İngiltere’de eksen kayması

Uzakta yaşanan bu siyasi dalgalanma doğal olarak Türkiye’yi de etkileyecek.

Göçmen karşıtlığıyla bilinen Reform Partisi İngiltere’de sandığın galibi oldu. İktidardaki İşçi Partisi büyük bir hezimet yaşarken ana muhalefet görevini üstlenen Muhafazakâr Parti de büyük oranda oy kaybetti.

Ortadaki tablo şöyle özetlenebilir:

İngiltere’de yüzyıldan uzun süredir iki partiye dayanan iktidar-muhalefet sistemi çöküyor.

Aşırı sağın Britanya’da ilk kez sandıktan zaferle çıkması Avrupa açısından da dönüştürücü olabilir.

Britanya tarihinde aşırı uçlardaki partiler daha önceleri de siyasette küçük yerler edinmiş olsa da asla merkeze yerleşmemişti.

Reform’un yerel seçim başarısı artık Birleşik Krallık’ta siyasetin en sivri noktasındaki bu partiye iktidar yolunun sonuna kadar açıldığını gösteriyor.

İngiliz seçmen hem iktidara hem ana muhalefete güvenini yitirmiş gözüküyor.

Yani sistem karşıtı, popülist milliyetçi bir parti İngiltere’de ilk kez sistemi ele geçirmek üzere.

Bu başarı Fransa, Almanya, Hollanda ve İtalya’daki aşırı sağın yükselişiyle paralel görünebilir. Ancak arada bir fark var.

İngiltere’de aşırı sağın yükselişi ülkenin AB’den çıkmasının ardından yaşanan memnuniyetsizlikten kaynaklanıyor.

Reform’un lideri Nigel Farage, o dönemde İngiltere’nin AB’den çıkması için büyük çaba gösterdi.

Şimdi İngiliz seçmeni Brexit sonrasında yaşanan sıkıntıya sebep olanların aynı sorunları çözmesini istiyor.

Bu hem İngiltere hem Avrupa için önemli bir eksen kayması.

Aşırı sağ patinin yerel seçimlerden sonra iktidarı da eline geçirmesi durumunda hem Avrupa hem bölgeyle ilişkileri çok çetrefilli hale gelebilir.

Peki böyle bir durumda Türkiye nasıl etkilenir?

AB dışındaki iki NATO üyesi olarak Türkiye ve İngiltere’nin son dönemde ticaretten savunma sanayiine uzanan önemli ve uzun soluklu bir işbirliği var.

Bu durum Muhafazakâr Parti döneminde de şimdiki İşçi Partisi iktidarında da değişmedi. Ancak Reform, sistemin ucunda hatta biraz dışında kabul edilen bir siyasi parti.

Eğer iktidara gelirlerse Türkiye ile ilişkilerin seyrini Reform’un sisteme ne kadar entegre olacağı belirleyecektir.

POPÜLİST TROLÜN ZAFERİ

İNGİLTERE’de sandıktan zaferle çıkan Reform UK partisinin lideri Nigel Farage, Brexit’ten bu yana ülke siyasetindeki en tartışmalı isim.

Kutuplaştırıcı, şoven milliyetçi, popülist bir siyasetçi.

Kariyerinin başlarında Avrupa Parlamentosu üyeliğine seçildi. Türkiye’nin AB üyesi olmasına ve vize serbestisine hep karşı çıktı.

Brexit sırasında göçmen karşıtı bir afiş hazırlayıp “AB’yi terk etmezsek bunların hepsi bizim sınırımıza dayanacak” diyerek ülkeyi dolaştı.

Bir ara Türk berberleri diline doladı. İngiltere’de artık bütün berberlerin Türk olduğunu, bunların kara para akladığını iddia etti.

Hakkında geçmişte ırkçı davranışlar sergilediğine yönelik bir inceleme var. Üç kesimi arkasına almış durumda: Emekliler, işsizler ve son dönemde sosyal hakları gerileyen serbest çalışanlar.

Farage, yaşı ilerlemiş seçmen kadar son dönemde genç erkek seçmenler arasında da popülist bir imaj oluşturmaya çalışıyor.

NUR TOPU GİBİ YENİ FOBİMİZ OLDU

BİR kruvaziyerde patlak veren Hantavirüs salgınıyla yeniden ufak çaplı bir pandemi paniği yaşanıyor.

Hantavirüs kemirgenlerin dışkısından insana bulaşan bir virüs imiş. Gemide ilk hastalanan Hollandalı yolcunun virüsü Arjantin’de kaptığı düşünülüyor.

Önce grip belirtileri göstererek başlayan bu virüsün ölümcül olduğu ama COVID kadar kolay bulaşmadığı söyleniyor.

28 ülkeden 150 yolcu taşıyan gemideki üç kişi yaşamını yitirdi. Hasta yolcular tahliye edilmeye çalışılıyor.

Olay biraz İhsan Oktay Anar’ın Amat kitabına benziyor.

Ölümcül virüsü taşıyan gemiyi hiç kimse kendi limanlarında görmek istemiyor.

Afrika ülkesi Cape Verde geminin ülkeye girişine izin vermedi.

Hasta olan Hollandalı, İspanyol, İngiliz yolcular açık denizde demirleyerek ülkelerine tahliye edildi.

Kalan yolcuların izole edildiği gemiyse Kanarya Adaları’na doğru ilerliyor. Ada, İspanya’ya bağlı.

İspanyol hükümeti limana girişini kabul etse de Ada sakinlerinden bu karara tepki var.

Dünya Sağlık Örgütü “Salgın riski ciddi ama bir pandemiye dönüşmez” diyor.

Fakat bu açıklamayla gemiye karşı tavrın değişeceğini sanmam.

Bir pandeminin taze hatıraları hafızalarda dururken yeniden karantina günlerine dönmek istemeyenler o gemiyi taşlar yine de limanlarına sokmaz.

SİL BAŞTAN BAŞLAMAK GEREK BAZEN

ŞEBNEM Ferah’ın yıllar sonra konser verecek olmasına sevindim. Ferah sadece Türkçe rock müziğinin en iyi seslerinden biri olmakla kalmıyor.

Bana göre o aynı zamanda kendi şiirlerini besteleyen bir şair. En iyi beş şarkısını seçmek gerçekten zor. Ama öznel listem şöyle:

- Yağmurlar: En hissiyatlı Şebnem Ferah eseri olabilir. Şarkıya eşlik eden sakin gitar ve vurucu sözler. Yağmuru sevdirme garantili.

- Bu aşk fazla sana: İlk albümün en vurucu şarkılarındandı. Sonraları bu ölçüde birçok şarkı yapsa da ilk olması dolayısıyla listede.

- Sil baştan: Güzel bir kitaba benziyor bu şarkı. Farklı zamanlarda dinlediğinizde farklı tatlar alabiliyorsunuz.

- Mayın Tarlası: Bir nevi erken olgunluk dönemi eseri. Sakin sakin giden şarkıdaki isyankâr çıkışlar eşsizdir.

- Fırtına: Gencecik bir insanın “Yaslanıp gururumun kambur sırtına” diye bir dize yazması bile benim için şairlik alametidir.

- Bonus: Sigara sağlığa zararlı. Şebnem Ferah’ın Sigara şarkısı da öyle. O yüzden ilk beşe almadım. Ama bu şarkının sağlığa daha zararlı bir versiyonu da var. Onu da Müslüm Gürses söylüyor.