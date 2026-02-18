Dosta düşmana duyurulur: Eski dünya sona erdi

Haberin Devamı

Dünya siyasetinin sözü geçen isimleri Davos’u müteakip şubat ortasında Almanya’da buluşur. 63 yıldır bu böyle.

Konferans Kruşçev’in dünyayı nükleer bir felaketten korumak için ortaya attığı “Barış içinde bir arada yaşama” döneminde başladı.

Geçen yıl, Trump’ın yardımcısı JD Vance’in yaptığı konuşmaya kadar “diyalog yoluyla barış” düsturunu benimsedi.

Tam da bekleneceği üzere Trump yönetimi tek hamleyle bütün ayarları bozdu.

Vance, geçen seneki konferansta Avrupa için tehdidin Rusya veya Çin değil, değer kaybı ve kontrolsüz göç olduğunu söyledi.

Savunmaya para harcamayan Avrupalı liderleri sert şekilde eleştirdi.

Bu konuşma büyük bir kırılma yarattı ve son bir yılda yaşanan krizler de işin tuzu biberi oldu.

Geçen haftaki Münih Güvenlik Konferansında artık iki nokta netlik kazandı:

- Barış dönemi herkes için sona erdi.

- ABD artık Avrupa için güvenilir bir müttefik değil. Avrupa hızlıca kendi yolunu bulmalı.

Konferansa ait güvenlik raporunun başlığı “Yıkım Altında”. Aslında bu başlık bile durumu özetliyor.

ABD’yi bu yıl Vance’ın aksine Dışişleri Rubio’nun temsil etmesi Avrupa’ya diplomatik bir zeytin dalı gibi gözükse de aradaki kırılmanın çok derin olduğu kesin.

Konferansın sonuçlarına göre ya NATO daha fazla Avrupalı olacak ya da Avrupa daha fazla silahlanacak. Ukrayna’da da yakın dönemde bir barış ihtimali öngörülmüyor.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YENİ MÜTTEFİKLERİ

Konferansta Avrupa’nın yeni yol haritası da ortaya çıkmış oldu. Geçenlerde Hindistan ile tarihin en büyük serbest ticaret anlaşmasını imzalayan Avrupa Birliği, üretim konusundaki açığını bu yolla kapatmaya çalışacak.

Öte yandan siyasi riskleri büyük olsa da konferansta Çin, Avrupa için en cazip ticaret partneri olarak öne çıktı.

İlginç zamanlar... Trump yönetiminin oluşturduğu güvensizlik Avrupalılar için Çin’i istikrarlı bir partner haline getirdi.

Kolonyal dönemden yüzyıllar sonra roller değişti. Ancak Avrupa tekrar kaderini Hindistan ve Çin kıyılarında arıyor. Eski dünya sona erdi. Ancak tarih farklı biçimde tekerrür ediyor.

MÜNİH’İN ÜÇ YILDIZI

Marco Rubio: Her ne kadar Avrupalılarla arayı yumuşatmak için gönderilmiş olsa da ABD Dışişleri Bakanı’nın “Eski dünya bitti” sözü konferansa damga vurdu. Müttefiklerine kibarca “Sevgi mi nefret mi adını sen koy” dedi.

Friedrich Merz: Şansölye beklenmeyen bir çıkışla Almanya’yı Avrupa’nın en güçlü konvansiyonel ordusu haline getirme sözü verdi. Sanki bu filmi iki kez daha izlemiştik, sonu pek iyi bitmiyor.

Gavin Newsom: Kaliforniya Valisi konferansın “Öteki Amerikalısı” oldu. “Avrupalılar bizi her şeyi yıkan balyoz gibi görüyor. Artık güvenilmez durumdayız ve bu geri dönülemez gözüküyor” diye dert yandı. Biraz “Ben de sizdenim, ben de Avrupa çocuğuyum” der gibiydi.

KERAMET GÖZLÜKTEYMİŞ

Davos’ta Teoman tarzı güneş gözlükleriyle havalı bir konuşma yapan ve internet fenomenine dönüşen Macron’un gözlüksüz hali pek ilgi çekmemiş olacak ki ABD’ye hafiften meydan okuduğu konuşma pek ses getirmedi. Belli ki tüm keramet gözlükteymiş.

MÜZAKERELERİ TROLLEYEN TARİHÇİ

Cenevre ‘de başlayan Ukrayna-Rusya görüşmelerinde büyük bir atılım beklenmiyor.

Ukraynalılar Vladimir Medinski’nin Rusya adına baş müzakerecisi sıfatıyla masaya geri dönmesini büyük sorun olarak görüyor.

Medinski çok enteresan bir figür. Rusya’nın eski Kültür Bakanı. Popüler tarih kitapları yazarı.

Stalin dönemini aklayan eserleri ve hafif fantastik milliyetçi üslubuyla Rus akademisinde bile tartışmalı bir isim.

Ukraynalılar onu müzakere masasını “trollemekle” suçluyor.

Medinski masada ateşkes konuşmaktansa Ukraynalılara saatlerce kendi fikirlerini anlatıp tarih dersi vermeyi tercih ediyormuş.

Hem barış masasında konuşuyormuş gibi yapıp hem de karşı tarafa sözlü işkence etmenin diplomaside bir karşılığı var mı acaba?

ORTADOĞU BU KADAR PİSLİĞİ KALDIRMAZ

Orhan Pamuk, her defasında farklı duygularla okuduğum bazen de okuyamadığım bir yazar. Garip bir şekilde Pamuk’un en sevdiğim eserleri en az ilgi gören kitapları.

Beyaz Kale, Sessiz Ev, Kar hatta Veba Geceleri’ni bu listeye koyabilirim.

Bazı kitaplarını ise yarım bıraktım. Masumiyet Müzesi bunlardan biri. Kitaba ve okurlarına laf söylemek haddim değil. Sadece ben okuyamadım.

Pamuk’un kitapları benim açımdan ikiye ayrılıyor: Bir çırpıda okunanlar ve hiç okunamayanlar.

Ama şurası bir gerçek ki Orhan Pamuk, yazarlığının yanında karşı konulamaz bir polemik canavarı.

En son 4 milyar erkeğin günahlarını Ortadoğu’nun omuzlarına yükleyiverdi.

“Ortadoğulu erkeklerin kafalarındaki pisliklerden bende de biraz var” sözünü duyunca aklıma Sessiz Ev geldi.

Şöyle diyordu kitapta: “Doğu’dan çıkıp gelmiş ilk Batılıyım ben. Batı olmuş ilk Doğu!”

Bu cümleyi yıllardır düşünürdüm. Cevabı şimdi anladım. Meğer o kadar da felsefi değilmiş.

AVRUPA’NIN EN İSTİKRARLI LİDERİ

İngiltere Başbakanlık Konutu’nun resmi kedisi Larry önceki gün görevdeki 15. yılını kutladı.

Dört yaşındayken geldiği Westminster’da 6 başbakana hizmet etti. Ya da kendisine hizmet ettirdi.

Karanlık yollardan geçti, zehir gibi sulardan içti. Hasta oldu, ayağa kalktı. Bana mısın demedi.

Sadece İngiltere’de değil Avrupa başkentlerinde son dönemdeki en uzun soluklu görev yapan isim oldu.

İnsan yaşına göre 90 yaşında. Kedilerin Churchill’i. Çok yaşa Larry. Politikayı da çok kafana takma.