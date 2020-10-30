Ulus bilincine dayalı 97. yıl kutlaması

Hayvanlara yönelik şiddet görüntülerine bir yenisi Kars’tan eklendi. İki genç, boynuna ip bağladıkları sıpayı göle atıp işkence etmekle kalmadı, utanmadan bu eziyeti sosyal medyadan da paylaştı. Sadece hayvan hakları savunucuları değil, toplumun geniş bir kesimi artık bir an önce hayvan hakları yasasının çıkmasını ve suçluların hak ettikleri cezayı almasını istiyor. Meclis’teki tüm partiler de taslak üzerinde uzlaşmış durumda ancak yasa hâlâ ortada yok! Peki yasa neden çıkmıyor?

DOKUNULMASINI İSTEMEDİĞİMİZ MADDELER VAR

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, 5 partinin de yasa üzerinde uzlaşmış olmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yasayı çıkarmak için neyi bekliyorsunuz?” diye sormasına rağmen yasa ile alakalı taslak metnin hâlâ Meclis’e gönderilmemesini anlamlandıramıyor ve “Büyük ihtimalle taslak metin hazırlanan rapora uymuyor, yani üzerinde oynamalar yapılmış olabilir ki bu hayvan hakları savunucuları için sorunlu bir durum” diyor. Haliyle “Hangi maddeler üzerinde oynanmış olabilir?” diye sordum. Paçalı, sorunların taslak hazırlanırken de var olduğunu belirterek, şöyle özetliyor: “Birincisi ve en önemlisi 6. madde. Sokak hayvanlarının, rehabilite edildikten sonra, alındığı ortama geri bırakılması ile alakalı maddeye dokunulmaması yönünde taleplerimiz vardı. Ancak belediyelerin baskısı büyük. Bu nedenle yasa hazırlayıcıların çekinceleri var. Zira hayvanların ‘mal’ değil ‘can’ olarak kabul edilmesi belediyelerin birçok uygulamasını ‘suç’ kapsamına alıyor. Belediyelerin birçoğu için hayvan barınakları yapıp, hayvanları oraya sürmek daha kolay bir çözüm. Yasa bizim taleplerimiz doğrultusunda çıkarsa başkan da dahil, tüm belediye yetkilileri ve personeli cezalandırılabilecek.”

CEZA ALT SINIRI NE OLACAK?

“Bir diğer konu da canlı hayvan satışının internet üzerinden yapılmaması ve pet shop’lar. Özellikle de pet shop sahipleri, canlı hayvan satışından elde edilen gelirden vazgeçmek istemiyor. Ayrıca hayvanların mal değil can olarak kabul edilmesi beraberinde hapis cezaları da getirecek. Birincisi, hayvanlara cinsel istismar ve tecavüz vakalarında hapis cezası uygulanmasının ciddi sıkıntı olacağı düşüncesi var. ‘Para cezası yeterli’ deniliyor. İkinci olarak da cezanın alt sınırının ne olacağı yönünde tartışmalar var. 2 yıl deniliyor ancak mevcuttaki denetimli serbestlik ve infaz yasası hükümlerden dolayı alt limitin en az 3 yıl olmalı ki yatarı olması bakımından önemli.”

BELEDİYELER ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN

Hayvan hakları komisyonunun ciddi çalışmaları sonucu ortaya çok kapsamlı bir rapor çıktığını belirten