Karanlık prensin kaderi

Birincisi, İngiliz Kraliyet ailesinde modern dönemde ilk kez bir prens gözaltına alınmış oldu.

İkincisi Epstein dosyalarının ABD’yi bir nevi teğet geçerek Avrupa kıyılarında yarattığı hasar artık ayan beyan ortada.

Polis açıklamasına göre Andrew soruşturma altında “serbest bırakıldı.” Bu da demek oluyor ki her an tekrar gözaltına alınabilir. Yeni deliller ortaya çıktığında tutuklanabilir.

Andrew hakkındaki soruşturma cinsel taciz ya da istismara dair değil. Suçlama “Kamu görevini kötüye kullanma.”

Britanya Ticaret Elçisi olduğu dönemde Epstein’le İngiltere’nin hassas ticari bilgilerini paylaşmakla suçlanıyor.

Bu suçlama eğer “vatana ihanet” kapsamında değerlendirilirse ömür boyu hapis cezasıyla karşılaşması bile mümkün.

Tabii işin hazin bir yönü daha var. Andrew-Epstein ortaklığı son 15 yıldır konuşuluyor.

Epstein’ın ilk kurbanlarından Virginia Guiffre ile Andrew’un fotoğrafının ortaya çıkmasının üzerinden 15 yıl geçti.

Bu konuda bir ceza soruşturması hiç olmadı. 2022’de mahkemede 12 milyon sterlinlik bir uzlaşmaya vardılar. Mağdur Guiffre geçen sene intihar etti.

Ortaya çıkan yeni belgeler eski prensin, Epstein’ın ağına düşen Guiffre gibi başka genç kadınlarla da ilişkisi olduğunu ortaya koyuyor.

Bunlar hakkında da henüz bir soruşturma yok.

Ancak iş devletin ticari sırları olunca bu kez Britanya adaleti hızlıca soruşturma açıp Andrew’ü gözaltına almaktan çekinmedi.

Şimdilik buzdağının görünen yüzü sorgulanıyor diyebiliriz.

Ancak ortaya çıkan yeni belgeler ve fotoğraflar toplumda inanılmaz bir huzursuzluk yarattı. Tepkiler hem kraliyet ailesine hem de hükümete zarar verecek noktaya ulaştı.

Bütün bunlar yaşanırken Andrew kibrini sürdürdü, ata binerken poz vermekten çekinmedi.

Ve dün İngiliz gazeteleri “çöküş” manşetiyle Andrew’ün gözaltından çıkış fotoğrafını yayımladılar.

Ben gözaltının biraz o fotoğrafı verip kamu vicdanını rahatlatmak adına da yapıldığını düşünüyorum.

Prens Andrew

KRAL HUKUKUN ÜZERİNDE Mİ?

ANDREW hakkındaki soruşturma ilginç bir hukuki tartışma da yarattı.

Eski Prens, Kraliçe’nin iki oğlundan biri. Kraliyet unvanlarına göre tahtın 8. varisi.

Eğer Andrew kral pozisyonunda olsaydı bu şekilde gözaltına alınması ve yargılanması mümkün olmayacaktı.

Britanya hukukunda eski bir ilke var: ‘Kral yanlış yapamaz’ (Rex non potest peccare).

Bu ilke tarihsel olarak hükümdara hem hukuki hem de cezai sorumluluktan dokunulmazlık sağlıyor.

Ülkedeki mahkemeler, davalarda “kral adına” karar verirken aynı mahkemeler kralı yargılayamıyor.

Bu durumda kralı yargılamak için ya özel bir mahkeme kurulması gerekiyor ya da kralın tahttan çekilmesi sağlanıp ceza mahkemesinde yargılanmasının önü açılıyor.

Kraliyet ailesinin diğer üyelerinin ise böyle bir dokunulmazlığı yok. Ancak pratikte bir kraliyet ailesi üyesine soruşturma açılması pek imkân dahilinde değil.

Eski Prens Andrew’ün yargılanması bu bakımdan çok istisnai bir durum.

Kardeşi Kral Charles’ın polis soruşturmasına tam destek açıklaması da o yüzden “tarihi” olarak kabul edildi.

Kral Charles - Kraliçe Elizabeth - Prens Andrew

KRALİYETTEN PEK HAZZETMEYENLER

İNGİLTERE’de Kraliyet ailesinin toplumun büyük kesiminde saygın bir yeri var. Ancak yeni nesil eskilere nazaran ilgisini kaybetmiş görünüyor. Bir de monarşinin yıkılmasını savunanlar var.

Republic (Cumhuriyet) isimli sivil toplum kuruluşu bu konuda en öncü çalışmaları yürütüyor. Her fırsatta Kraliyet ailesinin vergi ödeyen vatandaşın sırtında gereksiz bir yük olduğunu iddia ediyorlar.

Bir de işin Hollywood ve spor dünyası boyutu var. Özellikle İrlandalı yıldızların açıktan ifade etmeseler de monarşiyle aralarının pek iyi olmadığı biliniyor. İrlandalı rugby yıldızı Ronan O’Gara 2009’da saraydaki kabul töreninde Kraliçe’nin karşısına elleri ceplerinde çıkmış ve büyük bir ‘saygısızlık’ tartışması yaratmıştı.

Kraliçe Elizabeth - Ronan O’Gara

Yine Oscar ödüllü İrlandalı yıldız Cillian Murphy, bir film galasına gelen Prens Harry ile ellerini ceplerinden çıkarmadan konuşmuştu.

Kimilerine göre bu tavır tarihi bir olaya referans. 1920’lerin başındaki İrlanda Bağımsızlık Savaşı sırasında İngiliz sıkıyönetim komutanları elleri cebinde yürüyen İrlandalıların tehdit oluşturduğu için vurulabileceğine dair bir genelge çıkartmış.

İrlandalı bazı ünlü yıldızların Kraliyet ailesiyle buluştuklarında ellerini ceplerinde tutarak sessiz bir protesto yaptığı düşünülüyor.

Cillian Murphy - Prens Harry

KİTAP GÖRMEMİŞ ÇOCUKLAR

ÇOCUKLARA sosyal medya kısıtlaması Türkiye dahil pek çok ülkenin gündeminde ilk sıralarda. Ancak modern dönemler başka bir gerçeği daha yüzümüze vuruyor.

Mevcut telefon ve ekran alışkanlıkları yeni neslin hayat standardını kalıcı olarak değiştirmiş durumda.

Bir araştırmaya göre İngiltere’de çocukların üçte biri okula başlayana kadar hiç kitap görmemiş.

Okullar kitap sayfasını nasıl çevireceğini bilmeyen, sayfayı telefon ekranı gibi parmaklarıyla büyütmeye çalışan çocuklarla dolu.

İngiltere nispeten kitap okuma alışkanlığı yüksek ve kitaba erişimin çok kolay olduğu bir ülke. Çocukların hiç kitap görmeden okula başlaması bize yeni ve biraz karanlık bir durum anlatıyor.