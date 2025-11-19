Haberin Devamı

Bunun üzerine bir yandan savunma harcamalarını artırıp bir yandan da zorunlu askerlik uygulamalarını gündeme aldılar.

Bazı ülkelerde bu uygulama kadınları da kapsıyor.

AB üyesi ülkeler arasında kadınlara zorunlu askerlik görevi verilen tek ülke İsveç’ti. Şimdi buna Danimarka da eklendi.

AB üyesi olmayan diğer İskandinav ülkesi Norveç’te de kadınlara askerlik zorunluluğu var.

Almanya, Litvanya ve Letonya da bugünlerde benzer bir adım atmaya çalışıyor.

Asker sayısını artırmaya çalışan AB bir taraftan da Avrupa İçin Güvenlik Eylemi (SAFE) planı çerçevesinde ABD’den kendini bağımsızlaştırma çabası içinde.

Haberin Devamı

SAFE programının özü AB’nin deyim yerindeyse varını yoğunu savunma sanayinin Avrupalılaşması için harcamasına dayanıyor.

Çünkü Rusya tehdidiyle birlikte Trump döneminde NATO nezdinde yaşadıkları aşağılanma ve yalnızlık hissiyatı AB liderleri için bir alternatif yaratmayı zorunlu kıldı.

Bunu gerçekleştirmenin en kısa yolu Türkiye gibi son 15 yılda savunma sanayinde atılım yapan ülkelerle işbirliğinden geçiyor.

Fakat AB’nin genel tutumu şöyle özetlenebilir: Türkiye bize askeri konularda destek versin, gerektiğinde bizi NATO çerçevesinde savunsun ama vize serbestisi gibi meselelere girmeyelim.

Geçen gün Brüksel’deki bir toplantıda Türkiye’nin NATO Daimî Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de buna dikkat çekmiş.

Türkiye’nin AB’nin askeri hareketlilik programından dışlanmasını eleştiren Öztürk şöyle demiş: “En kötü senaryo gerçekleştiğinde takviyeler Türkiye’den gelecektir ancak biz AB regülasyonları esas alınırsa AB toprakları boyunca hareket bile edemeyeceğiz.”

Öztürk, diplomatik olarak bir seferberlik vaziyetinde Türk askerini çağıracaksınız ama vize mi soracaksınız, demeye getirmiş.

Son derece yerinde bir tespit.

Bence AB’nin bu konuda Türkiye’ye bakışı o güzel atasözümüzdeki gibi: “Yahşi günde yar yahşi, yaman günde yetiş Türkiye!”





Haberin Devamı

OLMAK YA DA OLMAMAK

PAZARTESİ gecesi BM Güvenlik Konseyi’ndeki Gazze oylaması Shakespeare’in ünlü dizesiyle özetlenebilir.

Olmak ya da olmamak...

Filistin devleti için büyük mesele bu.

Ama sadece onun için değil.

Ufukta bir Filistin devletinin görülme ihtimali bile Netanyahu’nun siyasi ikbalinin sonu anlamına gelebilir.

Olmak ya da olmamak...

Türkiye’nin Gazze’deki Uluslararası İstikrar Gücü’ndeki varlığı bölgenin geleceği için hayati bir mesele.

İsrail açısından ise ne yutabileceği ne çiğneyebileceği demirden bir leblebi.

Olmak ya da olmamak...

Rusya ve Çin’in “Bu oyunda biz de varız” diyerek son dakika önergesiyle Trump’ın planına rakip olması, meselenin dünya siyasetinde nasıl maşa gibi kullanıldığını anlamak için iyi bir örnek.

Olmak ya da olmamak...

Haberin Devamı

Trump’ın 7 Ekim sonrasında hepten yok saydığı Birleşmiş Milletler’e, bu kez kendi planının işleyebilmesi için koşa koşa başvurması tarihin bir cilvesi.

Olmak ya da olmamak...

Gazze katliamı boyunca varlığı ya da yokluğu tam anlaşılamayan Avrupalı devletlerin Filistin’i tanıyarak son dakikada Güvenlik Konseyi trenine yetişmeleri biraz hazin bir manzara.

Olmak ya da olmamak...

Gazze’de elimizde şu anda var olan tek şey çatışmasızlık. BM oylamasıyla birlikte Trump’ın 20 maddelik planı yeni bir meşruiyet çerçevesi kazandı.

Ama kışın kapıyı çaldığı, yerle bir olmuş Gazze’de katliamdan kurtulanların daha fazlasına ihtiyacı var. Büyük çoğunluğu barınma ve yiyecekten yoksun.

Haberin Devamı

UNICEF’e göre Gazze’de tam 630 bin çocuk eğitime ulaşamıyor.

Can Yücel, ünlü Shakespeare uyarlamasında “Olmak ya da olmamak” dizesini Türkçeye şöyle çevirmiş: “Bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin?”

Gazze için asıl mesele bu.

TÜRK DİŞLERİYLE GÜLÜMSEYEN İNGİLİZLER

BİR İngiliz yarışma programında dişlerini Türkiye’de yaptıran iki yarışmacının sohbetini sosyal medyada gördüm.

Bembeyaz dişleriyle yarışma sunucusunun dikkatini çeken iki genç adam Türkiye’deki diş hekimlerine övgüler yağdırıyordu.

İngilizler arasında Türkiye’ye gidiş-dönüşte pasaport fotoğrafları açısından sorun çıktığına dair bir espri var.

Saçsız ve bozuk dişli erkeklerin Türkiye’den dönüşte sırma saçlı ve bembeyaz dişlerle gülümseyen vaziyette döndükleri için pasaport kontrolüne takıldıkları yönünde şehir efsaneleri anlatılıyor.

Haberin Devamı

Geçenlerde uçakta İstanbul’a dişlerini yaptırmaya gelen bir İngiliz’le tanıştım. Amazon’un TIR şoförlüğünü yapıyormuş. Türkiye’deki diş hekiminden çok memnundu. Tabii ki konu döndü dolaştı Türk yemeklerinin lezzetine geldi.

Saç ve diş olayının İngilizler açısından son dönemde Türk yemekleri kadar cazibe oluşturduğu tartışmasız bir gerçek.