Yılın ikinci yarısında astrolojik olarak dünyayı ne bekliyor

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YENİ KARARLAR YENİ YOLLAR YENİ BAŞLANGIÇ

Astrolojik olarak şu an hangi gökyüzü olayı var?

13 Temmuz’da Oğlak burcunda bir dolunay yaşayacağız. Ve her dolunayda olduğu gibi bu dolunay da bize yeni kararlar vermek, yeni yollara gitmek, yeni başlangıçlar yapmak gerektiğini anlatıyor. İçsel bir tamamlanma söz konusu. Belki bir projeyi tamamlayacak, belki iş değiştirecek ya da evliliğinizi sonlandıracaksınız. Hayatınızda yarım kalan ve bir türlü sonlandıramadığınız ne varsa artık sonuna geldik. Bu bir final. Korkmayın. Her son yeni bir başlangıçtır.

Ne zaman bu yeni başlangıç?

Dünya çıkmazda olduğu her ne varsa kendi yön arayışına başladı bile. Temmuz sonunda Mars Boğa burcunda Uranüs ve kuzey ay düğümünü tetikleyecek. 20 Ağustos’tan sonra da İkizler burcuna geçecek. Ekim sonunda ise bu burçta gerilemeye başlayacak. Genelde Mars’ın bir burçta hareket etmesi yaklaşık 1-1.5 ay sürer ama bu kez 5-6 ay boyunca, 2023 Şubat’ına kadar, İkizler burcunda kalacak. Neden bunu anlattım? Çünkü Mars mücadeleyi, savaşı temsil eder, aksiyon verir.

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KÜRESEL BİR KRİZE HAZIRLIKLI OLUN

Nasıl bir mücadele bu bahsettiğin?

ABD finansal varlıklarını korumakta iyice zorlanmaya başlıyor. Yüksek bütçeli şirketlerin iflasları ve işsizlik artışı ile yeni bir ekonomik sorunlar zinciri oluşabilir. Temmuz ve ağustos aylarında buna bağlı iç karışıklıklar yaşanabilir, ağustostan itibaren ABD Başkanı Joe Biden halk ayaklanması ile uğraşmak zorunda kalabilir. ABD’nin yaşayacağı bu zorlanma küresel anlamda Türkiye de dahil birçok ülkeyi içine alan bir krize dönebilir. Ülkemizde de temmuz sonu finansal olarak yeni bir döngü başlaması olası. Ama özellikle kasım ayına dikkat! Çünkü kasımda Akrep burcunda güneş, Boğa burcunda ay tutulması yaşayacağız.







Ülkemiz Akrep burcu. O nedenle tutulmaların etkileri de fazla hissedilecek. Tarımsal üretiminin durduğu, işverenin işçiye sahip çıkması gerektiği, enflasyonun zorladığı zamanlar yaşanabilir. Daha iyiye gitmesi için de hızlı yön değişimleri, arka arkaya yeni yasa ve yaptırımlar uygulanması da olası. Sadece biz değil dünya büyük bir küresel krize doğru ilerliyor. Ama şunu da söylemeliyim ki: ‘Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülkedir.’ Haritası da güçlü. Zorlanacak belki ama küllerinden yeniden doğacak. Tarihte defalarca benzerlerini yaşadık. Krizi ve kaosu dönüştürmeyi bilen bir ülkeyiz. Ders alıyoruz. En büyük tavsiyem kişisel üretkenliklerinizi ortaya koymanız; ekmek, biçmek, üretmek, biriktirmek, kendi kendine yetmeyi öğrenmek olur. Bunların dışında sonbaharda, ekim ayındaki güneş tutulması ile salgın yeniden gündeme gelebilir ama korkmayın asla eskisi gibi olmayacak. Yine tutulmalar ile alakalı olarak Bursa, Bolu, Düzce’de deprem olasılığına karşı dikkatli olmakta fayda var. Siyasetçilerle alakalı olarak da sağlık sorunlarının tetiklediği bazı istifalar ve kabine değişiklikleri de gündeme gelebilir.

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HİNDİSTAN’DA DEĞİŞİM

Diğer ülkeleri neler bekliyor, peki?

28 Temmuz sonrası, Türkiye-Yunanistan gerilimi yılın ikinci yarısına damga vurabilir. Kardak krizine benzer süreçler yaşanabilir. Yunanistan’ın manipülatif hareketlerinin artma, Türkiye’nin de buna çok hızlı karşılık verme ihtimali yüksek. Ayrıca sınır bölgelerine yeni savunma sistemleri kurmak gibi aksiyonlar da söz konusu olabilir. Haritasına baktığımızda ise Türkiye, 1990’lardaki dönemden çok daha güçlü ve şanslı.

Hindistan ve Hint Okyanusu ülkelerinde halk protestoları ve siyasi değişimler yaşanabilir. Ekim ve kasım aylarında yeniden düzen kurma çalışmaları içerisinde olabilirler.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında uyuşmazlıklar ve ekonomik sorunlar daha görünür hale gelebilir ve bu da AB’nin dağılmasına yol açacak gelişmeleri tetikleyebilir, eylül gibi finansal güçlüklerle birlikte kuruluşun yeniden tasarlanması süreci de işlemeye başlayabilir.

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Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim Mars İkizlere geçtiği an daha da hızlanacak. Öngörüm ağustos sonunda son kulvarına giriş yapabilir ve Rusya’nın galibiyeti ile sonuçlanacak gelişmeler yaşanabilir.

Temmuz sonu, dünya Fransa’nın oluşturduğu spekülasyonlarla uğraşmak zorunda kalabilir.

NE İSTİYORSAN PEŞİNDEN GİT...

Vallahi içim şişti. Yok mu güzel bir haberin?

Var, korkma. Bireysel anlamda hayatlarımızda da büyük bir dönüşüm içerisindeyiz. Yılın ikinci yarısı artık ne istediğimizden emin; sağlık, mutluluk, aşk, para, kariyer, her ne istiyorsak, peşinden gitme zamanı. Bugüne kadar uyuduk, farkında değildik ama şimdi kontağı çalıştırıp harekete geçmeliyiz. Biraz cesaret. ‘İstediğim hiçbir şey olmuyor’ diyorlar. Adım attınız mı? Harekete geçtiniz mi? Sorun bunu kendinize. Oturup beklediğin sürece istedikleriniz sizi bulmayacak. Korkmayın! Adım atın.

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