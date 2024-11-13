Ayrılırken söz vermişlerdi… Söz sadece lafta değilmiş… ‘Kolay mı 30 yılı bir anda silmek!’

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Hollywood’un ünlü oyuncularından ve mutlu aile yaşantısıyla gıptayla bakılan sevilen yıldız Leah Remini 21 yıllık evliliğinin bittiğini açıklayarak hayranlarını üzmüştü.

AYRILDILAR AMA HER HAFTA SONU YİNE BİR ARADALAR

Ağustos ayındaki bu şoke eden ayrılık kararına rağmen Leah Remini ve eski eşi Angelo Pagan hafta sonu birlikte maç izlerken çekilmiş görüntülerini Instagram hesaplarından paylaştılar. Leah Remini ve Angelo Pagan 21 yıllık evliliklerini yaz sonunda bitirmiş, ayrılık açıklamasını da gençliklerinde çekilmiş aşk pozlarını birlikte paylaşarak yapmıştı

Hem de ortak şekilde. Hatta bunu her hafta sonu yapmaya devam ettiklerini de itiraf ettiler. Yani 21 yıl sonra evliliklerini bitirmiş olsalar bile her hafta buluştuklarını, bunu da ikisinden birinin evinde yapmaya devam ettiklerini söylediler.

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Angelo Pagan Instagram’dan paylaştığı gönderide eski karısını etiketledi ve “Hâlâ çoğu pazar gününü Leah ile Kovboylarımı izleyerek geçiriyorum” yazdı. Bir kızları olan çift hem onun hem de birlikte geçirdikleri neredeyse 30 yılın hatırına birbirlerinden hiç kopmayacaklarına söz vermişlerdi... Bu sözlerini de tuttular

Ağustos ayında boşandıklarını duyurmalarına rağmen, ikili pazar günü geleneğini bırakmadı. İkilinin 10 Kasım'd a Instagram'da ortaklaşa paylaştıkları bir videoda 56 yaşındaki Pagan, Dallas Cowboys ile Philadelphia Eagles karşı karşıya gelirken televizyon ekranına yoğun bir şekilde konuşurken görülüyor. 54 yaşındaki Remini ise ona sorular soruyor.

BİRLİKTE MAÇ İZLEMEDEN OLMAZ!

İkili futbol maçını izlerken ünlü oyuncu eski eşine “Tam olarak kiminle konuşuyorsun Angelo?” diye soruyor. O da “Televizyonla konuşuyorum” diye cevap vererek ‘Beni duyabiliyorlar” diye şaka yapıyor.

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29 Ağustos'ta Remini ve Pagan yaklaşık otuz yıllık birlikteliklerinin ardından boşanacaklarını açıkladılar. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları uzun bir açıklamayla ayrıldıktan sonra da 2004 yılında doğan kızları Sofia'ya ve dostluklarına öncelik vereceklerini açıkladılar.

"BİZİM İÇİN EN İYİSİ BUYDU" DİYEREK AYRILDILAR

“Evet, işte buradayız. Birlikte geçirdiğimiz 28 yılın ve 21 yıllık evliliğimizin ardından boşanma davası açmaya karar verdik,” diye başlıyordu duyuru. ve “Bu karar çok düşünüp taşındıktan sonra alındı ve boşanmak ne kadar zor olsa da buna olumlu bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz çünkü bizim için en iyisinin bu olduğunu biliyoruz.” sözleriyle devam ediyordu. Evliliklerini büyük kavgalar edip birbirlerini kırmadan ve hatta avukat bile tutmadan bitiren Leah Remini ve Angelo Pagan 1996'da, aynı zamanda oyunculuk ve şarkıcılık da yapan Pagan'ın restoranında tanıştıklarında birbirlerine ilk görüşte aşık olmuştu

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Leah Remini ve eski eşi Angelo Pagan açıklamalarında ayrılsalar da görüşmeye devam edeceklerini ve bu konuda birbirlerine söz verdiklerini “Bu süreci birlikte atlattığımız için gurur duyuyoruz. Yeni hayatlarımıza başlarken bir yandan da bayramları birlikte kutlamaya, en sevdiğimiz dizileri birlikte izlemeye ve bir aile olarak toplanmaya devam edeceğiz” açıklamasıyla duyurmuşlardı.

28 YILIN İZİ KOLAYCA SİLİNMİYOR

Ve böyle diyerek ayrıldıktan sonra da gerçekten düzenli olarak görüşmeye devam ettiler. Çünkü zaten ayrılırlarken de birlikte geçirdikleri 28 yılın izlerinin, acı tatlı hatıralarının kolayca silinmeyeceğini biliyorlardı…

Ünlü çift ayrılık sebeplerini “Peki, büyük soru - neden? Basitçe söylemek gerekirse, insanların yaptığı gibi ikimiz de değiştik ve artık bize uymayan rolleri oynamaya alıştık. Uzun bir çaba ve değerlendirmeden sonra, bugün kim olduğumuzu yansıtan bu adımı atmaya karar verdik” diyerek anlatmıştı.

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"BİZ BİRBİRİMİZDEN KOPAMAYIZ"

Aslında birbirlerinden kopamayacakları da “Bağımız hala güçlü - sadece farklı bir şeye dönüştü. Bu kadar uzun süren ve bu kadar güzel anılar yaratan bir evliliğin, özellikle de inanılmaz kızımızı büyütmenin kutlanması gereken bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bizim bakış açımıza göre bu evlilik büyük bir başarıydı. Ve şimdi, daha da değerli anlar yaratmak için sabırsızlanıyoruz - sadece farklı bir şekilde.” Sözleriyle açıklamışlardı. Ünlü çift ayrılırken artık "karı koca rolümüzü" oynayamıyoruz demişlerdi

Remini ve Pagan, evliliklerini yıllar boyunca televizyonda “alenen” paylaştıkları için ayrılıkları konusunda da “olabildiğince şeffaf” olmak istediklerini söylediler.