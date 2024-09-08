Haftanın kültür sanat ajandası

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28. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ 22 EKİM’DE “PERDE” DİYOR!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 20 yıldır Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl perdelerini 22 Ekim – 19 Kasım tarihleri arasında 28. kez açmaya hazırlanıyor.

Mehmet Birkiye küratörlüğünde izleyiciyle buluşacak festival, Türkiye’den ve dünyadan toplam 19 tiyatro, performans ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak.

Festival programında, günümüz tiyatrosuna farklı soluklar getirecek yeni yerli yapımlardan Şahika Tekand, Ebru Nihan Celkan, Yiğit Sertdemir, Özen Yula, Levent Tülek, Kerem Kurdoğlu, Tuğçe Tuna, Engin Hepileri, Nagehan Gürkan, Elif Temuçin, Halil Babür, Güray Dinçol, Ümit Erlim, Başak, Kıvılcım Ertanoğlu, Michael Önder, Selin Şenköken’in imzalarını taşıyan oyunlar prömiyerlerini yapacak. Festivalde bu yıl ayrıca, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ve İKSV Genç Sanatçı Fonu’yla desteklenen üç yeni yerli oyun sahnelenecek.

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Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya tiyatrosundan çarpıcı örnekleri izleyiciyle buluşturacak. Özellikle sıra dışı Shakespeare yorumlarının öne çıktığı programda Almanya, Fransa, Romanya, Sırbistan’dan eserler yer alırken Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kutlamaları vesilesiyle Japon butoh dansının büyük ustası Ushio Amagatsu, topluluğu Sankai Juku’nun Utsushi başlıklı gösterisiyle ilk defa ülkemizde sahne alacak.

Festival Alan Kadıköy, Arter Karbon, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, DasDas, Erdem Otopark, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Metrohan, Hope Alkazar, Maximum UNIQ Hall, Üsküdar Tekel Sahnesi ve Zorlu PSM olmak üzere 11 farklı mekâna yayılırken biletler de 13 Eylül’de Passo’da satışta olacak.

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BABYLON YENİ SEZONA CURTIS HARDING’LE MERHABA DİYOR

Katılımcılarını farklı sesler, yeni fikirler ve yeni keşiflerle buluşturan Babylon, 10 Eylül’de yeni sezonuna merhaba diyor. Her sene olduğu gibi bu sezonunda da farklı tarzlardan pek çok sanatçıyı sahnesinde ağırlamaya hazırlanan Babylon’un yeni sezon programında müzikal paleti vintage bir soul, funk, R&B, hip-hop, garage rock ve psikedelia karışımı olan Amerikalı şarkıcı ve multi-enstrümanist Curtis Harding, retro çılgınlığına yakalanmadan, Türkiye psikedelik müziğini kendi sesleriyle yeniden birleştiren Ayyuka, Kuzey İrlandalı drum'n'bass prodüktörü ve DJ’i Calibre ve techno’nun anavatanı Detroit sahnesinin öncü isimlerinden ve müzikal ikonlarından prodüktör ve DJ Kenny Dixon Jr., nam-ı diğer Moodymann var.

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Sezonun ilk konserini ise 10 Eylül’de Curtis Harding verecek. Babylon’da gerçekleşecek etkinliklerin biletlerine Biletix, Mobilet, Passo ve Biletino üzerinden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL MODERN’DE CHİHARU SHİOTA İLE “DÜNYALAR ARASINDA” SERGİSİ AÇILDI

Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın “Dünyalar Arasında” adlı sergisi, 6 Eylül 2024’te İstanbul Modern’de izleyicilerle buluştu. Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıldönümü kapsamında, Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın İstanbul Modern için özel olarak ürettiği geniş ölçekli yerleştirmesini içeren sergi; sanatçının performans, video, yerleştirme ve resim gibi çeşitli ifade biçimlerinde sıklıkla kullandığı hafıza, varoluş, göç, yolculuk ve insan deneyimi gibi konuları odağına alıyor.

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Shiota, sergiye de adını veren “Dünyalar Arasında” başlıklı büyük ölçekli yerleştirmesini, Asya ve Avrupa’nın kesişiminde bulunan İstanbul'un konumundan yola çıkarak üretiyor. Japonya’yı 2015 yılında Venedik Bienali’nde temsil eden Chiharu Shiota’nın İstanbul Modern’de sergilenecek yerleştirmesi, sanatçının kişisel ve kolektif hafızayla ilişkilendirdiği bireysel hikâyeleri keşfetme imkânı sunuyor.

İstanbul Modern Sinema da “Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” sergisinden ilhamla, hikâyelerinde veya duygu evrenlerinde kırmızı rengin başrolde olduğu filmlerden bir seçki hazırladı. Korku türünden Japonya tarihine uzanan bu panoramik seçki,19–29 Eylül 2024 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.

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“Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” sergisi, 6 Eylül 2024–20 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul Modern’de ziyaret edilebilir.

AYVALIK ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ’NİN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI: AÇILIŞ FİLMİ MEGALOPOLİS

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin biletleri Biletix ve Ayvalık’taki Küçük Han’da açılan gişeden satışa sunuldu. 17 – 22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalin açılış filmi ise usta yönetmen Francis Ford Coppola’nın ilk gösterimi Cannes’da yapılan ve merakla beklenen Megalopolis oldu. Festival filmin Türkiye’deki ilk gösterimi olacak.

Türkiye ve dünyadan çok sayıda ödüllü filmin konuk olduğu festivalde gösterimler bu yıl Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, İsmet İnönü Kültür Merkezi, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’ta gerçekleşecek. Program ve filmlerle ilgili bilgiler festivalin resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarında.

FİLMEKİMİ HEYECANI BU YIL İSTANBUL, DİYARBAKIR, ANKARA VE İZMİR’DE

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 23. kez düzenlenecek Filmekimi bu yıl Paribu sponsorluğunda 4-13 Ekim’de İstanbul, 10-13 Ekim’de Diyarbakır, 17-20 Ekim’de Ankara ve 24-27 Ekim’de İzmir’de yapılacak. Cannes’dan Venedik’e, Locarno’dan Toronto’ya saygın festivallerde dünya prömiyerini yapan en yeni ve ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşturacak Filmekimi’nin biletleri, Lale Kart üyeleri için 24 Eylül’de başlayacak indirimli ön satışların ardından, 27 Eylül Cuma günü genel satışa açılacak.

Filmekimi filmleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinema Evi'ne ek olarak bu yıl Şişli’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda da gösterilecek. Filmler, Diyarbakır’da Paribu Cineverse Diyarbakır Ceylan’da; Ankara’da Kült Kavaklıdere’de; İzmir’de ise Paribu Cineverse Konak Pier İzmir’de gösterilecek.