Haftanın kültür sanat ajandası

Haberin Devamı

“VAR KALMA PRATİKLERİ” SERGİSİ SANAT SEVERLERLE BULUŞTU

Türkiye’de sürdürülebilirlik ve kültür sanat odaklı içerik ve projeler gerçekleştiren PlumeMag platformunun projesi olan “Var Kalma Pratikleri” isimli kolektif sergi, 20 Aralık’ta Institut français İstanbul’da açıldı. Küratörlüğünü sanat tarihçisi Bihter Ayyıldız ve platformun kültür-sanat editörü Emir Dereci’nin üstlendiği sergi, Bilal Yılmaz, Elçin Acun, Elif Büyüknohutçu, Ferhat Tunç, Fırat Engin, Özge Akdeniz, Osman Dinç, Şükran Moral ve Zeynep Beler’in işlerini bir araya getiren sergi, antropolojik sürdürülebilirlik konusunu sorguluyor. “Var Kalma Pratikleri”, Fransız düşünür Georges Didi-Huberman’ın “var kalma mücadelesi” olarak tanımladığı antropolojik kabiliyetin izlerini sürüyor. 25 Ocak’a açık olacak sergide sanatçı buluşmaları ve paneller de yer alacak.

Haberin Devamı





ŞEHİR TİYATROLARI OCAK AYINDA 35 OYUNU SEYİRCİYLE BULUŞTURUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında tiyatro sezonunun yeni ayında 35 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Ocak ayında tiyatro severleri Yaşar Kemal’den Bulgakov’a, Henrik Ibsen’den William Shakespeare’e klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor. Ocak ayında yeni oyun Köpek Kalbi’yle birlikte Şehir Tiyatroları’nın sevilen oyunları Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi, Gök Kubbe, Yaftalı Tabut, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Ben Medea Değilim de perde demeye devam edecek. Oyun programı ve biletler sehirtiyatrolari.ibb.istanbul ve biletinial.com adreslerinden ve mobil uygulamalardan temin edilebilir.





OCAK AYI VE YARIYIL TATİLİ BOYUNCA ÇOCUKLAR İÇİN ATÖLYE PROGRAMLARI

Çocukların çağdaş sanatı eğlenerek öğrendikleri Arter, 2025’in ilk ayında dolu dolu bir programla devam ediyor! Arter’in çocuk atölyeleri 11 Ocak’ta “Hayalimdeki Ada”, 18 Ocak’ta “Işıltılı Dürbünüm” başlıklarıyla düzenlenecek. Yarıyıl tatili boyunca 23 ve 29 Ocak’ta “Gez, Bak, Çiz”, 25 Ocak’ta “Filizlendirme Atölyesi”, 25 ve 30 Ocak’ta ise “Keşfet, Tasarla, Öğren” başlıklı atölyeler gerçekleşecek. Arter’in -1. katındaki Atölye alanı ise 23 Ocak’ta ücretsiz olarak 6-11 yaş aralığındaki çocukların kullanımına açılacak. Sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen çocuk atölyelerinin biletleri, giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden ya da Biletix üzerinden temin edilebilir.

Haberin Devamı





20. KÖPRÜDE BULUŞMALAR KISA FİLM ATÖLYESİ İÇİN BAŞVURULAR AÇILDI

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında 15-17 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 20. Köprüde Buluşmalar’ın Kısa Film Atölyesi’ne başvurular açıldı. Köprüde Buluşmalar kapsamında gerçekleştirilecek Kısa Film Atölyesi’nde, kısa film senaryolarının geliştirilmesi, Türkiye’de kısa film yapımının desteklenmesi ve projelerin uluslararası platformlarda yer alması amaçlanıyor.

Atölyeye, geliştirme aşamasında olan ve süresi en fazla 20 dakika olarak planlanan kısa metrajlı kurmaca veya belgesel projeler başvurabiliyor. Mart ayı boyunca yoğun bir eğitim programının uygulanacağı atölyeye en fazla 4 proje seçiliyor. Kısa Film Atölyesi’ne 31 Ocak 2025, 18.00’e kadar başvurabilirsiniz.