedeni bir enstrüman olarak kullanılabilir mi? Beden perküsyonu, vokal melodileri ve doğaçlama teknikleri ile bu soruya cevap bulan atölyede hareket, sesle birleşerek çok sesli bir beden orkestrasına dönüşüyor. Gevende’nin davulcusu ve beden müziği topluluğu KeKeÇa’nın üyesi Gökçe “CheChe” Gürçay tarafından Vokal Akademi’de verilecek atölyede müziğe bakışınız da yeniden şekillenecek. Katılımcıları kendi melodilerini üretmeye ve yaratıcı süreçleri keşfetmeye davet eden atölye 21 Şubat 2025’te, 19:00 - 22:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

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“ÇOĞUNLUKLA BAZEN” PERDE DİYOR

Avustralyalı oyun yazarı Kendall Feaver’ın ödüllü oyunu “Çoğunlukla Bazen” başarılı oyuncu Barış Gönenen rejisiyle ve H6 ACT ve Ara Sahne yapımıyla sahnede. Selen Uçer, İdil Yener, Sena Kurdoğlu ve Ulaşcan Kutlu’nun rol aldığı 11 Şubat’ta Ara Sahne’de ve 21 Şubat’ta Atlas 1948 Sineması’nda sahnelenecek. Çoğunlukla Bazen; sekiz yaşında babasının ölümünden sonra ilaçlar ve doktorlarla iyileştirilmeye çalışan Anna’nın on sekiz yaşındayken geçtiği dönemi gözler önüne seriyor.





WARHAUS, 2 SENE ARADAN SONRA YENİDEN İSTANBUL’DA

Balthazar’ın sesi ve yüzü, Belçika’nın indie pop flanörü Maarten Devoldere'in solo projesi Warhaus, yeni albümü “Karaoke Moon”un turnesi kapsamında iki yıl aradan sonra Pulse sunumuyla yeniden İstanbul’a geliyor. Balthazar ile yayımladığı beş albümün yanına, dördüncü solo albümünü de ekleyen Devoldere, 17 Mayıs Cumartesi günü JJ Arena Ataşehir sahnesinde olacak.

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