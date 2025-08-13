 İngiltere’nin Filistin ikilemi

Haberin Devamı

Aynı Starmer geçen hafta İsrail kabinesinin onayladığı yeni Gazze planına da tepki gösterip “İsrail bundan hemen vazgeçmeli” demişti.

Ancak bu açıklamalardan bir gün sonra Londra’nın göbeğinde Filistin’e destek eylemi yapan yüzlerce göstericinin tutuklandığını gördük.

Peki İngiliz hükümeti, İsrail’e açıkça tepki gösterip Filistin’i tanıma kararı almışken Londra’da neden Filistin yanlısı göstericiler tutuklanıyor?

Bunun için filmi biraz başa almak gerekiyor...



“Soykırıma karşıyım ve Filistin Eylem Grubu’nu destekliyorum” pankartıyla oturan 60 yaş üstü protestocu böyle yaka paça gözaltına alındı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ PROTESTOSU

İNGİLTERE’deki insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları bu karara tepkili. Hükümetin ta Irak’ın işgal döneminden kalan 2000 tarihli, tartışmalı terörle mücadele yasasına dayanarak kafasına göre barışçıl eylem gruplarını yasaklı örgüt ilan etmesinin ifade özgürlüğüne darbe vurduğunu söylüyorlar.

Buna tepki olarak da yasaklı ilan edilen Filistin Eylem Grubu’nun ismini taşıyan pankartlar taşıyarak yasayı ve hükümetin kararını protesto ediyorlar. Gösteriye katılanlar ise yasa kapsamında gözaltına alınıyor.

Birkaç haftadır bu eylemler ülkedeki farklı insan hakları gruplarıyla iktidardaki solcu İşçi Partisi hükümeti arasında bir tenis maçına döndü.

Hem İçişleri Bakanı Yvette Cooper hem Dışişleri Bakanı David Lammy yasaklı bir örgüte destek vermekle, Filistin’e destek vermek ayrı şeyler, bu gruba destek eylemi yapan herkes suç işliyor, açıklamasını yaptı.

Bu açıklamalar daha da tepki çekti. Geçen hafta sonu Londra’daki Parlamento Meydanı’nda (çoğu emekli) yüzlerce kişi sırf gözaltına alınmak için ellerinde “Soykırıma karşıyım. Filistin Eylem Grubu’nu destekliyorum” yazan pankartlarla meydanda buluştu.

Polis bir gece önce elinde Filistin Eylem Grubu’na destek pankartı taşıyan herkesin gözaltına alınacağını açıklamıştı. Öyle de oldu.

500’ün üzerinde eylemci polise direnmeden karga tulumba gözaltına alındı.

Şimdi yasadışı bir örgüte destek verdikleri için 14 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecekler.

Gözaltına alınanların yarısından fazlası 60 yaşın üzerinde. Gösteri sırasında 70’lerinin üzerinde eylemci bir kadın polise sakin ve ironik bir şekilde sesleniyordu: “Ben emekliyim, beni korkutamazsınız!”

KIRMIZIYA BOYANAN ASKERİ UÇAKLAR

HAZİRAN ayında İngiltere’deki Brize Norton askeri hava üssüne gizlice giren birkaç kişi üsteki iki Voyager uçağını kırmızı sprey boyalarla boyayıp İngiltere’nin İsrail’e askeri yardımını protesto etti.

Bu eylemin askeri üste 7 milyon sterlinlik bir zarara yol açtığı açıklandı. Olayı, 2020 yılında kurulan, barışçıl gösterileriyle bilinen Filistin Eylem (Palestine Action-PA) isimli grup üslendi.

İngiliz hükümeti, özellikle muhalefetteki göçmen karşıtı Nigel Farage ve Muhafazakâr Parti’den gelen tepkiler üzerine apar topar Terörle Mücadele Yasası’nı raftan indirip Filistin Eylem Grubu’nu yasaklı örgüt listesine aldı.

Böylece Birleşik Krallık’ta bu grubun adını, amblemini taşıyan her materyal yasaklı hale geldi. Kamuya açık alanlarda bu gruba destek çağrısı yapan herkesin gözaltına alınma riski doğdu.

Filistin Eylem Grubu, kararın iptali için yüksek mahkemeye başvurdu. Başvuru kabul edildi ve şu anda yasal süreç sürüyor. Ama mahkemeden aksi bir karar çıkana kadar grup Terörle Mücadele Yasası kapsamında “yasaklı örgüt” olarak kalacak.

22 YIL ÖNCEKİ BİR DAVA

TARİHİN garip bir tezahürü... 2003 yılında Irak işgalini protesto etmek için beş kişi benzer şekilde İngiltere’deki bir askeri hava üssüne girmiş ve uçakların havalanmasını engellemeye çalışmıştı.

O beş kişi, tıpkı bugün Filistin Eylem Grubu gibi Terörle Mücadele Yasası kapsamında hâkim karşısına çıktıklarında onları genç bir insan hakları avukatı olan Keir Starmer savunmuştu.

İngiltere Başbakanı Starmer

Aradan yıllar geçti. Starmer şimdi insan hakları avukatı kimliğiyle değil, İngiltere’nin başbakanı unvanıyla benzer bir davada tam tersi pozisyonda yer alıyor.

İngiltere’nin Filistin ikilemi de tam burada başlıyor.

ALASKA KİMİN SERSEMLİĞİ

TRUMP’ın cuma günü Putin’le görüşmek için Alaska’yı seçmesi hayli sembolik.

Amerikalılar Alaska’yı 1867’de Rusya’dan 7.2 milyon dolara satın aldı. ABD bu büyük toprak parçasına dönüm başına 2 sent ödemiş oldu.

O dönemki Amerikan gazeteleri dışişleri bakanı William Seward’ı, Amerikalıların parasını buza gömmekle suçlayıp Alaska’nın alınmasına ilişkin anlaşmaya “Seward’ın sersemliği” adını takmış.

Fakat 1896’da ABD’nin en büyük altın rezervlerinden biri Alaska’da bulununca fikirler değişmiş. Bundan yıllar sonra ise dünyanın en değerli petrol rezervlerinden biri yine bu “buz parçasının” altında bulundu.

Trump bugün Alaska tercihiyle hem Rusya’ya hem de sürekli mücadele halinde olduğu Amerikan medyasına sembolik bir mesaj veriyor.

YANGINLARIN SEBEBİ BELLİ

ÇANAKKALE’den Hatay’a alevler içimizi dağlıyor. Maalesef yangın haberlerinin ardı arkası gelmiyor.

Yaz boyunca Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan yangınlarla boğuştu.

Sadece bölgemiz değil Avrupa’nın ve Amerika’nın kuzeyinde bile yangınlar görüldü.

Hatta temmuz ayında tundra ikliminin hüküm sürdüğü North Slope’da buzulların erimesiyle binlerce dönüm ağaçsız alan alevlere boğuldu.

Edinburgh

Küresel iklim değişikliği artık kimsenin yadsıyamadığı bir gerçek. Ama orman yangınlarını sadece iklim değişikliğine bağlamak kolaycılık olur.

Çok fazla orman yangınına tanık olmayan Britanya’da iki gün önce büyük bir yangın başladı. İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta kenti tehdit eden orman yangını güç bela kontrol altına alındı.

Yangının sebebi sorulduğunda itfaiye komutanı Neil MacLennan, Edinburgh’tan Edirne’ye değişmeyecek bir cevap verdi: “Soruşturma başladı ama ben neredeyse eminim. Orman yangınları hemen her zaman insan davranışlarının sonucudur. İyi niyetli ya da kötü niyetli... Sonuçta sebep genellikle insandır.”