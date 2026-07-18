 Gazze’nin umudu İsrail seçimleri

Haberin Devamı

Trump’ın Gazze için başlangıçta öngördüğü kapsamlı yeniden inşa planının büyük ölçüde küçültüldüğü iddia ediliyor.

Tüm Gazze’yi kapsayan altyapı, sağlık, su ve enerji hizmetlerini yeniden kurma hedefi, şimdilik Refah yakınlarında sınırlı bir pilot kampa dönüşmüş vaziyette.

Burada yeni ve büyük bir endişe var: Pilot kamptaki kişilere daha iyi gıda, barınma ve yardım imkânları sağlanması, geri kalan nüfusun dışlanmasına yol açabilir.

Bunun da evlerinden edilen 2 milyon Filistinli arasında yeni bir ayrıma ve gerilime neden olmasından korkuluyor.

Mevcut şartlarda inşa edilecek pilot bölgenin devasa bir toplama kampına dönüşme riski de bulunuyor.

Haberin Devamı

Diplomatlar Trump yönetiminin Barış Planı’nda vaat edilen 17 milyar dolarlık fonun çok azının toplandığını söylüyor.

Üstelik İsrail, Filistin yönetiminin yaklaşık 11 milyar dolarlık vergi geliri ve banka varlıklarına da el koymuş vaziyette. Bu para da henüz projeye aktarılamadı.

İki hafta önce Kıbrıs Rum Yönetimi’nde Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi üyeleri, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ve Tony Blair Enstitüsü ile bir araya geldi.

Barış Kurulu’ndan resmi bir açıklama yapılmasa da ortada seslendirilmeyen bir gerçek var.

Gazze’nin geleceğinde umutlar ekim ayındaki İsrail seçimlerine bağlanmış vaziyette.

Bölgedeki diplomatlar planın ilerleyebilmesi için Netanyahu hükümetinin seçimi kaybetmesini şart koşuyor.

Son dönemde Trump ve Netanyahu arasındaki sorunlar da bu açıdan hayra yoruluyor. Peki ya Netanyahu bir kez daha seçilirse? İşte o senaryoyu Gazze’de kimse konuşmak istemiyor.

BİTMEYEN SOĞUK SAVAŞ FIKRASI

SOĞUK Savaş dönemine ait eğlenceli hikâyelerden biridir.

NASA, 1960’larda uzay yolculukları sırasında astronotların kullanabileceği, yerçekimsiz ortamda çalışan bir tükenmez kalem arayışına girer.

Haberin Devamı

ABD’de milyonlarca dolarlık yatırımın ardından astronotlara uzayda yazabilen tükenmez kalemler verilir.

Bu sırada okyanusun diğer ucunda Rusların bu sorunu nasıl çözdüğüne bakılır ve acı bir sürprizle karşılaşılır.

Meğer kozmonotlar tükenmez kalem yerine beş kuruşluk kurşun kalemlerle uzayda not tutmayı başarmışlar.

Ay’a ayak basan ikinci astronot Buzz Aldrin’e ait kalemin hafta içinde açık artırmayla 857 bin dolara satıldığı haberini okuyunca bu hikâyeyi anımsadım.

Aldrin’in tükenmez kalemi, o dev yatırımın örneklerinden biri.

Soğuk Savaş döneminde Ruslar, bu gereksiz icat yüzünden Amerikalılarla epey dalga geçmiş.

Ancak Amerikan bilim çevreleri bu hikâyenin gerçeği tam olarak yansıtmadığını söylüyor. Yerçekimsiz ortamda çalışan tükenmez kalem bulunmadan önce hem kozmonotlar hem astronotlar kurşun kalem kullanıyormuş.

Haberin Devamı

Tükenmez kalem için NASA değil, bir Amerikan kalem şirketi yatırım yapmış. Sonraları bu teknolojiyi Ruslar da kullanmış.

Üstelik Buzz Aldrin’in tükenmez kalemi astronotların hayatını kurtarmış.

O meşhur “İnsan için küçük, insanlık için büyük adım” diyerek başladıkları yürüyüşün ardından iki astronot kapsüle geri döndüklerinde yerde küçük bir parça görmüşler.

Aldrin, sırtındaki ağır çantayla astronotları Dünya’ya geri getirecek kapsüldeki motorun devre kesicisi aparatını kırmış.

Hemen Houston’a “Bir sorunumuz var” diyerek durum anlatılmış ama çözülememiş.

Umutlar tükenirken Aldrin’in aklına plastik uçlu kalemi gelmiş. Kalemi anahtara bastırarak motoru çalıştırmış ve astronotlar Ay’da esir kalmaktan kurtulmuş.

Haberin Devamı

Yani o kalem Rusların iddia ettiği gibi boşa giden bir yatırım değil, bilim tarihindeki en büyük keşiflerden birini yapan insanların hayatını kurtaran bir aletmiş.

Hikâyenin Rus ve Amerikan versiyonları birbirinden çok farklı.

Soğuk Savaş çoktan bitti. Ama Aldrin’in açık arttırmayla satılan kalemine bakarsak hikâyeleri hâlâ iyi para ediyor.

FALKLAND KİNİNİN FİNALİ

ARJANTİN yarın Dünya Kupası finalinde yaklaşık iki yüzyıl önce bağımsızlığını kazandığı İspanya’ya karşı oynayacak.

Her ne kadar tarihleri çatışmaya dayansa da Arjantin’in İspanya’ya karşı İngiltere gibi kin tutmadığını söylemek gerek.

Arjantin taraftarının bu kupada ağızlarından düşmeyen “Dördüncü Yıldız” şarkısının sözleri şöyle: “Diego için, Falkland için, Leo’nun son turnuvası için!”

Haberin Devamı

Arjantin’de 1982’de kaybedilen Falkland Savaşı hâlâ bir gurur meselesi.

İngiltere maçının ardından FIFA’dan ceza alma pahasına “Falkland Arjantin’indir” pankartını açmaları bunun göstergesi.

Maradona’nın 1986’daki “Tanrı’nın Eli” golü de son maçta Messi’nin hırsı da bu kinin sonucu.

Bu kin 40 yılda İngiltere’yi üç kez Dünya Kupası’ndan etti. İngiltere hükümeti pankart krizi sonrasında “Dünya Kupası olmasa da Falkland hâlâ bizim” açıklamasını yapsa da yenilgiler travmatik hale geldi.

Bazı İngiliz taraftarlar neredeyse “Al adayı ver kupayı” deme noktasında.

İlginç bir detay da İspanya’nın Falkland Savaşı sırasında Arjantin’in tezine destek vermiş olması.

Hatta o dönem İngiltere Başbakanı Thatcher, Arjantin ve İspanya’nın birlikte İngiliz toprağı olan Cebelitarık’ı işgal etmesinden korkmuş.

Peki Falkland’a dair bütün kinini İngiltere maçında çıkaran Arjantin, İspanya maçında aynı hırsla oynayabilir mi? Cevabını yarın akşam alacağız.