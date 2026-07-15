Avrupa’nın aşırı sağcı ahbapları

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Son yıllardaki krizlerin tetiklediği popülist aşırı sağ, skandallara, yolsuzluklara, hukuki kısıtlamalara rağmen güç kazanıyor.

Almanya’da hakkında “anayasal düzeni tehdit etmekten” soruşturma bulunan Almanya İçin Alternatif (AfD), anketlere göre ülkede birinci parti durumunda. Üstelik yükseliş trendi sürüyor.

Eylül ayında yapılacak seçimlerde ilk kez bir eyalette tek başına yönetimi devralması bekleniyor.

AfD geçen hafta yayınladığı manifestoyla seçim sonrası bütün mültecileri sınır dışı etme sözünü yineledi.



Parti yasal olarak kapatılma tehdidine rağmen iktidar yürüyüşüne devam ediyor.

Fransa siyasetinin en tartışmalı ismi Marine Le Pen yolsuzluktan hüküm giymesine rağmen geçen hafta yüksek mahkemeden cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma hakkı kazandı.

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Seçim sürecinde Le Pen’in ayağındaki elektronik kelepçeden bir mağduriyet çıkarabilmesi bile mümkün.

Benzer bir hikâye İngiltere’de de yaşanıyor.

Mayıs ayındaki yerel seçimlerde birinci parti olan Reform UK’in lideri Nigel Farage, milyonlarca sterlinlik “bağışı” hesabına geçirdiği ortaya çıkınca milletvekilliğinden istifa etti.

Ama Farage’ın istifa hamlesi meclisteki soruşturmayı durdurmak ve yeniden seçilerek halkın gözünde “meşruiyetini” geri kazanmak için yaptığı bir strateji. Bir nevi sine-i millete dönüş operasyonu.

Bunu bilen ana akım partiler yolsuzluğun seçimle aklanamayacağını söyleyerek ağustosta yapılacak ara seçimde Farage’a karşı aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

Aşırı sağcı liderin karşısına çıkan en güçlü aday kafasına geçirdiği çöp tenekesiyle seçime giren bir komedyen.









Kendini “Kont Çöp Bidonu Surat” (Count Binface) olarak tanıtan Jonathan David Harvey, şu anki anketlere göre yüzde 30’un üzerinde bir oy oranına sahip.

Vaatleri basit: Hiç olmazsa bir tane sosyal konut inşa edebilmek. Kebap fiyatlarına 2 sterlinlik tavan fiyatı uygulamak. Yayaları rahatsız eden bisikletlilere tek tekerlekli bisiklet kullanma cezası vermek...

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Kont Çöp Bidonu daha önce İngiliz siyasetinin acıklı durumunu hicvetmek için Boris Johnson ve Rishi Sunak’a karşı da bağımsız aday olarak seçimlere girmişti.

Ama ilk kez şu anda gerçekten bir seçimde kazanma şansı olan bir adaya dönüşmüş vaziyette.

Bizde geçmişte seçmenleri bidon kafalı diye aşağılayanlar olmuştu.

İngilizler ise bugünlerde bir bidon kafayı aşırı sağa karşı kurtarıcı olarak görüyor.

Krizlerle bocalayan Avrupa siyasetinde umudun bir çöp bidonuna kalması hazin bir durum.

15 TEMMUZ’U YURTDIŞINDA ANLATMAK



253 insanımızın canına mal olan kanlı darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.

15 Temmuz, kendi vatandaşının üzerine gözünü kırpmadan kurşun atabilen, tank yürüten bir örgütün acımasızlığını, gözü dönmüşlüğünü kanıtlayan bir felaketti.

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Üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen bunun yurtdışında net bir şekilde anlaşıldığını düşünmüyorum.

İletişim Başkanlığı bu yıl aralarında Berlin, Brüksel ve Londra’nın da bulunduğu 10 farklı başkentte 15 Temmuz’u anlatmak için etkinlikler düzenliyor.

Türkiye’nin bu konuda sesini dünyaya doğru bir şekilde duyurabilmesi için bu tip etkinlikler önemli.



ESAD DUBAİ YOLCUSU MU



SURİYE’de önceki gün Esad rejimi sonrası Halk Meclisi ilk kez toplanırken Rusya’ya kaçan Esad Ailesi hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz Observer gazetesi Beşar Esad ve eşi Esma’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nde oturum hakkına sahip olduğunu, çiftin Dubai’ye seyahat ettiğini öne sürdü. Hatta en son geçen ay kaldıkları otelin adını bile yazdı.









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Habere göre çift hâlâ Rusya üzerinden Suriye’deki akrabalarıyla para trafiği de gerçekleştiriyormuş.

İşin farklı bir kısmı daha var. Esma Esad aynı zamanda İngiliz vatandaşı. Gazete, hakkındaki bütün suçlamalara rağmen Esma Esad’ın Britanya vatandaşlığından çıkarılmadığını, bu sayede Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanabileceğini iddia etti.

Esadlar bir gün hâkim karşısına çıkar mı? Bence bu sorunun cevabı dışarıya kaçırdıkları servetin büyüklüğüne ve Putin’in Esad’ın kullanım ömrüne biçtiği uzunluğa göre değişir.



KLİMA YERİNE YOĞURTLU BADANA



AVRUPA’yı ardı arkasına vuran sıcaklık dalgaları garip bir klima ikilemine yol açtı.

Almanya, Fransa, İngiltere gibi yerlerde klima neredeyse yedi büyük günahtan biri kabul ediliyor.

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İnsanlar sıcaktan sapır sapır dökülürken klimaya alternatif yaratma çabaları absürt boyutlara varıyor.









En son trend pencereleri yoğurtla kaplamak. Bir akademisyen bu yöntemin ev sıcaklığını 3.5 derece kadar düşürdüğünü iddia ediyor.

Şu anda Paris’ten Londra’ya evlerine klima takmamak için pencerelerini yoğurtla kaplayan insanlar var.

Yıllar önce Varto Depremi sonrasında Batı’nın yardım için gönderdiği süt tozuyla evine badana yapanlar olmuş. Bir Cemal Süreya şiirine bile konu olmuştur.

Büyük şair yaşasaydı klimadan kaçan Avrupalıların yoğurt badanası için de bir şiir yazardı.