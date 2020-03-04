COVİD19, 8 Mart haftasında BM’deki kadın toplantısını iptal ettirdi

Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres , geçenlerde New York’ta bir üniversitede yaptığı konuşmada “Kölelik ve sömürgecilik geçtiğimiz yüzyılların yüz karası olduğu gibi cinsiyet eşitsizliği 21. yüzyılda hepimizin utancı olmalıdır” demiş.
Guterres, 21. yüzyılın da kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı yüzyıl olması gerektiğini eklemiş.
Dünyamızın ancak böyle dönüşebileceğinin altını çizmiş.
Ne var ki Guterres, bu konuşmasından çok kısa bir süre sonra,koronavirüs tehlikesi yüzünden BM çatısı altındaki çok önemli kadın toplantılarının iptalini önerdi.
DolayısıylaBM’nin New York’taki merkezinde, dünyanın dört bir yanından gelecek kadın STK’ların katılımıyla 9-20 Mart tarihleri arasında planlanan Beijing artı 25 toplantıları yapılmayacak.
Beijing’de 1995 yılında katılma fırsatını bulduğum BM Kadın Zirvesi’nin 25. yıldönümü nedeniyle resmi heyetlerin yanı sıra 3 bin dolayında kadın hakları savunucusunun BM Genel Merkezi’nde buluşması bekleniyordu.
550’ye yakın kadın STK ise BM salonlarının dışında etkinlikler düzenleyecekti.
Türkiye’den de çeşitli kadın STK’larının katılacağı toplantıların iptali ve 9 Mart açılışının sadece resmi düzeyde yapılacak olmasına tüm dünyada kadın STK’ların tepkisine yol açmış durumda.
Beijing artı 25 toplantılarının iptal değil ertelenmesi talep ediliyor.
“Kadın STK’lar olmadan kimse kadınlar adına konuşamaz” deniyor.
Bu da COVİD19’un kadınlara darbesi.
KA-DER KARNESİNİ AÇIKLIYOR
Türkiye’deki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine dönersek, yarın Fransız Sarayı’ndaTürkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı tarafından “Kadın İstihdamı” konferansının dördüncüsü düzenleniyor.
Bu yılın teması “Sosyal Perspektiften İş Yaşamında Kadın”.
Kagider eski başkanı Gülseren Onanç’ın ön ayak olmasıyla kurulan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği tam 8 Mart Günü, her sektörde deneyimli kadınlarla (mentör) daha kariyerlerinin başında olan genç kadınları birkaç saatliğine bir araya getiriyor.
Hedef tanışma, deneyimlerin paylaşılması ve dayanışmanın geliştirilmesi.
Yine 8 Mart etkinlikleri kapsamında, İBB Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri’nde (İSADEM), AÇEV (Anne Çocuk Eğitimi Vakfı), Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) gibi kurumların desteğiyle atölyeler düzenlenecek.
Öte yandan yine 8 Mart günü Ka-Der (Kadın Adayları Destekleme Derneği) 12 yıldan beri
yaptığı gibi derneğin markası haline gelen “Temsilde Kadın-Erkek Eşitliği” Karnesini açıklıyor.
Ka-Der Başkanı Nuray Karaoğlu, sohbetimizde 12. yıl karnesinin temsilde eşitsizlikle dolu olduğunu belirtiyor.
MECLİSTE KADIN ORANI SADECE YÜZDE 17.32
Öncelikle mecliste kadın temsilinin yüzde 17.32 olduğunu hatırlatıyor.
Kadının Türkiye’de seçme- seçilme hakkının elde ettiği 1934 yılında Küba da aynı hakları elde etmiş ve bu ülkede meclisteki kadın oranı yüzde 53.2.
Karaoğlu, Suudi Arabistan’da kadınların bu hakkı 2011 yılında elde ettiklerini ve oranın yüzde 19.9 olduğunu söylüyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise haklar 2006 yılında kazanılmış ve oran yüzde 22.5.
“Partilerin Merkez Yürütme Kurul’larında kadın oranları kötü. Dolayısıyla yönetim kadrolarında kadın sayısı fazla değilse partilerin kadın politikalarında değişiklik bekleyemeyiz” diyor Karaoğlu.
Öte yandan 2019 yerel seçimlerinde seçilen 1389 belediye başkanı arasında sadece 43 kadın belediye başkanı var ki bu da yüzde 3’lere denk düşüyor.
2014 yerel seçimlerinde 674 olan kadın muhtar sayısı ilk kez 2019 seçimlerinde artarak 1071 rakamına ulaşmış.
Yani yüzde 1.30’den yüzde 2.14’e ulaşmış.
Yüzde 58.9 bir artış sağlanmış.
Sanırım karnedeki tek sevindirici haber bu.
EŞİTLİK MAHALLEDE BAŞLAR
Kadın muhtar sayısındaki artışın nedeni Ka-Der mahalle bazında muhtar adaşlarına verdiği eğitimler.
“Eşitlik mahallede başlar sloganıyla Antalya’da başlattığımız eğitimlere Mersin, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Aydın, Denizli, Adana, Muğla’da devam ettik” diyor Karaoğlu.
Kadınların mahalle düzeyinde örgütlenerek çalışmalarını sağlayan Ka-Der böylelikle belediye meclislerinde kadın sayısını arttırmayı başarmış.
2019 yerel seçimlerinde seçilen 20 bin 745 meclis üyesinin yüzde 11’i kadın.
Ka.Der’in son dönemde yaptığı başka bir çalışma ekrandaki tartışma programlarındaki kadın-erkek eşitsizliği.
Dernek sosyal medyada çokça tepki çeken bu durumu mercek altına almış.
14 kanaldaki prime time tartışma programını inceleyen Ka-Der şubat ayında tartışma programlarında yer alan 482 erkeğe karşılık sadece 58 kadının davet edildiğini tespit etmiş.
COVİD19, 8 Mart haftasında BM’deki kadın toplantısını iptal ettirdi
Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres , geçenlerde New York’ta bir üniversitede yaptığı konuşmada “Kölelik ve sömürgecilik geçtiğimiz yüzyılların yüz karası olduğu gibi cinsiyet eşitsizliği 21. yüzyılda hepimizin utancı olmalıdır” demiş.
Guterres, 21. yüzyılın da kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı yüzyıl olması gerektiğini eklemiş.
Dünyamızın ancak böyle dönüşebileceğinin altını çizmiş.
Ne var ki Guterres, bu konuşmasından çok kısa bir süre sonra,koronavirüs tehlikesi yüzünden BM çatısı altındaki çok önemli kadın toplantılarının iptalini önerdi.
DolayısıylaBM’nin New York’taki merkezinde, dünyanın dört bir yanından gelecek kadın STK’ların katılımıyla 9-20 Mart tarihleri arasında planlanan Beijing artı 25 toplantıları yapılmayacak.
Beijing’de 1995 yılında katılma fırsatını bulduğum BM Kadın Zirvesi’nin 25. yıldönümü nedeniyle resmi heyetlerin yanı sıra 3 bin dolayında kadın hakları savunucusunun BM Genel Merkezi’nde buluşması bekleniyordu.
550’ye yakın kadın STK ise BM salonlarının dışında etkinlikler düzenleyecekti.
Türkiye’den de çeşitli kadın STK’larının katılacağı toplantıların iptali ve 9 Mart açılışının sadece resmi düzeyde yapılacak olmasına tüm dünyada kadın STK’ların tepkisine yol açmış durumda.
Beijing artı 25 toplantılarının iptal değil ertelenmesi talep ediliyor.
“Kadın STK’lar olmadan kimse kadınlar adına konuşamaz” deniyor.
Bu da COVİD19’un kadınlara darbesi.
KA-DER KARNESİNİ AÇIKLIYOR
Türkiye’deki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine dönersek, yarın Fransız Sarayı’ndaTürkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı tarafından “Kadın İstihdamı” konferansının dördüncüsü düzenleniyor.
Bu yılın teması “Sosyal Perspektiften İş Yaşamında Kadın”.
Kagider eski başkanı Gülseren Onanç’ın ön ayak olmasıyla kurulan SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği tam 8 Mart Günü, her sektörde deneyimli kadınlarla (mentör) daha kariyerlerinin başında olan genç kadınları birkaç saatliğine bir araya getiriyor.
Hedef tanışma, deneyimlerin paylaşılması ve dayanışmanın geliştirilmesi.
Yine 8 Mart etkinlikleri kapsamında, İBB Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri’nde (İSADEM), AÇEV (Anne Çocuk Eğitimi Vakfı), Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) gibi kurumların desteğiyle atölyeler düzenlenecek.
Öte yandan yine 8 Mart günü Ka-Der (Kadın Adayları Destekleme Derneği) 12 yıldan beri
yaptığı gibi derneğin markası haline gelen “Temsilde Kadın-Erkek Eşitliği” Karnesini açıklıyor.
Ka-Der Başkanı Nuray Karaoğlu, sohbetimizde 12. yıl karnesinin temsilde eşitsizlikle dolu olduğunu belirtiyor.
MECLİSTE KADIN ORANI SADECE YÜZDE 17.32
Öncelikle mecliste kadın temsilinin yüzde 17.32 olduğunu hatırlatıyor.
Kadının Türkiye’de seçme- seçilme hakkının elde ettiği 1934 yılında Küba da aynı hakları elde etmiş ve bu ülkede meclisteki kadın oranı yüzde 53.2.
Karaoğlu, Suudi Arabistan’da kadınların bu hakkı 2011 yılında elde ettiklerini ve oranın yüzde 19.9 olduğunu söylüyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise haklar 2006 yılında kazanılmış ve oran yüzde 22.5.
“Partilerin Merkez Yürütme Kurul’larında kadın oranları kötü. Dolayısıyla yönetim kadrolarında kadın sayısı fazla değilse partilerin kadın politikalarında değişiklik bekleyemeyiz” diyor Karaoğlu.
Öte yandan 2019 yerel seçimlerinde seçilen 1389 belediye başkanı arasında sadece 43 kadın belediye başkanı var ki bu da yüzde 3’lere denk düşüyor.
2014 yerel seçimlerinde 674 olan kadın muhtar sayısı ilk kez 2019 seçimlerinde artarak 1071 rakamına ulaşmış.
Yani yüzde 1.30’den yüzde 2.14’e ulaşmış.
Yüzde 58.9 bir artış sağlanmış.
Sanırım karnedeki tek sevindirici haber bu.
EŞİTLİK MAHALLEDE BAŞLAR
Kadın muhtar sayısındaki artışın nedeni Ka-Der mahalle bazında muhtar adaşlarına verdiği eğitimler.
“Eşitlik mahallede başlar sloganıyla Antalya’da başlattığımız eğitimlere Mersin, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Aydın, Denizli, Adana, Muğla’da devam ettik” diyor Karaoğlu.
Kadınların mahalle düzeyinde örgütlenerek çalışmalarını sağlayan Ka-Der böylelikle belediye meclislerinde kadın sayısını arttırmayı başarmış.
2019 yerel seçimlerinde seçilen 20 bin 745 meclis üyesinin yüzde 11’i kadın.
Ka.Der’in son dönemde yaptığı başka bir çalışma ekrandaki tartışma programlarındaki kadın-erkek eşitsizliği.
Dernek sosyal medyada çokça tepki çeken bu durumu mercek altına almış.
14 kanaldaki prime time tartışma programını inceleyen Ka-Der şubat ayında tartışma programlarında yer alan 482 erkeğe karşılık sadece 58 kadının davet edildiğini tespit etmiş.