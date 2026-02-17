Uzaylılar geldi de bizi mi alıştırıyorlar

Haberin Devamı

UZAYLILARLA TEMASA DAİR KANIT GÖRMEDİM



Eski ABD Başkanı Obama’nın “Yer altında tutulmuyorlar. ABD Başkanından bile gizlenmiş devasa bir komplo yoksa tabii” sözleri manşetleri süsleyince, “Bölge 51” teorisi de alevlendi.

BÖLGE 51 TEORİLERİ ALEVLENDİ

Nedir o teori? 1947’de ABD’nin New Mexico eyaletinin Roswell şehrindeki bir çiftliğe, metal ve plastik maddelerden oluşan bir cisim düşer. Enkazı bulan çiftçi, durumu yetkililere bildirir. Fakat enkaz kalıntısının kime veya neye ait olduğu açıklanmaz. Çok sonra, bunun ABD tarafından Rusya’yı kontrol etmek için geliştirilen bir balon olduğu belgelere girse de “fısıltı” gazetesi çalışır ve de düşen parçaların bir UFO’ya ait olduğu dedikodusu teoriye dönüşür. Ve öyledir ki Roswell’e düşen UFO dahil uzaylılara ait tüm kalıntılar, ABD’nin Nevada eyaletindeki, “yüksek gizlilik derecesine sahip bir askeri üs” olarak bilinen Bölge 51’de saklanmaktadır.









Haberin Devamı

Obama’nın, bu sözleriyle Bölge 51’i işaret ettiği yorumları, onu yeni bir açıklamaya zorladı; hızlı gelen sorulara ayak uydurmaya çalıştığını belirterek “İstatistiksel olarak evren o kadar geniş ki başka yaşam (formu) olması ihtimali yüksek” dedi ve ekledi: “Başkanlık dönemimde dünya dışı varlıkların bizimle temasa geçtiklerine ilişkin hiçbir kanıt görmedim. Gerçekten.”



EVRENDE YALNIZ OLMAYABİLİRİZ AMA GELEN GİDEN DE YOK



Obama’nın geri vitesinden pek tatmin olmayıp, Astrofizikçi Doç. Dr. Selçuk Topal’ı aradım: “Obama’nın son söyledikleri aslında istatistiksel olarak mümkün” diyor “Ancak” ile şerh düşüyor:

“Sadece bizim galaksimizde 300-400 milyar yıldız ve her biri etrafında da gezegenler olsa, bu kabaca 1 trilyon gezegen eder. Evrenin ‘gözlemlenebilir’ diğer kısmında ise 2 trilyon galaksi olduğu düşünülmekte. 2 trilyon gezegen çarpı 1 trilyon gezegen... Hesabını siz yapın! Ancak evren böylesine büyük diye, bu gezegenlerde bizim anladığımız şekliyle bir ‘yaşam’ olduğunu varsayamayız. Zira buradaki yaşam formlarının, bizim gibi evrimleşmelerini bekleyemeyiz. Bizim uygarlık seviyemize varmış olma ihtimalleri çok düşük. Hadi diyelim vardılar! Bu yaşam formları, yıldızlararası seyahat yapabilecek teknolojik kapasitede olacak ama Ege’de bir teyzenin attığı taştan korkacak, öyle mi? Komik.”

Haberin Devamı

KASITLI BİR YALAN YA DA BİLGİSİZLİK

“Evrenin büyüklüğü bir gerçeğe daha işaret etmekte: ‘Işık hızı evrendeki hız sınırıdır.’ Yani Obama’nın ilk kastettiği gibi, ‘evrimleşen’ bir yaşam formu olsa bile, onlarla iletişim kurmak kolay değil. Şu anki teknolojimizle Güneş’e en yakın Proxima Centauri yıldızına, ‘Merhaba!’ sinyali 4 yılda gidiyor. Biz daha 150 yıldır radyo sinyali gönderebiliyoruz. Bu da 150 yıl önce verilen sinyalin en fazla 150 ışık yılına kadar gittiği anlamına gelir, ki galaksimizin çapı 100 bin ışık yılı. Yani oradan gelen ya da buradan giden sesin duyulması için 100 binlerce yıl gerek, burada olduğumuzu haber almaları ancak ‘mucize’ olur. Ez cümle, ‘Evrende yalnız değiliz ancak gelen giden de yok!’ Dünya dışı canlılığa dair her söylem bence ya kasıtlı bir yalan ya da bilgisizlik ürünüdür.”

Haberin Devamı

YENİ NESİL BİR OYUN

NASA ve Pentagon neden merkez kurdu o zaman? Yanıtı şu: “Uydu teknolojilerinin gelişmesi ile gökyüzünde bir cisim görenlerin sayısı çoğalınca NASA ve Pentagon da araştırmaya başladı. Ancak ihbarların ‘Dünya dışı yaşama ilişkin hiçbir ipucu barındırmadığı’ açıklandı, ki bence dronlarla savaş çağında bu komisyonların kurulmasının asıl amacı ulusal güvenlik, UFO iddiaları ya da tehdidi değil. Tabii bir yandan böyle teorilerin ortaya atılması, NASA’yı canlı ve gündemde tutuyor, haliyle birçok fon da buraya gidiyor. Yeni nesil bir ‘oyun’ bu aslında.”



REKLAM KOKAN HAREKETLER



Astrofizikçi Prof. Dr. Ersin Göğüş ise “Uzaylılar ve UFO’lar olsaydı çalacakları ilk kapı ABD ve Başkanları olurdu şüphesiz” diyerek gülüyor, Obama’nın ilk söyleminin ‘reklam’ koktuğunu söylüyor: “Başkanlar emekli olduktan sonra ya kitap yazar ya da bir vakfa, çalışmaya zaman ayırır, bunun için de seçtikleri alana, söylem ya da hareketleri ile dikkat çekmeye

çalışırlar. NASA’nın fonlandığını da düşünürsek reklam kokan hareketler bunlar biraz.”

Haberin Devamı

GELSELERDİ BARIŞÇIL OLMAZLARDI

Şöyle devam ediyor: “Obama’nın dediği gibi, 8 yıllık döneminde, ‘gerçekten’ de bir temas olmadıysa, Biden ve Trump döneminde de olmadığını düşünürdüm ben bu açıklamasıyla. Zira bu yaşam formları, hadi ‘uzaylı’ diyeyim, insan gibi evrimleşip, teknoloji üretebilirseler ve buraya kadar gelmiş olsalardı eğer, barışçıl olmalarını beklemek hata olurdu. Tıpkı Avrupalıların, Amerika kıtasını keşfettiğinde yerlileri yok ettikleri gibi... Bir savaş/ çatışma/ istila olurdu muhakkak.”

“İstatistiksel olarak evren o kadar geniş ki başka yaşam (formu) olması ihtimali yüksek” açıklamasının ise bilim çevrelerince zaten kabul edilen bir argüman olduğuna da değinen Prof. Dr. Göğüş, “Galakside 100 milyarlarca yıldız ve her birinin etrafında da Güneş gibi 8 gezegen olsa, bu, milyarlarca gezegen eder. İstatiksel olarak, bunlardan birinde bile yaşam olması ihtimali- düşük de olsa- elbette var. Ama bu, bizim şuandaki yaşamımız gibi bir yaşam değil ve buradan tüme varamayız.”