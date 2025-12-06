 Buzul savaşlarına hoş geldiniz

Haberin Devamı

Onun kadar bilge başka bir insan da “Siyaset de savaşın uzantısıdır” buyurmuş.

Maalesef günümüz dünyasında hemen her bölge bir savaş alanına dönüşmüş vaziyette.

Tabii dünyanın ucundaki buzullar da bu durumdan kendini kurtaramıyor.

Gözlerden en uzak yer, Güney Kutbu’nun buzul kıtası Antarktika son dönemde dünyanın yeni savaş alanına dönüşmüş durumda.

Dünyanın buzul kıtası 1959’daki anlaşmayla birlikte barış, bilim ve işbirliği bölgesi olarak koruma altına alınmış.

Ama bugün fiiliyatta siyaset, jeopolitik ve potansiyel enerji çatışmalarının bir araya geldiği bir savaş alanı.

Failler tanıdık.

ABD: Güney Kutbu’nda en büyük bilimsel ve lojistik kapasiteye sahip. Mevcut durumunu korumaya çalışırken bir taraftan da Çin ve Rusya’nın buzullardaki etkisini kısıtlamaya çalışıyor.

Rusya: Bölgede bilim istasyonlarının yanı sıra balıkçılık ve jeofizik çalışmalarında en önemli aktörlerden biri.

Çin: Tahmin edileceğiniz gibi bölgede en hızlı büyüyen güç. Bilim istasyonları Batı’nın tepkisini çekiyor. Çünkü ileride sivil ve askeri hedefler doğrultusunda kullanılacağı düşünülüyor.

Bir de buzul kıtasında toprak iddiasında olan ve doğal bir çatışma alanı oluşturan devletler var: İngiltere, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Norveç, Arjantin ve Şili.

İngiltere birkaç gün önce Antarktika’ya yönelik 2035 strateji belgesini açıkladı.

Özetle şöyle diyor: “Kıtanın bilimsel çalışmalar için barışçıl biçimde kullanılmasına tam destek veriyoruz ama Britanya’ya ait bölgenin idaresinden vazgeçmiş değiliz.”

Türkiye de 2019’dan bu yana buzul kıtada bilimsel çalışmalar yapıyor.

Fakat Antarktika’daki bilimsel havanın ötesinde dünyanın içinde bulunduğu siyasi çatışmanın izdüşümü yaşanıyor.

Rusya’nın bölgedeki kaçak balıkçılık faaliyetleri, Çin’in askeri ve jeostratejik hedefleri bugünlerde daha çok göze batıyor.

Antarktika’nın ev sahibi sayılan 40 milyon penguen ve buzullardaki balinalar için karidese benzer bir canlı olan kril temel besin kaynağı.

Rus, Çin ve Japon balıkçılar da büyük teknelerle kaçak olarak bunları avlıyor.

İnternette bulup izleyebilirsiniz, Antarktika yakınlarındaki doğa savaşçıları, son zamanlarda bu teknelerle gerçek anlamda bir savaş veriyor. Kovalıyor, çarpıyor, çatışıyorlar...

1991 Madrid Protokolü’yle Antarktika’da madencilik bilimsel çalışmalar haricinde yasaklanmış durumda. 2048’de bu durum yeniden değerlendirilecek ve asıl kıyamet muhtemelen o zaman kopacak.

Bölgede askeri faaliyetler de anlaşma çerçevesinde yasaklanmış durumda. Ancak Çin ve Rusya bu konuda da diğer ülkelere muhalif vaziyette.

Bunun yanı sıra Trump yönetimi maliyet azaltmak için bu yıl ABD’nin Antarktika’daki faaliyetlerini kısıtladı. Bu da yeni savaş alanını Rusya ve Çin’e bıraktığı eleştirilerine yol açıyor.

Özetle sadece iklim sorunu yetmezmiş gibi insanoğlu siyasi kutuplaşmasını da Güney Kutbu’na taşımış vaziyette.

TÜRK GEMİCİLERİN GAMSIZLIĞINA SAYGI

GÖREV dolayısıyla birkaç çatışma bölgesi görmüşlüğüm var.

Dünyanın farklı yerlerinden kelle koltukta yaşayan savaş muhabirleri tanıdım.

Ama Rusya’nın Novorossiysk limanına yapılan dron saldırısı sırasında kurşunların altında video çeken Türk gemiciler kadar gamsızını görmedim.

Gemileri açık hedef durumunda, kafalarının üzerinden kurşunlar geçiyor fakat bu arkadaşlar maç yorumlar gibi dronların nereye vuracağını tartışıyor.

En sonunda kurşunlar geminin güvertesine isabet ettiğinde biri “Onarırız abi” diyor.

Savaş muhabirliği konusunda hayatta kalma, kaçma gibi askeri düzeyde eğitim veren birkaç uluslararası kurum var.

Ben olsam gamsızlıkla özgüveni birleştiren denizcilerimizi, savaş muhabiri eğitmeni olarak hemen işe alırım.

İKİ MICHELIN YILDIZLI ŞEFİN PRENSİBİ

MICHELIN yıldızlı restoranlara yönelik özel bir ilgim yok.

Ama Türkiye’nin 2026 Michelin rehberinde iki yıldızla yer alan Urla’daki Vino Locale, hafızamda yer eden mekânlardan biri.

Geçen sene bir gazeteci grubuyla ziyaret etmiştik. İtalya’daki aile restoranlarına benzer küçük, sevimli ve rahat bir yer.

Şef Ozan Kumbasar, 2015’te eş durumundan Urla’ya yerleşmiş. Eşi Seray Kumbasar ile bölgede yetişen ürünlerden çok lezzetli, sürekli değişen bir mönü hazırlamışlar.

Ozan Kumbasar, sohbet sırasında bir “Prensip olarak hiçbir ürün için çiftçiyle pazarlık yapmam. Çünkü iyi malzeme için mutlu çiftçilere ihtiyacımız var” demişti.

Benzer cümleleri Edremit’te artık epey ünlü olan Lokanta Bahar’ın şefi Ekrem Yanbolluoğlu’ndan da dinlemiştim.

Yeni nesil şefler bu topraklara ve toprağı işleyenlere saygı duyuyor.

Tarladan 1’e alınıp markette 5’e satılan, sadece komisyoncunun ve marketin kazandığı, çiftçiyi bezdiren sisteme karşı esaslı bir duruş bu.

Michelin yıldızından daha fazla takdiri hak ediyor.