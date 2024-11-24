Haftanın kültür sanat ajandası

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ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ BAŞLADI

“Herkes için Adalet” ilkesiyle bu yıl 14. kez sinema severlerle buluşan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde İstanbul’un iki yakasında, üç farklı mekânda 60 filmin gösteriliyor. Uluslararası Akademik Program ve VisionIST kapsamında birçok önemli konukla düzenlenen konuşma ve panellerin yer aldığı festival programında adalet temalı filmlerin gösteriminin yanı sıra Altın Terazi Uluslararası Uzun ve Kısa Metraj Yarışmaları da yer alıyor.

Festivalde uzun metrajlı film gösterimleri Kadıköy Sineması ve CineWAM Nişantaşı City’s’de gerçekleşiyor. Kısa film programı ve VisionIst etkinlikleri ise İBB Beyoğlu Sineması’nda yapılıyor. Biletlerini Biletinial’dan alabileceğiniz festivalin programı ve filmlerle ilgili bilgiler ise internet sitesinde ve festivalin sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

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IAN BERRY’DEN “BEYOND DENİM” SERGİSİ GELİYOR

Sanatı ‘denim’ kumaşıyla anlatan ünlü İngiliz sanatçı Ian Berry, yirmi yıllık çalışma serüveninin en özel eserlerinden oluşan bir seçkiyle Türkiye’de ilk defa Kalyon Kültür’de sanat tutkunlarıyla buluşuyor. “Denim Ötesi” (Beyond Denim) adlı sergi 30 Kasım 2024-14 Şubat 2025 tarihleri arasında Kalyon Kültür’de ücretsiz olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Denim kumaşın çağdaş sanatta kullanılmasına öncülük eden Ian Berry’nin İstanbul’da ilk kez sergileyeceği eserleri arasında düzinelerce el yapımı bitki ile çiçeklerden oluşan ünlü eseri “Gizli Bahçe” de (Secret Garden) yer alacak.





SİNEMATEK'TE “İTALYAN” BİR HAFTA!

Sinematek/Sinema Evi, 26 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin düzenlediği XV. İtalyan Sineması ile Buluşma kapsamında gerçekleştirilecek film gösterimlerine ev sahipliği yapıyor. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin Türkiye'deki İtalyan Büyükelçiliği ve İstanbul İtalya Başkonsolosluğu'nun himayesinde, Cinecittà'nın işbirliğiyle hazırladığı program kapsamında Venedik Film Festivali’nde Mauro Delpero’ya En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran ve İtalya’nın bu yılki Oscar adayı olan Vermiglio’nun yanı sıra Marco Tullio Giordana’nın Ayrı Bir Yaşam (La vita accanto), Gianni Amelio'nın Savaş Meydanı (Campo di battaglia), Pupi Avati’nin Amerikan Bostanı (L'orto americano), Carlo Sironi'nin Irène ile O Yaz (Quell'estate con Irène) ve Francesco Costabile'nin Aile (Familia) filmleri izlenebilir. Biletler Mobilet’te.

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“BOŞLUK” SERGİSİ ÇUBUKLU SİLOLAR’DA AÇILDI

Çubuklu Silolar’daki Dijital Sanatlar Müzesi, “Boşluk” sergisine ev sahipliği yapıyor. Işık, mekân ve boşluk arasındaki sonsuz gerilimi araştıran sergi, sanat severleri de bu bağlamda bir yüzleşmeye davet ediyor. İBB Miras ve İBB Kültür tarafından düzenlenen ve Barış Çavuşoğlu, Berkay Tuncay, Buşra Tunç, ha:ar & Hakan Gündüz, MAOTIK & NikColk Void, media.tribe, ve Meggie Weinheimer’ın ışık, mekân ve boşluk ekseninde ürettiği son dönem eserlerinden oluşan “Boşluk” sergisi, 23 Şubat 2025 tarihine kadar Çubuklu Silolar Dijital Sanatlar Müzesi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.





"YUNANİSTAN SİNEMASI GÜNLERİ" ÜÇÜNCÜ KEZ İSTANBUL’DA

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Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Yunanistan Sineması Günleri, 80’ler ve 90’lar Yunanistan sinemasından klasikleri İstanbullu sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. EMEIS Kültür Kolektifi, istos film ve istos yayın ortaklığında yapılacak Yunanistan Sineması Günleri, 3-8 Aralık tarihlerinde Pera Müzesi’nde gerçekleşecek. Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı etkinliğin açılışını ise, Pantelis Voulgaris’in dokunaklı spor draması “9 Numaralı Forma” (The Striker With Number 9, 1988) yapacak. Yunanistan Sineması Günleri ile ilgili bilgiler ve programda gösterilecek filmler yunanistansinemasigunleri.com adresinde.





DUMAN, 2024'ÜN SON KONSERİ İÇİN, YENİ ŞARKILARIYLA SAHNEDE

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Alternatif Türk rock müzik sahnesinin en önemli gruplarından DUMAN, 13 Aralık'ta yayınlayacakları albümleri “KUFİ” öncesi yılın son konseri için 8 Aralık 2024 gecesi İstanbul'da Volkswagen Arena'da sahnede olacak. Yeni albümden bugüne dek yayınladıkları ve ses getiren 'Kufi', 'Nerde Benim Kafam', 'İçimde Aşk Var', 'Gazze'de' gibi şarkılarıyla birlikte eski albümlerinden unutulmaz şarkılarını da seslendirecek olan grup yaklaşık 3 saatlik konserde unutulmaz bir rock gecesi yaşatacak.