Bitmeyen Neocon herzeleri

Bu politikanın sonucu 25 yıldır sırtı yerden kalkmayan Afganistan, işgal edilmiş Irak ve iyice karışmış bir Ortadoğu oldu.

Obama döneminde güçleri biraz azalsa da ABD, Neoconların “sonsuz savaş” doktrinini tam olarak terk etmedi.

Trump’ın ilk döneminde John Bolton gibi isimler yönetimde yer buldu ama aradaki fikir ayrılıklarıyla Neoconların ABD iktidarı sönümlendi.

Trump, Neoconları “Gereksiz savaşların mimarı” olarak gördü. Neoconlar, Trump’ı dış politikada yeterince müdahaleci olmadığı için “Amerikan gücünü zayıflatmakla” suçladı. Böylece köprüler atıldı.

Amerikan Neoconları şimdilerde eski gücünde olmasa da aynı doktrin uğrunda bıkıp usanmadan çabalıyorlar.

Bunlardan biri Michael Rubin.

Rubin, Irak’ın işgali sırasında hem fikri olarak hem fiili olarak görev yaptı. Önce kamuoyunu hiçbir zaman bulunamayan Saddam’ın kitle imha silahları konusunda ikna etmeye çalıştı. Sonrasında işgal yönetiminde Irak’ı “yeniden şekillendirmek” için görev yaptı.

ABD’nin en önemli akademik kurumlarında çalışmış olsa da teorisyenliği tartışmalı. 25 yıldır İran’da İslam rejiminin günlerinin sayılı olduğunu iddia ediyor. Benzer şekilde Taliban değerlendirmeleri yapıyor.

Bunun yanı sıra düzenli bir biçimde de Türkiye’yi kötüleyen, felaket tellallığı yapan yazılar yayımlıyor.

Artık Neoconların eskisi kadar kulak kabartılmayan sesini duyurmak için giderek yüksek perdeden konuşuyor.

En son “Türkiye’nin çöküşü ve bölünmesi kaçınılmaz görünüyor” başlıklı bir yazı yazdı.

Bu kez bütün tuşlara basmış. Suriye’den girip Yugoslavya’dan çıkmış, Hamas’tan dem vurup PKK’ya bağlamış.

Zırva tevil götürmez.

Ama sosyal medyada Neoconların yükseliş ve düşüşünden habersiz olup Rubin gibi isimlere itibar edenleri görüyorum. Bir fikre kapılmadan evvel biraz Neoconları ve yakın tarihi okumakta fayda var.

Michael Rubin

TRUMP DUR DİYENE KADAR...

- İsrail’deki anketlere göre halkın yüzde 60’ı bu plana inanmıyor.

- Rehine aileleri Netanyahu’ya “Yeter artık, dur” diyor.

- Genelkurmay Başkanı, “Bu savaş gereksiz, artık bir anlamı yok” diyor.

- İsrail’den 600 eski asker ABD Başkanı’na mektup yazıp “Netahyahu’yu durdur” çağrısı yapıyor.

- Kendi halkı sırtını dönmüş, dünya liderleri kınama yarışına girmiş.

- Ama Netanyahu “Sonuna kadar katliam” diyor. Trump ‘dur’ diyene kadar, böyle devam.

NEREDE KOPENHAG KRİTERLERİ

DANİMARKA’da bir hayvanat bahçesi evcil hayvan sahiplerine bir çağrı yapmış.

Demişler ki “Hayvanat bahçemizdeki vahşi türleri beslemek için canlı hayvan bağışlarına başladık. Siz de hayvanlarınızı bağışlamak isterseniz, memnuniyetle kabul ederiz.”

Meali şu: Vahşi hayvanları bir yere sıkıştırdığımız yetmiyor, sizin evcil hayvanlarınıza da göz diktik.

Bir de pişkin pişkin buyurmuşlar: “Merak etmeyin, evcil hayvanlarınız uzman ekibimiz tarafından uyutulduktan sonra yem olarak değerlendirilecektir.”

Yok bir de çoluk çocuğun önünde canlı canlı yedirseydiniz.

Danimarka gibi insan hakları konusunda model gösterilen bazı ülkelerin hayvanlara karşı tutumu ibretlik.

İnsan sormadan edemiyor; Kopenhag kriterleri bunun neresinde?





CONAN’A BİR TÜRK DİZİSİ LÜTFEN

TÜRK dizileri artık bir dünya gerçeği.

Geçenlerde ABD’nin en meşhur televizyoncularından Conan O’Brien’ın programını izlerken bunu bir kez daha fark ettim.

O’Brien’ın internet programını birlikte gerçekleştirdiği Sona, Ermeni asıllı bir Amerikalı. Programda aynı evde yaşadıkları anne ve babasının bütün gün Türk dizilerini izlemesinden yakınıyor.

Derken stüdyoda bulanan Latin Amerikalı birisi de kendi anne ve babasının İspanyolca dublajla Türk dizilerini izlediğini anlatıyor.

Programdaki diğer Amerikalı konuk da “Benim kayınvalidem de izliyor” deyince Conan “Nereden bulabilirim, nasıl izlerim” diye soruyor konuklarına.

Hatta “Bir Türk dizisinde seve seve rol almak isterim” diye takılıyor.

O’Brien ABD’nin yeni nesle de hitap edebilen en uzun soluklu ekran yüzlerinden biri. Yani etkili bir isim. Yapımcıların dikkatine!

DÜNYA BARIŞI YOLUNDA BİR ADIM: K-POP KISITLAMASI

3. Dünya Savaşı teorisyenlerinin en sevdiği noktalardan bir Kore coğrafyası.

Doğu Asya’nın üvey kardeşleri Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilim potansiyel bir nükleer çatışma riski taşıyor.

İki ülke arasında uçurum var. Ama olay kardeş kavgasına dönünce ortada sınıf farkı, demokratikleşme derecesi filan kalmıyor.

Kuzey Kore geçen sene çöple doldurduğu balonları güneye yollamış, Seul’u çöp bombardımanına tutmuştu.

Mütekabiliyette gecikmeyen Güney Kore ise kuzey sınırına dev hoparlörler yerleştirmiş, sesi 20 kilometre öteye kadar uzanan K-Pop yayını yapmaya başlamıştı.

İtiraf etmeliyim ki Güney Kore’nin bu vicdansız cevabı karşısında Kuzey Kore’ye sempati besler gibi olmuştum.

Neyse ki yeni seçilen Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee geçen günlerde iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek için sınırdaki hoparlörleri söktürüp K-Pop işkencesini bitirme kararı aldı.

Dünya barışı için büyük bir adım. Kuzeyliler kurtuldu. Darısı hepimizin başına.