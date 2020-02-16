Barış için Müzik başarılı yolculuğunu sürdürüyor 

Müzik eğitiminin yaygınlaşması ve bu eğitimi alamayan çocuklara ulaşması hayaliyle 15 yıl önce Fatih’te Ulubatlı Hasan İlkokulu’nun bodrum katında başlayan Barış için Müzik Gençlik Orkestrası bir hayalin nasıl gerçeğe dönüşebileceğinin en somut örneği.
Kısıtlı olanaklar nedeniyle önce akordeon ile başlayan hayale yolculuğun son noktası Enka Oditoryumu’nda Leipzig Operası Çocuk Korosu ile birlikte müzikli performans idi.
Barış için Müzik ve Leipzig Orkestrası Çocuk Korosu İstanbul’da sahnede.
Barış için Müzik Gençlik Orkestrası ile Leipzig Operası Çocuk Korosu’nun “Don’t Stop Me Now” müzikalinin seyircilere mesajı anlamlı “Daha Yaşanabilir Bir Dünya Mümkün Mü?”
Hika^yenin başına dönersek, mimar Mehmet Selim Baki, olanakları dar çocuklar için başka bir dünyanın mümkün olduğunu düşünüyordu.
İlgi alanı müzik olduğu için müzik ile başlayacaktı.
Savaşlardan en çok etkilenen kesim masum çocuklar olduğu için 2005 yılında başlattığı girişiminin adı “Barış için Müzik” oldu.
Çevresinden her hangi bir yardım almadan, sponsor filan beklemeden, kendi sınırlı bütçesiyle müzik eğitimi olanağı bulamayan çocuklara ulaşmanın çaresini aramaya başladı.
Fatih, Edirnekapı’da Ulubatlı Hasan ilkokulunda, okul müdürünün desteğiyle bodrum katını bir müzik okuluna dönüştürdü.
Amacı nitelikli solfej derslerinin verildiği, klasik müzik temelli, çok sesli müzik eğitimiydi.
MÜZİĞE TUTKUYLA SARILDILAR
Barış için Müzik girişimi, kendi kendini besleyen ve geliştiren bir sistem olarak kurgulandı.
Barış için Müzik Gençlik Orkestrası
Burada eğitim gören öğrenciler ilerde konservatuara gidecek, müzik eğitmeni olacak ve deneyimlerini yeni öğrencilere aktaracaktı.
Bu arada Mehmet Selim Baki’nin eşi Dr. Yeliz Baki üniversitedeki görevinden ayrılarak tüm vaktini Barış için Müzik girişimine ayırmaya karar vermişti.
Müzik eğitimi çocukların okuldan eve götürebilecekleri akordeon ile başladı.
Daha önce hiç müzik aletiyle karşılaşmamış olan çocuklar hem müzik eğitimini benimsediler, hem bodrum katındaki müzik evinde kendilerine ait bir yaşam alanı, bir özgürlük havası buldular.
Tutkuyla müziğe sarıldılar ve bambaşka bir dünyanın kapısını aradılar.
Barış için Müzik Gençlik Orkestrası ile ilk kez 2011 yılı, ağustos ayında tanıştım.
İKSV Müzik Festivali kapsamında, Venezuella’nın ünlü Simon Bolivar Gençlik Orkestrası ile Galata Meydanı’nda çalan gençlik orkestralarımız arasında Barış için Müzik de vardı.
Simon Bolivar Gençlik Orkestrası’nın ilham verici hika^yesini daha önce de yazmıştım.
Bu vesileyle tekrar edeyim.
Venezuelalı ekonomist, piyanist, eğitimci ve politikacı Jose Abreu Antonio, gecekondularda yaşayan, çoğunlukla suça bulaşmış gençleri müzikle tanıştırmak için 1975 yılından itibaren her eyalette senfoni orkestraları kuruyor.
İki yıl önce hayata veda eden Jose Abreu Antonio’nun bu projesinin adı El Sistema.
Simon Bolivar Gençlik Orkestrası da El Sistema’ya dahil orkestralardan biri.
Başındaki şef Gustavo Dudamel, El Sistema’da yetişmiş, dünyaca ünlü bir şef şimdi.
ULUSLARARASI KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ
Kaderin garip cilvesi şu ki, Mehmet Selim Baki, El Sistema’nın varlığından haberdar olmadan İstanbul’da kendi benzer projesini geliştiriyor.
İKSV Müzik Festivali nedeniyle 2011 yılında İstanbul’a gelen Jose Abreu Antonio tabii ki Barış için Müzik girişiminden haberdar oluyor.
Edirnekapı’daki bodrum katından kendi Kariye yakınlarındaki yerlerine taşınmış olan binalarını ziyaret ediyor.
2011 yılı Barış için Müzik Vakfı’nın kurulduğu yıl aynı zamanda.
Üç yıl sonra Abreu bir kez daha İstanbul’a gelerek Barış için Müzik Vakfı ile işbirliği anlaşması imzalıyor.
Dolayısıyla bugün Barış için Müzik El Sistema’nın Türkiye ayağı durumunda.
Aynı zamanda Sistema Avrupa’nın bir üyesi.
Akordeon ile başlayan müzik eğitimi tüm yaylılar, bakır üflemeliler, klavyeler, üflemeliler ile devam ediyor ve çatısı altında tüm bu müzik aletlerinin bakımını yapan bir atölyeyi barındırıyor.
Edirnekapı’daki bu sanat vahasını 2014 yılında ziyaret fırsatım olmuştu.
Projenin başladığı 2005 yılından bu yana Barış için Müzik Gençlik Orkestrası ve korosunun kat etmiş olduğu yol inanılmaz.
İKSV’nin desteğiyle başta ülkenin önde gelen kurumlarıyla projeler geliştirmenin yanı sıra yurt dışında Leipzig Operası gibi uluslararası kurumlarla işbirliği yapıyor.
En önemlisi sayısız çocuğa konservatuar eğitiminin anahtarını veriyor ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde benzer müzik eğitimlerine destek oluyor.
Not: Yazıyı yazarken barışicinmuzik.org sitesinde Behiç Ak’ın yazmış olduğu Barış için Müzik tarihçesinden yararlandım.
Barış için Müzik başarılı yolculuğunu sürdürüyor
Barış için Müzik girişimi 15. Yılında.
Müzik eğitiminin yaygınlaşması ve bu eğitimi alamayan çocuklara ulaşması hayaliyle 15 yıl önce Fatih’te Ulubatlı Hasan İlkokulu’nun bodrum katında başlayan Barış için Müzik Gençlik Orkestrası bir hayalin nasıl gerçeğe dönüşebileceğinin en somut örneği.
Kısıtlı olanaklar nedeniyle önce akordeon ile başlayan hayale yolculuğun son noktası Enka Oditoryumu’nda Leipzig Operası Çocuk Korosu ile birlikte müzikli performans idi.
Barış için Müzik ve Leipzig Orkestrası Çocuk Korosu İstanbul’da sahnede.
Barış için Müzik Gençlik Orkestrası ile Leipzig Operası Çocuk Korosu’nun “Don’t Stop Me Now” müzikalinin seyircilere mesajı anlamlı “Daha Yaşanabilir Bir Dünya Mümkün Mü?”
Hika^yenin başına dönersek, mimar Mehmet Selim Baki, olanakları dar çocuklar için başka bir dünyanın mümkün olduğunu düşünüyordu.
İlgi alanı müzik olduğu için müzik ile başlayacaktı.
Savaşlardan en çok etkilenen kesim masum çocuklar olduğu için 2005 yılında başlattığı girişiminin adı “Barış için Müzik” oldu.
Çevresinden her hangi bir yardım almadan, sponsor filan beklemeden, kendi sınırlı bütçesiyle müzik eğitimi olanağı bulamayan çocuklara ulaşmanın çaresini aramaya başladı.
Fatih, Edirnekapı’da Ulubatlı Hasan ilkokulunda, okul müdürünün desteğiyle bodrum katını bir müzik okuluna dönüştürdü.
Amacı nitelikli solfej derslerinin verildiği, klasik müzik temelli, çok sesli müzik eğitimiydi.
MÜZİĞE TUTKUYLA SARILDILAR
Barış için Müzik girişimi, kendi kendini besleyen ve geliştiren bir sistem olarak kurgulandı.
Barış için Müzik Gençlik Orkestrası
Burada eğitim gören öğrenciler ilerde konservatuara gidecek, müzik eğitmeni olacak ve deneyimlerini yeni öğrencilere aktaracaktı.
Bu arada Mehmet Selim Baki’nin eşi Dr. Yeliz Baki üniversitedeki görevinden ayrılarak tüm vaktini Barış için Müzik girişimine ayırmaya karar vermişti.
Müzik eğitimi çocukların okuldan eve götürebilecekleri akordeon ile başladı.
Daha önce hiç müzik aletiyle karşılaşmamış olan çocuklar hem müzik eğitimini benimsediler, hem bodrum katındaki müzik evinde kendilerine ait bir yaşam alanı, bir özgürlük havası buldular.
Tutkuyla müziğe sarıldılar ve bambaşka bir dünyanın kapısını aradılar.
Barış için Müzik Gençlik Orkestrası ile ilk kez 2011 yılı, ağustos ayında tanıştım.
İKSV Müzik Festivali kapsamında, Venezuella’nın ünlü Simon Bolivar Gençlik Orkestrası ile Galata Meydanı’nda çalan gençlik orkestralarımız arasında Barış için Müzik de vardı.
Simon Bolivar Gençlik Orkestrası’nın ilham verici hika^yesini daha önce de yazmıştım.
Bu vesileyle tekrar edeyim.
Venezuelalı ekonomist, piyanist, eğitimci ve politikacı Jose Abreu Antonio, gecekondularda yaşayan, çoğunlukla suça bulaşmış gençleri müzikle tanıştırmak için 1975 yılından itibaren her eyalette senfoni orkestraları kuruyor.
İki yıl önce hayata veda eden Jose Abreu Antonio’nun bu projesinin adı El Sistema.
Simon Bolivar Gençlik Orkestrası da El Sistema’ya dahil orkestralardan biri.
Başındaki şef Gustavo Dudamel, El Sistema’da yetişmiş, dünyaca ünlü bir şef şimdi.
ULUSLARARASI KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ
Kaderin garip cilvesi şu ki, Mehmet Selim Baki, El Sistema’nın varlığından haberdar olmadan İstanbul’da kendi benzer projesini geliştiriyor.
İKSV Müzik Festivali nedeniyle 2011 yılında İstanbul’a gelen Jose Abreu Antonio tabii ki Barış için Müzik girişiminden haberdar oluyor.
Edirnekapı’daki bodrum katından kendi Kariye yakınlarındaki yerlerine taşınmış olan binalarını ziyaret ediyor.
2011 yılı Barış için Müzik Vakfı’nın kurulduğu yıl aynı zamanda.
Üç yıl sonra Abreu bir kez daha İstanbul’a gelerek Barış için Müzik Vakfı ile işbirliği anlaşması imzalıyor.
Dolayısıyla bugün Barış için Müzik El Sistema’nın Türkiye ayağı durumunda.
Aynı zamanda Sistema Avrupa’nın bir üyesi.
Akordeon ile başlayan müzik eğitimi tüm yaylılar, bakır üflemeliler, klavyeler, üflemeliler ile devam ediyor ve çatısı altında tüm bu müzik aletlerinin bakımını yapan bir atölyeyi barındırıyor.
Edirnekapı’daki bu sanat vahasını 2014 yılında ziyaret fırsatım olmuştu.
Projenin başladığı 2005 yılından bu yana Barış için Müzik Gençlik Orkestrası ve korosunun kat etmiş olduğu yol inanılmaz.
İKSV’nin desteğiyle başta ülkenin önde gelen kurumlarıyla projeler geliştirmenin yanı sıra yurt dışında Leipzig Operası gibi uluslararası kurumlarla işbirliği yapıyor.
En önemlisi sayısız çocuğa konservatuar eğitiminin anahtarını veriyor ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde benzer müzik eğitimlerine destek oluyor.
Not: Yazıyı yazarken barışicinmuzik.org sitesinde Behiç Ak’ın yazmış olduğu Barış için Müzik tarihçesinden yararlandım.