Haftanın kültür sanat ajandası

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BABYLON SOUNDGARDEN GÜN SAYIYOR

Şehrin içinde, kocaman bir ormanın ortasında müzikle dolu bir hafta sonu vaat eden 2 günlük Feel Real Presents Babylon Soundgarden 20-21 Temmuz’da Bonus Parkorman’da gerçekleşecek. Yaratıcı sohbetler ve aktivitelerle dolu müzik şöleninde Floating Points, Mount Kimbie, Ezra Collective, Greentea Peng, Jakuzi, emir taha, Flü ve Garan Garan sahne alacak. Biletler Biletix, Mobilet, Passo ve BUGECE’de satışta.





SANATLA YENİDEN YAŞAMA İKİNCİ ŞANS

5-9 Haziran tarihleri arasında Müze Gazhane'de gerçekleşen Upcycle İstanbul Art and Design Festival kapsamında hazırlanan Sanat ve Tasarım Sergisi'nin süresi yoğun ilgi sebebiyle 28 Temmuz’a uzatıldı. Erkan Doğanay'ın sanat danışmanlığında hazırlanan sergi kapsamında 40 sanatçının atıklara ikinci şans veren, sürdürülebilirliği, sorumlu tüketimi ve iklim krizini ele alan eserlerini ziyaret edebilirsiniz.

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İSTANBUL’DA CAZ COŞKUSU 31. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ’YLE DEVAM EDİYOR

31. İstanbul Caz Festivali, 18 Temmuz’a kadar güncel müzik ve cazın önde gelen isimlerini İstanbul’un farklı mekânlarında ağırlamaya devam ediyor. Festivale bu hafta konuk olacak isimler arasında çifte Grammy’li Gregory Porter; R&B, soul ve indie’nin genç ve tutkulu şairi Arlo Parks; İngiltere’nin dünya sahnelerine kazandırdığı başarılı kadın saksafonculardan YolanDa Brown ve Rock’n Roll efsanesi Chris Isaak yer alıyor.

Ücretsiz Parklarda Caz konserleri 13-14 Temmuz’da Brass Riot ile müziği şehrin parklarına taşıyor. 14 Temmuz Pazar günü festivalin en İstanbul’a özgü etkinliklerinden Caz Vapuru, İstanbullu swing topluluğu Brassist, Rus caz grubu The Big Rhythm, Lale Plak’tan Hakan Atala ile Erdal Akkaş ve Shangri La’nın DJ setleriyle Boğaz’ın sesleriyle cazı buluşturacak. Biletler Passo’da.

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4. SİNEMADA FİLM FESTİVALİ BÜYÜKADA VE HEYBELİADA’DA

Yaz aylarında sinemanın büyüsünü Adalar’a taşıyan “Sinemada”, bu yıl 12-21 Temmuz tarihlerinde 4. Sinemada Film Festivali adıyla gerçekleşecek! 9 gün boyunca Büyükada Atatürk Meydanı, Büyükada Taş Mektep ve Heybeliada Pazar Meydanı’nda gösterimlere ev sahipliği yapacak olan 4. Sinemada Film Festivali, dördüncü yılında da “Öğretmenler Odası”, “İlgi Alanı”, “Bildiğin Gibi Değil”, “Sanki Her Şey Biraz Felaket”, “Aniden”, “Faruk” gibi son yılların ses getiren filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından Film Koop iş birliğiyle tüm sinemaseverlerin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenen festivalde hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik film gösterimlerinin yanı sıra Yeşim Ustaoğlu, Mert Fırat, Derviş Zaim, Kıvanç Sezer gibi yönetmen ve oyuncularla söyleşiler ve atölyeler de gerçekleşecek. Festival programına kultursanat.istanbul adresinden ulaşabilirsiniz.

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KARSU YILIN TEK TÜRKİYE KONSERİ HARBİYE’YE GELİYOR

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan Karsu, bu yılın ilk ve tek Türkiye konseri için 24 Temmuz’da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ne geliyor. Eğlenceli sahne performansı, duygusal şarkıları ve farklı yorumuyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak konserin biletleri Biletinal’da satışa çıktı.

HAFTANIN ŞARKILARI / ALBÜMLERİ

Feridun Düzağaç ve Hey! Douglas bir arada

Fecri Ebcioğlu’nun etkileyici sözleri ve Marc Aryan’ın unutulmaz bestesi ile hayat bulan "Kalbin Yok Mu", Feridun Düzağaç’ın derin ve duygusal vokali ile Hey! Douglas’ın özgün elektronik altyapılarını harmanlayarak dinleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Güçlü lirikleri ve sürükleyici melodisiyle dinleyicilerin kalbinde yer etmeye aday olan şarkı tüm dijital platformlarda.

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Redd’den 20. yıl sürprizi

Türkiye'nin en önemli rock ve indie müzik gruplarından biri olan Redd, 20. sanat yılını kutlamaya hazırlanırken, dinleyicilerine büyük sürprizler sunacağı yeni müzikal serisinin ilk teklisinde Sezen Aksu’nun söz ve müziğini yazdığı, Hande Yener ile akıllara kazınan "Kibir" şarkısını yeniden yorumlayarak müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Grubun antolojisinde başka hangi cover şarkıların yer alacağı merakla beklenirken Redd, 20. yıla özel sürprizlerinin bununla sınırlı kalmayacağını belirterek, dinleyicilerini daha birçok yenilikle buluşturacağını ifade ediyor.





Nuri Savruk Kalplerde "İz" Bırakmaya Geliyor

Müzisyen Nuri Savruk 11. single çalışması "İz" ile 1,5 yıl süren sessizliğini bozuyor. Sözleri Nuri Savruk'a, bestesi Erşan Oral'a ve düzenlemesi Kargo grubunun kurucusu ve gitaristi Selim Öztürk'e ait olan "İz" tüm dijital müzik platformlarında yayında.

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