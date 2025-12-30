Yeni yılda İstanbul’a kar yağacak mı

Haberin Devamı

ESKİDEN HER YIL BAŞINDA KAR YAĞDIĞI BİR ŞEHİR EFSANESİ



Soru her yıl başında aynı olunca, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da 1929’dan bu yana 31 Aralık ve 1 Ocak günlerinde “İstanbul’da kaç kez kar yağmış?” sorusu ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne ait verileri araştırmış. Sonuç şaşırtıcı: 89 yılda sadece 3 kez yılbaşı gecesi, 5 kez de yeni yılın ilk günü kar görmüşüz. Bu verilere dayanarak diyor ki: “Yani yılbaşında kar yağma ihtimali yüzde 3-6 civarı. Hayli az. Hatta 1971-1980 gibi daha soğuk olduğunu düşündüğümüz dönemlerde bile yılbaşında kar kaydı yok. Demek ki eskiden her yıl başında kar yağdığı bir ‘şehir efsanesi.’ Bilimsel karşılığı yok.”

KAR YOK AMA MÜTHİŞ BİR SOĞUK VAR

Peki ya bu yılbaşında manzara ne? Yanıtı şu: “Bu yıl da diğer yıllara benzer şekilde TV’lerde kar yağacağına dair spekülasyonlar var. Şu anda veriler önümde. Bakıyorum. Ama öyle bir kar göremiyorum. Kar olması için hem yağış olmalı hem de hava yeterince soğuk olmalı. Muhakkak ikisi bir arada olacak. Fakat bu yıl da aynı kadersizlik var. İkisi aynı anda olmayacak gibi...





YÜKSEK KESİMLERDE HAVADA GÖREBİLİRİZ

Haberin Devamı

30 Aralık salı kuvvetli yağış bekliyoruz, ama sıcaklıklar 10-13°C bandında, yağışın kar olarak düşmesi için yeteri kadar soğuk değil. 31 Aralık gecesi ise hava sıcaklığı eksilere düşecek, güzel bir kar soğuğu gelecek fakat bu sefer de yağış bitecek. ‘Kar yağacak’ diyenler hangi verilere bakarak söylüyor inan bilemiyorum. Ancak eldeki veriler, hani böyle beklendiği gibi lapa lapa ya da öyle dramatik bir kar fırtınası olacağını söylemiyor. Bazı yüksek kesimlerde; Çamlıca, Alemdağ vb. havada kar görülebilir. Ama Beşiktaş, Üsküdar gibi kıyı şeritlerde yerde kar görme olasılığı yüzde 20-30. Yani olası senaryo şu; hafif-orta şiddette kar yağışı ve yüksek kesimlerde sınırlı kar örtüsü. Yine de hava bu, belli olmaz! Her türlü sürprize de hazır olmak lazım diyelim. İstanbul dışında ise Ağrı, Kars, Divriği, Sivas, Diyarbakır ve Van’da yeni yılın ilk günü kar gözüküyor.”

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkâri, Kastamonu, Mardin, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce için ‘sarı kodlu uyarı’ yayımladı. Çarşamba günü 56 ilde kar yağışı beklendiğini duyurdu.



SIKI GİYİNİN

Prof. Dr. Kadıoğlu’nun bir uyarısı da İstanbul’da yeni yılı dışarıda geçireceklere: “Sıkı giyinin. Özellikle kutlama için dışarıda olacaksanız, rüzgâr ve kar soğuğunu hesaba katın.”



BÜYÜKŞEHİRLER ACİLEN KÜÇÜLMELİ YOKSA NE SUYU NE DE HAVASI YETECEK



2025 sıcak ve kurak geçti, yağışlar belirgin şekilde azaldı. Yalancı bahar etkisiyle ağaçlar normalden önce çiçek açtı, birçok bölgede zirai don yaşandı. Dolayısıyla kışın başladığı bu günlerde hem su yönetimi hem de tarım planlaması açısından alınacak önlemler çok önemli.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Kadıoğlu, “Ne güzel söyledin” diyor, “Peki, benzer sıkıntıları yaşamamak için önlem alan var mı sence?” diye soruyor ve ekliyor: “İstanbul’un ‘kapasite nüfusu’ bir an önce hesaplanmalı. Kapasite nüfusu; bir şehrin havası, suyu, tarımı, trafiği, sanayisi gibi etkenler göz önüne alınarak, bir alanın destekleyebileceği maksimum kişi sayısıdır. Ama bizim elimizde net bir veri yok. İstanbul kapasite nüfusunu aşalı çok oldu bence. Dolayısıyla İstanbul başta diğer büyükşehirlerin de kapasite nüfusunu düşürmediğiniz sürece ne havası ne suyu ne yolu sanayisi ne de tarımını yettirebilirsiniz. İklim değişikliği deniliyor, elbette etkisi önemli ancak büyükşehirlerin asıl sorunu budur. Arz-talep dengesinin bozulmuş olması. Mesela akıllı trafik ışıkları ya da yapay zekanın büyükşehirlerde sıkıntı olan alanlarda kullanılmasından bahsediliyor. Tamam ama bunlar hep makyaj. Obez bir şehirdeyiz. Su havzalarının tükendiği, havanın her gün daha kirlendiği bir yere, istediğin kadar makyaj yap... İşe yaramaz. İstanbul acilen kilo vermeli, yani küçülmeli. Gel gör ki

bu meseleleri konuşan yok.”





İSTANBUL’DA KAR VAR AMA 5-10 GÜN

Haberin Devamı

Peki ya 2026 kışı nasıl geçecek? Cevabı şöyle:

“İllaki bir yağış, aşırı bir soğuğa denk gelecek ve 5-10 gün kar yağacak İstanbul’a. Ancak 90 günlük mevsimin geneline bakarsak Türkiye’de bu kış, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, yağışlar ise birçok bölgede düşük seyredecek. Soğuk hava dalgaları görülse de ılık dönemler daha baskın olacak. Özellikle Türkiye’nin batısında. Ege’de açık kuraklık sinyalleri var. İzmir ve Aydın başta bölgede tarımsal kuraklık riski yüksek. Yağışların normalin yüzde 50-75 altında kalma ihtimali var. Ama bir yandan da ani bastıran yağmurlar- su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz genelinde ise sıcaklıklar, mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde olacak, Batı Akdeniz’de belirgin kuraklık riski artıyor. Diyarbakır ve Gaziantep’te de durum benzer, yağış azlığı tarımsal üretimi etkileyebilir.”