Çözülemeyen Rusya ikilemi

Önceki gün Rus jetleri Karadeniz’de casus uçuş yapan İngiliz hava kuvvetlerine ait bir uçağı sıkıştırdı.

İngiliz gazeteleri “Üçüncü Dünya Savaşı’na birkaç metre” manşetleri attı.

Ama aynı gün çok dikkat çekici başka bir karar açıklandı.

İngiltere, üçüncü ülkelerde işlenen Rus mazotu ve uçak yakıtına ilişkin kısıtlamayı geçici olarak hafifletti.

Bunun temel nedeni şu: Hürmüz krizinin ardından ülkede akaryakıt fiyatları kontrolsüz bir şekilde artınca büyük havayolları uçuşlarını iptal etmeye başladı.

Böyle devam ederse İngiltere’de yaz aylarında bir uçuş krizinden endişe ediliyor.

Britanya ekonomisi mazot ve uçak yakıtında tamamen dışarıya bağımlı.

Pek çok Avrupa ülkesi için de durum pek farklı değil.

Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa Birliği ve İngiltere, Rus gazına karşı yaptırım uygulasa da pratikte işler pek öyle yürümüyordu.

AB, bu süreçte sıvılaştırılmış doğalgaz için Hindistan ve Çin’e, İngiltere de mazot ve uçak yakıtı için yine Hindistan’a yönelmişti.

Ancak Hindistan ve Çin bu enerji kaynaklarını Rusya’dan alıyor, kendi rafinerilerinde işledikten sonra Avrupa’ya satıyordu.

Günün sonunda Rusya’ya karşı “yaptırım” uygulayan Avrupa, başka bir ülke üzerinden gelse de yine Rus gazı kullanıyordu.

Fakat geçen yıl ekim ayında Ukrayna savaşını bitirmek için artık üçüncü ülkelerde işlenen Rus gazına da yaptırım uygulanacağı ilan edildi.

Bunun üzerine Avrupa enerjide rotayı ABD ve Körfez ülkelerine çevirdi. Ancak İran savaşıyla başlayan Hürmüz Boğazı’ndaki kriz her şeyi altüst etti.

İşte bu konuda ilk geri adım atan ülke İngiltere oldu.

Ülkedeki enerji fiyatlarını düşürmek ve enflasyonu baskılamak için diğer ülkelerde işlenen Rus mazot ve uçak yakıtının satın alınmasına geçici olarak izin verdi.

Bu karar Avrupa’da da başka bir tartışmayı tetikledi. İngiltere her ne kadar AB üyesi olmasa da Avrupa’da karar sürecini etkileyen bir ülke.

Fransa, İngilizlere tepki gösterirken AB içinde Rusya’ya yaptırımların hafifletilmesini isteyen ülkeler ses çıkarmaya başladı.

Savaşın başından bu yana İngiltere’den büyük yardım alan Ukrayna ise sesini yükseltmese de durumdan memnun değil.

Yani tam bir domino etkisi var. Şu anda bir savaş, diğer savaşın gidişatını değiştiriyor.

Şubat ayında, İran savaşı başlamadan hemen önce Rusya’nın petrol gelirleri altı yılın dibine vurmuştu.

Bugünkü projeksiyonlara göre Rusya kısa zaman içinde Ukrayna savaşı öncesindeki gelirini yakalayacak.

Hürmüz sorunu çözülmeden de bu dalganın terse dönmesi mümkün değil.

Özetle Trump, sadece İran’da kendini köşeye sıkıştırmakla kalmadı, Avrupa’yı da çözümsüz bir Rusya ikilemine mahkûm etti.

CEM KARACA’NIN HAKKI NASIL YENDİ

ZEYNEP Bilgehan’ın Hürriyet’teki “Hey Gidi Yıllar” söyleşileri her zaman keyifli ve bilgilendirici oluyor.

Geçen pazar Apaşlar’ın gitaristi Mehmet Soyarslan ile yaptığı söyleşi de şahaneydi. Apaşlar, bizden önceki jenerasyonların efsane olarak anlattığı, Türkiye’nin bir dönemine damgasını vuran bir grup.

Cem Karaca ve Apaşlar’ın birlikte yazdığı “Emrah” şarkısı şaheserdir.

Beatles’ın etkisinde Batı müziği yapan Apaşlar’a 20 yaşında katılan Cem Karaca, bu şarkıyla Anadolu ozanı Erzurumlu Emrah’ı alıp bambaşka bir forma dönüştürmüş, müziğimizde belki de yeni bir çağı başlatmış.

Her dinlediğimde hayran kaldığım bu eser 1967 yılında Hürriyet’in Altın Mikrofon yarışmasında ikinci olmuş.

Yıllar önce “Acaba bu şarkı ikinci olduysa, birinci nasıl bir başyapıttır” diye merak edip bakmış ardından Mavi Çocuklar grubunun “Develi Daylar” şarkısına ulaşmıştım.

Şarkıyı dinlediğimde yaşadığım hayal kırıklığını anlatamam. Ben dinledim, siz yanmayın.

Peki nasıl oldu da bu şarkı, Emrah gibi heybetli bir eseri geride bırakmıştı?

Popüler müzik yazarları, Altın Mikrofon’da seyircinin Mavi Çocuklar’ı isim benzerliği dolayısıyla dönemin ünlü grubu Mavi Işıklar ile karıştırdığı, o yüzden “Develi Daylar”ın birinci geldiğini iddia ediyor.

Bu bana pek inandırıcı gelmiyordu. Ama Zeynep’in söyleşisinde Mehmet Soyarslan, bu konuda önemli yeni bir bilgi veriyor. Yarışma için bu şarkıyı Beyoğlu’ndaki FİTAŞ Pasajı’nda söylerken ses sitemi berbatmış.

Cem Karaca, “Söyledi yok yok...” derken seyirci şarkıya “yuh yuh” diye eşlik etmeye başlamış.

Yani “Emrah” bozuk mikrofon kurbanı olmuş. İşte bu teknik sorun yarışmanın kaderini belirlemiş olabilir.

Ancak o yarışmada ikinci olsalar da Hürriyet, Apaşlar ve Cem Karaca’ya albüm yapma imkânı tanımış. Emrah albümü de ertesi yıl Türkiye’de en çok satan plak olmuş.

Zaten sonrasını hepimiz biliyoruz.

Başlangıçta hakkı yenilse de Cem Karaca bugün hâlâ Türkiye’nin en büyükleri arasında anılıyor. Develi Daylar için sanırım aynı şeyi söyleyemeyiz.

YAKTIN BİZİ ARSENAL!

YILLARDIR şampiyonluk yüzü göremeyen biz Fenerbahçeliler için Arsenal bir teselliydi. İngiltere’nin en büyük kulüplerinden biri, iddialı kadrosuyla her sezona şampiyonluk için çıkıp Fenerbahçe gibi hayal kırıklığına uğrardı.

Premier Lig’deki diğer büyükler her sene Arsenal’e arifeyi gösterip bayramı yaşatmazlardı.

Dile kolay, tam 22 yıl sonra Arsenal mutlu sona ulaştı. Artık Fenerbahçeliler için Arsenal tesellisi de ortadan kalktı.

Tabii bu başarıda aslan payı takımın başında şampiyon olmadan 6 sezon geçiren Mikel Arteta’da olsa da teknik adamın vizyonuna bu kadar uzun vadeli inanan Arsenal yönetimini de alkışlamak gerek.