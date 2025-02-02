Haftanın kültür sanat ajandası

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“ORTAKKAT” SERGİLERİ BAŞLADI

Sanat sektörünün farklı oyuncuları için yeni nesil projeler ve iletişim çözümleri üreten Artists&Collectors’ın bünyesinde yer alan “Emerging Artists” oluşumunun sanatçılarının çalışmalarını sunacakları “Ortak Kat” sergilerinin ilki, “Pay, Payda ve Küme” temasıyla sanatseverlerle buluştu. Sanatçılar Ahmet H. BAŞSÖZ, Bilal Can KARA ve Esra MENGÜLEREK’in eserlerinin yer aldığı sergi 11 Şubat’a kadar Fikirtepe’deki Artists&Collectors Atölyesi'nde ziyaret edilebilir.





Ahmet H. Başsöz

SİNEMATEK/SİNEMA EVİ YENİ PROGRAMI BAŞLIYOR!

Sinematek/Sinema Evi, 14 Şubat - 28 Mart 2025 tarihleri arasında usta oyuncu Romy Schneider’e odaklanan ana programının yanı sıra kısa süre önce aramızdan ayrılan David Lynch anısına, yönetmenin kültleşmiş üç filmini sinemaseverlerle buluşturuyor. Yine canlı müzik eşliğinde sessiz film gösterimleri ve yerli sinemadan güncel film seçkisi bu programda da yer alırken, Sinematek/Sinema Evi’nin ikinci restorasyon projesi olan Aysel, Bataklı Damın Kızı filmi gösterimleri, filme adanmış ücretsiz sergisi ile beraber devam ediyor. Gösterim programını Sinematek internet sitesinde, biletleri ise Mobilet’te bulabilirsiniz.

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BUIKA & KİBARİYE ŞARKISI REKORLAR KIRIYOR… KONSERE DE AZ KALDI

İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi Buika, Türk Arabesk müziğin kraliçesi, kült isimlerinden Kibariye ile; 90’lı yıllara damga vuran, sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan “SEVDAM AĞLIYOR” parçasını birlikte seslendirdi. Düet yapan iki efsane ismin yeni parçaları 2025’in ilk çeyreğinde dijital platformlarda yayınlanmaya devam edecek. İkili aynı zamanda konser serileri için aynı de sahnede buluşacak. Bu konserlerin ilki de 19 Şubat’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

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CRR’DE MÜZİĞİN YOLCULUĞU ŞUBAT BOYUNCA DEVAM EDİYOR

İBB Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, Şubat ayında klasik müziğin başyapıtlarından cazın enerjik tınılarına, Fado’nun melankolisinden dünya müziğinin renkli harmonilerine uzanan konser programıyla sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye ve dünyadan seçkin sanatçıların yer alacağı programda, 8 Şubat akşamı Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, korno sanatçısı Bora Demir’in solistliğinde Debussy, Strauss ve Şostakoviç’in eserlerini icra edecek. 25 Şubat’ta ise Artun Hoinic yönetimindeki orkestra, dünyaca ünlü kemancı Marc Bouchkov ile Prokofiev, Şostakoviç ve Mussorgsky’nin anıtsal yapıtlarını yorumlayacak.

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Ay boyunca devam eden zengin programda, Türk rock müziğinin sevilen grubu REDD’in senfonik düzenlemelerle İstanbul Symphonic Project ile yorumlayacağı şarkıları ve büyüleyici sesiyle dikkat çeken Simona Severini’nin, CRR Caz Orkestrası eşliğindeki konseri dinleyicilerle buluşacak.





“TÜRKİYE KÜLTÜR-SANAT ORTAMINDA GÜÇ DİNAMİKLERİ” AÇIK OTURUMU

Bor Sanat tarafından düzenlenen üçüncü açık oturum, odağını Türkiye kültür-sanat ortamı ve güç dinamiklerine çeviriyor. “Türkiye Kültür-Sanat Ortamında Güç Dinamikleri” başlıklı açık oturum, 8 Şubat Cumartesi günü, 12.00 – 15.00 saatleri arasında küratör ve sanat yazarı Sinan Eren Erk moderatörlüğünde Minoa Pera’da düzenlenecek.