Yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020 Olimpiyatlarındaki ilk maçında, son olimpiyat şampiyonu Çin’i 3-0 ile parkeden sildi, muhteşem bir başlangıç yaptı. Kadın voleybolcular başarının bir tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladı. Zira, bu başarılar ulusal ya da kulüp düzeyinde Türkiye adına yeni değil. Peki, başarının sırrı ne? Ne oldu da Türkiye voleybolda, milli takım düzeyinde başarılı bir istikrar yakaladı? İşte yanıtı...

HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı maçın hemen ardından, galibiyetin getirdiği coşkuyla aradım. Üstündağ Çin’in 1984 Los Angeles, 2004 Atina, 2016 Rio Olimpiyatları şampiyonu olduğu hatırlatması yaparak giriyor söze, şöyle de devam ediyor: “Çin, otoritelerin favorisiydi. Onlar da favori olmak için ellerinden geleni yaptılar ve favori oyuncularını, başka ülkelere kaptırmamak adına, son 2 yıldır ülke dışına bile göndermediler. İşte, A Milli Kadın Voleybol takımımız böyle organize bir takımı yendi. İyi bir başlangıç bizim için hayli önemliydi. İnşallah devamı gelir. Zor bir gruptayız. İtalya, ABD, hemen ardından Rusya ve son maç Arjantin. İtalya ve Amerika maçlarından gelecek bir galibiyetle, olimpiyatları 1 ya da 2.likle bitiririz diye düşünüyorum.”

‘GELECEĞİN YILDIZLARI’

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde Japonya’yı yenerek dünya üçüncüsü oldu. Takımın tarihinde Avrupa ikinciliği, üçüncülüğü, Akdeniz Oyunları şampiyonluğu gibi pek çok başarı da var. Peki, başarının sırrı ne? Üstündağ’a göre başarının sırrı oyuncuların kalitesi, takım çalışması ve alt yapı yatırımlarında saklı. Şöyle anlatıyor: “Avrupa’da örnek gösterilen projelerimiz var. 2013 yılında kurulan ve bir voleybol okulu organizasyonu olan Fabrika Voleybol onlardan biri. 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen bu proje ile İzmir’den Kahramanmaraş’a, Tunceli’den Giresun’a kadar Türkiye’nin 35 farklı noktasında okul açtık. Buradan çıkan yetenekli oyuncuları kulüplerimize servis ediyoruz. Buna ek olarak Ankara TVF Spor Lisemizde 350’den fazla öğrencimiz var, 200’den fazlası yatılı öğrenciler. Karşılıksız burs imkânları sağladık. Eğitim almalarını, bir yandan da iyi birer sporcu olmalarını istiyoruz. Ülke çapında 100’den fazla gözlemci ekibimiz mevcut. Türkiye’nin dört bir yanından yetenekli çocukları topluyoruz. Anlayacağınız hiçbir başarı tesadüf değil! Uzun vadeli, sabırlı ve sistemli çalışmanın bir ürünü.”



BİZİM KIZLAR ‘HAVAYA GİRMEZ’

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