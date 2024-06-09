Haftanın kültür sanat ajandası

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OLAFUR ELİASSON “SENİN BEKLENMEDİK KARŞILAŞMAN” SERGİSİYLE İSTANBUL MODERN’DE

İstanbul Modern, tüm dünyada gerçekleştirdiği proje ve yapıtlarıyla büyük ilgi gören İzlandalı-Danimarkalı sanatçı Olafur Eliasson’un 30 yıllık kariyerinden kapsamlı bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. Eczacıbaşı Topluluğu ve VitrA ana sponsorluğunda gerçekleşen “Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman” başlıklı sergi, sanatçının Türkiye’deki ilk sergisi olma özelliğini taşıyor. Sergi 9 Şubat 2025’e kadar görülebilecek.





TÜRKİYE’NİN İLK K-POP FESTİVALİ LİFEPARK’TA GERÇEKLEŞECEK

2017 yılında büyük bir çıkış yapan Güney Koreli bir K-Pop kız grubu DreamCatcher ülkemizde ilk kez konser verecek. Grup, 7 Eylül Cumartesi günü Life Park’ta gerçekleşecek Türkiye’nin ilk K-Pop festivalinde sahne alacak. DreamCatcher konserinde sürpriz 10 Koreli isim daha sahne alacak, bu isimler önümüzdeki günlerde açıklanacak. Biletler Biletix ve Passo’da.

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NANCY AJRAM, UNUTULMAZ BİR KONSER İÇİN İSTANBUL’A GELİYOR

Spotify tarafından “Arap Popun Kraliçesi” olarak adlandırılan Lübnanlı pop müziği ikonu Nancy Ajram, 21 Haziran’da İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda unutulmaz bir konser verecek. 21:00’de başlayacak konserin biletleri Biletix ve Bubilet’te.





“ADALAR’DA CAZ” 27 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR!

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Adalar’da Caz”, Marmara Denizi’nin ortasında, Prens Adaları’nda 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Tüm İstanbulluların davetli olduğu festival dört gün boyunca Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’nın yanı sıra Kadıköy, Kabataş ve Bostancı’daki Adalar vapur iskelelerinde birbirinden özel caz müzisyenleri ağırlayacak. Söyleşiler ve atölye çalışmalarının da yer alacağı Adalarda Caz’ın önümüzdeki günlerde açıklanacak detaylı programına kultursanat.istanbul adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

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KÜÇÜKÇİFTLİK BAHÇE KONSERLERİ PAPTİRCEM, AYÇA ÖZEFE VE MELİS KARADUMAN’LA DEVAM EDİYOR

KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de, yazın müjdecisi bahçe konserleri 14 Haziran’da alternatif müziğin sevilen isimleri Paptircem, Ayça Özefe ve Melis Karaduman ile devam edecek. İstanbullular, alternatif müziğin üç sevilen sesi ile şehrin merkezinde ancak gürültüsünden uzakta, çimenlerin üstünde sevdikleriyle birlikte müziğin tadını çıkaracaklar. URU organizasyonuyla KüçükÇiftlik Bahçe’de düzenlenecek konserin biletleri Biletix’te ve KüçükÇiftlik Park gişesinde!





ENKA AÇIK HAVA TİYATROSU ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR

ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun etkinlik programı 27 Haziran’da başlıyor. 04 Eylül’e kadar devam edecek programda konserler, tiyatrolar, müzikaller, performans ve stand up gösterileri bulunuyor. ENKA Sanat’ın yapım sponsorluğunu üstlendiği Işıl Kasapoğlu Belgeseli 10 Temmuz’da prömiyer yaparken, Başka Sinema iş birliğinde hazırlanan film gösterimleri ağustos ayı boyunca izleyicileri bekliyor. Zengin etkinlik programına ENKA Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

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