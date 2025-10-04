Gri bir savaş başlamış gibi

Haberin Devamı

Dünya siyasetinde sivri çıkışlar yapmasına pek tanık olmadığımız Danimarka’nın Başbakanı Mette Frederiksen, birkaç gün önce böyle söyledi.

Yetmezmiş gibi İngiliz gizli servisi MI5’ın eski başkanı da “Dronlara, sabotajlara, sanal saldırılara bakınca Britanya-Rusya savaşı başlamış olabilir” dedi.

En son Putin ve Trump arasında Alaska’da esen barış rüzgârlarında kalmıştık.

Peki ne oldu da Rusya-Ukrayna savaşı bir anda tüm Avrupa’yı içine çekebilecek bir savaş alanına dönüştü?

Geçen ay Rus dronları Polonya hava sahasını ihlal etti. Birkaç dron düşürüldü. Ardından Fransa ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesinin semalarında dronlar görüldü.

AVRUPA HAVALİMANLARI HEDEFTE

19 Eylül’de Rus MiG-31 uçakları Estonya hava sahasını ihlal etti. Bölgedeki İtalyan F-35’leri Rus uçaklarını takip etti.

Bir gün sonra Brüksel, Londra, Berlin, Dublin havalimanlarına yönelik bir siber saldırı gerçekleşti. Havalimanlarındaki uçuşlar günlerce etkilendi.

Dün de Münih havalimanı yakınlarındaki bir dron, bütün hava trafiğinin kilitlenmesine neden oldu.

HİBRİT SAVAŞ DOKTRİNİ

DANİMARKA Başbakanı’nın bahsettiği “hibrit savaş” Rusya’nın son 15 yıldır sürdürdüğü bir savaş strateji.

Rus Genelkurmay Başkanı’nın adını taşıyan “Gerasimov Doktrini” kabaca savaşın hem cephede hem enformasyon alanında hem sanal dünyada yürütülmesini öngörüyor.

Buna “karıştır ve korkut” demek mümkün. Sanal saldırılar, nereden geldiği belli olmayan dronlar ve sosyal medyadan yayılan yanlış bilgiler bu stratejinin silahları arasında.

Bugün Avrupa’da yayılan korkuya bakılırsa psikolojik üstünlük büyük oranda Rusya’nın elinde gözüküyor.

PETROL TANKERİ DRON ÜSSÜ

PEKİ, Rus dronları Avrupa semalarında nasıl bu kadar rahat uçuyor?

Baltık Denizi’nde seyreden 244 metre uzunluğundaki Benin bandralı bir ham petrol tankerinin bu operasyondan sorumlu olduğu düşünülüyor.

Boracay isimli tankerin Rusya’nın dron saldırılarındaki üssü olarak kullanıldığı iddia ediliyor.

20 Eylül’de Rusya’yı terk eden gemi Baltık Denizi’ndeki bir haftalık seyri boyunca dron saldırılarının yapıldığı her gün o ülke limanının yakınlarında görülmüş.

Bu gemiye 27 Eylül’de Fransız donanması baskın yapıp Çinli kaptanı gözaltına aldı. Avrupalılar geminin Rus gölge filosunun bir üyesi olduğunu, benzer şekilde birçok geminin olduğunu iddia ediyor.

Putin ise baskın dolayısıyla Fransa’yı sivil gemilere karşı korsanlık yapmakla suçladı.

Önümüzdeki dönemde hibrit savaşta açılan bu yeni cephe çok daha fazla gündeme gelecek.

UZAYDA DA ÇATIŞMA

RUSYA-Avrupa hibrit savaşı sadece deniz ve havada sınırlı kalmıyor. Çatışmalar uzaya kadar ulaşmış vaziyette.

Geçen ay Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Rusya’nın Alman ordusunun kullandığı uyduları gölgelediğini söyledi.

Britanya Uzay Komutanlığı’nın başındaki Tümgeneral Paul Tedman da önceki gün benzer şekilde Rus uydularının, İngiliz askeri uydularını hedef aldığını açıkladı.

Yörüngede İngiliz ordusunun 10’a yakın askeri uydusu olduğu biliniyor. Buna karşın ABD, Çin ve Rusya’nın her birinin 100’ü aşkın uydusu var.

Üstelik Rus ve Çin uydu filolarının son on yılda yüzde 70 arttığı düşünülüyor. Yani Rusya bu cephede de önde gidiyor.

DRON DUVARI İŞE YARAR MI

TÜM bunlara karşı Avrupa’nın Norveç’ten Polonya’ya kadar bir “dron duvarı” oluşturma planı var.

Tabii Avrupa Birliği’nin içinde bulunduğu sıkıntılı durum düşünüldüğünde bu operasyon için akıllara hemen NATO geliyor.

ABD ile birlikte NATO içinde dron teknolojileri konusunda Türkiye ve İngiltere en öne çıkan ülkeler. İngiltere Avrupa’yı savunmak için bu konuda öncü olacağını çoktan açıkladı. Ama Trump yönetiminin NATO’daki tutumu düşünüldüğünde pratikte bu sistem nasıl işler? Rusya’nın hibrit savaş taktiklerine karşı ne kadar başarılı olur? Türkiye’nin projede rolü olur mu?

Bu soruların cevabını sahada göreceğiz.

YENİ SICAK NOKTA NARVA

AVRUPA-Rusya hibrit savaşının bugünlerde en sıcak noktası Estonya’nın Rusya sınırındaki Narva kenti.

Üzerinden MiG 31 jetlerinin uçmasıyla gündeme gelen Narva, bizim Meriç nehrine benzer bir doğal sınırla Rusya’dan ayrılıyor.

Nehrin üzerinde iki ülkeyi birleştiren bir köprü var. İsmi ‘Dostluk Köprüsü’. Ancak köprünün Estonya tarafı Rus tanklarının geçmemesi için beton bloklarla kapatılmış vaziyette.

Bu günlerde Narva’ya bir NATO üssü kurulması gündemde. Estonya 2004’ten bu yana NATO üyesi. Rusya ise bunu kendisine karşı bir tehdit olarak görüyor.

Rusya bir NATO ülkesine karşı doğrudan savaşa girmeyi göze alır mı, emin değilim. Ama Avrupa ile hibrit savaşının yeni sıcak noktasının Narva olduğu kesin.