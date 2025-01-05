Haftanın kültür sanat ajandası

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TAKSİM’İN KALBİNDE BİR İLK SERGİ

Bağımsız sanatçılar için özgün bir platform sunan offgrid art project, İpek Eyüboğlu’nun kuruculuğu ve Nilay Yerebasmaz’ın kurucu direktörlüğünde MSGSÜ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. N. Didem "Imprint" isimli kişisel sergisiyle kapılarını sanatseverlere açtı. İzleyicilere dokuma sanatına dair yeni bir perspektif sunmayı amaçlayan "Imprint", sanatçının el sanatlarına dair bilgi birikimini ve yaratıcı vizyonunu ortaya koyuyor. İmam Adnan Sokaka’ta yer alan sergi ve offgrid art project’le ilgili bilgiler offgridartproject.com adresinde.





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AŞIK SHAKESPEARE 2025’TE DE PERDE DEMEYE DEVAM EDECEK

Yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle dikkat çeken ve sahnelendiği tüm ülkelerde kapalı gişe oynanan Aşık Shakespeare, 2025’te de İstanbul’daki seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu (William Shakespeare) ve Nezaket Erden’in (Viola) üstlendiği; Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı oyun 25 Ocak’ta Zorlu PSM’de, 16 Şubat’ta ise Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek. Yönetmenliğini Serdar Biliş’in, koreografisini Beyhan Murphy’nin ve müziklerini Tuluğ Tırpan’ın, dekor ve ışık tasarımını Cem Yılmazer’in ve kostüm tasarımını Gamze Kuş’un üstlendiği Aşık Shakespeare’in oyuncu kadrosunda ayrıca Şebnem Sönmez, Merve Polat, Kerem Arslanoğlu, Ceren Taşçı ve Ekrem Can Arslandağ gibi oyuncular da yer alıyor. Oyunun biletlerine ise Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet’den ulaşılabiliyor.





CERMODERN’DE KANDİNSKY’YE DİJİTAL BİR BAKIŞ: “MAVİ SÜVARİ’NİN YOLCULUĞU”

Sanatta 15’inci yılını kutlayan Cermodern’in dijital gösteri alanı Flow Dijital Sahne, 5 Ocak - 30 Mart tarihleri arasında yirminci yüzyılın ikonik isimlerinden Vasili Vasilyeviç Kandinsky’yi konuk ediyor. Kandinsky’nin sanatsal yolculuğunu ve sanat anlayışını hikayeleştiren bir yorumla izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunacak olan Sergi, aynı zamanda modern sanatın dönüm noktasına da farklı bir bakış açısı sunuyor. Flow Dijital Sahne, Cermodern ve Reo-Tek iş birliğiyle hayata geçmiş ve günümüzün popüler uygulama pratiklerinden olan dijital teknolojiyi sanatsal ve düşünsel yaklaşımlarla izleyiciye sunuyor.

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2025’İN İLK HAFTASINDA VİZYONDAKİ FİLMLER

Yeni yılın ilk haftasında sinema salonlarında iddialı yerli ve yabancı yapımlar sinema severlerle buluşmaya hazır. Bu hafta 2’si yerli 6 film gösterime girdi. BKM’nin 2025’in ilk filmi olarak gösterime giren komedi filmi Tur Rehberi’nde rehberlik ettiği ilk gezi turunda başına gelmeyen kalmayan Ercüment'in hikâyesini anlatıyor. Başrollerde ise Cem Gelinoğlu, Atılgan Gümüş ve Eda Akalın yer alıyor.

Yeni haftanın bir diğer dikkate değer yapımı ise kısa filmleriyle tanınan Soner Sert’in ilk uzun metrajlı filmi olan Acı Kahve. Bir kız isteme merasimi sırasında yaşanan olayları ele alan film, ülkenin genel gündemine ve burjuva sınıfına yakından bakıyor. Filmin başrollerinde Nazan Kesal ve Reha Özcan gibi deneyimli isimlere genç yetenekler eşlik ediyor.

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Haftanın en dikkat çekici yapımı ise kuşkusuz ilk üç filmiyle eleştirmenlerin gözdesi olan Robert Eggers’in yeni filmi Nosferatu. Efsane Alman yönetmen F. W. Murnau'nun 1922 yapımı aynı isimli klasiğinden uyarlanan Nosferatu, genç bir kadın ile ona aşık olan ve takıntı haline getirerek etrafına dehşet saçan vampir Kont Orlok arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Filmin Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin ve Willem Dafoe’dan oluşan kadrosu ise adeta bir yıldızlar geçidi.

Usta yönetmen Paul Schrader yeni filmi Oh, Canada'da manevi kurtuluş arayan bir adamın karanlık geçmişine ışık tutuyor. Filmin başrollerinde Richard Gere, Uma Thurman ve Jacob Elordi var.

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