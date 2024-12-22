Haftanın kültür sanat ajandası

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ULUSLARARASI SPOR FİLMLERİ FESTİVALİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Bu sene ilki yapılacak olan Uluslararası Spor Filmleri Festivali, belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran’ın direktörlüğünde 20-22 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek. Festival bünyesinde belgesel ve kurmaca kısa film kategorisinde yer alan filmler yarışacak. Festivalin yarışma bölümüne başvurular 31 Ocak’ta son bulacak. Spor temalı kısa film ve belgesel filmler için yeni bir mecra olmayı planlayan festival aynı zamanda bu alanda film üretimi yapmak isteyen yönetmenleri ve yapımcıları desteklemeyi amaçlıyor. Festivale başvurular www.filmfreeway.com üzerinden ve https://isff.com.tr adreslerinden yapılabilir.





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“BİR KOLEKSİYONER HİKÂYESİ” SERGİSİ 30 MART’A KADAR UZATILDI

Taviloğlu Koleksiyonu’nun 52 yıllık serüvenini İstanbul’un 7 önemli kültür mekânında sanatseverlerle buluşturan “Bir Koleksiyoner Hikâyesi” sergisi, yeni yılda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sergi, 30 Mart 2025 tarihine kadar 5 mevcut mekân ve 2 yeni mekânda sanatseverleri bekliyor. Galeri Eyüpsultan, İstanbul Sanat (Haliç Tersanesi), İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, ⁠Mecidiyeköy Tarihi Likör Fabrikası, Müze Gazhane’deki sergiler aralıksız olarak ziyaret edilmeye devam edecek. Daha önce Artİstanbul Feshane’de sergilenen eserler, 7 Ocak’tan itibaren The Ritz-Carlton Residences, Istanbul B Blok’taki; MSGSÜ İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen eserler ise ⁠10 Ocak’tan itibaren Yapı Kredi bomontiada F Blok’taki yeni mekânlarında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.





TÜRKİYE’DE MÜZİĞİN 100 YILLIK YOLCULUĞU

Cumhuriyetin ilanından bugüne Türkiye’nin zengin müzikal mirasına ve kültürel çeşitliliğine ışık tutmak amacıyla İBB Kültü AŞ. tarafından hayata geçirilen “Müzik TR100: Cumhuriyet Tarihinin Müzikli Panoraması” sergisi Müze Gazhane’de sanat severleri bekliyor. Ülkemizin önemli ses ve saz sanatçılarının, dönemlerine damga vurmuş eserlerinin fiziki formatta sunulduğu Müzik TR100 Seti’nden ilham alınarak tasarlanan “Müzik TR100: Cumhuriyet Tarihinin Müzikli Panoraması” sergis müzik yazarları Derya Bengi ve Murat Meriç küratörlüğünde hazırlandı. Dönemin dergileri, plak, kaset, CD’leri, konser afişleri, kartpostallar ve çeşitli müzik oynatıcılarıyla zenginleştirilen sergi 31 Ocak’a kadar Müze Gazhane L binasında müzikseverleri ve geçmişle bugünü bir arada deneyimlemek isteyen herkesi zamanda keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

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YERLİ SİNEMANIN EN İYİLERİ İSTANBUL MODERN’DE

İstanbul Modern Sinema, 2024'ün en iyi Türk filmlerinin yer aldığı 14 filmlik seçkiyle sinema severleri ağırlamaya devam ediyor. Ülke sinemasının 2024 yılında gösterime girmiş ve festivallerde yarışmış filmlerinden en önemli örnekler 29 Aralık’a kadar İstanbul Modern Sinema'da “Biz de Varız” adlı seçkide gösterilecek. Programda yer alan filmler arasında “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, “Mukadderat”, “Gecenin Kıyısı” ve “Büyük Kuşatma” gibi ödüllü yapımlar bulunuyor. Film gösterimlerinden bir kısmının ücretsiz olacağı programla ilgili detaylı bilgiler İstanbul Modern Sinema'nın internet sitesinde.