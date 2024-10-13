Haftanın kültür sanat ajandası

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SİNEMATEK SONBAHAR PROGRAMI “YENİ HOLLYWOOD” SEÇKİSİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Sinematek Sinemaevi’nin 2024 Sonbahar seçkisi yine birbirinden güzel filmlerle sinema severleri beyaz perdenin büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor. Sessiz Perşembe, Il Cinema Ritrovato İstanbul'da, Özel Gösterim gibi bölümleriyle bir kez daha özel bir seçki sunan Sinematek bu sonbaharda Muhsin Ertuğrul’un 1935 yapımı Aysel Bataklı Damın Kızı filmini restore ederek seyirciyle buluşturuyor. Programın en dikkat çekici bölümü ise Yeni Hollywood seçkisi. Francis Ford Coppola, Mike Nichols, Sidney Lumet, Martin Scorsese gibi dev yönetmenlerin Hollywood’a şekil veren filmlerini beyaz perdeye yeniden taşıyan programla ilgili bilgiler Sinematek’in web sitesi ve sosyal medya adreslerinde, biletler ise Mobilet’te.

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ULUSLARARASI KENT TİYATRO FESTİVALİ-ETİMESGUT’TA

Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen hikâye anlatıcılarının gösterilerini, yaratıcı atölye çalışmalarını, ilham verici söyleşileri, konserleri ve seyirci sohbetlerini CKM Kent Tiyatrosu Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşturan Uluslararası Kent Tiyatro Festivali-Etimesgut (KentFest), bu yıl ilk kez düzenleniyor ve 26 Ekim’e kadar Ankaralıları tiyatroyla buluşturuyor. KentFest’in biletleri Biletix’te ve Biletinial’da satışta, festival programı kenttiyatrofestivali.com adresinde.





PETER ZIMMERMANN’IN CONTACT SERGİSİ DİRİMART’TA

Peter Zimmermann’ın 2019–2024 yılları arasında ürettiği dijital tabanlı yağlıboya eserlerini içeren Contact adlı sergisi fırça veya parmak darbeleriyle yaratılan yüzeylerle izleyiciyi dijital çağda görme ve dokunma duyusu arasındaki bağlantıları keşfetmeye çağırıyor. Dijital dünyada el ile ekran arasındaki etkileşim, dokunma ve görme algımızı birleştirerek görsel ve dokunsal duyularımızın nasıl iç içe geçtiğini gözler önüne seren sergi 24 Ekim–24 Kasım tarihleri arasında Dirimart Dolapdere’de ziyaret edilebilir.

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BORUSAN QUARTET İLE ALMAN ROMANTİZMİNE YOLCULUK

ENKA Sanat’ın sonbahar programında klasik müziğin zengin repertuvarından seçkin örneklere müzik severlerle buluşuyor. Program kapsamında, Borusan Quartet "Müzikal Armağan” başlıklı konser ile, 15 Ekim’de ENKA Oditoryumu’na konuk olacak. Konser, Avrupa'nın çok sesli müziğinde erken romantik dönemin iki usta bestecisi, Robert Schumann ve Felix Mendelssohn’u bir araya getiriyor. Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.





CHROMAS’TAN SEZONUN İLK KONSERİ GELİYOR

Yenilikçi koro şefi Başak Doğan’ın yönetimindeki Chromas, yeni sezon konserlerine Zorlu PSM ile, 25 Ekim’de başlıyor. Biletleri passo.com.tr üzerinden satışta olan sezonun bu ilk konserinin konuğu ise efsane isim Fuat Güner. Chromas, geleneksel hale gelen ve seyirci ile birlikte doğaçlama şarkılar söylediği interaktif – Vocal Painting – bölümünü bir adım öteye taşıyacak sürprizlere de hazırlanıyor.

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