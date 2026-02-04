Çürüyen bir şeyler var Avrupa krallıklarında

Haberin Devamı

Sadece Danimarka olsa iyi.

Epstein dosyaları aralandıkça bu cümlenin Avrupa’nın hemen bütün monarşilerini kapsadığı görülüyor.

Shakespeare’in hayal gücünün ulaşamayacağı bir trajediye tanıklık ediyoruz.

Kraliyet aileleri, en zengin işinsanları, kodaman siyasetçiler hepsi bir istihbarat düzeni içinde sınıflandırılmış belgelerden sızıyor.

Bu karanlık ağı ilmek ilmek ören Jeffrey Epstein, 2019’da pedofili ve cinsel suçlardan yargılanırken şüpheli bir şekilde hücresinde ölü bulundu.

Her ne hikmetse güvenlik kameralarının tam da o saatlerde arızalanacağı tuttu.

Ardında sayıları binleri geçen mağdur ve kurban bıraktı. O kurbanların bazıları Epstein’den önce bazıları ondan sonra kendi yaşamına son verdi.

Epstein’i sadece bir pedofili, gencecik çocukları ağına düşüren bir şeytan olarak görmek yeterli değil.

AKADEMİK BİR ARŞİV

Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından açılan belgelere baktıkça Epstein’in nasıl bir güç şebekesinin mimarı olduğu biraz daha anlaşılıyor.

O belgeler sadece bir pedofili çetesinin güçlü insanlara şantaj yapmak için kullanacağı görüntülerle sınırlı değil.

Dünyanın farklı bölgelerinden istihbaratçılarla yazışmalar, güncel diplomasiye ilişkin akademik makaleler ve birçok yayının düzenli arşivi de var.

Zaten Epstein’in çok tartışılan ve gölgede kalan yönlerinden biri bu.

Genel tabloya baktığımızda şöyle bir profille karşı karşıyayız: Odak noktası ABD, Birleşik Krallık ve Batı Avrupa olan, hedefinde hem siyasi elitler ve ultra zenginler hem de genç ve savunmasız çocuklar olan bir adam.

İlgisi bazen (İsrail ve BAE özelinde) Ortadoğu’ya ve Afrika Boynuzu’na kayıyor.

Ancak bütün Avrupa monarşileriyle özel bir çıkar ilişkisi olduğu kesin.

MONARŞİLERİ BİTİRECEK HAMLE

Son Epstein belgelerinin en sert vurduğu kesim herhalde Avrupa monarşileri oldu.

İngiltere’de geçen sene ‘prens’ unvanı elinden alınan Andrew’un yeni görüntüleri ve ikinci bir genç kadınla daha ilişki yaşayıp onu sarayda ağırladığının ortaya çıkması Kraliyet ailesi için son darbe sayılabilir.

Andrew’un henüz 17 yaşındaki Virginia Guiffre ile bir ilişki yaşadığı iddia edilmiş bu konu ABD mahkemesinde bir uzlaşıyla sonuçlanmıştı. Ancak Guiffre, yaşadıklarını anlattığı kitabı yazdıktan sonra geçen yıl intihar etmişti.

Pedofiliden hüküm giyen Epstein’a “Beynimi gıdıklıyorsun” diye mektup yazan Norveç Prensesi Mette-Marit’in durumu da Andrew kadar utanç verici.

Üstelik Mette-Marit, bu hafta tecavüz suçlamasıyla hâkim karşısına çıkan oğlu yüzünden de sıkıntıda.

Epstein belgelerinde İsveç ve Danimarka kraliyet aileleri de geçiyor. Bu yaşananlar Avrupa’daki kraliyet aileleri için geri dönülmez bir hasara yol açabilir.

Neredeyse bütün kraliyet aileleri bir süredir skandallarla anılıyor. Üstelik Avrupa ekonomisi sıkıntıdayken monarşinin masrafları daha çok göze batıyor.

Monarşi aynı zamanda genç neslin ilgisini çekmeyen sembolizmler barındırıyor.

Anketlere göre Birleşik Krallık’ta monarşinin “önemli” olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 51 ile tarihin en düşük seviyesinde.

Yine Norveç’teki skandallar dolayısıyla kraliyet ailesine 2022’de yüzde 80’lerde olan güven yüzde 60’lara gerilemiş vaziyette.

İspanya’da ise Bask ve Katalanlar, monarşinin meşruiyetini sorguluyor.

Yani Avrupa halkları, kraliyet ailelerine sempatisini yitirmiş vaziyette.

Epstein skandalı da epeydir sallanan monarşilerin üzerine tuz biber ekti.

FİNANS SIRLARI ABD’YE NASIL SATILDI?

Epstein’ın MOSSAD ya da Rus ajanı olduğunu düşünenler var. Bence bu da onu biraz küçümsemek anlamına geliyor.

Sadece İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi Lord Mandelson ile ilişkisine bakıldığında bir ajandan çok daha fazlasıyla, bir küresel nüfuz simsarıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılabilir.

Son yayınlanan belgelerde 2009’da İngiltere Ticaret Bakanı olan Mandelson’un AB’nin kendi para birimini kurtarmak için hayata geçirdiği 500 milyar Euro’luk paketin sırlarını Epstein ile paylaştığı ortaya çıktı.

Finansçıların en sevdiği günah sayılan “içeriden bilenlerin ticareti” için bundan daha güzel bir örnek bulmak zor.

2003 ve 2004’te Epstein’dan 75 bin dolar danışmanlık ücreti aldığı ortaya çıkan Mandelson, önceki gün İşçi Partisi’nden istifa etti. Ama olay bununla kalmayacak gibi. Muhtemelen Mandelson işi büyük bir hukuki soruşturmaya dönecek.

TRUMP’A ARA SEÇİM HEDİYESİ Mİ?

3 milyonu aşan Epstein belgelerinin seçmece bir şekilde ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanması yine siyasi hesapları akıllara getiriyor.

ABD’de bu yıl ara seçim var. Trump seçmenine bütün Epstein belgelerini açıklama sözü vermişti.

Son belgelerin kendini akladığını iddia etti. Böylece seçime “sözünü tutan başkan” imajıyla girebilecek.

Belgelerin mağdurları ve soruşturmayı korumak adına süzgeçten geçirilmesi ise en büyük sorun. Yeni belgelerle Epstein’in devasa ağını biraz daha anlayabiliyoruz.

Ama büyük resimde kim kimi neyle suçluyor, hâlâ net değil.

SOMALİLAND’İ İSRAİL’DEN ÖNCE GÖRMÜŞ

Ortaya saçılan yeni belgelerden Epstein’in sadece gözetleme teknolojileri konusunda değil, stratejik deniz yolları ve enerji kaynakları alanında da büyük planları olduğu anlaşılıyor.

Bu alanları kontrol eden en üst düzey karar vericiler üzerinde yoğunlaşmış.

Geçen ay İsrail’in devlet olarak tanıdığı Somaliland bu örneklerden biri.

Epstein 2020’deki Abraham Anlaşmaları’ndan çok önce Birleşik Arap Emirleri ve İsrail’in arasını düzeltmek için bir arka kapı diplomasisi yürütmüş.

İki ülkenin aynı noktada durduğu Somaliland’de ta 2012’de su ve enerji yatırımıyla, ‘Somaliwood’ isimli medya merkezi projesiyle ilgilenmiş.

Hatta Somaliland’in uluslararası alanda tanınması için bir dosya hazırlamış.

Bugünkü vaziyeti görmemiş olsa da bir bakıma “fikirleri iktidarda” diyebilir miyiz?