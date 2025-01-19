Haftanın kültür sanat ajandası

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AYVALIK’TA FESTİVAL HEYECANI KIŞIN DA SÜRÜYOR!

Her yıl Eylül ayında gerçekleşen Ayvalık Uluslararası Film Festivali’ni düzenleyen Seyir Derneği Ayvalıklılardan gelen talep üzerine 2025’te bir Kış Festivali başlatıyor. 29 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında ilk kez gerçekleşecek Kış Festivali’nde dünyanın önemli festivallerinde prömiyer yapan, ödüllere layık görülen, Altın Küre, Bafta ve Oscar Ödülleri’nde adlarını duyuran filmler Ayvalık izleyicisiyle buluşacak. Fabrika Ayvalık’ta gerçekleşecek gösterimler için biletler Biletix’ten satın alınabilir. Gösterilecek filmler ve program festivalin internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında.





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ROBBIE WİLLİAMS İSTANBUL’DA İLK KEZ KONSER VERECEK

Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, ilk kez İstanbul'a geliyor! Williams, “Live 2025” turnesi kapsamında DBL Entertainment organizasyonuyla 7 Ekim 2025 Salı gecesi Festival Park Yenikapı'da hayranlarıyla buluşacak.

Robbie Williams, müziğiyle olduğu kadar sahnedeki içtenliği ve hayranlarıyla kurduğu özel bağ ile de tanınıyor. Bu konser, hem sanatçının İstanbul'a ilk gelişi hem de Türk hayranları için uzun zamandır beklenen bir buluşma niteliğinde. Biletler, yarın saat 13.00'den itibaren Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet'te satışta olacak.





15 YAŞINA GİREN SALON’UN İLKBAHAR PROGRAMI AÇIKLANDI

16 Ocak akşamı 15. yaşını kutlayan Salon İKSV, 2025 yılında da müzikseverleri Beyoğlu’ndaki evinde iyi ve yeni müzikle buluşturmaya devam ediyor. İlkbahar sezonda Salon’da sahne alacak isimler arasında Arc de Soleil, Timber Timbre, Alabaster dePlume, Sirens of Lesbos, Istanbul Ghetto Club, Błoto, 3pillie&Friends ve Selût yer alıyor. Biletleri Passo mobil aplikasyonu üzerinden, Passo perakende satış noktalarından ve İKSV Passo gişesinden satın alınabilecek yeni sezonun programı da www.saloniksv.com adresinde.

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NORVEÇLİ SİNEMATİK FOLK / POP GRUBU KALANDRA, İLK KEZ İSTANBUL'DA!

Oslo çıkışlı sinematik folk / pop müzik grubu Kalandra, ilk İstanbul konserini vermek üzere Epifoni organizasyonuyla 7 Şubat 2025 gecesi If Performance Hall Beşiktaş'a geliyor. Müziklerini masalların ilgi çekici kalıplarından ilham alarak yaptıklarını, hedeflerinin de seyircilerini fantastik müzikal manzaralar içinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarmak olduğunu nitelendiren grup, etkileyici sahne performanslarıyla dikkat çekiyor. Konserin biletleri Biletix ve Biletinial’da satışta.





44 ULUSLARARASI PINAR ÇOCUK RESİM YARIŞMASI BAŞLIYOR

Pınar tarafından ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerini ve yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın 44’üncüsü, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla “Çevre Dostu Yaşam” temasıyla başladı. Bu yıl, “Çevre Dostu Yaşam” temasını benimseyen yarışmanın son başvuru tarihi, 25 Nisan olarak belirlendi. Minik ressamlar, 25 Nisan 2025 tarihine kadar www.pinar.com.tr / www.pinarcocukresimyarismasi.com web sitesi üzerinden resimlerini yükleyerek ya da kargo yoluyla göndererek başvuruda bulunabilecek. Yarışmaya katılım şartları da yine aynı web sitesi üzerinden takip edilebilecek.

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ARTER’DEN YARIYIL TATİLİ BOYUNCA ÇOCUKLARI İÇİN ATÖLYELER

Çocukların çağdaş sanatı eğlenerek öğrendikleri Arter, 2025’in ilk ayına çocuk atölyeleri ile devam ediyor. Yarıyıl tatili boyunca 23 ve 29 Ocak’ta “Gez, Bak, Çiz”, 25 Ocak’ta “Filizlendirme Atölyesi”, 25 ve 30 Ocak’ta ise “Keşfet, Tasarla, Öğren” başlıklı atölyeler gerçekleşecek. Arter’in -1. katındaki Atölye alanı ise 23 Ocak’ta ücretsiz olarak 6-11 yaş aralığındaki çocukların kullanımına açılacak. Sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen çocuk atölyelerinin biletleri, giriş katında yer alan danışma ve bilet gişesinden ya da Biletix üzerinden temin edilebilir.