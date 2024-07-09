Yunan adaları revaçta... Metrelerce kuyrukta beklemeye değer mi

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KUZEY EGE’DE ‘DURAKLAMA’ DÖNEMİNE GİRDİK

Çeşme Otelciler Birliği Başkanı, turizmci Yakup Demir, 9 gün Şeker, 9 gün Kurban Bayramı ile sezona hızlı giriş yaptıklarını ve sadece Çeşme’de 1 milyona yakın yerli turist ağırladıklarını belirterek, diyor ki: “Bayram beklentimizin üzerinde geçti ama Euro 2024 ve enflasyon etkisi ile Kuzey Ege; Çeşme, Foça, Ayvalık destinasyonlarına olan ilgi biraz daralmış durumda. Duraklama dönemindeyiz! Turizm keyfiyet işidir. Yerli turist açısından ekonomik anlamda durum biraz ‘keyifsiz’ olunca daralma oldu. Özellikle Almanya’dan gelecek Türk turistler de maçların bitmesini bekliyor. Doluluk oranları yüzde 50-60. Gözümüz kapıda. İnşallah gelirler de iç turizmden alamadığımız talebi gurbetçiden alırız.”

Yakup Demir

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FARKIMIZ KALİTEMİZ

Çeşme’nin karşısı Sakız, Ayvalık’ın karşısı Midilli. Fiyatlar malum. Bunun bir etkisi oldu mu? Yanıtı şu: “Ben bir turizmci olarak seyahat özgürlüğünden yanayım. İsteyen adalara gider isteyen buraya gelir. Ancak burada hizmet açısından bazı farklar olduğu unutulmasın. 15 günde bir iş için Sakız’a giderim. Evlerin de otellerin de çoğu eski, ufak tadilatlar yapılmış. 4-5 yıldızlı yer yok. Otellerin, restoranların çoğu salaş, aile işletmesi, ekstra çalışan yok. Türk turizmci aynısını yapsa ve servis en ufak şekilde aksasa, temizlikte vs. sorun olsa bin tane laf eden turistimiz orada mutlu. Oysa kalite farkımız bariz. Ama bir şeyi çok doğru yapıyorlar: Plajlar ücretsiz!”

HAVLU HAREKETİNE SAHİP ÇIKILMALI

“3 yanı denizlerle çevrili ülkede denizimizle barışamadık. Plaj sıkıntımız fazla. Günlük plaj kullanım bedeli kişi başı 1500 liradan başlıyor. Böyle bir şey olmaz! Birbirinden güzel koylarımız zapt edilmiş durumda. Yerli turisti kaçıran bir neden de bu. Havlu hareketine sahip çıkmak, medeni plajlar yaratmak devlet politikası haline gelirse iç turizm biraz daha rahatlar.”

ELMALARLA ARMUTLAR TOPLANMAZ

Akbaldan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, Murat Akbal da “kalite” konusunda Yakup Demir ile aynı fikirde: “İktisatta ‘ikame’ denilen bir kelime vardır. Bir şeyin yerine aynı değerde başka şey koyma. İş sebebi ile Rodos, Simi, Midilli’ye çok sık giderim. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki Yunan Adaları kendi içinde güzel ve kıymetli olsa da birçok açıdan Türkiye sahilleri ile kıyaslanacak mertebede değil çünkü ikamemiz Yunan Adaları değil. Elmalarla armutlar toplanmaz! Marmaris’te 5 yıldızlı bir otel ile karşıdaki 5 yıldızlı otelin fiyatları bile aynı değil. Bizde 3 gece oda, kahvaltı 45 bin, Rodos’ta 3 gece oda, kahvaltı 1850 Euro (64.750 TL) Ki maliyetleri de düşünün! Kira, çalışanlar, sigorta, vergi... Yani Yunanistan adaları bir şekilde moda olduğu için gidiyor giden. Yoksa kalite ve hizmet açısından fark büyük. Türkiye bu kaliteye göre çok daha uygun. Şu an Marmaris’te, Datça’da oda, kahvaltı 3 bin liraya oradakinden iyi oteller bulurum ben sana. Yalnız bazı Türk turizmcide de ahlaki açıdan erozyon yaşandığı doğru maalesef. 20 sterline (800 TL) gazlı içecek satan esnafımız İngiltere’de manşet oldu. Burada görev devletimize düşmekte, fahiş fiyat uygulayanlar sıkı denetlenmeli ve cezalandırılmalı.”

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Murat Akbal



İŞTE SİZE KALEM KALEM MİDİLLİ- AYVALIK HESABI

* MİDİLLİ

- Midilli’nin sakin yerleşimlerinden Skala Neon’da Bay Fotis’in denize 50 metre uzaklıkta, 3 oda 1 salon, 2 banyo, teras ve bahçeli, eşya bakımından eksiksiz villasını 6 gece 7 gün, 714 Euro (25 bin TL) kiraladık. 2 aile olduğumuz için kira bölüşüldü. Aile başı 12 bin 500 lira ödedik.

* AYVALIK

- Cunda’da benzer koşullarda, denize yakın, eşyalı bir villa için haftalık 120 bin TL istendi. Fazla bulduğumuz için rotayı butik otellere çevirdik ama geceliği en ucuz bulabildiğimiz 7500 TL idi. Bu da 6 gece için aile başı

45 bin lira demek.

* MİDİLLİ

- Ev için et, balık, sebze, içki ve temizlik malzemeleri gibi diğer ihtiyaçlar dahil, 2 farklı seferde yaptığımız, alışverişimiz için toplam 232 Euro (8120 TL) harcadık. Bu da aile başına 4060 TL eder.

* AYVALIK

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- Alışveriş yapmadık ancak İstanbul’da et, balık, sebze, meyve dahil, içki hariç benzer alışverişin fiyatı 4-5 bin lira.

* MİDİLLİ

- Diyeceksiniz ki plaj giriş ücreti var. Yok! Canınız nerede isterse orada yüzmek serbest. Yalnız Yunanlar da Türk basınını iyi takip ediyor. Bazı uyanıklar bizim sahillerdeki plaj ücretlerini bildiğinden şemsiye ve şezlongu bu yıl, kişi başı

3 Euro (105 TL) yapmış. Elbette onları tercih etmedik.

* AYVALIK

- Sarımsaklı Plajı, şezlong- şemsiye: 400- 800 TL,

- Sobe Plajı, şezlong- şemsiye: 500- 1000 TL,

- Ayvalık Belediyesi Arka Deniz Plajı, şezlong- şemsiye: 150 TL,

- Altınova Sahili, şezlong- şemsiye: 50 TL civarında.

* MİDİLLİ

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- Dışarıda da yemek yedik elbette. Instagram ya da X’te influencerları takip edenler iyi bilir ama yine de yazayım: Karides, kalamar, ahtapot ve 3-4 mezeye toplam 80 Euro (2800 TL) ödedik.

* AYVALIK

- 5 adet Ayvalık tostu ile içeceklere 1500 TL verdik.

* MİDİLLİ

- Adil olması açısından vize ücretlerini de ekleyeyim: Kişi başı 90 Euro (3150 TL) Feribot- kişi başı, gidiş- dönüş 32.50 Euro (1137 TL)

- Vize + feribot+ 2 akşam dışarıda + 4 akşam evde yemek+ ekstralar+ ev kirası = 3 kişilik bir aile için 1 haftalık toplam maliyet 32222 TL.