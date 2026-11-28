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Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmaya karşı önlemler almasını istedi.

Türkiye ise siyasi gerekçelerle alınan AP kararını reddettiğini açıkladı.

Peki bu karar Türkiye açısından ne anlama geliyor?

Her şeyden önce bir gerçeği vurgulamak gerek.

AP, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın geçerliliğini veya üçüncü devletlerle olan deniz sınırlarını bağlayıcı biçimde karara bağlayan bir uluslararası yargı organı değil.

Üstelik Türkiye bu konuda Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın, Slovenya ve Hırvatistan arasındaki benzer nitelikteki davaya ilişkin kararını örnek gösteriyor.

İkisi de AB üyesi olan Slovenya ve Hırvatistan, Piran Körfezi dolayısıyla uzun zamandır bir deniz yetki alanı sorunu yaşıyor.

2017’de iki ülke arasındaki deniz sınırının netleşmesi için Daimî Hakem Mahkemesi bir tahkim kararı verdi. Ancak Hırvatistan bunu reddetti.

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Slovenya, bunun üzerine konuyu en üst merci konumundaki AB Adalet Divanı’na taşıdı.

Adalet Divanı 2020’de sınır belirleme yetkisinin ilgili devletlere ait olduğunu belirterek bu davaya bakma yetkisi olmadığına karar verdi.

İşte şimdi AP, Avrupa Birliği’nin en üst hukuk kurumunun kendi yetkisinde olmadığını açıkladığı bir konuda devreye girerek Libya-Türkiye anlaşmasının “geçersiz” olduğunu iddia ediyor.

Bu açıkça hukuki bağlayıcılığı olmayan, çifte standartlı bir karar.

AP’nin siyasi kararının arka planında, Yunanistan’ın kendini bir ada devleti gibi göstermeye çalıştığı Sevilla Haritası var.

Bu haritanın yürürlüğe girdiğini düşünürsek Türkiye açısından örneğin Kaş’ta balık avlamak bir yana, neredeyse denize girmek bile mümkün olmaz.

Avrupa Birliği, ‘Sevilla Haritası’nın hukuken bağlayıcı olmadığını kabul etse de AP’nin Hafter’in Türkiye ziyaretinin hemen sonrasında açıkladığı karar bu haritaya siyasi olarak sahip çıkma anlamına geliyor.

AP’nin Türkiye raportörü karara ilişkin açıklamasında Libya mutabakatının “Sadece hukuka değil, geometriye de aykırı olduğu” şakasını yapmış.

Avrupa Parlamentosu, ‘Sevilla Haritası’na bakarken pi sayısını 3’ten mi hesaplıyor bilmiyorum. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi’nin çıkarlarını korumak istemeleri şaşırtıcı değil.

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Ama bu, hukuken haklı oldukları anlamına gelmiyor.

GÜRCİSTAN’DA HATALAR ZİNCİRİ

Beşiktaş taraftarının Gürcistan’da maruz kaldığı şiddet haklı olarak herkesi isyan ettirdi.

Fakat bu kazan, hatalı kararlar nedeniyle hem futbol hem de basketbolda uzun zamandır kaynıyordu.

UEFA ve Euroleague’deki Türk takımları birkaç yıldır ev sahibi durumundayken İsrail takımlarıyla maçlarını tarafsız sahada oynamak zorunda kalıyor.

Beşiktaş iki yıl önce benzer bir maçı Macaristan’da oynamak zorunda kalmıştı. Euroleague’deki durum daha saçma.

Üç Türk takımı sezon boyunca toplamda 12 maçı deplasmanda oynamak zorunda kalıyor.

İşin en absürt noktası bu.

Önceki günkü maç için Gürcistan’ın seçilmesi de tuhaf. Avrupa’da farklı alternatifler varken maçın UEFA organizasyonları açısından belki de en tecrübesiz ülkeye alınması başka bir hata oldu.

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UEFA ve Euroleague’de artık bu konuda farklı bir adım atılması gerektiği ortada.

ÇAYLAK GAZETECİLERİN DOSTU

Gazeteciliğe ilk başladığım dönemde İstanbul’daki NATO zirvesini takip ediyordum. O sıralar bir yandan da uluslararası ilişkiler yüksek lisansı yaptığım için olsa gerek dünyayı çözdüğümü sanıyordum.

Zirve boyunca yakalayıp köşeye sıkıştırdığım diplomat, bürokrat kim varsa aklıma geleni soruyordum.

Hikmet Çetin, o dönemde NATO’nun Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi’ydi. Bir oturum arasında yanına yanaşıp birkaç soru sormak istediğimi söyledim.

Sonra uzun uzun tespitlerle, 11 Eylül’den ‘Medeniyetler Çatışması’na, ‘Oryantalizm’den yeni dünya düzenine saçma sapan bir sürü soru sordum.

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Sabırla ve gülümseyerek sorularımı dinledi. Gayet diplomatik cevaplar verdi.

Gazeteye uzunca bir söyleşi geçtim. İki paragraf yayımlandı. Söyleşinin en önemli yanı Çetin’in sabrı ve nezaketiydi sanırım.

Gazeteci Yenal Bilgici de genç bir muhabirken gecenin bir yarısında hiç tanımadığı Hikmet Çetin’den görüş almak için yaptığı telefon görüşmesini sosyal medyada anlattı. Çetin, onu da kırmamış, gecenin bir vakti pijamasıyla Yenal’ın “haberini kurtarmış”.

Gençlik heyecanı insana saçma sapan şeyler yaptırabiliyor. Ama bunu tecrübeli bir anlayışla karşılayanlar hep güzel hatırlanıyor.

Hikmet Çetin’i, genç gazetecilerin heyecanını kırmayan nezaketiyle hatırlayacağım.

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YENİ BOND’A İŞ ÇIKTI

Alman basınının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı araştırmaya göre Rusya, uzayda bir nükleer saldırı peşindeymiş.

Amaç; yörüngeye nükleer silah taşıyan bir uydu yerleştirip Batı’nın uydularını etkisiz hale getirmekmiş.

Bu tür bir eylemin bütün iletişim kanallarını vuracağı kesin. Ama hibrit savaşın geldiği nokta açısından da sürpriz sayılmaz.

Hazır yeni Bond seçilmişken, bu konuyu James Bond senaryosuna uyarlasalar fena olmaz sanki