 Epstein özrü İngiliz Başbakanı kurtarır mı

İngiliz siyasetindeki deprem birkaç gündür Başbakan Starmer’ın koltuğunu ciddi şekilde sallıyor.

Depremin merkezinde İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson var.

İktidardaki İşçi Partisi’nin kıdemli isimlerinden biri olan Mandelson, Starmer başbakan olduktan kısa bir süre sonra Şubat 2025’te ABD Büyükelçisi olarak atanmıştı.

Eylül ayında Epstein ile yazışmaları ortaya çıktığında görevden alındı. Bloomberg’in yayımladığı mektuplarda Mandelson, Epstein’e “En iyi arkadaşım” diye hitap ediyordu.

Bu yazışmalar ortaya çıktıktan sonra Mandelson, hükümlü pedofil ile ilişkisini tuhaf bir şekilde savundu: “Eşcinsel olduğum için Epstein’ın cinsel hayatında yaptıklarından ayrı tutuldum.”

Mandelson’ın elçilik görevinden alınmasıyla konu kapandı sanılırken yayımlanan son belgelerle hikâyenin daha vahim olduğu anlaşıldı.

Eski elçi ile Epstein’ın ilişkisi sanıldığından çok daha derindi.

2003-2004 yılları arasında Epstein, Mandelson’a 75 bin dolar yollamış, 2009’da Mandelson, başbakan yardımcısı olduğu dönemde pek çok devlet sırrını hükümlü pedofil ile paylaşmıştı.

Son belgelerin yayımlanması üzerine aynı zamanda lord unvanı taşıyan Mandelson, Lordlar Kamarası’ndan ayrıldığını açıkladı.

Ama hakkında bir ceza soruşturması da başlatıldı. Eğer devlet sırlarını açıklama gibi bir suçtan hüküm giyerse ömür boyu hapis cezası alma ihtimali var.

Tabii bütün bu skandal siyasi açıdan en çok Başbakan Starmer’ı etkiliyor.

Starmer’ın parlamentoda Mandelson’un atanması sırasında Epstein’la ilişkisinin bildiğini açıklaması bardağı taşıran damla oldu.

Bu açıklamanın ardından kendi milletvekillerinin çoğu da Starmer’a sırtını döndü. Perşembe günü iktidara en yakın İngiliz gazeteleri bile “Starmer’ın işi bitti” manşetiyle çıktı.

İktidar partisinde birçok milletvekili, başbakana güven oyu vermeyeceğini açıkladı.

Şimdi Mandelson’un atanma sürecindeki güvenlik soruşturmasının detayları, parlamentoda kurulacak bir komisyonla paylaşılacak.

Bütün bu kaos içinde Starmer, “Mandelson büyükelçi atanması sürecinde beni kandırdı. Epstein’ı zar zor tanıyormuş gibi bir portre çizdi. İlişkinin derinliğini anladığım anda onu görevden aldım” dese de bu açıklama durumu kurtarmaya yetmeyecek gibi.

Starmer önceki gün yaşananlardan dolayı Epstein kurbanlarından özür diledi. Bu özür sonrasında sular biraz durulsa da İngiliz başbakan büyük bir yara aldı.

İngiliz yorumcular “parti içi sağlam bir muhalif figür olsa çoktan işi bitmişti” yorumunu yapıyor.

Epstein’ın hayaleti İngiliz siyasetinin altındaki halıyı öyle bir çekti ki artık Starmer’ın dengesini sağlaması çok daha zor görünüyor.

HANGİ YUNANİSTAN: MİÇOTAKİS Mİ DENDİAS MI

Yunanistan Başbakanı Miçotakis haftaya Ankara’yı ziyaret edecek.

Ziyareti öncesinde Amerikan Foreign Policy dergisine bir söyleşi veren Miçotakis Türkiye ile ilişkiler konusunda yapıcı bir tutum sergilemiş.

İki ülke arasındaki tek temel sorunun “Ege ve Doğu Akdeniz’deki yetki alanları” olduğunu söylemiş.

“Bu sorunu çözemesek bile belli alanlarda yapıcı bir ilişkiye sahip olabiliriz” demiş.

Ziyaret öncesinde, bunlar olumlu mesajlar.

Fakat aynı gün Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Washington’da bir panelde konuştu.

Türkiye’nin bölgedeki askeri ve siyasi etkisini över gibi yapıp ardından ABD’yi Türkiye’ye karşı tavır almaya davet etti. İlginçtir bunun için “Yunanistan’ın yanında yer alın” demedi.

“ABD, Türkiye ile İsrail arasında bir tercih yapmalı. 10-20 yıl sonra nasıl bir bölge istiyorsunuz. Gidin Ankara’ya bunu sorun” dedi.

Aynı günkü sözlerine bakınca Miçotakis ve Dendias iki ayrı Yunanistan’dan bahsediyor sanki.

Dendias da Miçotakis’in heyetinde yer alacağına göre bakalım haftaya Ankara’da hangi Yunanistan konuşacak?







KIŞ OLİMPİYATLARI’NDA SOĞUK SAVAŞ

Seyir zevki en yüksek spor organizasyonlarından biri olan Kış Olimpiyatları başladı.

Türkiye bu alanda maalesef iddialı bir ülke değil.

İlk kez katıldığımız 1936’da Almanya’da yapılan Olimpiyatlara 6 sporcu göndermişiz.

Bugün başlayan Milano’daki yarışlara ise 8 sporcuyla katılıyoruz.

Bizim ilgi alanımızın biraz dışında kalsa da küresel sporun nabzı 15 gün boyunca İtalya’da atacak.

Bu seneki Olimpiyatları farklı kılan bir özellik var.

Yarışlar öncesinde büyük siyasi gerilimler yaşanıyor. Guardian’ın spor yazarı Sean Ingle, olimpiyat köyündeki yüksek gerilimi çok güzel anlatmış.

İtalyanlar köydeki misafir ağırlama alanına “Ice House” (Buz Evi) ismini vermiş. Amerikan takımı ülkelerindeki göçmen polisi dolayısıyla bu ismin değiştirilmesini istemiş. Alanın adı “Winter House” (Kış Evi) olarak değiştirilmiş.

İtalyan Dışişleri, Rusya merkezli bir sanal saldırının Kış Olimpiyatları’nı hedef aldığını açıkladı. Bunun üzerine oyunlar başlamadan yeni bir Rusya-Avrupa gerilimi çıktı.

Rusya yaptırımlar dolayısıyla yarışamıyor. Ama 13 Rus atlet “bayraksız” şekilde Olimpiyatlarda yer alıyor. Ukraynalı sporcular ise buna tepkili.

Ukrayna takımının skeleton (kızak) yıldızı Vladyslav Heraskevych, her fırsatta bunu protesto ediyor. Hatta Olimpiyat Komitesi, Ukrayna takımını protestoyu bırakmaları yönünde uyarmış.

Olimpiyatlarda Rusya yok ancak İsrail var. Pek çok seyirci de bu duruma tepkili. İtalyanların oyunlar sırasında da Filistin protestosu yapması bekleniyor.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi Grönland yüzünden atışan ABD ve Danimarka, 14 Şubat’ta buz hokeyi maçında karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sevgililer Günü pek tatlı geçmeyebilir.

Özetle, siyaset meydanı gibi bir Kış Olimpiyatı bizi bekliyor. Sporu değil ama siyasi gerilimi seviyorsanız yine de ilginizi çekebilir.