Şirketlerimiz dijital dönüşümün neresinde?

Sanayi devrimini kaçırmış bir ülke için konu önemlidir zira.
Tam bir yıl önce, aynı zamanda Türkiye Bilişim Vakfı’nın başkanı olan Faruk Eczacıbaşı’nın başında olduğu Dijital Türkiye Platformu DPT’nin Pwc’nin işbirliğiyle hazırladığı “Dijitalleşme Yolunda Türkiye” raporuna yer vermiştim?
Kısacık hatırlatmak gerekirse ne vardı raporda?
En önemli nokta şu: Nüfusun temel becerileri Avrupa Birliği’nin gerisinde.
“Dijitalleşme Yolunda Türkiye” Raporu’na gelirsek, nüfusun temel becerileri Avrupa Birliği’nin gerisinde.
Bu arada, DPT, Avrupa dijital teknoloji endüstrisini temsil eden DijitalEurope’un üyesi olduğu için raporda kıyaslama Avrupa ile yapılmış.
Rapora devam edersek, Türkiye’de 16-74 yaş aralığındaki bireylerin sadece yüzde 34’ü temel düzeyde ya da temel düzeyin üzerinde dijital becerilere sahip
Bu oran Avrupa Birliği’nde yüzde 57.
Temel düzeyde dijital becerilere sahip iş gücünün oranı Türkiye’de yüzde 46.
Avrupa Birliği ortalamasında yüzde 65.
Raporu tartıştığımız Faruk Eczacıbaşı “ Dijital beceri Türkiye ekonomisi için önemli bir rekabetçilik ve büyüme sorundur. Aynı zamanda büyük bir sosyal risktir” demişti.
“Dijitalleşme Yolunda Türkiye” raporunun şu vurgusu çok önemli:
“Ülkelerin işsizlik ve verimsizlik nedeniyle karşılaşacakları maliyet, şirketlerin dijital becerileri arttırmaya yönelik yatırımlarından çok daha fazla olacaktır”.
DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİYE ULAŞMAK
Şimdi önceki günkü buluşmamızda Türkiye’de şirketlerin dijitalleşmesini konuştuğumuz Ergin Öztürk’ün söylediklerine geliyorum.
İTÜ mezunu, ihtisasını otomasyon konusunda yapmış olan Öztürk yaklaşık 20 yıldan beri İsveç kökenli teknoloji şirketi İFS ile birlikte.
Halen İFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.
Ergin Öztürk
Mühendislik kariyerinin yanı sıra müzikle de ilgili olan Ergin Öztürk, çok uzun yıllardan beri şirketlerin dijital dönüşüm danışmanlığını yapıyor.
Dolayısıyla büyük olsun, orta ölçekli olsun şirketlerimizin bu konuda neler yaptığını ya da yapamadığını en iyi bilen isimlerden biri.
Sohbetin başında “Dijital çağda bir şirkette, muhasebe, Ar-Ge, stok gibi her hangi bir bölümle ilgili bir bilgiye ulaşmanın yolu dijital dönüşümden geçiyor” diyor.
Örneğin bir şirketin patronu diyelim muhasebeyle ilgili bir bilgi isteyecek.
Geleneksel sistemde bunun yolu patronun muhasebe müdürünü yanına çağırıp bilgi alması şeklindeydi.
“Bu dönem kapandı. Şimdi dijitalleşme çağında şirket sahibinin bunu bilgisayarın başında her bilgiye ulaşması mümkün” diyor Öztürk.
Ancak iş o kadar basit değil çünkü her biri ayrı yazılım programları kullanan bölümlerin bir birleriyle entegre olmaları gerekli.
Öztürk’ün deyişiyle “bir şirketin bir uçtan diğerine entegrasyonu” oranı dünyada yüzde 7.
Türkiye’de bu oran daha düşük.
DİJİTALLEŞME TRENİ KAÇIYOR MU?
Ortalama yüzde 18 oranında bir verimlilik sağlayan, “bir uçtan diğerine entegrasyonu” başarmış şirketlerin başında, Türkiye’nin ihracatta öne çıkan, Durmazlar Makine, Petlas Lastik gibi şirketleri geliyormuş.
Entegre bir dijitalleşmeyi en iyi İskandinav ülkeleriyle, Almanya’nın başardığını belirten Öztürk, Türk şirketleriyle ilgili “Bizde alt yapıda entegrasyon sorunu karşımıza çıkıyor. Bir şeyi tamamlamadan bırakmak en büyük özelliğimiz” diyor.
“Başlama enerjimiz efsane. Dijitalleşmenin ilk 30’luk dilimi şahane, yüzde 40-50’lik dilimde enerji düşüyor. 60’lık dilimde nefesimiz kesiliyor”.
Türk şirketlerine yönelik iyi bir analiz.
Geliştirmeyi değil ama uygulama denince yüksek teknolojiyi seven bir toplumuz ama bir heves başlayıp işi yarıda bırakıyoruz.
Şimdi “yapay zekâ” modası var.
Şirketler buna pek hevesli ama dijitalleşmenin alt yapısının entegrasyonunu sağlamadan bu mümkün değil.
Ergin Öztürk bununla ilgili“Dijitalleşmenin ilk üç aşamasını düzgün oturtmadan yapay zekâya geçmezsiniz. Yapay zekâyı seviyoruz ama içini dolduramıyoruz. Mış gibi yapıyoruz” diye konuşuyor.
“Dijital dönüşüm trenini kaçırdık mı” sorusuna ise “ Henüz kaçırmadık. Ama şekilde davranırsak, dijitalleşmeyi ciddi ele almazsak yakalamak kolay görünmüyor” diyor.
Öztürk, yarın İFS olarak düzenledikleri “Gelecek Yatırımcıları Platformu” toplantısında, dijital dönüşümde iyi bir noktaya gelmiş şirketlerin mali işler sorumlularını CFO’larını deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya getiriyor
Şirketlerimiz dijital dönüşümün neresinde?
Dijital dönüşüm trenini kaçırıp kaçırmadığımız zaman zaman gündeme getiririm.
Sanayi devrimini kaçırmış bir ülke için konu önemlidir zira.
Tam bir yıl önce, aynı zamanda Türkiye Bilişim Vakfı’nın başkanı olan Faruk Eczacıbaşı’nın başında olduğu Dijital Türkiye Platformu DPT’nin Pwc’nin işbirliğiyle hazırladığı “Dijitalleşme Yolunda Türkiye” raporuna yer vermiştim?
Kısacık hatırlatmak gerekirse ne vardı raporda?
En önemli nokta şu: Nüfusun temel becerileri Avrupa Birliği’nin gerisinde.
“Dijitalleşme Yolunda Türkiye” Raporu’na gelirsek, nüfusun temel becerileri Avrupa Birliği’nin gerisinde.
Bu arada, DPT, Avrupa dijital teknoloji endüstrisini temsil eden DijitalEurope’un üyesi olduğu için raporda kıyaslama Avrupa ile yapılmış.
Rapora devam edersek, Türkiye’de 16-74 yaş aralığındaki bireylerin sadece yüzde 34’ü temel düzeyde ya da temel düzeyin üzerinde dijital becerilere sahip
Bu oran Avrupa Birliği’nde yüzde 57.
Temel düzeyde dijital becerilere sahip iş gücünün oranı Türkiye’de yüzde 46.
Avrupa Birliği ortalamasında yüzde 65.
Raporu tartıştığımız Faruk Eczacıbaşı “ Dijital beceri Türkiye ekonomisi için önemli bir rekabetçilik ve büyüme sorundur. Aynı zamanda büyük bir sosyal risktir” demişti.
“Dijitalleşme Yolunda Türkiye” raporunun şu vurgusu çok önemli:
“Ülkelerin işsizlik ve verimsizlik nedeniyle karşılaşacakları maliyet, şirketlerin dijital becerileri arttırmaya yönelik yatırımlarından çok daha fazla olacaktır”.
DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİYE ULAŞMAK
Şimdi önceki günkü buluşmamızda Türkiye’de şirketlerin dijitalleşmesini konuştuğumuz Ergin Öztürk’ün söylediklerine geliyorum.
İTÜ mezunu, ihtisasını otomasyon konusunda yapmış olan Öztürk yaklaşık 20 yıldan beri İsveç kökenli teknoloji şirketi İFS ile birlikte.
Halen İFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.
Ergin Öztürk
Mühendislik kariyerinin yanı sıra müzikle de ilgili olan Ergin Öztürk, çok uzun yıllardan beri şirketlerin dijital dönüşüm danışmanlığını yapıyor.
Dolayısıyla büyük olsun, orta ölçekli olsun şirketlerimizin bu konuda neler yaptığını ya da yapamadığını en iyi bilen isimlerden biri.
Sohbetin başında “Dijital çağda bir şirkette, muhasebe, Ar-Ge, stok gibi her hangi bir bölümle ilgili bir bilgiye ulaşmanın yolu dijital dönüşümden geçiyor” diyor.
Örneğin bir şirketin patronu diyelim muhasebeyle ilgili bir bilgi isteyecek.
Geleneksel sistemde bunun yolu patronun muhasebe müdürünü yanına çağırıp bilgi alması şeklindeydi.
“Bu dönem kapandı. Şimdi dijitalleşme çağında şirket sahibinin bunu bilgisayarın başında her bilgiye ulaşması mümkün” diyor Öztürk.
Ancak iş o kadar basit değil çünkü her biri ayrı yazılım programları kullanan bölümlerin bir birleriyle entegre olmaları gerekli.
Öztürk’ün deyişiyle “bir şirketin bir uçtan diğerine entegrasyonu” oranı dünyada yüzde 7.
Türkiye’de bu oran daha düşük.
DİJİTALLEŞME TRENİ KAÇIYOR MU?
Ortalama yüzde 18 oranında bir verimlilik sağlayan, “bir uçtan diğerine entegrasyonu” başarmış şirketlerin başında, Türkiye’nin ihracatta öne çıkan, Durmazlar Makine, Petlas Lastik gibi şirketleri geliyormuş.
Entegre bir dijitalleşmeyi en iyi İskandinav ülkeleriyle, Almanya’nın başardığını belirten Öztürk, Türk şirketleriyle ilgili “Bizde alt yapıda entegrasyon sorunu karşımıza çıkıyor. Bir şeyi tamamlamadan bırakmak en büyük özelliğimiz” diyor.
“Başlama enerjimiz efsane. Dijitalleşmenin ilk 30’luk dilimi şahane, yüzde 40-50’lik dilimde enerji düşüyor. 60’lık dilimde nefesimiz kesiliyor”.
Türk şirketlerine yönelik iyi bir analiz.
Geliştirmeyi değil ama uygulama denince yüksek teknolojiyi seven bir toplumuz ama bir heves başlayıp işi yarıda bırakıyoruz.
Şimdi “yapay zekâ” modası var.
Şirketler buna pek hevesli ama dijitalleşmenin alt yapısının entegrasyonunu sağlamadan bu mümkün değil.
Ergin Öztürk bununla ilgili“Dijitalleşmenin ilk üç aşamasını düzgün oturtmadan yapay zekâya geçmezsiniz. Yapay zekâyı seviyoruz ama içini dolduramıyoruz. Mış gibi yapıyoruz” diye konuşuyor.
“Dijital dönüşüm trenini kaçırdık mı” sorusuna ise “ Henüz kaçırmadık. Ama şekilde davranırsak, dijitalleşmeyi ciddi ele almazsak yakalamak kolay görünmüyor” diyor.
Öztürk, yarın İFS olarak düzenledikleri “Gelecek Yatırımcıları Platformu” toplantısında, dijital dönüşümde iyi bir noktaya gelmiş şirketlerin mali işler sorumlularını CFO’larını deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya getiriyor