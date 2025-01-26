Haftanın kültür sanat ajandası

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ANNA LAUDEL İSTANBUL'DA İKİ ÖZEL SERGİ

Sanatsal ifadesinde insan ve mekân arasında kurulan güçlü bağa odaklanan Özlem Yenigül’ün ilk kişisel sergisi, “Her Yerde Ev Olma Arzusu” ve Anna Laudel İstanbul'un, 11 sanatçının üretimlerini bir araya getirdiği yeni karma sergisi “Baskı Noktası”, 23 Ocak - 2 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Baskıresimin özünü ve değerini yeniden hatırlatmayı amaçlayan “Baskı Noktası” sergisi, farklı teknikler ve kavramsal yaklaşımlarla çalışan sanatçıları bir araya getiriyor. Kapsamlı seçkide Şerife Şen Akkaş, Ozan Bilginer, Ramazan Can, María Chillón gibi sanatçıların üretimleri yer alıyor. Özlem Yenigül’ün İlk Kişisel Sergisi “Her Yerde Ev Olma Arzusu” ise mekân, kişisel tarih ve bireyin yakın çevresindeki nesnelerle kurduğu ilişkiler üzerinden aidiyet kavramını ele alıyor.

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CEM MUMCU’DAN YENİ SERGİ: ÇİLE BÜLBÜLÜM ÇİLE

Cem Mumcu’nun yeni kişisel sergisi “INHIBITION/EXHIBITION” (Çile Bülbülüm Çile), 1 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında, Derya Yücel küratörlüğünde Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde izleyiciyle buluşuyor. Cem Mumcu, insan doğasının iki temel ve çelişkili yönü olan bastırma ve dışa vurumu görsel bir metafor olarak ele alıyor. Sanatçı hem kişisel hem de toplumsal düzeyde kendini ifade etme cesaretine dair bir hikâye anlatıyor. Serginin başlığı olan “INHIBITION/EXHIBITION” (Çile Bülbülüm Çile), bu ikiliği çarpıcı bir biçimde ifade ederken izleyiciye güçlü bir yüzleşme alanı sunuyor.

ENKA SANAT’IN YENİ SEZON PROGRAMI DOPDOLU

ENKA Sanat, yeni sezonda her yaştan sanatsevere hitap eden geniş bir etkinlik programı sunuyor. 04 Şubat’ta, Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke imzası taşıyan “Geleneklerin Yankısı” başlıklı projenin dünya prömiyeriyle başlayacak program kapsamında, genç sanatçılara sahne açan “ENKA Sahne Gala Konseri”, çocuklara yönelik gölge tiyatrosu “Çöp Canavarı” yanı sıra, son zamanların en çok konuşulan tiyatro oyunlarından geniş bir seçki yer alacak. Usta tiyatrocular Genco Erkal, Yıldız Kenter ve yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun hayat hikâyelerini anlatan belgeseller, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde peş peşe, tüm sanatseverlere ücretsiz sunulacak. Etkinliklerin tamamı ENKA Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Programı ENKA Sanat web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

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24.ROXY MÜZİK GÜNLERİ BAŞLIYOR

Türkiye’nin en köklü ve saygın müzik yarışmalarından olan olan Roxy Müzik Günleri bu sene 24. Kez müzisyenleri, eserlerini ve kendilerini ortaya çıkarmaya çağırıyor. Daha önce Teoman,Hayko Cepkin, Bedük, Can Gox, Aylin Aslım, Özge Fışkın, Gevende, Direc-T, Barış Demirel, Gaye Su Akyol, Melis Danişmend Yasin Topçu, Siyah Tavşan,Jon gibi ünlü isimlerin geçtiği bu yol kendi müziğini yapan, kendi sesini duyurmak isteyen herkese açık. Birinciye 200.000 tl para ödülü dışında, parçalarını kaydetmek için stüdyo ve dağıtım olanağı sağlayan, Roxy %100 Müzik Günleri’ne katılmak isteyen ve özgün bestesi olan müzisyenler, başvurularını MP3 formatında 14 Mart 2025 tarihine kadar www.roxymuzikgunleri.com.tr sitesi üzerinden yapacaklar.

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