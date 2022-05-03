Ucuz ve eğlenceli tatilin püf noktaları

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GEZİN, BİLİN AMA EN ÇOK BİZİM ÜLKEYİ SEVİN

‘Şehirler ve İnsanlar’, ‘Boş Dünya’ ve şimdi ‘Bizim Ora’ ile üçlemesini tamamladı seyyah, yazar Burak Akkul. 1972 Kırklareli doğumlu. 1991’de Rauf Olcay, Erdil ve Varol Yaşaroğlu, Murat Dişli ile MR VEB’i kurdular. 7 yıl aktüel-mizah programı Plastip Şov’u yazıp yönetti. Zaman içinde eşi Seda ile ‘Çok Gezenti’ programını geliştirdiler; şimdi teve2’de bu programı hem planlıyor hem de sunuyorlar.

HÂLÂ TEDİRGİNİM

Akkul, 2020 Mart ayında yani henüz ortada bırakın aşıyı virüse dair pek fazla bilgi yokken COVID-19’a yakalanan ilk 10 isimden biriydi. Günlerce yoğun bakımda kaldı. O zorlu günleri hatırlatınca, “Benim için artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Çok ağır süreçler yaşadık. Kimilerimiz en yakınlarını kaybetti. Her birimiz insan olarak değiştik, dönüştük. Üzerimde hâlâ yaşadıklarımın tedirginliği var” diyor.

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‘BİZİM ORA’LAR

‘Bugün bayram, güzel şeylerden konuşmak lazım’ deyip konuyu yeni kitaba getiriyorum. Diyor ki: “Bugüne kadar hep yurtdışına yaptığı seyahatleri gözler önüne seren bir gezginin yurtiçi seyahat anıları benimkisi. Gezin, bilin ve yine en çok bizim ülkeyi sevin! Ama bunu bir fanatik olarak değil dünyayı da bilerek yapın. Bilinçli bir vatandaş olarak yapın. Türkiye’de kendi içinde ayrı ayrı birçok ülke var gibi. 7 bölge. 7 iklim. 7 kültür. 7 mutfak. Bu dokuya ulaşmak insanı çok zenginleştiriyor.”

URLA, SEFERİHİSAR, FOÇA

Kitapta İzmir ve Kırklareli’ne de özel başlık açılmış. Sebebine gelince: “Doğup büyüdüğüm, ilkokulu okuduğum, rahmetli ailemin yaşadığı, ‘mutlu insanlar’ kenti Kırklareli. Her sokağında anılarım var. Okulum evimden 100 adım yürüme mesafesindeydi... Hâlâ dimdik ayakta duran taş gibi bir binadır. Ağabeyim ve ben;

kocaman bahçeli evlerimizin “tasasız” günlerinde yeşerdik. Ne kalabalık semtler ne servis aracı stresi ne araba geçer-çarpar korkusu... Haliyle beyinlerimizi hayal gücü, macera tutkusu, yazma isteği, ne varsa onla doldurduk işte. Çok şey kattı bana Kırklareli tasasızlığı. Büyük şehirde yaşayanlar için harika bir kaçamak olacaktır bu rota.”

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İZMİR ‘ÇEŞME’ DEĞİL

“Anne tarafından Egeliyim. Çocukluğumdan beri yaz tatilimi geçirdiğim yerler. ‘Ama Burak Bey eksik kalmış, şurayı anlatmamışsın’ diyenler oluyor. Şunu söyleyebilirim; bu bir yazarın İzmir anılarıdır. Malumunuz herkes gezdiğini bulur yani herkesin İzmir’i kendine! Son yıllarda Çeşme, Alaçatı adını sıkça duysak da huzurlu Karaburun’a, Karagöl Tabiat Parkı’na, Şirince Köyü’ne, efsanevi Efes Antik Kenti’ne, lezzetli balıklarıyla Urla’ya, Seferihisar’a, Foça’ya; o kadar çok yere, o kadar çok güzelliğe ulaşabilirsiniz ki... İzmir ve çevresi adeta hazinedir.”





KAPADOKYA DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

Akkul’un en sevdiği rotalardan biri Nevşehir, Kapadokya. Şöyle tarif ediyor: “İklimi, coğrafyası ve mutfak çeşitliliğine kadar dünyada bir eşi daha yok. 2015’te rotamızı Nevşehir’e çevirdiğimizde, elimize bu kadar malzeme geçeceğini biz bile tahmin etmiyorduk. Muşkara adlı 18 haneli köy, gelişmeye başlayınca, adını Farsçada ‘yeni’ anlamına gelen ‘nev’den alıyor ve ‘Nevşehir’ oluyor. Bu coğrafyanın görüntülerinin, ‘Star Wars’ serisindeki bir filmde fon olarak kullanıldığını biliyor muydun? Bir şehir düşün ki 60 milyon yıllık coğrafi bir oluşum sınırları içinde. Üstelik bu oluşumlar durmadan şekilleniyor; şekillendikçe turist çekiyor. Pers dilinde ‘güzel atlar ülkesi’ anlamına gelen Kapadokya’da balonlar, içine dolan helyum gazı; biz ise içimize dolan mutlulukla uçtuk.”

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ÖNCE EN YAKINDAN BAŞLAMALI

Kur farkı ve COVID-19 sebebi ile seyahatlerimizi nasıl daha ucuza ve sağlıklı yapabileceğiz? Nereden başlayacağız? Öncelikle gezgin ile turist arasında farklar olduğunu anlamak gerektiğini söylüyor Akkul ve “Gezgin gittiği her yerden, iyi-kötü ne varsa alıp kişiliğine-karakterine katan insandır. Turist ise boş vaktini eğlenceli geçirmek için bir başka yerde değerlendirendir. Turist havanın sıcaklığından, denizin kirli oluşundan, otelin konumundan şikâyet edebilir ama gezgin edemez” diyor. Örnek bana 400 dolar ile 45 gün Arjantin’i araba ile 5 bin 45 kilometre yol kat ederek gezen arkadaşımı hatırlattı.

KARAVAN MODASI

COVID-19 sebebi ile özel ya da daha küçük gruplarla yapılan geziler ve bir de karavan ile yollara revan olmak moda şimdilerde. Akkul, “Karavan sektörü baya gelişti. Gezginler için iyi bir alternatif” diyor. Yurtdışına gelince... Gezmeye yakınlardan başlamak gerektiğini düşünüyor: “Gürcistan olur. Karadağ, Makedonya, Arnavutluk olur. Hâlâ bin lira civarına gidiş-dönüş uçak bileti alabilecek, makul fiyata otel, yemek bulunabilecek; Travnik, Mostar gibi, tarihimizden de pek çok özel detayın olduğu Bosna Hersek olur. Yakının uzağı olarak da belki İtalya... Sonra ayağımız daha uzar nasıl olsa...”

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SÖYLEŞİNİN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN: https://youtu.be/YGoAFJqkpnQ