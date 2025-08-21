Yeni yaz eylül-ekim… İklimle beraber sezon da değişti

Haberin Devamı

İKLİMSEL DEZAVANTAJI FİYATLARLA AVANTAJA ÇEVİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, iklimsel değişikliğin turizmdeki mevsimselliği sanıldığından çok etkilediğini belirterek, diyor ki: “2025 yılı ilk 6 aylık verileri de bunu doğruluyor. Avrupa’daki büyüme, kısa olması dolayısıyla şubatta yüzde 6.1, mevsimsel etkiler nedeniyle martta ise yüzde 4.9’da kalarak dibi gördü. Paskalya tatilinin nisana denk düşmesi ile biraz toparlansak da bu yıl mayıs ayı dahil Antalya’da zor bir ‘kış’ geçirdik.”

Şöyle örnekliyor: “Antalya’da turizmciler, kitlesel turizmi arttırmak için 2 kontrat yapar; kış ve yaz. Kış periyodu 1 Kasım’da başlar, 31 Mart’ta biter aslında. Ama 2019’a kadar Türk turizmci nisanı da kıştan sayıyordu. 2019’daki büyük ivmeyle birlikte çoğu turizmci, nisanı kış periyodundan çıkarıp, yaza dahil etti. Ki bu gayet mantıklıydı. Zira Paskalya tatili de denk gelince doluluklarda ciddi artış yakalıyorduk. Fakat iklim değişikliğinin her gün kendini daha çok hissettirmesiyle, mevsim şartları resort bölgelere uymamaya başladı. Nisan- mayıs aylarında ciddi yağmurlarla karşı karşıya kaldık. Haliyle, 1 haftalık tatilin 3 gününü yağmurla geçirmek istemeyen turist, nisan ve mayıs aylarını opsiyonladı, iklimden emin olmadığı için rezervasyonu, ‘Hava durumunu bir görelim de...’ diyerek, son dakikaya bıraktı. Bu, bizler için riskti ve öyle de oldu. Bu konuda pek sesimiz çıkmasa da turizmciler olarak iklim değişikliğin ekonomik etkisini sert şekilde hissettik. Ama dersimizi de aldık.”

GEREKİRSE ARTIŞ YAPMAYACAĞIZ

“Önümüzdeki yıldan itibaren iklim değişikliğine ayak uydurup, hedefi yakalamak için nisan- mayıs fiyatlarını minimize edecek, gerekirse artış yapmayacağız. Uçak şirketleriyle de görüşüyoruz. Nisan- mayıs dönemini ucuz tutmak gibi bir hedefimiz var. İklimsel dezavantajları, fiyatlarla avantaja çevirmeye çalışacağız. Yeni stratejimiz bu. Tüm dünyada turizm gelirleri artıyor ancak turist sayısı minimum seviyede. Bu da demek oluyor ki maliyetler artıyor, turizm pahalanıyor. Yanı sıra Euro- dolar kurunun sabitlenmesiyle biz de fiyatlarımızı zaman zaman artırmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla rekabetçi olabilmek için fiyatlarımızın sürdürülebilir olması da önemli.”

EKİM AYI YENİ YILDIZIMIZ

İKLİM değişikliği sebebiyle yaz da uzadı. Peki bunun bir avantajı yok mu? Yanıtı şu: “Var tabii; yazın kasım sonuna kadar sarkması. Ekim ayı zaten uzun zamandır iyi gidiyor. Hatta yeni yıldızımız diyebiliriz. Fakat ekimin öne çıkmasındaki tek etken havanın hala denize girilebilir olması değil, fiyat açısından her zaman daha uygun ve Avrupa’da ‘güz’ dönemi tatillerine düşüyor olmasının da etkisi büyük. Bu ekim ayında da geçen seneyi geçecek doluluk oranları bekliyoruz” notunu düşüyor.

‘SARI YAZ’ DÖNEMİNİ UZATMAK İÇİN TURİZMCİYE DESTEK ŞART

BODRUM Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu ise ekim ayının yeni star olabilmesi için Ege ve Akdeniz otellerine yatırım yapılması gerektiğini söylüyor: “Ekim ayı çoğu otel için genelde ‘kapanış’ ayıdır. Gün kurtarılmaya bakılır. Haliyle fiyatlar da düşer. Bunun etkisiyle bir doluluk elbette olur. Ancak bir süredir iklim değişikliğinin de etkisiyle haziran doluluklarının ekim, kasıma kaydığını biz de gözlemliyoruz. Ki Güney Kıbrıs ve Yunanistan bu yıl aynı sebeple sezonu kasıma kadar resmen uzattı. Bizim de Bodrum’da 15 Eylül- 15 Ekim arası ‘Sarı Yaz’ dönemimiz var. Kıştan son kaçış... Geçtiğimiz yıl doluluk oranları yüzde 80’di. Dolayısıyla ekim ayı en az ağustos ayı gibi popüler olsun, çok turist gelsin isteniyorsa, o zaman yapılması gerekenler var: Bir, ekonomik anlamda güven ortamı oluşturmak. İki, otelcinin 2 ay daha açık kalabilmesi için kadrosunu elinde tutması gerekir, kadrosunu elinde tutabilmek içinse kirasından vergisine kadar desteklenmesi şarttır. Zira otellerin çoğu ciddi bir borç yükü altındadır.”

İTALYA’DAN KAÇAN BİZE DEĞİL MISIR’A GİDİYOR

ARAŞTIRMAYA katılanların yüzde 55’i, “daha az popüler” veya “daha az bilinen” yerleri tercih ettikleri, “kalabalık” turistik yerlerden kaçındıklarını da söyledi. Yani yaz tatilinin zamanı kadar yaz destinasyonları da çeşitleniyor. Barselona ve Venedik’te bir süredir “turist istemiyoruz” eylemleri yapılıyordu. Başarmışa benziyorlar! Barselona ve Venedik hızla kan kaybederken, İskandinav ve Baltık ülkeleri, “Cool-cation”, “Serin Tatil” tanıtımlarıyla artan bir yaz talebiyle karşı karşıya. Peki İtalya ve İspanya’dan kaçan, rotayı bize çevirmez mi? Karcılıoğlu’nun cevabı şu: “Keşke. Ancak böyle bir hazırlığımız yok. Portekiz’in var, Mısır’ın var, İskandinav ülkelerinin var. Bizim yok. Kaçanlar da zaten buralara gidiyor.”

