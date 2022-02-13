'Yunan tatlısı' manşeti Türk ustaların sabrını taşırdı: Baklava bizimdir, peşini bırakın

BU KİŞİLER DİN ALİMİ DEĞİL ŞARLATAN
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, ‘Bio-enerji, isim analizi... Hangi kitapta yazıyor? Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? Uzmanmış. Neyin uzmanı? Bunlar olsa olsa şarlatan’ diyerek giriyor söze. Ben tamamlıyorum lafını: ‘Maalesef ekrana çıktıkları için bu kişileri gerçekten uzman sanan insanlar var’ diyorum. Baktım, enerji ve isim analisti olduğunu söyleyen Önder Özcan’ın Instagram’da bir milyona yakın takipçisi var. Rüya tabirlerinden kısmet bağlanmasına ve hatta avuç içi analize kadar her konuda ‘bilgili’ ve ‘tecrübeli’ bu sözde uzman.
İSTİSMAR EDİYORLAR
Toplumu yanlış bilgilendiren bu kişiler özelinde RTÜK’ün harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kırbaşoğlu, “Videoyu izledim sosyal medyadan. Bu büyük bir komedi. Bunun komedi olduğunu anlamak için alim olmaya gerek yok. Ancak bu kişiyi yayına çıkaranları da uyarmak gerekir. Nerede sorumlu yayıncılık ilkesi? Bu şarlatanlar uygun zemin olduğu için gündemdeler. Herkes tepkisini koysa ortada dolanamazlar, ki bu şarlatanlar insanları fena halde istismar ediyorlar. Cin çıkarma, fal, büyü derken insan hayatına kastedecek kadar üzücü boyutlara varabiliyor benzer durumlar” diyor.
HALK BİLİNÇLENDİRİLMELİ
Din konusunda toplumun ciddi bir eğitime ihtiyacı olduğunu da belirten Prof. Dr. Kırbaşoğlu, Diyanet ve ilahiyatçılara büyük görev düştüğünü anlatarak, şöyle devam ediyor: “RTÜK, Diyanet, İlahiyatçılar (maalesef iş akademiye de sirayet etti) ve YÖK’ü el ele göreve davet edelim, ki bu şarlatanlar ekranlardan, eğitim kurumları ya da sosyal medyada eli ile insanları yanlış yönlendirmesin. Bu saydığım kurumlar halkı bilinçlendirici yayınlar yapmalı, bilgi kirliliği engellenmeli, bu tarz durumlara tepki vermeli ki böyle şarlatanlar türemesin, bu tarz şarlatanlıklar da dinimiz ile bağdaştırılmasın.”
BİR AYAĞINIZ HEP GERÇEKLİKTE OLSUN
2000’li yıllarda fırtınalar estiren siberalem.com’da (tanışma, çöpçatanlık sitesi) 10 yıl boyunca ilişki danışmanı olarak görev alan ve aşkı internette arayanlar için ‘Sahici İlişkiler’ isimli kılavuz bir kitap çıkaran Psikolog Ayşegül Denizci’yi arıyorum. Hem diziyi hem de Türk televizyonlarında izlediğim hikâyeleri anlatıyorum. Denizci, ‘Bir o kadar da benim görüp duyduğum danışanlarımın başına gelenler var’ diyor ve yoğun iş hayatı, koşturmaca, şehirde yaşamanın zorlukları, hayatın bilgisayar başında ya da telefon elde geçmesi gibi etkenler sebebi ile internetin çoktan günümüzün bir numaralı sevgili bulma aracı haline geldiğini söylüyor.
DOLANDIRICININ ALET ÇANTASI
Sosyal medyanın bir dolandırıcıya daha fazla alet sunabildiğini belirten Denizci, “Sosyal medyayı dolandırıcının alet çantası gibi düşün. Ne isterse ve neye ihtiyacı varsa hepsini koyuyor içine. Yalanını görsel olarak destekliyor, kendini de bu görseller üzerinden betimliyor. Bunu yaparken de inandırıcı olması için sahte evrak-kimlik, sahte mekân kullanmaktan ya da fotoşop yapmaktan geri durmuyor, ki bunları internet ortamında yapmak zaten çok kolay. Bir markette karşılaşsanız belki de yüzüne bakmayacağınız kişi için bir anda ‘aradığım aşk’ gibi bir yanılsama içine düşebiliyorsunuz” diyor.
YETİŞME TARZI
Yetenekli dolandırıcıların dünyanın her yerinde, kadın-erkek ayrımı yapmadan tabiri caizse
İŞTE O TWEET
ASTROLOG Barış Özkırış, “Doktor dostum hamile bir kadının çocuğu oğlak burcu olmasın diye kürtaj yaptırmak istediğini bildirdi. Yapmayın arkadaşlar! Astroloji bu değil! Felsefe gibi, insanı ve hayatı anlamak için kullanın. Mutlak hükme varmak, önyargı için kullanmayın. Bilgiyi zehre çevirmeyin” uyarısı ile sosyal medyayı salladı. Tweet’i binlerce etkileşim aldı. Özkırış’ın yazdığı bu iddia aslında uzun süredir sosyal medyada dolanıyor.
O nedenle ‘Olay gerçek mi değil mi, gerçek ise ne düşünüyor?’ diye öğrenmek için kendisini aradım ama o hem yazdıklarını sildi hem de telefonlara çıkmadı. Peki, bu durum gerçek olabilir mi? Astrologların bu tarz taleplere yaklaşımı nedir? Ünlü astrologlara sordum.
ETKİLEŞİM ALMAK İÇİN YAPMIŞ
Profesyonel
KEŞKE BANA DA FİKRİMİ SORSALARDI
Ben de hakkında uzun bir yazı yazmıştım, hatırlayacaksınız, Aksaray’da 5’inci sınıf öğrenicisini tekme ve yumruk ile döven ilkokul öğretmeni Ali Rıza Y.’nin öğretmenlik mesleğine son verilmiş ancak dayakçı öğretmen Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak göreve başlamıştı. Bu öğretmenimize ‘ödül’ gibi bir ceza verilince, öğrencisine gösterdiği yakınlık ve ilgi nedeniyle gerçek bir ödülü hak eden genç öğretmen Dilara Kuş’un madalya alacağını düşünmüştüm. Fazla naifmişim. Dilara öğretmen kendi sosyal medyasından, ay başı itibarı ile çalıştığı anaokulu ile ilişiğinin kesildiğini duyurdu, sosyal medyadaki veda yazısında yayınladığı videodan bahsediyordu. Gerçekten de videoyu paylaştığı için mi kovuldu? Perde arkasında neler yaşandı? Kendisine sordum. Diyor ki: “İşten çıkartıldığım doğru. İşsiz kaldığım tarafıma son dakika -ayın birinde, telefonla arayarak- haber verildi, bu da doğru. Oysa e-devlet üzerinden baktığımda 31 Ocak’ta okul ile ilişiğim kesilmiş. Yani beni işten çıkarıp bana sonra haber vermişler. İşten çıkarılma sebebim ise başka bir öğretmenin çalıştığım okula atanması. 2 yıldır, 2 bin 500 lira maaş ile ücretli öğretmenlik yapıyorum. Ücretli öğretmenin kaderi budur, birinin ataması yapılır, birinin ilişiği kesilir. Buraya kadar sorun yok. Ancak biz okulda 3 ücretli öğretmendik. Diğer arkadaşlarımızı arayıp, ‘Devam edecek misiniz?’ diye sorulması, bana ise hiçbir şey sorulmaması, fikrimin dahi alınmaması beni çok kırdı.”
SORGULAMAK HAKKIM
Burada araya giriyorum, ‘Madem bir atama yapılmış, sen gitmesen o zaman diğer 2 öğretmenden biri gidecekti’ diyorum. ‘Doğru’ diyor ve ama ile bağlayıp şöyle devam ediyor: “Neden ben? Niye? Neye göre? Sadece soruyorum... Bu durum bana neden son dakika haber verildi? Sorgulamak en doğal hakkım. Video 9 Ocak’ta yayınlandı, akabinde de viral oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de izni ile videonun haberleri yapıldı, canlı yayınlara çıktım. Video benim kontrolüm dışında bu kadar çok yayıldıktan sonra okuldaki üstlerim, müdür ve müdür yardımcısı bana videoyu silmemi söyledi. Ben de silmeyeceğimi söyledim çünkü videoda kötü bir şey yok. Siyasi bir içerik değil. Sayfa benim kişisel sayfam. Ayrıca İbrahim’in videosu ile unuttuğumuz ‘minnet’ başta birçok duyguyu hatırladık. Bu olaydan hemen 20 gün sonra iş akdimin, ‘Atama yapıldı’ denilerek feshedilmesini sorgulamak benim hakkım. Yapılan bir haksızlık varsa ortaya çıksın istedim. Susmak istemedim. Bak ne okul adı verdim ne müdür ne de öğretmen adı. Kimseyi kötülediğim, ekmeğinden ettiğim, linç ettirdiğim yok ama bana yapılanın da haksızlık olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bunu sorgulasın istedim.”
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI
TÜM bunlar yaşanırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de açıklama geldi. Açıklamada “31 Ocak 2022 Pazartesi günü sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılan 15 bin öğretmenin 7 bin 500’i İstanbul’a atanmıştır. ‘Ek Ders Karşılığı Görevlendirme’ kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin (Dilara Kuş) birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır” denildi. Dilara Öğretmen de Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün kendisini aradığını, başka bir okulda görevlendirmek istediklerini doğruluyor ve “Benim bu paylaşımımı kötüye kullanmak isteyenler oldu. Devletimin karşısındayım falan sandılar herhalde. Asla. Hem Milli Eğitim hem de bazı özel okullardan teklif geldi. ‘Hemen başlayın hocam’ dediler. Kabul etmedim” diyor.
MÜNASEBETSİZ BİR TAVIR
Önce o fotoğrafın ve tweet’in sahibi siyasetçi, akademisyen Ufuk Uras’ı aradım. ‘Vallahi ne bileyim ben, alışık değilim modern kafelere. Daha çok Sait Faik kahvehanelerine alışık olduğum için bu yazı bana münasebetsiz geldi sanki işgalciymişim gibi... O nedenle fotoğrafını çektim, böyle bir şey de ilk kez Nişantaşı’nda gördüm’ diyerek giriyor söze.
‘Bir benzerini Yeniköy’de ben yaşadım’ diyerek araya giriyorum. Geçtiğimiz aydı sanırım. İtalyan bir arkadaşımızı Boğaz’ı gezdirmeye çıkarmıştık. Doyamadı. ‘Şu ünlü ve tarihi mekânda kahve ısmarlayalım’ dedik. Kapıdaki görevli, ‘Şu an en yoğun saatlerimiz, kahve için oturamazsınız’ dedi. Bunlar yaşandığında saat 15.00’ti ve ‘En iyisi brunch alın’ denilerek kişi başı 500 liralık menüye yönlendirildik. İnsan bir garip oluyor haliyle. Uras, ‘Benimki de o hesap’ diyor, şöyle devam ediyor: “Kapitalizmin münasebetsizliklerine alışığız ama ‘Şu kadarlık sipariş vereceksin, şu kadar oturma hakkın’ var gibi bir durum fazlaca münasebetsiz. Ölçüyü kaçırmamak lazım sanki. Bu arada olay eleştiriden çıktı, sosyal medya lincine dönüştü. O nedenle tweet’i sildim.”
MÜŞTERİ DEĞİL, MİSAFİRİMİZSİNİZ
Cihangir’de kedileri ve entelektüelleri ile tarih yazan bir kafe olan Kaktüs’ün işletmecisi Tahir Bulca tartışmayı ilk kez benden duymuş, “Olur mu yahu öyle şey? Adam 2 saat oturmuş, ‘Kalk, başkası otursun’ mu diyeceğiz? Bir bardak çay da içse oturacak istediği kadar. ‘Niye çok oturuyorsun?’ diye sorma hakkımız yok. Bütçesi o kadar yetişmiştir, o kadar içmiştir. Olmaz öyle şey” diyor.
ŞÜPHELİ ÖLÜMLERDE KADINLARIN YANINDA NEDENSE HEP ERKEKLER VAR
29 Mayıs 2018’de üniversite öğrencisi olan Şule Çet’in bir plazanın 20. katından atlayarak intihar ettiği öne sürülmüş ancak Çet ailesinin talebi doğrultusunda Mersin Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Halis Dokgöz yeni bir rapor hazırlayıp mahkemeye sunmuştu. Bu rapor doğrultusunda mahkeme Çet’in intihar etmediği, cinsel saldırı sonrası balkondan atıldığına karar vermişti. Son 2 yılda en az 28 kadın yüksekten düşerek(!) hayatını kaybetti. Sadece geçtiğimiz ay 6 kadın yüksekten düşerek, 5’i ateşli silah, 3’ü kimyasal madde ve 14’ü de tespit edilemeyen nedenlerle öldü. Kısacası ‘şüpheli’ kadın ölümlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Verdikleri rapor ile Çet davasının seyrini değiştiren Adli Tıp uzmanı, Prof. Dr. Halis Dokgöz’ü aradım. “Fark ettin mi?” diye soruyor: “İstisnai durumlar haricinde, mesela yüksekten düşme vakalarının neredeyse çoğunda kadınların yanında ya erkekler var ya da olay erkeklerin evinde vuku buluyor.”
AYRINTILI RAPOR ŞART
Peki, tüm bu şüpheli ölümler intihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı? Prof. Dr. Dokgöz, ‘Maalesef birçok vakada ölüm sebebini net ortaya koyamıyoruz, her zaman ayrıntılı araştırmalar yapılmıyor’ diyor. Neden? Diyor ki: “Daha genel raporlar yazılıyor, genel eğilim bu yönde. Oysa, hele de böyle şüpheli ölümlerde, olay yeri inceleme çok önemli. Eksik bir delil davanın seyrini başka bir yere götürebilir. Ayrıca otopsi raporları mühim. İç kanama, dış kanama gibi genel bulgular yazılıyor rapora. Hâkimin ne anlaması lazım bu rapordan? Mesela iç kanama yazdınız. Neden var kanama? Neye bağlı oluşmuş? Otopside en ince detayına kadar bakacak, adli tıp raporuna da yazacaksın ki hâkim anlasın. Yoksa kaza mı değil mi? Kim, nereden anlayacak? Ayrıca kişinin ölümüne etki eden faktörlerin de ortaya konulması gerek. Zehirlenme ya da alkol var mı? Uyuşturucu, uyarıcı madde kullanımı var mı? Tüm bunların kimyasal analizleri gerekli. Ya da kişinin vücudunda saplanılan lezyonlar (yaralar) ölmeden önce mi öldükten sonra mı oldu? Bunlar ifade edilmediği zaman her şey yarım. Biz buzdağının sadece görünen kısmını konuşuyoruz. O zaman da, kaza ya da intihar denilip kapatılıyor dosya.”
HER VAKA KENDİNE ÖZGÜDÜR
PROF. Dr. Dokgöz, Şule Çet davasından bir örnek vererek, söze devam ediyor: “Mahkemeye adli tıp raporu sunulmuş ama raporun yorumlaması yapılmamış. Biz onu yaptık. Mahkeme boyundaki kırığı sormuş: ‘Düşme mi yoksa boğma ile mi oluşmuş?’ Biz ne yaptık? Literatürü taradık, boyundaki kırıkların yüzde 95 oranında boğma ile oluşacağını ortaya koyduk. İşte bunu yorumladığın zaman olayın seyri değişiyor. Bu vesile ile hatırlatmış olayım 2005’te taraf bilirkişiliği sistemi geldi. Ne demek bu? Eskiden mahkemeler sadece tek bilirkişiden görüş istiyordu şimdi karşı tarafın da kendi bilirkişisini belirleme hakkı var. Avukatlar bu haklarını mutlaka talep etsinler. Özellikle de şüpheli ölümlerde. Ayrıntılı analiz ve yorumlamalar davanın seyrini değiştirebilir. Kadınların bu kadar çok kazaya kurban gitmesi pek gerçekçi gelmiyor bana. Üzerine düşünülmesi lazım. Katil zanlıları da ‘Mahkeme nasıl olsa çözemez’ gibi bir düşünce içinde olabilirler. Bu büyük bir yanılgı! Er ya da geç çözülür. Burada hassas olunması gereken iki kriter var: Bir, raporlar doğru yazılıp yorumlanmalı. İki, dosyalar alelacele kapatılmamalı. Unutulmamalı ki her dosya/vaka kendine özgüdür, genelleme yapılamaz.”
İNFİAL YAŞANMASIN DİYE CİNAYETİ SAKLAMA EĞİLİMİNE GİRDİLER
AŞILAR UZUN COVID’DE DE ETKİLİ
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. İftihar Köksal ‘Uzamış COVID’ İngilizcesi ile ‘Long COVID’in hastalığı semptomatik geçiren vakalarda ortaya çıktığını belirterek, “COVID-19 -varyant ve mutasyonlardan bağımsız olarak- koku, tat alma hissinin değişmesi veya kaybolmasından, yaygın kas ve eklem ağrısı, felç edici yorgunluk ve hatta bazı nadir durumlarda ciddi psikiyatrik semptomlara kadar farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. İşte tüm bu belirtiler hastalığı atlattıktan sonra da -12 haftadan daha uzun- devam ediyorsa buna ‘Uzun COVID’ diyoruz. Mesela, 3 ay önce taburcu ettiğimiz hastamız geçtiğimiz günlerde yeniden geldi. Diyor ki: ‘Aşırı derece yorgunum.’ Yanı sıra depresiflik, uykusuzluk, konsantrasyon bozukluğu, gece uykudan nefes darlığı ve çarpıntı ile uyanma, unutkanlık, göğüs ağrısı, sıkışma... Tüm bunlar COVID-19 ile başlayıp hastalık negatife dönse de bir türlü iyileşmek bilmeyen Uzun COVID etkileri. Yani hasta kan değerleri ve radyolojik olarak iyileşmesine rağmen bu tarz şikâyetler ile geri gelebiliyor” diyor.
NE SEBEP OLUYOR?
Peki, ne sebep oluyor? Bu konuda yürütülen yeni araştırmalar ne söylüyor? Prof. Dr. Köksal diyor ki: “Hâlâ kesin sebebi doğrulanabilmiş değil. Ancak COVID-19, vücutta AC2 reseptörü olan her yere bağlanabiliyor. Ancak araştırmalar, Uzun COVID’e neden olan en önemli etmenin, virüse karşı vücudun geliştirdiği bağışıklık tepkisinin bir yansıması olabileceğini doğrular nitelikte. Şöyle ki; virüs vücuda girdiği anda -ilk fazda- çoğalmaya başlıyor. İkinci haftadan itibaren stokin fırtınası dediğimiz hadise yaşanıyor. Yani savunma hücreleri virüsü yok etmek için ciddi bir tepki veriyor. Bu aşırı stokin salınımı ise konak hücreye zarar verebiliyor. Yani vücut kendi antikorunu yabancı gibi algılayıp ters reaksiyon veriyor. Bu sendrom genç ve sağlıklı, önceden tıbbi sorunları olmayan genellikle enfeksiyonu daha hafif geçiren kişilerde de kaydedilebiliyor. Ama en çok kadın hastalarda, gençlerde de daha çok çarpıntı olarak görülebiliyor.”
OMİKRON BAĞLANTISI BELLİ DEĞİL
COVID-19 tanısı olan hastaların yaklaşık yüzde 15-20’sine yakınının Uzun COVID kaynaklı sıkıntılar yaşadığını belirten Prof. Dr. Köksal, “Türkiye genelinde net bir araştırma olmadığı için bir oran vermek de pek mümkün değil. Omikron’a yakalanan kişilerin Uzun COVID geliştirme olasılığı daha mı yüksek yoksa daha mı düşük? Onun için de devam eden çalışmalar var. Durumun yeni varyantla enfekte olan hastalarda farklı tezahür edip etmediğini söylemek için henüz çok erken” diyor.
100 MİLYON İNSAN ETKİLENDİ
HEM TECRÜBELİ HEM UYGUN FİYATLIYIZ
Türkiye saç ekiminde neden bu kadar popüler? İlk sorum bu. Medikal Estetik uzmanı Dr. Cem Çıtlak, ‘Çünkü diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslanınca hem daha deneyimli hem de çok daha ucuzuz da ondan’ diyerek yanıt veriyor soruma, şöyle de devam ediyor: “Saç ekimi dediğiniz olay saç kökünün bir yerden alınıp bir başka bölgeye nakledilmesidir. Amerika’da bir greftin (saç kökü dokusu) ekimi 6-7 dolar. Bir saç ekiminde ortalama 3500-5000 arası greft nakli yapıldığını düşünürsek maliyet 30-35 bin dolara çıkıyor. Türkiye’de ise rakam aşağı yukarı -merdiven altı olmayan- en iyi kliniklerde 20 bin-40 bin lira arasında.”
HER ŞEY PARA DEĞİL
“Yalnız burada bir parantez açayım. Her şey para değil. Bizim doktorlarımız iş yoğunluğu sebebiyle bu konuda hayli tecrübeli, ki yıllar içinde kendilerini ispatladılar. Türkiye’yi tercih etmelerinin bir nedeni de bu. Halı-kilim işlemek gibi... El emeği çok fazla. Türkiye’nin saç ekim kalitesi gerçekten çok yüksek! Bunun altından başarı ile kalkan tecrübeli ekiplere sahibiz. Mesela, İsveç’te sıradan bir klinikte bu işlem 5 bin Euro diyelim. Siz tecrübe artı uçak, beş yıldızlı otelde konaklama da dahil 3 bin Euro deyince cazip hale geliyor. ‘Hem tatil de yaparım’ mantığı ile tercih ediyorlar. Bir de mesela İngiltere’de belli bir grefte kadar ekime izin var. Bir seferde 1500-2000 greft üzerine çıkamıyorsunuz. Bu da işin haftalarca sürmesi demek. Türkiye’de ise kısıtlama yok. Örneğin beş bin greft, iki seansta ekiliyor.”
TAKSİCİ, MÜŞTERİMİZİ ÇALDI
KONUYU araştırırken sadece doktor değil bazı uzmanların bu işi yaptıklarına, bazılarının ise 3-5 bin lira gibi rakamlara yaptıklarına da denk geldim. Dr. Çıtlak diyor ki: ‘Maalesef doğru! Saç ekim cennetiyiz ama aman saç ekim çöplüğü olmayalım.’ Ne demek bu? Şöyle özetliyor: “Sanırım geçtiğimiz yıldı. İsveç’ten bir hastamız geldi. Havalimanından taksiye biniyor. Taksici ile sohbet ediyorlar. Sonra taksici, ‘Benim arkadaşım bu işi bin liraya yapıyor’ diyerek, müşterimizi çalıyor ve merdiven altı tabir ettiğimiz bir yere götürüyor. Burada hastanın kaçması inan ki hiç sorun değil. Ama yurtdışından gelen her hastanın sorumluluğu hekime ait ve saç ekimi riskli bir iş. Sonuçta kanamalı, enfeksiyona açık bir işlem. Ya hastanın başına bir şey gelse? Saç ekiminde en önemli kriter kişinin enfeksiyon kapmaması. Hastaya saç ekimi yapıyorsunuz, 3 gün sokağa çıkmaması lazım, dimdik bir pozisyonda oturması lazım. Bir bakıyorsun Nişantaşı’na alışverişe çıkmış. Bu olmaz. Ayrıca kan testi yapmadan, Hepatit- AIDS testleri- PCR test ve COVID-19 aşısı bilgisi almadan, kronik bir başka rahatsızlık var mı bakmadan hastayı karşımıza dahi almıyoruz biz. Ancak tüm bunların aksini yapan var mı? Var.”
ISRARLI TAKİP SUÇ KABUL EDİLSİN
‘Stalking’ konusunda araştırmalar yapan, makaleler yazan Avukat Selin Nakıpoğlu’nu aradım. Türkçe’ye de artık iyice yerleşen ‘stalking’, ‘ısrarlı takip’ ne demek? Nakıpoğlu kelimenin özünün bir avcılık tabirinden geldiğini belirterek, “Bir hayvanı yakından sessizce, dikkatlice, gizlice takip etmek-sezdirmeden avına yaklaşmak, ölçülü, azimli adımlarla ilerlemek, sinsice takip etmek demek. Şimdi bu kavramı gerçekliğe uyarla. ‘Takıntılı’ denilen hayranların ya da boşandığın eş, ayrıldığın erkeğin de tam olarak yaptığı bu. Israrlı takibin temel karakteristikleri; kasıtlılık, tekrarlama ve maruz kalanda yaratılan sürekli korkudur. Peki, nasıl? Tıpkı bir avcının avını sürdüğü gibi; takip ederek ya da mağdur ile herhangi bir şekilde iletişim kurmaya çalışarak (fiziksel ya da sosyal medya üzerinden) mağdurun bulunduğu herhangi bir kamusal veya özel alana gizlice sızarak, mağdura ait herhangi bir mülkün masuniyetini ihlal ederek, mağduru gözetleyerek... Tüm bunlar ısrarlı takip davranışları. Israrlı takip, Amerikalı aktris Rebecca Schaeffer’ın aylarca kendini takip eden bir hayranı tarafından öldürülmesinin ardından Amerika’da suç olarak kabul edildi. Ancak ısrarlı takip TCK’de kavram olarak geçse de tanımlı bir suç değil. O nedenle de ayrı bir yargılama biçimi olarak görülmemektedir” diyor.
SİSTEMATİK ŞİDDET
Nasıl yani? Israrlı takibin Türkiye’de bir cezası yok mu, doğru mu anladım? Nakıpoğlu, ‘Evet, doğru anladın’ diyerek, durumu şöyle özetliyor: “Israrlı takip; tehdit, şantaj, takip, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi davranışların toplamı ve İstanbul Sözleşmesi›ne göre de şiddetin bir türüdür. Israrlı takip hiç yaşanmamış hatta taraflardan birisinin haberi dahi olmadığı olaylar üzerinden gerçekleşebileceği gibi yaşanan/hikâyesi olan bir ilişki üzerinden de gerçekleşebilir, ki hafife alınan ‘saplantılı’ (eski eş, nişanlı, sevgili gibi) kişilerin eylemleri taciz, tehdit, yaralama hatta ölümle sonuçlanan olaylara kadar varabilmekte. O nedenle ısrarlı takibin münferit bir suç olarak düzenlenmesi şart! 5. yargı paketi düzenlendiği zamanlarda bu konuşulmuştu ancak bir ilerleme sağlanmadı.”
DİJİTAL ŞİDDETE DİKKAT
“Israrlı takibe maruz kalanların birçoğu dijital şiddete de maruz kalıyor. ‘Siber-takip’ pek çok ülkede suç ancak Türkiye’de bunun da karşılığı yok. Bazı kolluk kuvvetleri ve savcılar şikâyeti ciddiye alırken, büyük çoğunluğu da bu şiddet türünden haberdar değil. Oysa siber yolla ya da fiziki olarak, ‘ısrarlı takip’ suçtur, buna maruz kalanlar (araştırmaya göre) yüzde 90 oranında kadınlardır. Ve günün sonunda bu şiddeti yapan değil, buna maruz kalanlar hep hayatını kısıtlamak zorunda kalıyor. Mesela evini ya da gittiği mekânı değiştiriyor, sosyal medyasını komple kapatıyor. Neden suça maruz kalan kendini kısıtlamak zorunda? Git, suçu yapanı engelle! ‘Hayran olduğu için yaptı’ gibi mazeretler ise faillere cesaret vermekte.”
ISRARLI TAKİP SİSTEMATİK ŞİDDETTİR
BİLMEYENLERE KISA BİR ÖZET
AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece erken ile tanıştığında evliydi. Uzun süren çekişmeli olayların ardından Mahmutyazıcıoğlu eşinden ayrıldı, 8 ay önce de Ece Erken ile evlendi. Cinayetin ardından yapılan yorumlar ise baş sağlığından öte bu durum özelindeydi.
İYİLİĞİ BESLERSEN İYİ KÖTÜLÜĞÜ BESLERSEN KÖTÜSÜN
Uzman psikolog ve sosyolog Serap Duygulu, Ece Erken’i katıldığı programlar sebebiyle tanıdığını belirterek giriyor lafa ve diyor ki: “Şoktayım! Gece ben de şöyle bir bakayım dedim neler yazılmış diye... İnanamadım yorumlara.” Cinayetin ardından yazılıp çizilenler benim kadar onu da rahatsız etmiş. Peki ama insan bir ölümün ardından böylesi acımasız yorumları neden yapar? Duygulu şöyle anlatıyor: “Birincisi, ‘TT’ olan (Trending Topic- çok konuşulan konu) bir etiketin altına görüş yazarak, kendini önemli ve değerli hissetmeye çalışan, ‘Benim de bu konuda bir görüşüm var’, ya da ‘Hazır konuşuluyor, benim de adım görünsün bari’ diyen sığ bir kesim var. İkincisi, biz toplum olarak takım tutar gibi parti tutar, bir inanca sığınır, bazı ünlüleri kahraman ya da düşman ilan ederiz. Sonra da yaptıkları her hareketi -doğru/yanlış fark etmez- kişinin ne yaşadığı ne hissettiğini bilmeden, hem de üzerimize hiç vazife olmayan bir şekilde fütursuzca yargılama hakkı buluruz kendimizde.”
TOPLUMSAL AHLAK ANLAYIŞI
Bunu yaparak kötü olmuyor muyuz o zaman? Duygulu, iyilik ve kötülüğün doğuştan getirdiğimiz özellikler olduğunu söylüyor, şöyle örnekliyor: “Yale Üniversitesi Bebek Biliş Merkezi’nde, Psikolog Wynn ve ekibi henüz yaşını bile doldurmamış minik bebeklerin ahlaki gelişimleri üzerine bir araştırma yapıyor. Sonuçlar inanılmaz. Yetişkinler nasıl kendilerinden farklı olan insanlara karşı ön yargılıysa bebekler de aynı davranıyor. Ve hatta kendilerinden farklı tercihte bulunanlara kötü davranılmasına göz yumuyorlar. Bu da gösteriyor ki bizler dünyayı farklı insan gruplarına ayırmaya, bizim gibi olmayan, düşünmeyen insanlara zarar verenleri sevmeye, bizim gibi olmayanları, yani ‘diğerlerini’, cezalandırmaya meyilliyiz. Biliminsanları durumu ‘Evrensel Ahlak Özü’ ile doğmak olarak tanımlıyor. Hepimiz aslında bu öze sahibiz. Ancak hangi yönümüzü geliştirirsek o yönümüz karakterimiz olur. İyi olmayı tercih edersek iyi, kötü olmayı tercih edersek kötü! Yorumlara bağlayacak olursak da evet, bazı insanlar safi kötüdür! Kötülük ve kıskançlıktan beslenip bunları yazıyorlar. Diğerlerine gelince! Toplumların bazı değer yargıları vardır. ‘Yuva yıkanın yuvası olmaz!’ deniyor mesela. Yani insanlar bireysel olduğu kadar yaşadıkları toplumun değerlerini de yansıtıyorlar. Bu örnekte de olduğu gibi Ece’yi toplumsal ahlak kriterleri ile cezalandırma peşindeler. Ancak bu saik ile yapanlar bir insanın ölümüne sevindiklerinin, o kişiyi seven başka insanlar (ailesi, eski eşi, çocukları gibi) için de kötülük ettiklerinin, empati yapmaktan nasıl yoksun olduklarının farkında değiller!”
SOĞUK HAVADA KALP KRİZİ RİSKİ YÜZDE 20 DAHA FAZLA
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Polat Canbolat, aslında her tür egzersizin kalp ve damar sağlığı için önemli ve gerekli olduğunu belirterek başlıyor söze. Tıpkı benim gibi, kendisinin de kar altında antrenman yapan gençleri, ara sokaklarda ellerinde kürekle ya arabasını ya da kapısı önündeki karı kaldırmaya çalışan özellikle de 60 yaş üstü emeklileri, kara saplanan arabasını tüm gücüyle ittirmeye çalışanları gördüğünü söylüyor ve diyor ki: “Bu aslında pek istemediğimiz bir durum. Şöyle ki; düzenli egzersiz kan basıncını düzenler, hipertansiyon riskini azaltır, insülini dengeler, diyabet riskini en aza indirir, damarlarda plak oluşumu ile kalp krizi riskini azaltır. Ancak haftalardır evde yatan, nadir sokağa çıkan, son yıllarda hiç antrenman ya da egzersiz yapmamış kişilerin, sıcak evden/arabadan bir hışım çıkarak, ‘Aman dur şu karı temizleyivereyim’ demesi ve kendini zorlaması kalbe fayda değil zarar getiriyor. Bilinçli egzersize evet ama 2-3 saatlik ağır ve yoğun tempolu işe hayır” diyor.
ÖDEM TUTUYOR
Peki, neden? Ne zararı var soğuğun? Şöyle cevaplıyor: “Kış aylarında yani soğuk havada kalp krizi geçirme riski yaz aylarına göre yüzde 20 fazladır. Bunun birçok nedeni var. Soğuk hava direkt kalp damarı üzerinde ‘vazokonstrüksiyon’ denilen büzücü bir etki yaratır. Yine soğuk havalarda kalp hızı ve kan basıncı artar ve terleme azalır, ki bu durum kalbin yükünü de arttırır. Dikkat edin kış aylarında pek çoğumuz ödemden şikâyet eder. Çünkü soğuk havada su-tuz tutulumu artar. Bu da ödem yapar ve kan basıncını yükseltir. Tansiyonu kontrol altında olanların dahi kan basıncı değerleri, soğuk havada yükselebilir ve işte bu ani çıkışlar kalp krizi riskini tetikleyebilir.”
SABAH ERKEN EGZERSİZ YAPMAYIN
Özellikle sabah erken saatlerde (Altı, yedi, sekiz ve dokuz gibi... Güneş iyice yüzünü göstermeden, ısıtmaya başlamadan) antrenman yapmanın, kalp krizi açısından daha riskli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Canbolat, “Bizde bir inanış var. ‘Kar yağdı, mikroplar temizlendi. Erkenden çıkayım da antrenman yapayım, yürüyeyim. Temiz bir hava alayım’ diye... Ancak o saatlerde vücutta kortizon miktarı henüz düşük düzeyde oluyor, vücut ısınmamış oluyor. Kalp hızı yükselmemiş olduğu için de risk artıyor. Hele de soğuk havaya aniden çıkılmışsa... Kalp damarlarında spazm, göğüste sıkışma yaşanabiliyor.”
ISINMAK İÇİN İÇİLEN ALKOL DONDURUYOR
ARKADAŞ ÇEVRESİ BEYİN GELİŞİMİNDE ETKİLİ
NÖROLOG, Dr. Sevda Sarıkaya Washington’da yaşıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarını okumaktan keyif aldığım hocalardan biri. Şöyle bir yazı paylaştı: “Beyinde ‘sosyal beyin’ denilen ve diğer insanlarla iletişimde bulunduğumuz zamanlarda aktifleşen bir ağ var. Bu ağın kuvvetli olduğu kişiler, genellikle birbirini tanımayan insanlardan oluşan birçok arkadaş grubu ile ayrı ayrı iletişimde olan kişiler. Daha da ilginci, sosyal iletişim ağını etkin kullanan bu kişilerle sıkça iletişimde bulunmak, arkadaşlık etmek sizin de yetilerinizi geliştiriyor. Buna dalga etkisi deniliyor. Bir suya taş attığınızda birbirini tetikleyen dalgalar gibi, iletişimde bulundukça beynimizin sosyal iletişim ağı da gelişiyor. Arkadaşlık ettiklerimiz beynimizi şekillendiriyor.” Bu da demek oluyor ki kimlerle arkadaşlık yaptığınız beyin gelişiminiz açısından önemli. Bu da beni bizimkilerin dikkat çektiği noktaya, “Arkadaş önemli”ye götürüyor.
NE KADAR FARKLI İNSAN O KADAR GELİŞMİŞ BİR BEYİN
Beyin Sağlığı ve Hasta Derneği (BEYİNDER) Kurucu Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Derya Uludüz, insan beyninin ilk 30 yıl muazzam bir gelişme kapasitesi içinde olduğunu söylüyor ve diyor ki: “Beynin gelişimi için muhakkak ki en verimli zamanlar bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemleridir ancak sanılmasın ki yaş geçtikçe beyinin gelişmesi durur. Yavaşlar ama asla durmaz. 85-90 yaşındaki bir kişinin beyni, ilk başlardaki kadar olmasa da gelişmeye devam eder. Şunu da söylemek mümkün: Beyin, ne kadar verirsen o kadar gelişir!”
SOSYAL İLETİŞİM ÖNEMLİ
Peki, beynimizin gelişimini nasıl sağlayacağız? Şöyle yanıtlıyor: “Sadece kitap okuyarak ya da belgesel izleyerek beyin gelişimi sağlanmaz. Bu gelişimin önemli anahtarlarından biri sosyalleşmektir. Sosyal ağlarınızın genişliği ve kalitesi, ki burada annenin kulaklarını çınlatalım, seçtiğin arkadaşların neyi, ne kadar bildiği-kalitesi müthiş önemli, ruh sağlığınız kadar beyin sağlığınız açısından da önemli. Hangi yaşta olursa olsun yeni insanlarla tanışmak, arkadaş olmak beyin gelişimi için müthiş faydalı. Bazen insanlar, ‘Benim grubum bana yeter’, ‘Yeni arkadaşa ihtiyacım yok!’ diyerek aynı bakış açısına sahip, birbirini tanıyan insanlardan oluşan küçük bir grup içinde kalmayı tercih eder. Oysa arkadaş çevresini birbirini tanımayan ve farklı bakış açılarına sahip insanlardan seçenlerin problem çözme, sorunlara farklı açılardan yaklaşabilme yetileri daha yüksek oluyor.”
ZİHNİ KÖRELTMEYİN
Pandemide gösterdikleri üstün performanstan dolayı, ‘Gözünüz aydın! Ek ödeme almışsınız’ dedim. ‘Ne ödemesi?’ dedi ve ekledi: “Ödeme 8 ayrı şarta bağlı. Kriterleri yerine getiremeyen alamıyor. Kaldı ki sana bu bilgiyi verdiğim için bile 50 puan ceza alabilirim.” Ben de Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Gürsel Özer’in kapısını çaldım. Ne oluyor? Aile hekimleri ne istiyor? Sordum. 7 soruda anlattı.
PUAN UYGULAMASI ADİL DEĞİL
1) Gündemde sürekli aile hekimleri var. Neler oluyor? Aslında fitili ateşleyen 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ydi. Bu yönetmeliğe 2 nedenden karşıyız. Bir; yönetmelik diyor ki, ‘Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona erer.’ Bu ne demek? Hekim ya da ailesinden herhangi biri hasta olamaz, yakını vefat edemez. Elini vicdanına koy ve söyle ‘Biz insan değil miyiz?’ Bir puanlama sistemi kurdular. Mesela, işe geç kaldın 10, işe ikinci kez geç kaldın 20 puan ceza. Seninle konuşmamızsa 50 puan ceza. Basında veya sosyal medyada bilgi vermenin cezası 50 puan, ki en ağır suç olan sahte evrak düzenlemek, işe alkollü gelmekle aynı ceza puanı öngörülmüş bunun için.
E, GİTSİN. NE OLUR?
2)İşimden olabilirim. Herhangi bir sebeple 150 ya da 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı alman halinde il sağlık müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyona gidiyorsun ve yeniden sözleşme imzalayıp imzalayamayacağına karar veriliyor. Eğer ceza puanın 200 ise komisyona gitmeden doğrudan sözleşmen feshediliyor. Anlayacağın sağlık il müdürleri hem hâkim hem savcı hem de yönetici konumunda. Eskiden böyle değildi. İl sağlık müdürlüğü ceza verirse valiliğe itiraz ederdik. Ama şimdi tüm yetki il sağlıkta. Hukuki olmadığı gibi keyfi uygulamalara da açık bir durum.
HASTANIN SORUMLULUĞU BİZDE
3) İkinci neden ne?
‘Yayla mı? Kelle paça mı?’ diye sorsanız 40 yaş üstü bir kadın olarak, kolajen kaynağı olarak gösterilen kelle paçadan yana tercihimi koyarım. Peki mutfağın sihirbazları, bu işin ustaları ne düşünüyor? Türkiye denilince ilk hangi çorba akla geliyor?
Yayla (solda) ve kelle paça
BEYAZ YAKALININ TERCİHİ KELLE PAÇA
Kendi restoranını açan şefler kuşağının başarılı temsilcilerinden Didem Şenol, beyaz yakalıların sıklıkla uğradığı Maslak Orijin İş Merkezi içindeki Gram lokantasında kelle paçanın çok sorulduğunu ve sattığını belirterek, “Kelle paça için ‘gece yarısı’ çorbası gibi bir algı var ama değil! Tam tersi. Paça öğle, akşam saatlerinde de hayli tüketiliyor. Koku nedeniyle evde yapmayı tercih etmeyenler de sıklıkla sipariş veriyor. Bizim lokantada paça çorbası sabittir, diğer çorbalar hep değişir” diyerek kelle paça çorbasına karşı önyargının yıkıldığının altını çiziyor.
Peki Türkiye’den CNN listesine girmek üzere hangi çorbayı önerirdi? Şef Şenol, “Tarhana’ derdim, diyerek şöyle örneklendiriyor: “Dünyada benzeri yok. Bize özgü. Biz tadına çok alışığız ama tadı onlara keskin gelebilir. Boza da öyledir ya biraz. Şef Didem ne sever dersen de? Erişteli yeşil mercimek severim. Çocukluğumu hatırlatır bana hep.”
SOFİSTİKE DEĞİL
METEOROLOJİYi VE UZMANLARI DİNLEYİN
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, daha önce Balıkesir, Düzce’de de benzer felaketler yaşandığı, 2 gün boyunca insanların kapalı yolda esaret yaşadıklarını hatırlatarak, “Yani düşünün öyle bir kar yağıyor ki iş makineleri açıyor, hemen peşine bir daha yağıyor... Açılan yer hemen kapanıyor. Burada önemli olan kapalı yolun açılması değil yolun kapanmamasını sağlamak. Kar yağdıktan sonra yolu açmak zor olur, var olan yolu da perişan edersiniz. O nedenle kar yağmadan solüsyon ya da tuz atmak lazım. Kar yağdıktan sonra tüm bu faaliyetleri yapmanın bir faydası olmaz. Yetkililer bu konuda gerekli önlemleri, ‘kar uyarısı’ yapıldıktan sonra acil olarak almalı” diyor.
KAR LASTİĞİ UYARISI
Şehir içinde pek sorun olmayabileceğini ancak şehir dışına çıkacakların uyarıları özellikle dinlemesi gerektiğini belirten Tek, şöyle devam ediyor: “Yurdun doğusuna hep ‘çok’ kar yağar ama batı ve güney bölgeler, ki Gaziantep de batı sayılır alışık değil böyle kara. Sıklıkla yağmadığı için de ‘Gelip, geçer! Nasıl olsa açarlar yolu’ gibi düşünülüyor ama gerçeklik öyle olmuyor. O uyarılar boşuna yapılmıyor. Dinlemek şart. Ayrıca kar lastiği çok önemli. Yaz lastikleri karlı yolu tutmaz. E, kış lastiği yok, zincir yok! Hem kişisel hem de kurumsal tedbirler alınmalı ki böyle manzaralar yaşanmasın.”
TÜRKİYE DONACAK
Tek, ‘Hafta sonuna dikkat’ diyor ve şöyle devam ediyor: “Bu cumartesi- pazar yoğun bir kar yağışı var. İstanbul’da kar cuma akşam saatleri başlayacak. Rüzgâr ise güney yönden esecek yani lodos var. Dolayısıyla sıcaklıklar artacak. Bugün kadar soğuk olmayacak ama kar yoğun olacak. Hatta sadece İstanbul değil, poler dediğimiz bu sistem, komple ülkemizin üzerine iniyor. Özellikle hafta sonu yola çıkacak olanlar planlamasını buna göre yapsın ve hatta mecbur değillerse yola çıkmasınlar. Buzlanma ve don tehlikesi var. Pazartesi günü ise kar yurdun iç kesimleri ve doğuya kayıyor. Ay sonuna kadar da soğuklar devam edecek, sıcak geçişler yok maalesef.”
KAR KAPIYA DAYANDI
DÜNYAYA ENTEGREYİZ
İlk söz eğlence dünyasının canlı tanığı, ‘Gazinocular Kralı’nın oğlu Sacit Aslan’ın. ‘Sahne adabı nedir?’ diye soruyorum. Yanıtı şöyle: “Gazinoların olduğu dönemde de dekolte vardı. Bu kadar abartı değildi ama vardı. Çok net söyleyeyim ki beni de zaman zaman rahatsız eden, bir gazinoya, alkollü ortama uymayan dekolte kıyafetler olurdu. O tarihlerde bu durum kadınların gazinodan ayağının çekilmesine neden oldu. Şimdi buraya kocaman bir ‘ama’ koyalım. Bu dediklerim 35-40 sene önceydi. O zaman ile bu zaman bir mi? ‘Burası Türkiye’ diyor bazı arkadaşlar. Bu bağnaz bir söylem. Burası Türkiye’dir doğru. Ama bu Türkiye, dünyaya entegre olmuş bir memlekettir. Madonna, Beyonce gibi ünlüler sahneye bundan bile açık kostüm ile çıkıyor. Eğer sen gündelik yaşamında, Batı’nın iyi-kötü tüm kavram ve alışkanlıklarını alıp uyguluyorsan ve de dünyaya entegre bir ülkede yaşadığını söylüyorsan o zaman bu popçuların sahnede giydiği ‘kostüm’ mü sorun? 3-5 kişi yadırgamış olabilir ama bin kişi alkışlıyor ki bu insanların konserleri hınca hınç dolu. Dolayısıyla boş yere konuşmaya gerek yok.”
BU KADAR DA OLMAZ
SEREN Serengil: Gülşen’i yakın bir zamana kadar destekliyordum, herkes istediği gibi giyinebilir. Ama bu son kıyafet... Gerçekten de don ve sutyen ile çıktı karşımıza. Çıktığı yer, evet bir gece kulübü ama yemekli bir yer. İnsanlar karı-koca gelmişler. Seyirciye doğru eğilip kalçasını sallaması falan... Bence durum amacını aştı. Seksapellik ve dekolteye tamam ama bu fazla. Striptiz kulüplerindeki kadınlar gibi... Bu kadar da olmaz.
‘BEACH PARTİ’DE OLSA GİYİLİR
Demet Akalın: Ben Gülşen olsam inan tırnağımın ucunu göstermem. Çünkü inanılmaz yetenekli ve başarılı bir kadın. Ki makyajsız bile çok güzel. Ayrı bir havası var. Biri kalkmış, ‘Sahnede onu giyme’ demiş. E, yani! Ben hayatta aldırmazdım, kim ne demiş. Tırnağımın ucunu göstermem inat uğruna. Sahneye çıktığın yer ‘beach party’ olsa o zaman giyilir, hepimiz giyiyoruz mayo.
Gerçekten de çok üzücü ancak sosyal medyanın da etkisi ile özellikle de her şeyin organiğini, doğalını arayan şehirli kadınların üzerinde sanki ‘Normal, evde, doğum koçu ya da ebe ile doğurmak’ gibi görünmeyen bir baskı var. Uzmanlar uyarıyor! Birincisi, ‘doğum koçu’ doktor değildir. İkincisi, ‘evde doğum’ steril ve sağlıklı değildir. Üçüncüyü de ben araştırdım. 84 saatte, uzaktan eğitimle 2-3 haftada, 699 liraya bile doğum koçu sertifikası alabilirsiniz.
VER PARAYI AL SERTİFİKAYI
BİRÇOK üniversite ve akademi 2-3 haftalık online eğitimin ardından ‘doğum koçluğu’ sertifikası veriyor. Fiyatı 699 ile 10 bin lira arasında. Bazı üniversiteler açıklama kısmında doğum koçluğunun tıbbi-psikoterapötik bir yaklaşım olmadığını açıkça belirtmiş. Ancak açıklama bile yapmayıp, ‘Ver parayı, al sertifikayı’ mantığı ile iş yapan akademiler de var. Yani ‘etik’ bu işi yapanın vicdanına kalmış.
TREND OLDU DİYE KENDİNİZİ RİSKE ATMAYIN
KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazlı Korkmaz, sosyal medyada fenomenler ve ünlülerin yaptığı paylaşımlar ile doğum koçluğunun ‘trendler’ arasında girdiğini söylüyor. Haklı. Özellikle de biz şehirli kadınların her şeyin ‘en sağlıklısı’, ‘en organiği’, ‘en normali’ni arayışımız biraz fazlaca takıntı haline gelmiş olacak ki arkadaşlarım ile doğum öncesi aramızda, ‘Şu ünlü suda doğum yapmış’, ‘Şu fenomen Doula tutmuş’ gibi sohbetler yapardık. Dr. Korkmaz, kavramları karıştırmamak gerektiğini belirterek, “Doğum koçu; doğum esnasında annenin elini tutan, saçını okşayan, moral/motivasyonu sağlayan, masaj yapan, nefes alışverişini düzenleyen kişidir. Doktor değildir. Yeri annenin yanıdır, alta geçemez. Ne yasal ne de vicdani olarak doğum yaptırmaya yetkisi yoktur” diyor.
Kendisine de ‘trend’ olması sebebiyle ‘Evde doğum yaptırır mısınız?’ soruları geldiğini söyleyen Dr. Korkmaz, “Doğumun yapılacağı en doğru yer hastanedir. Bu iş evde olmaz! Ev o hijyene sahip değil. Hadi diyelim her şey yolunda gitti. Ya doğum sonrası, kordon sarkması - dolanması, perine ya da rahimde yırtılma, kanama, enfeksiyon gibi bir komplikasyon olursa! Acil ameliyat gerekebilir, serum, kan lazım olabilir. Ki Ankara’da yaşanan acı olayda örneğini gördük. Bebek ters, makat doğum. Makat doğum hastanede bile tecrübeli bir doktor tarafından, ultrason muayenesi ile yapılabilir. Bırakın ebeyi, doğum koçunu!” hatırlatması yapıyor.
HERKESİN FORMATI FARKLI
EN BÜYÜK RİTÜEL İYİLİK YAPMAKTIR
Astrolog, Can Aydoğmuş’a astrolojide ‘Dilek tutma, toprağa gömme, ateşe atma, çaput bağlama gibi ritüeller var mı?’ diye sordum. Astrolojide Jiesta, Fomalhaut, Sirius gibi bazı yıldızların olduğu ve bu yıldızların döneminde özellikle yaratım çalışmaları, meditasyon yapmanın, dilemenin hayli etkili olabileceğini söylüyor.
‘Dileyin’ derken ne kastettiğini de şöyle açıklıyor: “İnsanın düşünce gücü hayatındaki tüm potansiyelini ortaya çıkarmak, yanlışı düzeltmekte ciddi anlamda etkilidir. Bunu yapmak için de düşünce ile bilinçaltının paralel olması gerekir. Dilemekten kastım, ‘Göm! Suya at! Üzerinden atla!’ gibi değil de bazı dönemler de bazı bilimsel teknikleri uygulamak daha etkili olabilir. Ben daha çok, ‘Hayal panosu hazırlayın, isteklerinizi yazın’ ya da ‘İmajinasyon yapın’ diyorum. Bu yöntemler yıllardır çeşitli psikoterapiler için kullanılıyor. Kocaman bir ev mi istiyorsun? Kocaman bir evin içinde hayal et kendini. Kişi bu sistemli imajinasyon çalışmaları sayesinde hedeflerine yönelik davranış geliştirir ve uygun seçimler yaparak hedefine yönelik sistemli bir ilerleme içerisinde olur.”
ŞİFA İSTEYEN ŞİFA DAĞITSIN
“Astrolojide en büyük ritüel ‘iyilik’ yapmaktır. Örnekleyeyim. Venüs, kadını temsil eder. Biri size ‘Venüs’ünüz kötü’ diyorsa şifalanmak için kız çocuklarına, kadınlara iyilik yapmalısınız. Ki 19 Aralık’ta Oğlak burcunda başlayıp 29 Ocak’ta bitecek bir Venüs retrosu var. Ne demek bu? Şu an herkesin kadınlar ve kız çocuklarına iyilik yapması lazım. 14 Ocak’ta başlayıp 4 Şubat’a kadar devam edecek bir Merkür retrosu da içindeyiz. İletişime ait her şey; konuşma kabiliyetimiz, kendimizi ifade ediş tarzımız, yazıp çizmemiz, entelektüelliğimiz, Merkür’le ilişkili. Merkür geri gittiğine göre bu alanlarda sıkıntılar yaşanabilir. Nasıl şifalanacak? Maddi zorluk çeken, okuyamayan, kitap alamayan, eğitim materyallerine ulaşamayan çocuklara, gençlere bağışlar yapacağız. Yoksa istediğin kadar enerji çalış, kâğıtları yak, dilekleri suya at... Siz başkalarına ne kadar yardım ettiniz? Asıl önemli olan bu.”
BİR SORU, BİR CEVAPTÜNELİN SONUNA YAKLAŞTIK
PCR TESTLERİNİ DOĞRU VE VERİMLİ KULLANMAK ÖNEMLİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, 5 soruda cevapladı.
Alınan kararlar doğru mu?
“Bir kararın doğruluğunu şartlara göre değerlendirmek lazım. Tüm dünyada test ile belirlenen vaka sayısı günlük 3 milyon. Türkiye’de ise 77 binlerin üzerinde, ki bugüne kadar görülen en yüksek vaka sayısı. Şükür ki aşı sayesinde, virüsün ağır hastalığa dönüşmesinin yavaş olduğu bir dönemdeyiz. Bu şartlar altında PCR testinin neye mal olduğu, ne kadar yapılabilir olduğunu doğru değerlendirmek gerek. PCR maliyeti yüksek bir testtir. Uygulayacak yetişmiş personel, ekipman ve özellikleri geniş KİT’ler gerekir. Vaka sayılarının böylesi hızla arttığı bir dönemde, bir süre sonra lojistik sıkıntı olabilir. O nedenle eldeki PCR testlerini daha doğru yerlere yönlendirmek zorundasınız.”
Bugüne kadar uygulandı ama...
PCR testi ne demek?
Gel önce bunu anlatayım. Kişinin burun, boğaz ya da balgamından örnek alıp o örnek içindeki aktif ya da inaktif, halk tabiri ile ölü ya da canlı virüsü çıkarırsınız. Ne bakıyoruz virüste? SARS-CoV-2’ye ait nükleik asit, yani
'Yunan tatlısı' manşeti Türk ustaların sabrını taşırdı: Baklava bizimdir, peşini bırakın
Bu ara gündem Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim, elektrik faturaları ve baklava üzerinden şekilleniyor. ‘Baklava ne alaka?’ demeyin çünkü bu bir haftada yazdığım ikinci baklava yazısı. İlki, bir TV programında eşi ile problem yaşadığını anlatan seyirciye, ‘Eşinize İhlas suresi okunmuş baklava yedirin’ tavsiyesi üzerineydi. Bugünkü tartışma ise İspanyolların da dediği gibi bir ‘El-Clasico.’ Baklava Türklerin mi yoksa Yunanlıların mı? Yunan gazetesi Greek City Times ‘Geleneksel Yunan Baklavası’ manşeti atınca bizim baklavacılar ayaklandı. Arşivin tozlu rafları açıldı.
BAKLAVA EN İYİ YAPANINDIR, O DA BİZİZ
Baklava denilince akla gelen ilk isimlerden birini, İstanbul Karaköylü Nadir Güllü’yü arıyorum. Ata mesleğini babasının açtığı dükkânda 60 yıldır sürdüren Güllü’nün Türkiye’de değil ama Atina’da iki şubesi vardı ve haftanın dört günü uçaklarla Atina’ya taşınan baklavalar kapış kapış satılırdı. Güllü, nam-ı diğer ‘Mr. Baklava’ diyor ki:
“Baklava 600 yıl evvel Osmanlı’da Topkapı Sarayı’nda doğdu. Saray mutfağıdır. O zaman Osmanlı’nın sınırları Mısır’dan Avusturya’ya kadardı. Türk-Yunan diye bir tabir yoktu. Hepsi Osmanlı idi. Osmanlı sarayındaki ustalar (Selahattin, Müseddes, Samadhi ustalar) incecik yufkalar açar, harika tatlılar yapardı. O dönem padişah fethettiği yerlere vali atar, valiler de gittikleri yerlere Osmanlı mutfağından aşçılar götürürdü. Buradan Şam’a, Halep’e giden aşçılar Şam fıstığı tatlısını çok güzel yapmışlardı ki baklava da onlardan biridir. Bu ustalar orada öğrendiklerini Gaziantep’e getirmiş, kendilerine uyarlamışlardır ve bugün bizim bildiğimiz ‘baklava’ doğmuştur.”
SİYASİ OYUN
Baklavacılığın zor bir meslek olduğunu, sabır ve güç gerektirdiğini belirten Güllü zaman içinde yeni neslin baklavacılıktan uzaklaştığını söyleyerek, “Emek, güç, dikkat, sabır gerektiren bir el işçiliğidir. Zaman içerisinde bu işi layıkıyla yapan kalmadı. Yunanistan’da mesela el açma yufka ile yapan yok. Makineden çıkarıyorlar yufkayı, basıyorlar şerbeti... Araplar da çok pişiriyor, kupkuru yapıyor. Biz ne yaptık? Dünyanın neresine gidersen git baklava denince akla gelen Türk baklavasını yarattık. Demem o ki kim daha güzel yapıyor, dünyanın dört bir yanına ihraç ediyorsa baklava onundur. Biz en iyisini yaptığımıza göre baklava bizimdir. O nedenle boşuna ‘bizim’ demesinler. Baklavayı siyasi oyunlara alet etmesinler” diyor.
İŞ AHLAKI ÖNEMLİ
Çuvaldızı Yunan baklavasına batırdık, şimdi sıra iğneyi kendimize batırmakta. Baklava ustası Güllü, “Geçen biri boş baklava yapmış. Ondan önce fıstık yerinde bezelye kırıp koyan hilekârlar vardı. Bunlar usta değil, hilekâr” diyor. Araya girip sosyal medyayı sallayan ‘boş baklava’ olayını soruyorum.
Güllü, ‘Buna baklava denmez. Olsa olsa hamur tatlısıdır o’ diyor, şöyle anlatıyor: “Sonradan türeyen bazı firma-markalar var. Onlar arasında da ‘Kim daha ucuza daha çok satacak?’ kavgası var. Bu olay da o kavgadan çıkma. Baklava neden pahalı? Çünkü el işçiliği. 30-40 yıllık ustalar çalışıyor tezgâhta. Her ustanın maliyeti yüksek. Mesela biz tenekesi 2 bin lira olan gerçek tereyağı kullanıyoruz, ötekinin ne kullandığı belli değil. Biz şeker pancarı kullanıyoruz bazıları GDO’lu şurup. İş ahlakı çok önemli.”
BAKLAVA TESCİLLİ OLARAK BİZİMDİR
Yunan gazetesi Greek City Times’ın baklavayı, “Geleneksel ve zengin bir Yunan tatlısıdır” diye tarif etmesine bir tepki de BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım’dan geldi.
Yıldırım, “Baklavanın Türk tatlısı olduğunu Yunanistan da biliyor ama bu konuda sürekli sorun çıkarıyor. Bize değil tüm dünyaya yapıyorlar bunu. Zira, daha önce Danimarka ile de peynir savaşına girmişlerdi, 12 yılın sonunda kazandılar. Aynısını Türkiye’ye de yapmak istiyorlar. Bu ısrarı ‘patent hırsızlığı’ olarak görüyorum. Ama kaptırmayız! Uğraşmasınlar. 2013’te AB tarafından baklava ‘Türk tatlısı’ olarak tescil edildi. Coğrafi işaret de aldık. Dönem dönem Yunan basınında çıkan bu tarz haberlere karşı sesimizi çıkarmak önemli. Zaten bugüne kadar hep bundan kaybetmişiz. Birileri gelmiş, bizim ürünlerimizi sahiplenmiş. O nedenle de her yazdıklarında sesimizi yükselteceğiz. Yunan lobisini kıracağız. Her mecrada baklavanın Türkiye’ye ait olduğunu net şekilde ifade edeceğiz” diyor.
TÜRKİYE, OSMANLI MUTFAĞININ DOĞRUDAN MİRASÇISI
Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özge Samancı:
“Baklavanın izleri yufka yapım tekniğiyle Orta Asya Türk kültürüne uzanır, Selçuklu döneminden itibaren yazılı kaynaklarda yer alır. Esas olarak Osmanlı döneminde saray ve çevresinde 15. ve 16. yüzyıllardan itibaren önemli bir tatlı olarak kendi geleneğini oluşturur. Bunun en belirgin göstergesi Osmanlı saray geleneğini temsil eden baklava alayıdır. Baklava, Osmanlı dönemine ait yemek kitapları ve Osmanlı sarayında ikram edilen yemek listelerinde yer alır. Osmanlı döneminde oluşan, gelişen ve zenginleşen baklava geleneği sadece İstanbul değil tüm imparatorluk coğrafyasına ortak kültürel bir miras olarak kalmıştır. Bu sebeple günümüzde sadece Türkiye’de değil Balkanlar’dan Kuzey Afrika, Ortadoğu’ya kadar geniş bir coğrafyada bilinen, hazırlanan ve tüketilen bir tatlıdır. Yunanistan da Osmanlı mutfak kültürünün mirasçısı ülkelerden biridir ve bu sebeple günümüzde Yunanistan’da baklava üretim ve tüketimi devam eder. Aslında tamamen Osmanlı kimliğini yansıtan baklavanın günümüzde tek bir milletle özdeşleştirilmesi tarihsel açıdan yanlış bir okumadır. Ancak gastronomi turizmi ve gastro-diplomasinin global olarak geldiği noktadan baklavada nasibini almaktadır. Osmanlı mutfak mirasının doğrudan mirasçısı olan Türkiye, bu anlamda baklavanın en fazla çeşidinin, güçlü ve derin geleneğinin yaşadığı coğrafyadır.”