'Yunan tatlısı' manşeti Türk ustaların sabrını taşırdı: Baklava bizimdir, peşini bırakın

Mesleğe gazeteci değil de TV muhabiri olarak başladığım için ekranlarda ne var ne yok kaçırmak pek hoşuma gitmiyor. Evvelsi gün denk geldiğim bir canlı yayınsa ‘Yok artık!’ dedirtti. Kantarın topuzunun fena halde kaçtığı canlı yayına eşi ile problem yaşadığını anlatarak bağlanan seyirciye, kendine enerji ve isim analisti diyen bir zat ‘Eşinize İhlas suresi okunmuş baklava yedirin’ tavsiyesi veriyordu. Sunucu Nur Viral bile ‘Ne alakası var?’ diyerek araya girdi ama sözde uzman hız kesmeden devam etti. Ama uyarayım TV’ye çıkıyor diye kanmayın. Tecrübeli isimler bu kişilere uzman değil ‘şarlatan’ diyor.

BU KİŞİLER DİN ALİMİ DEĞİL ŞARLATAN

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, ‘Bio-enerji, isim analizi... Hangi kitapta yazıyor? Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? Uzmanmış. Neyin uzmanı? Bunlar olsa olsa şarlatan’ diyerek giriyor söze. Ben tamamlıyorum lafını: ‘Maalesef ekrana çıktıkları için bu kişileri gerçekten uzman sanan insanlar var’ diyorum. Baktım, enerji ve isim analisti olduğunu söyleyen Önder Özcan’ın Instagram’da bir milyona yakın takipçisi var. Rüya tabirlerinden kısmet bağlanmasına ve hatta avuç içi analize kadar her konuda ‘bilgili’ ve ‘tecrübeli’ bu sözde uzman.

İSTİSMAR EDİYORLAR

Toplumu yanlış bilgilendiren bu kişiler özelinde RTÜK’ün harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kırbaşoğlu, “Videoyu izledim sosyal medyadan. Bu büyük bir komedi. Bunun komedi olduğunu anlamak için alim olmaya gerek yok. Ancak bu kişiyi yayına çıkaranları da uyarmak gerekir. Nerede sorumlu yayıncılık ilkesi? Bu şarlatanlar uygun zemin olduğu için gündemdeler. Herkes tepkisini koysa ortada dolanamazlar, ki bu şarlatanlar insanları fena halde istismar ediyorlar. Cin çıkarma, fal, büyü derken insan hayatına kastedecek kadar üzücü boyutlara varabiliyor benzer durumlar” diyor.

HALK BİLİNÇLENDİRİLMELİ

Din konusunda toplumun ciddi bir eğitime ihtiyacı olduğunu da belirten Prof. Dr. Kırbaşoğlu, Diyanet ve ilahiyatçılara büyük görev düştüğünü anlatarak, şöyle devam ediyor: “RTÜK, Diyanet, İlahiyatçılar (maalesef iş akademiye de sirayet etti) ve YÖK’ü el ele göreve davet edelim, ki bu şarlatanlar ekranlardan, eğitim kurumları ya da sosyal medyada eli ile insanları yanlış yönlendirmesin. Bu saydığım kurumlar halkı bilinçlendirici yayınlar yapmalı, bilgi kirliliği engellenmeli, bu tarz durumlara tepki vermeli ki böyle şarlatanlar türemesin, bu tarz şarlatanlıklar da dinimiz ile bağdaştırılmasın.”