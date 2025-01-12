Haftanın kültür sanat ajandası

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NURİ BİLGE CEYLAN’DAN “YOLDA” DİRİMART DOLAPDERE'DE

Nuri Bilge Ceylan’ın kişisel fotoğraf sergisi “Yolda” Dirimart Dolapdere'de sanat severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Sergideki tüm fotoğraflar Ceylan’ın daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş yeni eserlerinden oluşacak. İzleyiciyi, farklı coğrafyalar arasında kişisel bir yolculuğa çıkarmanın yanı sıra insanın evrensel hikâyesine de tanıklık etmeye davet eden Yolda sergisi, 22 Ocak–23 Şubat tarihleri arasında Dirimart Dolapdere’de ziyaret edilebilir.





FRANSIZ “MANGAKA” TONY VALENTE TÜRKİYE’YE GELİYOR

Institut français, Fransız mangaka Tony Valente’ı bir dizi etkinlikte ağırlıyor. Tüm dünyada 20’den fazla dile çevirilen ve bir milyondan fazla satış yapan Radiant serisinin yaratıcısı olan Valente, Ankara, İzmir ve İstanbul’da söyleşi, atölye ve imza seanslarına katılacak. Tony Valente’dan tavsiyeler almak için etkinliklere giderken çizimlerinizi yanınızda götürebilirsiniz. Tony Valente, Double.Me çevirmeni Bahadırhan Bozkurt ile 14 Ocak 19.30’da Institut français Ankara’da, 16 Ocak 13.00’de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Amfi 1’de, 17 Ocak 10.00’da Institut français İzmir Konferans Salonu’nda (Masterclass) ve 18 Ocak 14.00’de Institut français kütüphanesinde olacak.

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BABYLON’DA BU AY

Katılımcılarını farklı sesler, yeni fikirler ve yeni keşiflerle buluşturan Babylon, ocak ayında da müzik severlerin buluşma adresi olmaya hazırlanıyor. LoftCaz yerli caz sahnesinin ilgi çekici sesleri Deli Bakkal, İstanbul West Side Collective ve Nice n Easy Sound System’i 24 Ocak’ta, Sahnede elektro-akustik canlı trio formatında performans sergileyen Islandman’i 25 Ocak’ta ağırlayacak. İçlerinden geldiği gibi çalan Radyo Eksen DJ’leri Gülşah Güray, Gülşah Turgut, Güven Yıldız ve Nikki Wild ise 31 Ocak gecesi setin başına geçiyor ve Radyo Eksen partisinde rock’tan ska’ya, punk’tan hip-hop’a uzanan sınırsız seçkileriyle dinleyicilerini dans pistine davet ediyor. Biletleri Biletix, Mobilet, Passo ve Biletino’dan, Radyo Eksen Partisi’nin biletlerini ise Bugece.co üzerinden alabilirsiniz.

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Loftcaz

“KATMANLAR” SERGİSİ: GEÇMİŞ VE ŞİMDİ ARASINDA BİR YOLCULUK

Sanatçı Vahhab Ayhan’ın derin felsefi sorgulamalar ve kültürel izlerle örülmüş resimlerinden bir seçki sunan "Katmanlar" sergisi Kadıköy’deki Skala Galeri’de açıldı. Zamanın ve belleklerinin kesişiminde bir noktada duran sergi, geçmişin izlerini bugünün dokusuyla harmanlayarak, izleyiciyi zamanın ve kültürün çok katmanlı yapısında bir yolculuğa davet ediyor.





AŞK BİZE MASAL OLUR SAHNEDE

Gülhan Kadim’in rejisini üstlendiği, Kerem Pilavcı’nın kaleme aldığı, 2383yapım prodüksiyonu “Aşk Bize Masal Olur” Gülçin Kültür Şahin’in büyüleyici tek kişilik performansıyla sahnelerde yerini alıyor. Geçtiğimiz aylarda prömiyer yapan oyunda; masalların büyülü dünyasına inanarak büyümüş Aslı’nın ergenliğinden başlayarak 40’lı yaşlarına kadar uzanan hikayesi seyirciye aktarılıyor. Aslı’nın aşk hayatını ve başından geçen acı tatlı anları seyirciye aktaran oyun; 15 Ocak’ta Fişekhane’de 25 Ocak’ta da Alan Kadıköy’de sahnelenecek.

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32. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ’NDEN İLK İSİMLER AÇIKLANDI

1-18 Temmuz 2025 tarihlerinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA’nın sponsorluğunda gerçekleştirilecek 32. İstanbul Caz Festivali, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda üç büyük ismi ağırlayacak. 1 Temmuz Salı Chucho Valdés Royal Quartet, 2 Temmuz Çarşamba Hermanos Gutiérrez ve 3 Temmuz Perşembe günü Max Richter festival izleyicisiyle buluşacak. Festivalin ilk üç konseri için avantajlı dönem biletleri, 9 Ocak Perşembe İKSV Lale Kart üyeleri için başlayacak öncelikli satış döneminin ardından 14 Ocak Salı günü Passo’da genel satışa çıkacak. Festival programının tamamı önümüzdeki aylarda açıklanacak. Festivalle ilgili gelişmeler İstanbul Caz Festivali’nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

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