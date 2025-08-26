Yeni bir kişilik tipi: Otrovert... Ne içe ne dışa dönük

Haberin Devamı

OTROVERT KAVRAMI KİŞİLİK PROFİLLERİNE YENİ BİR BOYUT GETİRMEYE ADAY

Klinik Psikolog Dr. Serap Altekin, dilin “canlı” olduğunu ve çevre, iklim, teknoloji, günlük hayat pratikleri, ilişki kurma biçimleri değiştikçe, dilin de dönüştüğünü, “otrovert” kavramının da değişen dünya düzeni ile yeni gerçeklikleri, ilişki kurma ve bağlanma biçimlerini tanımlayabilmek için doğduğunu söylüyor. Diyor ki: “Kaminski’nin otrovert kavramı, şu ana kadar kullanılan introvert (içe dönük), extravert (dışa dönük) yelpazesinde tanımlanan kişilik profillerine yeni bir boyut getirmeye aday.”





KİME OTROVERT DENİR

Kaminski’nin tanımına göre kime otrovert deniyor? Yanıtı şu: “Grup aidiyetine mesafeli, zaman zaman yalnızlığı tercih eden, zaman zaman da gayet derin bağlar kurabilen ve yakın ilişkiler sürdürebilen insanlar. Çoğunluğa uyum gösterme ihtiyacı ya da grup içi uzlaşıya uyum sağlama zorunluluğu hissetmiyorlar. Herkesle birlikte ve ortak hareket etme zorunluluğu, onlar için yorucu olabilir; bu kişiler bireysel çalışmalarda, kendi ritüellerinde veya bağımsız projelerde daha verimli, üretken ve huzurlu hissedebilirler. Özgün ve yenilikçi fikirler üretme potansiyelleri yüksek olabilir.”

DEVRİMSEL BİR DEĞERDE

Öyleyse sanırım ben de bir “otrovert”im. Futbol, basketbol gibi grup sporları değil de tenis, yüzme gibi bireysel sporları tercih ediyorum. Grup etkinlikleri ve sosyal dramalardan uzak durmayı bunun yerine, bire bir arkadaşlıklarla derin bağlar kurmayı seçiyorum. Kalabalıklardan sonra yalnız kalma ihtiyacı hissediyor, kendi başıma iyi vakit geçirebiliyorum. Yardımsever ve empati sahibiyim ancak bunu sosyal medyada beğeni almak gibi bir kazançla değil, içtenlikle yapıyorum.

Dr. Altekin’in yorumu ise şu: “Bu açıdan baktığımızda, özellikle liyakat, hak, hukuk, adalet, bilim ve sanattan, nezaket ve zarafetten uzak bir toplumsal gerçekliğin hüküm sürdüğü günümüz koşullarında bir ortama aidiyet hissetmemek, hissedememek, ama yine de ayakta kalabilmek, az sayıda insanla samimi, yakın, sıcak ve derin bağlar kurabilmek, iyi bildiği şeyleri iyi yapabilmek, çalışabilmek ve üretebilmek devrimsel bir değerde bence...”

EBEVEYNLERE ÖNERİLER

Dr. Kaminski, otrovert çocukların gelişimini desteklemek için şu 5 noktaya dikkat çekiyor:

- Sosyal tercihlerini kabul edin, grup baskısıyla zorlamayın.

- Bire bir arkadaşlıklara fırsat tanıyın.

- Kendine özgülüğünü kutlayın, değiştirmeye çalışmayın.

- İçgüdülerine güvenin ve yönlendirmek yerine dinleyin.

- Kendi başlarına anılar oluşturmalarına destek olun.

OTROVERT DEĞİL ‘AKINTIYA KARŞI YÜZEN KÜÇÜK KARA BALIKLARIZ’

Psikolog, Prof. Dr. Ulaş Başar Gezgin, “otrovert” kavramının “akıntıya karşı yüzenleri” nitelediğini belirterek, “Toplumun yaygın olarak yaptıklarını yapmayanlar bunlar. Bir filmi herkes izleyip, beğendiğini söylüyorsa o izlemez. Biraz kazınca altından, kimilerinin elitist bulduğu, ‘hem nalına hem mıhına’ düşünür, üst insan kavramının

yaratıcısı Nietzsche’nin felsefesi çıkar” diyor.

Kaminski’ye göre aslında hepimiz doğuştan otrovertiz. Zira çocuklar doğduklarında sosyal yapının farkında değiller, sadece ebeveynleri/ bakım verenleri ile bağ içindeler. Fakat zamanla, 4-5 yaş civarı, kültürel koşullanmaya maruz kalıyor, grup aidiyeti ve yerel kültürle tanışıyor, çevresinin sosyal beklentisine göre şekillenip, çeşitli grup kimliklerine giriyorlar. İşte otrovertler bu bağlanma sürecine direnç gösteriyor.

Prof. Dr. Gezgin’inse “otrovert” kişilik tanımına hem itirazı hem de yeni bir isim önerisi var:

HİYERARŞİ HEP VARDI

“Eşitlikçi görüşlerin tersine hiyerarşi, insanlığın adeta genlerine işlemiştir. Tarım toplumundan önce; avcı-toplayıcı dönemlerde bile bazı kişilere ait mezarların daha fazla süslendiği, öbür dünya inancına bağlı eşlikçi hediyelerle gömüldüğünü görürüz. Bu bize sosyal tabakalaşmanın o dönemlerde bile var olduğunu söylüyor. Yine tarihte yaygın halkçı görüş, tarihi, kitlelerin yaptığı biçimindedir. Hep şöyle denir: ‘Halkın desteğini alamayan bir hareket hiçbir zaman başarıya ulaşamaz.’ Bu, tam olarak doğru değildir. Kitleleri peşinden sürükleyecek önder kadrolar olmasa, halk yerinden kıpırdamaz; çünkü değişime yönelik inancı da özgüveni de olağan durumlarda düşük olacaktır. Burada aslolan, halkın desteğini almak değil, halkı sürüklemektir. Beynimiz de biriyle ilk tanışmada, otomatik bir hiyerarşi analizi yapar. Bu kişi bizden üstünse, beyin tehdit- savunma moduna geçer, üstün değilse rahatlar ve parasempatik sinir sistemi devreye girer.”

TOPLUMDAN AYRIŞANLAR

“Peki tüm bunların konuyla ilgisi ne? Hiyerarşik düzene itaat etmeyen, toplumdan ayrışan, akıntıya karşı yüzen ve yeni bir akıntı yaratabilecek nitelikteki bu insanları, içe ya da dışa dönüklük ekseninde ele almak hem kuramsal tutarsızlık yaratır hem de bu kişilik özelliklerini tek bir öğeye hapseder. Eğer ‘otrovert’ ile anılan kişilik özelliklerine illa bir isim arıyorsak, o isim çocukluğumuzda saklı: İran Azerisi masalcı Behrengi’nin en bilinen ve sevilen kitabında, küçük bir kara balık, akıntının tersine yüzer. İşte o bizi anlatıyor. Biz, ‘Küçük Kara Balık’larız.”