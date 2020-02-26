COVİD-19’un en büyük darbesi küresel turizme

Japonya’dan Hong Kong’a, Kamboçya’dan Vietnam’a Asya’daki pek çok ülke Çin’de patlak veren COVİD-19 korona virüsü salgını nedeniyle turistler tarafından terkedilmiş durumda.
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin verileriyle 2018 yılında dünya ekonomisine 8.8 trilyon dolar katkısı olan turizm sektörü zor günlerin eşiğinde.
Havacılık sektörü de öyle.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne (İATA) göre havayollarının gelirinde bu yıl 29 milyar dolarlık bir düşüş bekleniyor.
2008-2009 küresel finansal krizden bu yana ilk kez küresel hava trafiğinin bu yıl yüzde 4.7 oranında düşeceği hesaplanmış.
Dünyanın önde gelen havayolu şirketleri Çin’e uçuşlarını durdururken, İATA CEO’su Alexandre de Juniac açıklamasında “küresel hava taşımacılığı sanayi için zor günler kapıda” diyor.
Çin’deki iç hatlar yolculukları da hemen hemen durma noktasında.
Çinli turistlerin son yıllarda ekonomilerini ihya ettiği Vietnam, Kamboçya, Malezya, Singapur’un gibi ülkelerin her birinin kaybının 3 milyar dolar olacağı hesaplanmış.
Japonya’nın 32 milyona ulaşan rekor ziyaretçi sayısının dörtte biri Çinli.
Bu ülke ilk çeyrekte turizm gelirlerinde 1.29 milyar dolar bir düşüş kaydedecek.
ÇİN HAPŞIRIRSA DÜNYA NEZLE OLUR
Çinli turistlerin 2018 yılında yurt dışına yaptıkları yolculukların sayısı 150 milyon, harcadıkları para ise 277 milyar dolar.
1.4 milyar nüfusu olan, dünyanın ikinci büyük ekonomisinden söz ediyoruz.
Vaktinde iş insanı Hüsnü Özyeğin’in dediği gibi “Çin hapşırırsa dünya nezle olur”.
Dünkü son verilere göre dünyada 80 bin kişiyi etkileyen, 2 bin 700 kişinin yaşamına mal olan COVİD-19 korona virüsü Çin ekonomisinin büyümesini de yavaşlatacak haliyle.
Ekonomistlere göre Çin’in ilk çeyrekte büyüme yüzde 6 oranından yüzde 4.5 oranına gerileyecek.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Başkanları toplantısında katılan İMF Başkanı Kristalina Georgieva’ya göre Çin ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde normale dönecek.
Ancak ne pahasına?
Çin Hükümeti’nin faiz oranlarının indirilmesi, bankalara kredi musluklarını açma talimatı vermesine rağmen milyonlarca Çinli KOBİ’nin nakit sıkıntısı çektiği ve iflasın eşiğinde olduğu yönünde haberler geliyor.
5 MİLYON ŞİRKET RİSK ALTINDA
Çin’de çoğu fabrikanın kepenkleri indirmiş olması Apple gibi teknoloji şirketlerinden Nissan gibi otomotiv şirketlerine kadar geniş bir yelpazede pek çok sektörü etkiledi.
Apple’in Çin’deki partneri Foxconn üretimde zorlanıyor.
Nissan, Hyundai’nin Çin dışındaki fabrikaları, parça tedarik edemedikleri için kepenkleri indirdi.
Küresel Veri Analitiği ve Danışmanlık Şirketi Dun&Bradstreet’in virüsün dünya ekonomisini etkisini değerlendiren ve önceki gün açıklanan raporu göre,Fortune 1000 Listesi’nde yer alan 938 uluslararası dev şirketinin de olduğu 5 milyon şirket risk altında.
Zira bunların birinci ve ikinci derecedeki tedarikçileri virüsün etkilediği ve üretim hatlarının durduğu bölgede.
355 milyon şirketten oluşan veri tabanı kullanılarak hazırlanan rapora göre, virüs toplam 2 trilyon dolar geliri olan Hong Kong, ABD, İspanya, Almanya ve İngiltere menşeli 17 bin şirketi doğrudan ilgilendiriyor.
Zira bunların merkezleri virüsün etkisinin en fazla olduğu bölgede.
Öte yandan Çin dünyanın bir numaralı petrol ithalatçısı.
Korona virüsünün bu ülkede imalat ve turizm sektörlerine darbesi Çin’in petrol alımını da etkileyeceği için Uluslararası Enerji Ajansı uzun yıllardan beri ilk kez petrol talebinde düşüş bekliyor.
Bu gelişmelerden Türkiye’yi en çok ilgilendiren haber şu:
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz’e göre, Çin’deki tekstil tedarikçilerini de vuran virüs dünya tekstil ve hazır giyim sektörünün rotasını Türkiye’ye çevirebilir.
Bu noktada Fas, Mısır, Portekiz gibi ülkelerin rekabeti de söz konusu.
COVİD-19’un en büyük darbesi küresel turizme
Japonya’dan Hong Kong’a, Kamboçya’dan Vietnam’a Asya’daki pek çok ülke Çin’de patlak veren COVİD-19 korona virüsü salgını nedeniyle turistler tarafından terkedilmiş durumda.
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin verileriyle 2018 yılında dünya ekonomisine 8.8 trilyon dolar katkısı olan turizm sektörü zor günlerin eşiğinde.
Havacılık sektörü de öyle.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne (İATA) göre havayollarının gelirinde bu yıl 29 milyar dolarlık bir düşüş bekleniyor.
2008-2009 küresel finansal krizden bu yana ilk kez küresel hava trafiğinin bu yıl yüzde 4.7 oranında düşeceği hesaplanmış.
Dünyanın önde gelen havayolu şirketleri Çin’e uçuşlarını durdururken, İATA CEO’su Alexandre de Juniac açıklamasında “küresel hava taşımacılığı sanayi için zor günler kapıda” diyor.
Çin’deki iç hatlar yolculukları da hemen hemen durma noktasında.
Çinli turistlerin son yıllarda ekonomilerini ihya ettiği Vietnam, Kamboçya, Malezya, Singapur’un gibi ülkelerin her birinin kaybının 3 milyar dolar olacağı hesaplanmış.
Japonya’nın 32 milyona ulaşan rekor ziyaretçi sayısının dörtte biri Çinli.
Bu ülke ilk çeyrekte turizm gelirlerinde 1.29 milyar dolar bir düşüş kaydedecek.
ÇİN HAPŞIRIRSA DÜNYA NEZLE OLUR
Çinli turistlerin 2018 yılında yurt dışına yaptıkları yolculukların sayısı 150 milyon, harcadıkları para ise 277 milyar dolar.
1.4 milyar nüfusu olan, dünyanın ikinci büyük ekonomisinden söz ediyoruz.
Vaktinde iş insanı Hüsnü Özyeğin’in dediği gibi “Çin hapşırırsa dünya nezle olur”.
Dünkü son verilere göre dünyada 80 bin kişiyi etkileyen, 2 bin 700 kişinin yaşamına mal olan COVİD-19 korona virüsü Çin ekonomisinin büyümesini de yavaşlatacak haliyle.
Ekonomistlere göre Çin’in ilk çeyrekte büyüme yüzde 6 oranından yüzde 4.5 oranına gerileyecek.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Başkanları toplantısında katılan İMF Başkanı Kristalina Georgieva’ya göre Çin ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde normale dönecek.
Ancak ne pahasına?
Çin Hükümeti’nin faiz oranlarının indirilmesi, bankalara kredi musluklarını açma talimatı vermesine rağmen milyonlarca Çinli KOBİ’nin nakit sıkıntısı çektiği ve iflasın eşiğinde olduğu yönünde haberler geliyor.
5 MİLYON ŞİRKET RİSK ALTINDA
Çin’de çoğu fabrikanın kepenkleri indirmiş olması Apple gibi teknoloji şirketlerinden Nissan gibi otomotiv şirketlerine kadar geniş bir yelpazede pek çok sektörü etkiledi.
Apple’in Çin’deki partneri Foxconn üretimde zorlanıyor.
Nissan, Hyundai’nin Çin dışındaki fabrikaları, parça tedarik edemedikleri için kepenkleri indirdi.
Küresel Veri Analitiği ve Danışmanlık Şirketi Dun&Bradstreet’in virüsün dünya ekonomisini etkisini değerlendiren ve önceki gün açıklanan raporu göre,Fortune 1000 Listesi’nde yer alan 938 uluslararası dev şirketinin de olduğu 5 milyon şirket risk altında.
Zira bunların birinci ve ikinci derecedeki tedarikçileri virüsün etkilediği ve üretim hatlarının durduğu bölgede.
355 milyon şirketten oluşan veri tabanı kullanılarak hazırlanan rapora göre, virüs toplam 2 trilyon dolar geliri olan Hong Kong, ABD, İspanya, Almanya ve İngiltere menşeli 17 bin şirketi doğrudan ilgilendiriyor.
Zira bunların merkezleri virüsün etkisinin en fazla olduğu bölgede.
Öte yandan Çin dünyanın bir numaralı petrol ithalatçısı.
Korona virüsünün bu ülkede imalat ve turizm sektörlerine darbesi Çin’in petrol alımını da etkileyeceği için Uluslararası Enerji Ajansı uzun yıllardan beri ilk kez petrol talebinde düşüş bekliyor.
Bu gelişmelerden Türkiye’yi en çok ilgilendiren haber şu:
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz’e göre, Çin’deki tekstil tedarikçilerini de vuran virüs dünya tekstil ve hazır giyim sektörünün rotasını Türkiye’ye çevirebilir.
Bu noktada Fas, Mısır, Portekiz gibi ülkelerin rekabeti de söz konusu.