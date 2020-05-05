Vicdanınız kurusun

Sapanca’da bacakları kesilerek ölüme terk edilen yavru köpek, kabuğu taşla ezilen kaplumbağa, yere çarpılarak hunharca katledilen kedi ve şimdi de kangallara parçalatılan sıpa... Tepki gösterilmezse gözaltına dahi alınmayan işkenceciler, 300-500 lira gibi cezalarla aramıza dönüyor. Peki, bu vahşetin önüne nasıl geçilecek? İşte yanıtı...
HAYVAN HAKLARI YASASI ARTIK ÇIKSIN
HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, akla izana sığmayan vicdansızlığın önüne ancak donanımlı bir hayvan hakları yasasıyla geçilebileceğini söylüyor. Uzun zamandır beklenen yasanın ocak ayında Meclis’e gelmesinin planlandığını belirten Paçalı, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘Bu yasa bir an önce çıkmalı’ söylemine, hayvan hakları komisyonu kurulmasına, raporlara rağmen sanırım karar vericiler arasında bir uyumsuzluk olacak ki yasa hâlâ çıkmadı. Bu yasa çıkmadığı sürece bu vahşet bitmez. Çünkü bu vicdansızlar yaptıklarının cezasız kalacağını biliyorlar” diyor.
TIK ALMAK İÇİN VAHŞET
Paçalı şöyle devam ediyor: “Sadece ayda yılda bir olan sıradan olaylar değil bunlar. Her gün yurdun çeşitli yerlerinden sadece ‘tık’ almak için çekilmiş hayvana eziyet videoları yağıyor. Duymadığımız, medyaya yansımayan yüzlercesi daha var. Şiddetin yöntemi değişiyor belki ama sonuç hep aynı: Katliam! Bu duruma kim ya da kimler göz yumuyorsa her birine vicdan diliyorum. TBMM’nin daha fazla bu duruma seyirci kalmasını da içimize sindiremiyoruz. Yasa artık çıkmalı.”
KAMUOYU BASKISI OLUŞTU
Paçalı, sıpayı kangallara parçalatan Berat Kaya’nın kamuoyu tepkisi olmasaydı tutuklanmış olmayacağına da işaret ediyor ve “Hayvan hakları konusundan adaletin tecelli edebilmesi için illa insanların tepki vermesi mi gerekiyor? Kamuoyu tepkisi olmasıydı gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınır mıydı? Tutuklansa ne olacak? Tepki dinince 1-2 hafta sonra yine serbest kalacak. Hayvan hakları savunucuları olarak bizler hep tedbiri tutuklamalarla yetinmek zorunda kalıyoruz. Uygulanan idari para cezaları ise o kadar komik ki! Hayvanlar da can. Acıyı hissediyorlar. Yaşadıkları mağduriyetlerin cezasız kalmaması için kamuoyu oluşmasına gerek yok” diyor.
HAYVANLARA EZİYET KABAHAT DEĞİL CEZA
YÜK Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği kurucusu Okan Oflaz: “Az önce TV’de izledim, küçük bir çocuk koyunlarını otlatırken komşusu geliyor ‘Vay sen nasıl benim arazime izinsiz girersin’ deyip koyunların üzerinden arabayla geçiyor. Akıl alır gibi değil. Artık her gün bir başka vahşet. 2014’ten bu yana hayvan hakları yasasının çıkarılmasını bekliyoruz. 6 yıldır bir türlü çıkarılamadı. ‘Vicdansızlar’ daha da güçlendi. Mesela Berat Kaya denilen kişi. Sıpanın sahibi şikâyetçi olmadığı için salıverildi. Tepkiler büyüyünce de tekrar gözaltına alındı. Yoksa 3-5 kuruş ödeyip kurtulacaktı.”
ONLAR MAL DEĞİL
Oflaz şöyle devam ediyor: “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda hayvanlar ‘mal’ statüsünde. İşkence edenlere 250 liradan 1000 liraya kadar idari bir para cezası uygulanıyor, bunun da takdir edersiniz ki hiçbir caydırıcılığı yok. Hele ki hayvan sahipsiz ise uygulanan ceza çok daha düşük. Bir canlıdan söz ediyoruz. Duyguları olan bu güzelim hayvanlar mal gibi görülüyorlar. Ha biri gelmiş, oturma odanızdaki TV’ye zarar vermiş, ha bir hayvanı öldürmüş. Cezası aynı. Hep ne kadar vicdanlı bir toplum olduğumuzdan bahsederiz ama konu hayvanlara geldiğinde nedense tepkisiz kalıyoruz.”
SALGIN SÜRECİNDE ŞİDDET DE ARTTI
İSTANBUL Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, hayvan hakları kanunun halen Meclis’ten geçmemiş olmasından şikâyetçi. “Yılan hikâyesine döndü” diyor. Salgınla özellikle büyükşehirlerde hayvanlara uygulanan şiddetin arttığına dikkat çeken Kalafatoğlu, “El ayak çekilince insanlıktan nasibini almayan vicdansızlar ortaya çıkmaya başladı. Daha dün Edirnekapı’da 2 kedinin iç organları çıkarıldı. Bir başka kedi yere çarpılarak öldürüldü. Sistematik olarak artan ve cezasızlık ile taçlandırılan bu vahşet karşısında daha ne kadar suskun kalınacak?” diye soruyor.
HAYVAN HAKLARI YASASINDA NE VAR?
Avukat Kalafatoğlu, “TBMM’nin 22 Ekim 2019 tarihindeki araştırma raporuna paralel bir yasa istiyoruz” diyerek olması gerekenleri 5 maddede sıraladı.
1) Hayvanlar mal statüsünden çıkarılacak, duygulu birer varlık oldukları kabul edilecek.
2) Hayvan neslini yok eden her türlü eylem, hayvana şiddet, cinsel istismar ve hayvan dövüşleri TCK kapsamında en az 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılacak.
3) Hapis cezaları ertelenmeyecek, paraya çevrilmeyecek, hükmün açıklanması geriye bırakılmayacak. Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı kalkacak.
4) Belediyelere olası ihmal ve ihlallerinden dolayı idari ve cezai düzenlemeler gelecek.
5) Yasaklı ırklarla alakalı, barınaklardaki hayvanlara mizaç testleri yapılacak. Mizaç testlerini geçenler, taahhütname karşılığında sahiplerine geri verilecek.
O SON ELVEDA
RESSAM Ahmet Said Uslu, Instagram adıyla @usluressam, sosyal medyada sıpaya yapılan işkence videosunu izledikten sonra, bir hayvan hakları gönüllüsü olarak sıpaya resimle ‘veda’ etmek istemiş. Uslu, “Kanunlarda bu suçun karşılığı yok. Hayvana merhameti olmayanın insana merhameti olabilir mi? Bu ruh haliyle resmi yaptım” diyor.
Vicdanınız kurusun
Sapanca’da bacakları kesilerek ölüme terk edilen yavru köpek, kabuğu taşla ezilen kaplumbağa, yere çarpılarak hunharca katledilen kedi ve şimdi de kangallara parçalatılan sıpa... Tepki gösterilmezse gözaltına dahi alınmayan işkenceciler, 300-500 lira gibi cezalarla aramıza dönüyor. Peki, bu vahşetin önüne nasıl geçilecek? İşte yanıtı...
HAYVAN HAKLARI YASASI ARTIK ÇIKSIN
HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, akla izana sığmayan vicdansızlığın önüne ancak donanımlı bir hayvan hakları yasasıyla geçilebileceğini söylüyor. Uzun zamandır beklenen yasanın ocak ayında Meclis’e gelmesinin planlandığını belirten Paçalı, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘Bu yasa bir an önce çıkmalı’ söylemine, hayvan hakları komisyonu kurulmasına, raporlara rağmen sanırım karar vericiler arasında bir uyumsuzluk olacak ki yasa hâlâ çıkmadı. Bu yasa çıkmadığı sürece bu vahşet bitmez. Çünkü bu vicdansızlar yaptıklarının cezasız kalacağını biliyorlar” diyor.
TIK ALMAK İÇİN VAHŞET
Paçalı şöyle devam ediyor: “Sadece ayda yılda bir olan sıradan olaylar değil bunlar. Her gün yurdun çeşitli yerlerinden sadece ‘tık’ almak için çekilmiş hayvana eziyet videoları yağıyor. Duymadığımız, medyaya yansımayan yüzlercesi daha var. Şiddetin yöntemi değişiyor belki ama sonuç hep aynı: Katliam! Bu duruma kim ya da kimler göz yumuyorsa her birine vicdan diliyorum. TBMM’nin daha fazla bu duruma seyirci kalmasını da içimize sindiremiyoruz. Yasa artık çıkmalı.”
KAMUOYU BASKISI OLUŞTU
Paçalı, sıpayı kangallara parçalatan Berat Kaya’nın kamuoyu tepkisi olmasaydı tutuklanmış olmayacağına da işaret ediyor ve “Hayvan hakları konusundan adaletin tecelli edebilmesi için illa insanların tepki vermesi mi gerekiyor? Kamuoyu tepkisi olmasıydı gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınır mıydı? Tutuklansa ne olacak? Tepki dinince 1-2 hafta sonra yine serbest kalacak. Hayvan hakları savunucuları olarak bizler hep tedbiri tutuklamalarla yetinmek zorunda kalıyoruz. Uygulanan idari para cezaları ise o kadar komik ki! Hayvanlar da can. Acıyı hissediyorlar. Yaşadıkları mağduriyetlerin cezasız kalmaması için kamuoyu oluşmasına gerek yok” diyor.
HAYVANLARA EZİYET KABAHAT DEĞİL CEZA
YÜK Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği kurucusu Okan Oflaz: “Az önce TV’de izledim, küçük bir çocuk koyunlarını otlatırken komşusu geliyor ‘Vay sen nasıl benim arazime izinsiz girersin’ deyip koyunların üzerinden arabayla geçiyor. Akıl alır gibi değil. Artık her gün bir başka vahşet. 2014’ten bu yana hayvan hakları yasasının çıkarılmasını bekliyoruz. 6 yıldır bir türlü çıkarılamadı. ‘Vicdansızlar’ daha da güçlendi. Mesela Berat Kaya denilen kişi. Sıpanın sahibi şikâyetçi olmadığı için salıverildi. Tepkiler büyüyünce de tekrar gözaltına alındı. Yoksa 3-5 kuruş ödeyip kurtulacaktı.”
ONLAR MAL DEĞİL
Oflaz şöyle devam ediyor: “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda hayvanlar ‘mal’ statüsünde. İşkence edenlere 250 liradan 1000 liraya kadar idari bir para cezası uygulanıyor, bunun da takdir edersiniz ki hiçbir caydırıcılığı yok. Hele ki hayvan sahipsiz ise uygulanan ceza çok daha düşük. Bir canlıdan söz ediyoruz. Duyguları olan bu güzelim hayvanlar mal gibi görülüyorlar. Ha biri gelmiş, oturma odanızdaki TV’ye zarar vermiş, ha bir hayvanı öldürmüş. Cezası aynı. Hep ne kadar vicdanlı bir toplum olduğumuzdan bahsederiz ama konu hayvanlara geldiğinde nedense tepkisiz kalıyoruz.”
SALGIN SÜRECİNDE ŞİDDET DE ARTTI
İSTANBUL Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, hayvan hakları kanunun halen Meclis’ten geçmemiş olmasından şikâyetçi. “Yılan hikâyesine döndü” diyor. Salgınla özellikle büyükşehirlerde hayvanlara uygulanan şiddetin arttığına dikkat çeken Kalafatoğlu, “El ayak çekilince insanlıktan nasibini almayan vicdansızlar ortaya çıkmaya başladı. Daha dün Edirnekapı’da 2 kedinin iç organları çıkarıldı. Bir başka kedi yere çarpılarak öldürüldü. Sistematik olarak artan ve cezasızlık ile taçlandırılan bu vahşet karşısında daha ne kadar suskun kalınacak?” diye soruyor.
HAYVAN HAKLARI YASASINDA NE VAR?
Avukat Kalafatoğlu, “TBMM’nin 22 Ekim 2019 tarihindeki araştırma raporuna paralel bir yasa istiyoruz” diyerek olması gerekenleri 5 maddede sıraladı.
1) Hayvanlar mal statüsünden çıkarılacak, duygulu birer varlık oldukları kabul edilecek.
2) Hayvan neslini yok eden her türlü eylem, hayvana şiddet, cinsel istismar ve hayvan dövüşleri TCK kapsamında en az 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılacak.
3) Hapis cezaları ertelenmeyecek, paraya çevrilmeyecek, hükmün açıklanması geriye bırakılmayacak. Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı kalkacak.
4) Belediyelere olası ihmal ve ihlallerinden dolayı idari ve cezai düzenlemeler gelecek.
5) Yasaklı ırklarla alakalı, barınaklardaki hayvanlara mizaç testleri yapılacak. Mizaç testlerini geçenler, taahhütname karşılığında sahiplerine geri verilecek.
O SON ELVEDA
RESSAM Ahmet Said Uslu, Instagram adıyla @usluressam, sosyal medyada sıpaya yapılan işkence videosunu izledikten sonra, bir hayvan hakları gönüllüsü olarak sıpaya resimle ‘veda’ etmek istemiş. Uslu, “Kanunlarda bu suçun karşılığı yok. Hayvana merhameti olmayanın insana merhameti olabilir mi? Bu ruh haliyle resmi yaptım” diyor.