Üç maymunu oynuyorlar: 'Görmedim duymadım bilmiyorum'

KAMU VİCDANI RAHATSIZ
MÜNEVVER Karabulut, Pınar Gültekin cinayetleri başta olmak üzere kamuoyunu yakından ilgilendiren birçok davaya gönüllü bakan avukat Dr. Rezan Epözdemir, mahkemenin Şeker’e verdiği 12 yıl 6 ay cezanın hayli ağır olduğu görüşünde. Şöyle özetliyor: “Yargılama sonucunda mahkeme, TCK 81. ve TCK. 29 maddesi uyarınca ‘Haksız tahrik altında kasten adam öldürme’ dedi. Bu gerekçeyle de Kadir Şeker önce müebbet hapse çarptırıldı, sonra cezası tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimi de yapılarak 12 yıl 6 ay hapse indirildi. Ancak mahkeme, en alt sınırı uygulayarak, 12 yıl, sonra takdir indirim sebepleri uygulayarak cezayı 10 yıla indirebilirdi. Ama yapmadı. ‘Haksız tahrik indirimi’ üst sınırdan uygulanmayarak hakkaniyete aykırı bir karar verildi.”
‘BANA DOKUNMAYAN YILAN’ MI DİYELİM
Avukat Epözdemir, Kadir Şeker’in maktulle önceye dayalı hiçbir bağı, tanışıklığı ya da husumeti olmadığına atıfta bulunarak “Bir parkta bir kadına şiddet uygulandığını görüyor. ‘Fiziki şiddet yok’ demeyin. 6284’e göre sözlü saldırı da şiddet türüdür. Eğer maktul bir kadına bağırıp çağırıyor, sözel bir şiddet uyguluyor olmasa Kadir Şeker olaya müdahil olmayacaktı. Kadir Şeker yurttaşlık görevini ifa etmiş, kadına uygulanan şiddete müdahale etmeye çalışmıştır. Zaten bugün bizim sorumluluk sahibi yurttaşlarımızdan beklentimiz bu değil midir? Hele de ortada kadına şiddet varsa, ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ deyip geçip gitmek mi, yoksa müdahale etmek midir doğru olan” diye soruyor.
MEŞRU MÜDAFAA SINIRI TARTIŞILMALI
Bu noktada araya giriyor, Kadir Şeker’in olaya elindeki bıçakla müdahale ettiğini ve ortada orantısız bir güç olduğunu hatırlatıyorum. Avukat Epözdemir, Kadir Şeker’in öncesinde bir kadına, sonrasında kendisine yönelen bir saldırıya karşı kendisini savunmak zorunda kaldığını ve bunun da pek de ölçülü bir savunma olmadığını kabul ediyor ve “Daha küçük bir müdahale ile maktulü püskürtebilirdi. Ama maktulün ölümüne sebebiyet verdi. Meşru müdafaa sınırı aşıldı ancak ortada bu sınırın aşılmasını maruz görebilecek bir heyecan, korku ve telaş var. Bu noktada ceza verilmemeliydi. Kaldı ki Kadir Şeker daha önce hiçbir adli olaya karışmamış, bir kadına yönelen şiddeti bertaraf etmek için olay yerine gitmiş, yurttaşlık görevini ifa ederken olay vuku bulmuş. Tahliye edilmeliydi” diyor.
KARAR İSTİNAFA GİDECEK
32. GÜN VE BİRAND YORUMU
“Işıklar yanıyor” cümlesiyle, Türkiye aslında benim de yanında çalışma şansı yakaladığım, duayen gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand sayesinde tanıştı. Birand, Türkiye’nin yakın siyasi tarihini mercek altına aldığı 32. Gün belgeselinde Genelkurmay Başkanlığı’nın ışıklarının sabah erken saatlere kadar yanmasıyla darbe girişimi arasında şöyle bir bağlantı kuruyordu: “Genelkurmayın ışıkları sönükse mesele yok demekti, ışıklar yanıyorsa bunun tek anlamı vardı: Ordu tedirgindi. 15 Ekim gecesi (1960 darbesi ve Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın 16-17 Eylül 1961’de idam edilmesinden hemen sonra yapılan ilk seçim tarihi) Genelkurmayın ışıkları sabaha dek yandı.”
‘IŞIKLAR YANIYOR’ NE DEMEK
1960 sonrasında, 1970’te de bu süreç devam etti. Ne zaman darbe söylentisi çıksa Ankara’da gazeteciler Genelkurmay binasının önünde turlar, ışık nöbeti tutar, buna göre tahmin yürütürlerdi. Gece ışıklar yanıyorsa darbenin yakın olduğu söylenirdi. Hatta iddiaya göre Kenan Evren 12 Eylül 1980 darbesini, durum anlaşılmasın diye binanın ön cephe ışıklarını kapatıp arka odalarda plan yaparak hazırlamıştı. Tarihe “post-modern darbe” olarak geçen 28 Şubat döneminde de bir benzeri yaşanmış, Genelkurmayın ışıkları açık bırakılarak psikolojik bir mesaj verilmişti.
Yakın tarihimiz “demokrasiye balans ayarı yapmak” ya da “Genç subaylar rahatsız” gibi benzer göndermelerle dolu.
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN DİK DURUŞU ZEDELENMİŞTİR
HAREKETE GEÇME DEĞİL SORGULAMA ZAMANI
YAPTIĞI nokta atışı tahminlerle modern çağın Nostradamus’u olarak anılan astrolog-yazar Can Aydoğmuş, Merkür’ün temsil ettiği değerleri sıralamakla başlıyor söze: “Merkür iletişim gezegenidir. Teknoloji ve iletişimle alakalı her şeyi temsil eder; tüm elektronik eşyaları, taşınma, yeni iş-yeni hayata başlama, evrak, kâğıt işleri gibi... Merkür’ün geri gidecek olması ise bu alanlarda başarı elde edilemeyeceği, yanlış anlaşılmalar ile öfke patlamaları olabileceğine işaret. Mesela bir eve mi taşınmak istiyorsunuz? Taşınmayın, çünkü bu yanlış bir karar olur ama taşınacağız evin çevresini, konumunu, tapusunu hatta komşularınızı araştırın. Yani ‘Eyleme geçmeden önce sorgulayın’ diyor bize. Merkür retrosu senede 3 kez olur. Bu son geri hareketi ise 14 Ekim’de başlayacak, 3 Kasım’da duracak. Aslında Merkür geri gitmeyecek ancak hareketi öylesine yavaşlayacak ki dünyaya göre sanki geri gidiyormuşçasına bir izlenim olacak. O yüzden retro deniyor.”
TÜRKİYE’Yİ NELER BEKLİYOR?
Aydoğmuş, Merkür ile Mars’ın da aynı zamanda ters döndüğünü belirterek “Mars’ın ters hareketi Merkür’ün geri hareketine göre daha nadir bir durum olduğu için ekstra dikkatli olmakta fayda var. Dünya ve Türkiye’de eylemler, terör saldırıları, yangınlar, çok ciddi gerginlikler, kayıplar, doğal afetler yaşanabilir demek bu. Türkiye bu süreçte sınırdaki ve kendi içindeki düşmanları ile mücadele edecek. Yangınlar, patlamalar, büyük kazalar, beklenmeyen saldırılar olabilir. Toplu buluşma, eylem, protesto, yürüyüş ve etkinliklerden uzak durmakta fayda var. Yurtdışı bağlantılı iş kaynakları, yatırımlar ve kâğıt işlerinde sorunlar yaşanabilir. 2022 Nisan’a kadar Türkiye’nin sağlık evindeki enerjisi de hayli düşük. Doktor ve hastanelerle alakalı bazı sıkıntılar yaşanabilir. Öyle ki sağlık konusu uzun süre gündem olacak. Bu süreç 15 Ocak 2021’e kadar devam edecek. Bu süreçte ekonomik bazlı sıkıntılar olabileceği gibi bazı büyük şirketler de el değiştirebilir. Yeni bir işe başlamak için ideal zamanlar değil. Ferahlama ne zaman derseniz, 2023 Mayıs sonrası. Türkiye altın çağını yaşayacak. Adeta Lale devri yaşanacak.”
KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTER?
“2023’ün Mayıs’ından sonra koronavirüsten tamamen kurtulacağız. Gündemden çıkacak. Maskeler tarih olacak. Hemen panik olmayın! ‘Çok uzak’ demeyin. 2021’in Şubat ayına kadar aşı bulunur. Tabii ilaçların onay alması, tüm dünyaya yayılması zaman alabilir. 2020 Ekim, Kasım, Aralık; 2021 Ocak ayında, tutulmaların da etkileri nedeniyle kısıtlamalar ve kapanmalar olabilir.”
DÜNYA LİDERLERİ DEĞİŞİYOR
PKK ÇARESİZLİĞİNİN ÖCÜNÜ ALMAYA ÇALIŞIYOR
EMEKLİ albay, savunma stratejisi ve güvenlik uzmanı Dr. Yusuf Alabarda söze bir atasözü ile giriyor: “Eşeğini dövemeyen semerine tekme atar.” Ne demek bu? Dr. Alabarda şöyle açıklıyor: “Terör örgütü PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlar sayesinde, Türkiye içerisinde terör eylemi gerçekleştirme kapasitesini yitirdi. Tamamen hamasetten arındırılmış, net cümlelerle söylüyorum bunu. PKK, 1984 yılında, kundaktaki bebeği öldürmekten nasıl çekinmediyse bugün de sahadaki çaresizliğinin bir şekilde öcünü almak, infial uyandırmak, toplum içerisinde kargaşa çıkarmak için bu tarz eylemlere başvuruyor. Çünkü PKK da çok iyi biliyor ki bugün Hatay’da, öncesinde Bodrum, Marmaris, İzmir’de yaktığı ormanlarla ülkeyi ele geçirme, toprak elde edebilme şansı yok ama infial uyandırma şansı var. Böylelikle toplumda kaos ve kargaşa yaratarak kutuplaşmayı derinleştirmeyi planlıyor. Dolayısıyla PKK’nın çıkardığı bu ilk yangın değil, son da olmayacak.”
TEKNOLOJİYİ KULLANMALI
İSTİSMARCIYI UZAKTA ARAMAYIN
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Çocuk Koruma ve Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Halis Dokgöz’e ilk önce 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğrayıp uğramadığının nasıl belirleneceği ve sürecin nasıl işleyeceğini sordum. Prof. Dr. Dokgöz ebeveynlerin ilişki durumu bozukluğu, ebeveynlerden birinin eksikliği ya da ebeveynden başka evde bir başka kişinin (genellikle bir akrabanın) yaşıyor olmasının çocuk istismarı potansiyelini arttırdığını belirterek “Bu vakada da baba yok, annenin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir erkek var. Çocuğu acile götürüyorlar ve doktor muayene sırasında durumu fark ediyor. Üniversitelerde çocuk koruma Sağlık Bakanlığı bünyesinde ise çocuk izlem merkezleri ve Adli Tıp var. İstismar var mı yok mu? Varsa derecesi ne? Çocuğun bedeni üzerinde sperm, kıl gibi saldırgana ait bulgu, tırnak içinde bir iz, materyal var mı? Tüm bu deliller toplanacak. Er ya da geç bu çocuğun başına ne geldiği ortaya çıkar. Ayrıca iddialara göre bu vakada çocuğa yönelik dijital istismar da söz konusu. Çocuğun mahrem görüntülerinin para karşılığı satıldığı iddiaları var. Bu da istismarın bir başka boyutu. O nedenle çok önemli bir vaka. Hassasiyetle çalışılmalı. İddialar doğru ise görüntüleri satanlar kadar satın alanların da peşine düşülmeli” diyor.
CEZA İNDİRİMİNE GİDİLMEMELİ
Toplumda cezaların yetersiz olduğuna dair bir inanış olduğunu belirten Prof. Dr. Dokgöz şöyle devam ediyor: “Aslında tam aksine Türk hukuk sisteminde özellikle çocuğun cinsel istismarı, şiddet, ölümlü vakaların değerlendirilmesi konusunda suçun cezalandırılması ile alakalı yeteri kadar düzenleme var. Ancak bizdeki en büyük sıkıntı hukukun uygulanması. Bizde suçlu maalesef aldığı cezayı yatmıyor. ‘Yatarı ne’ diye bir kavram var. Kişinin 20 yıl ceza aldığını varsayalım; infaz yasasından-denetimli serbestlikten-iyi halden faydalanıyor. 6-7 yıl yatıp çıkıyor. Özellikle çocuğa yönelik istismar, kadına şiddet, ölümle sonuçlanan cinayet ve hayvan hakları konularında asla bir ceza indirimine gidilmemesi gerektiğine bunun da yasal bir düzenlemeyle sağlanması gerektiğine inanıyorum.”
KOL KIRILIR AMA YEN İÇİNDE KALMAMALI
Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nin Çocuk İstismarı Raporu’na göre Türkiye’de cinsel tacize uğrayan çocukların yüzde 68’i akrabaları tarafından bu duruma maruz kaldı.
GENETİK YATKINLIĞI OLANLAR DİKKATLİ OLMALI
MEMORİAL Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, kalple sağlıklı yaşam ve spor arasındaki denge üzerine önemli araştırmalar yapmış bir isim. Prof. Dr. Sönmez, “Koroner damar hastalıklarında değiştirilemeyecek 2 faktör var: Biri genetik ikincisi de cinsiyet” diyor. Yani kadınlara oranla erkeklerin kalp krizi geçirme ihtimali daha fazla. Genetik yatkınlık da cabası. Prof. Dr. Sönmez şöyle özetliyor: “Eğer ailenizde kalp-damar rahatsızlıklarına bağlı erken ölümler varsa, ileride aynı genetiğe sahip olmanızdan dolayı bu hastalığın sizi bulması olası. Bu kişiler normalden 10 kat daha dikkat etmeli. ‘Nasıl olsa sağlıklı yaşıyor, kendime dikkat ediyorum’ demeniz yeterli değildir. Genetik problemi olanlar için kalp-damar rahatsızlıkları maalesef bir anlamda kaderdir ve bazen hiçbir risk faktörü içinde olmayan insanlar da kalp krizi geçirebilirler.”
SAĞLIKLI YAŞAMAK PROBLEMİ ÇÖZMEZ
Beslenme, yaşam tarzı, yoga-spor yapmak, kilo almamak gibi etmenlerin değiştirilebilen faktörler olduğunu belirten Prof. Dr. Sönmez, “İnsan 0 yaşındayken damar yaşı da 0’dır. Ancak hayat boyu bu böyle devam etmez. 25 yaşındaki bir insanın damar yaşı 30-35 olabilir. Yıpranma kat sayısı önemlidir. Demek istediğim şu: Elbette dağda yaşayan çobanla hayatını büyükşehirde geçiren ve her gün stres içinde, oradan oraya koşturan bir kişinin kalbi aynı olmuyor. Doğada yaşamak, sağlıklı beslenmek çok çok önemli ancak bunlar hasta- lığı yavaşlatan etmenler, tamamen ortadan kaldıran değil” diyor.
KALBİNİZİN FALINA BAKTIRIN
Ailesinde kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak erken ölüm yaşayanların, diyabet hastalarıyla aşırı kiloluların risk grubunu oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, “Risk grubunda olanlar 30, olmayanlar ise 40 yaşından itibaren yılda 1 kez muhakkak kontrole gitmeli. Kan tahlilleri, efor testi, tansiyon kontrolü, kalp grafisi (EKG) yaptırmalı. Önemli bir tembihim daha var: Bilgisayarlı koroner anjiyo! Muhakkak yaptırılmalı. Bu çok gelişen yeni bir yöntem. Bize yüzde 90 doğruluğa yakın şekilde hastanın koroner damar geçmişi ile alakalı tüm bilgileri veriyor. Hasta tomografi masasına yatıyor. Kolundan bir ilaç veriyoruz. Bilgisayarlı tomografi ile kalpten alınan ince kesit görüntüler, tüm damarlar önümüze geliyor. 15 dakika içinde o kişinin hastalığa yatkınlığını öğrenmek ve önlem almak mümkün olabiliyor. Ben buna kalbin falına baktırmak diyorum. Lütfen eğer genetik yatkınlığınız olduğunu düşünüyorsanız siz de kalbinizin falına baktırın. Her şey normal ise sorun yok ama sorun var ise anında müdahale ederek yaşam kurtarmak mümkün” diyerek önemli bir uyarıda bulunuyor.
FAZLA SPOR VÜCUDA ZARARLI
ŞEVVAL ŞAHİN NE DEDİ
“BURADAN çıkınca lunch’a (öğle yemeğine) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği. Sonra benim binge eating mode’um (tıkanırcasına yemek yeme hali) oluyor. Netflix ve chill (dinlenirken) yaparken ice cream (dondurma), chips (cips), chocolate (çikolata) yiyorum. Junk food (abur cubur) hepsi var.”
‘PLAZA DİLİ’ DİYE BİR GERÇEK VAR
BAŞKENT İletişim Bilimleri Akademisi kurucusu ve dilbilimci Levent İnce çok fazla yabancı kelime kullanılmasının hem dilimize hem de kültürümüze yeteri kadar değer vermemekten kaynaklandığını düşünüyor. Sadece sosyal medya fenomenleri değil, beyaz yakalılarında aynı dili kullandığını belirten İnce, başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor: “Geçtiğimiz günlerde 3 saatlik önemli bir toplantıya katıldım. Harika bir plaza, muhteşem bir ofis. Çıktığımda yanımdaki arkadaşıma ‘Konuşulanlardan bir şey anladın mı?’ diye sordum. Zira ben yüzde 40’ını anlamamıştım. ‘Arkadaşlar bu meeting (toplantı) neden set edildi (ayarlandı)’ diye başlayan ve plaza dili isimli bir skeç vardı TV’de hatırlarsınız. Sanki birebir içindeyim. Temel söz varlığımız günlük 100-120 kelime zaten. Buna geniş söz varlığımızı ekleyebilsek başka bir dilin etkisi altında kalmayız. O nedenle gençlere erken yaşlarda kitap sevgisi aşılamak, ders gibi değil, Türkçenin ne kadar geniş ve köklü bir dil olduğunu öğretmemiz gerek.”
YABANCI DİL BİLMEK STATÜ GÖSTERGESİ SANILIYOR
ROMANLARI
KALIPLAŞMIŞ CİNSİYET NORMLARINA DİKKAT ÇEKİYOR
MODA dünyasının erkek giyiminde öncü isimlerinden biri de moda tasarımcısı Hatice Gökçe. Tarkan, Hayko Cepkin, Yalın, Can Bonomo gibi pek çok ünlü isim için sahne kostümleri tasarlayan Gökçe’ye Gucci’nin tasarladığı erkek elbiselerini işaret ederek “Sorun ne?” diye soruyorum. Modanın herkese kolaylıkla ulaşabilen ve etkileyebilen ama aynı zamanda acımasızca yerden yere vurulabilen bir sektör olduğunu söyleyen Gökçe, “Aslında bir sorun yok. İlk bakışta garipseseniz de moda bugüne kadar hep bunu yaptı. Hep en uç noktayı gösterdi ve değişimin adımlarının atılmasını sağladı. Amaç dikkat çekmek ve bu yolla cinsiyet eşitliği-cinsiyetsizlik-kalıplaşmış cinsiyet normları başta birçok kavramın da konuşulmasını sağlamak. Yoksa bu çalışmalar ‘Haydi erkekler, alın da giyin bunları’ diyerek yapılmış işler değil. Bütün erkekler böyle giyinsin diye bir amacı yok. Aslında ortada ‘itici’ de bir görüntü var. Ama birtakım fikirlerin konuşulması için buna ihtiyaç var. Ben de yaptığım bazı işlerde dikkat çekmek için buna benzer yollar kullanıyorum” diyor.
DEĞİŞMEKTE OLAN ERKEK PROFİLİ
Bir kadının erkek gibi giyinmesine maskülenlik diyor, bir erkeğin kadın gibi giyinmesine ise cinsiyetçi bir yaklaşım sergiliyoruz. Belli ki moda artık cinsiyet kalıplarından çıkmak istiyor. Tasarımcı Gökçe de benzer görüşte, şöyle devam ediyor: “Kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerini yıkmak için moda endüstrisi renk, konsept, sunum biçimi, kumaş kalitesi ve dijital teknolojiyi de de kullanarak ‘en uç’ noktayı göstererek aslında değişmekte olan erkek profiline bir gönderme yapıyor. Ve o göndermeyi abartıp, karikatürleştiriyor ki toplumun en alt tabakasından en üstüne kadar bu konu konuşulsun. İnsanların ‘Bu ne ya?’ dedikleri kampanyalar aslında akışkan cinsiyet anlayışının ileride ne kadar çok konuşulacağının da göstergesi. Cinsiyet akışkanlığı denilen kavram, bireyin cinsel yöneliminden çok, cinsel kimliğiyle alakalı. 90’ların sonunda maskülen, retroseksüel, metroseksüel gibi kavramlar girmişti hayatımıza. Bu kavramlar erkeklerin kendilerini bulmalarını sağladı. Alışveriş pazarını kadınlar domine ederken bir anda erkekler de potaya girdi. Çünkü hayat artık öyle akıyordu. Evlilikler, sosyal yaşam şekilleri, aile kavramı farklılaşmıştı. Doğal olarak bir nesil de böyle büyüdü. Eskiden sadece ‘klasik’ bir giyim tarzı varken bugün bu jenerasyonun konuşacağı başka konular var artık.”
ACABA DAHA NELER GÖRECEĞİZ
TÜRKİYE
ŞÖYLE BİR BAKARAK AYIRT EDEMEZSİNİZ
İç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya, organik pazara olan ilginin salgın nedeniyle ve e-ticaret yoluyla arttığına dikkat çekiyor. Ancak bu noktada bir uyarısı var: “Organik adı altında satılan her ürün organik olmayabilir.” Dr. Kaya şöyle devam ediyor: “Tüketicinin hangi besinin organik, hangisinin organik olmadığını ‘şöyle bir bakarak’ ayırt etmesi mümkün değil. Organik pazarlardan alınsa dahi o besin organik olmayabilir. Organik tarım çok aşamalı ve masraflı olduğu için bugün birçok üretici yapmaktan kaçınır durumda. Tarlaya 7 sene bir şey ekmeyeceksiniz, ilaç atmayacaksınız, tarım yaptığınız arazinin hemen yanındaki arazinin de organik olması gibi birçok standardı var bu işin. Ancak tüm bu koşulları sağlayanlar ‘organik sertifikası’ alabiliyor.
Bu sertifikaya sahip olan her ürün rahatlıkla satın alınabilir. Onun haricinde pazardan ya da internetten alınan hiçbir ürünün gerçekten organik olup olmadığını bilemeyiz. Onun yerine doğal ürünlere yönelmek, her sebze meyveyi zamanında tüketmek daha faydalıdır. Örneğin domatesi kışın değil de yazın yiyeceksiniz.”
SADECE ORGANİK BESLENMEKLE OLMAZ
“Bağışıklık sistemi aslında kocaman bir bütündür. Sadece ‘organik’ ürün tüketerek bu sistemin güçlendirilmesi mümkün değildir. Gece uykumuz, yaptığımız egzersiz, içtiğimiz su, stresi ne kadar yönetebildiğimiz, yiyeceklerimizin kalitesi kadar önemli. Spor yapmıyor, her gün en az 10 bin adım atmıyorsanız, 8-10 bardak su içmiyorsanız, en az 8 saat kaliteli uyku uymuyorsanız, karbonhidrat ağırlıklı, yağlı yiyecekler ile besleniyorsanız, masada bolca gazlı- şekerli içecekler varsa, fazlaca stresliyseniz en organiğinden dahi sebze meyve yeseniz bağışıklığınızı kanatlandıramazsınız.”
ORGANİK NEYE DENİR
DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLABİLİR
Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Burak Küntay’a ilk sorum ‘Trump hastalığı 14 günlük karantinayla hafif atlatır ve sahalara dönerse ne olur?’ Küntay “15 Ekim’de yapılması planlanan ve Biden ile bir kez daha karşı karşıya geleceği ikinci münazarayı kaçıracak gibi duruyor. Birkaç gün ertelenebilir de iptal de edilebilir. Bu Trump için bir dezavantaj olur mu? Yapılan anketlere göre Trump’ın Biden’ın gerisinden gittiğini düşünürsek münazaranın gerçekleşmeyecek olması Trump’ın hanesine eksi yazmaz ancak artısından edebilir. Ki bu münazarada Biden’dan daha çok artı yapması gereken Trump’ın kendisi. Ayrıca Trump’ın en önemli özelliği sahada kendi partisinin üyelerini mobilize edebilmesidir. Böylesi kritik bir dönemeçte sahalardan en az 15 gün uzak kalması muhakkak sürece olumsuz etki edecektir” diyor.
‘ABARTTIĞINIZ COVID BUYDU’ DİYEBİLİR
HER VAKA HASTA DEĞİLDİR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Kalan kısmı ise hastalık bulgusu olup tedavi altına alınan hastalardır. Bir kısmını evde, önemli bir kısmını da hastanede takip ve tedavi ediyoruz” dedi. Yani sahada filyasyon ekiplerinin tespit ettiği asemptomatik denilen (hastalığa dair ateş, öksürük, nefes darlığı gibi hiçbir belirtisi olmayan) kişiler günlük tabloya eklenmiyor. Yerine hasta sayıları veriliyor. Hasta sayısı neye deniyor peki? “Semptomu olan, hastanede yatmayan; semptomu olan ve hastanede yatan kişiler günlük hasta sayısı olarak veriliyor.”
SEMPTOM YOKSA ‘HASTA’ DENİLEBİLİR Mİ
SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, testi pozitif çıkmış herkesi ifade eden vaka kelimesi ile hasta kelimesinin anlamının aynı olmadığını belirterek “Sokakta gezen onlarca kişi aslında virüsün taşıyıcısı. Bu kişilere ‘hasta’ diyor muyuz? Hayır. Bu kişilerin sayılarını biliyor muyuz? Hayır. Gelelim bu tarafa: ‘Türkiye’de kaç hasta var?’ diye sorulduğunda ne diyoruz? ‘Bugüne kadar 30 bin hastamız var’ diyoruz. Ya da işte ‘Şu kadar hastamız oldu. Bunlardan şu kadarı iyileşti, şu kadar sayıda kişi vefat etti’ diyoruz açıklarken, öyle değil mi? Sokakta gezen ve hiçbir klinik bulgusu dahi olmayan bu kişilere hasta demiyorsak, tesadüfen bir test sonucu pozitif olduğu ortaya çıkan ancak ateş, öksürük, nefes darlığı gibi hastalığa dair hiçbir belirtisi olmayan, en ufak bir tedavi dahi uygulanmayan bu kişiye ‘hasta’ mı diyelim?” diye soruyor.
Prof. Dr. Dökmetaş şöyle devam ediyor: “Bunun bir de tersini düşünün. Diyelim hafif ateş, karın ağrısı, tat ve koku alma bozukluğu gibi hafif semptomlar var. Geldiniz, test yaptık ama negatif çıktı. O zaman ‘hasta’ değil misiniz? Ki zaten PCR testleri yüzde 70 civarında doğru çıkıyor. Zamanından önce yapılırsa, uygun alınmazsa, testin özelliğine bağlı yalancı negatiflik vermesi olası.
AVRUPA’DA DA DURUM BENZER
Bizim insanlarımız ifrat-tefrit içerisinde. Oysa bu durum hangi açıdan bakmak, neresinden görmek istediğinizle doğru orantılı. Ki Türkiye’nin şu an yaptığı
TAM BİR KAKAFONİ
BİLGİ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emre Erdoğan, münazaranın alışılagelen tartışmalardan olmadığını belirterek, “Tam bir ‘kakafoni’. Amerikan münazara geleneğindeki gibi fikirlerin nezaketle karşılıklı açıklanmasını bir kenara bırakın, 90 dakika boyunca moderatör de dahil 3 kişi birbirine bağırdı, kişisel sataşmalar oldu. Hiçbir argümanı anlayamadık. Ama şu an siyaset ortamı da zaten bizim alışageldiğimiz gibi değil. Dolayısıyla zamanın ruhunu yansıttılar” diyor.
AMAÇLARINA YÖNELİK OYNADILAR
Prof. Dr. Erdoğan, Trump’ın her zamankinden agresif, Biden’ın ise daha yavaş olduğunu söylüyor ve “İki taraf da tribünlere oynadı, daha da kötüsü kendi tabanlarına mesaj verme kaygısı içindeydiler. Kararsızların karar verebileceği bir tartışma olmadı. Trump, Biden’ın akli melekelerinin zayıflığını ispatlamaya yönelik hamleler yaptı. Gürültü yapıp öteki tarafın dikkatini dağıtmaya çalıştı. Biden ise daha yavaş kaldı” diyerek koyu Demokrat ve Cumhuriyetçiler cephesinde bir şey değişmeyeceğine dikkat çekiyor. ‘Peki aradakiler?’ Prof. Dr. Erdoğan, “Aradaki Cumhuriyetçilere, Biden’ın yavaşlığı konusunda yeterince malzeme çıktı. Ortadaki Demokratlarda ise bir rahatsızlık var ama onlar da şimdilik bunu ‘Trump gibi biriyle tartışılmaz’ diyerek açıklıyor. Yani ortada büyük bir değişiklik yok” diyor. Trump’ın şov dünyasından geldiğini ve özellikle de kameralara nasıl oynanması gerektiğini bildiğini
de hatırlatan Erdoğan, Trump’ı ‘dinamik’ Biden’ı da ‘dersine iyi çalışmış’ bulduğunu söylüyor.
KARARSIZLAR HÂLÂ KARARSIZ
AMERİKAN
AZERBAYCAN TOPRAĞI İŞGAL ALTINDA
YEDİTEPE Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Çaşın’a Dağlık Karabağ sorununun nasıl başladığını soruyorum, şöyle özetliyor: “Dağlık Karabağ’daki çatışmanın kökenleri 19. yüzyıla dayanıyor. Osmanlı ile Çarlık Rusya arasındaki mücadelede Rusya’nın galebe çalması, mevcut güç dengelerini de değiştirdi. Uyuşmazlığın ana noktası burası. Karabağ’daki ilk Türk-Ermeni çatışması 1905 Rus İhtilali’nden sonra yaşandı. Çarlık Rusya’sı, imzaladığı anlaşmalarla İran’dan ve Osmanlı’dan yaklaşık 1 milyon 300 bin Ermeni’yi Azerbaycan- Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelere göç ettirdi. Karabağ’ın etnik bünyesindeki Ermenilerin sayısı böylelikle artmaya başladı. 1920’de ise Zengezur’un batısı Ermenistan tarafından ilhak edilince Nahçıvan Azerbaycan’ın ana karasından ayrı kaldı. 1923’te Sovyetler Birliği’nin Karabağ’a, Azerbaycan’a bağlı otonom bölge&vilayet statüsü vermesiyle bir süre çatışmalar dursa da 1980’lerin sonunda Sovyet kontrolünün zayıflamaya başlamasıyla bölgede içten içe yanan Azeri-Ermeni uyuşmazlığı yeniden alevlendi. Dağlık Karabağ Özerk Yönetimi’nin önce Ermenistan’a bağlanmak için karar alması, 1991’de Sovyetlerin yıkılmasının ardından da bağımsızlık ilan etmesi bölgedeki çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşmesine neden oldu. 1992’de Hocalı Katliamı ile savaş vahşete dönüştü. 1993 de Ermeniler 7 rayonun tamamını ele geçirince bölgedeki nüfusun yüzde 25’ini oluşturan Azeriler de bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Oysa Saka Türklerinden beri bu bölge Azerbaycan toprağıdır.”
ÇÖZÜMÜN ÖNÜNDE PAŞİNYAN VAR
Prof. Dr. Çaşın, “3 aydır bölgede ne oluyor?” sorumu ise şöyle yanıtlıyor: “BM Güvenlik Konseyi’nin ve AGİT kapsamında kurulan Minsk gurubun Ermenistan’ın işgalci olduğu ve derhal bu toprakları terk etmesine yönelik aldığı kararlar var. Kararlara rağmen Ermenistan, Nahçıvan ve Azerbaycan’daki topraklarını genişletme derdinde, ki bunu ilk olarak temmuz ayındaki ‘Tovuz’ saldırısı ile denedi. Tovuz saldırısı bir yönüyle jeo-stratejik etki alanının ileriye taşınması, bir yönüyle de Karabağ için yeni bir cephe hattı oluşturmanın çabasıydı. Ancak Azerbaycan’dan ciddi bir karşılık aldı. Akabinde Türkiye de Azerbaycan ile ortak tatbikat yaparak ‘Yanındayız’ mesajı verdi. Bana kalırsa Rusya ile Ermenistan’ın da arası açık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Başbakanı’nın çözüme engel olduğunu söyledi ve işgal altındaki 5 bölgenin Azerbaycan’a geri verilmesini, bölgeye barış güçlerinin konuşlandırılmasını istedi ama sonuç alamadı.”
“Peki ne olacak?” Ermenistan’ın sınırların değişmezliği ilkesini ihlal ettiğini, buna karşılık Azerbaycan’ın misilleme hakkını kullandığını belirten Prof. Dr. Çaşın, “Yeni bir jeopolitik planlama ile Libya’dan Suriye’ye Kıbrıs’tan Karabağ’a doğru gerginliğin arttığı bu ortamda Rusya’nın da sıkıştırılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bunun arkasında Batı’nın, en çok da Fransa’nın ve ciddi bir diyaspora baskısının olduğunu düşünüyorum. Ermeni tarafı ciddi bir algı operasyonu içerisinde ve yegâne gayesi Türk düşmanlığı. Türkiye dikkatli hareket etmeli. Ani şekilde Nahçıvan’a girilirse Türkiye de müdahil olur ve bu Kafkasya’da büyük bir savaş demek. Paşinyan’ın uluslararası toplum tarafından acilen izole edilmesi lazım” diyor.
ERMENİSTAN’IN HEDEFİNDE ENERJİ JEOPOLİTİĞİ VAR
İngiltere
KİŞİSEL BİLGİLER GÜVENCEYE ALINMALI
BİLİŞİM hukukunda uzman avukat Özlem Kurt, elektronik kelepçe uygulamalarının mahkeme kararı ile alındığı ve Adalet Bakanlığı’nca uygulandığını, Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirmeyi planladığı elektronik bileklik uygulamasının ise her ne kadar benzer de olsa aynı uygulama olmadığını belirtiyor. Yani yasal mevzuat açısından pozitif bir hastaya bu bilekliklerin takılmasının önünde bir engel yok. Avukat Kurt, “Ama” diyerek parantez açıyor: “Bu bahsedilen uygulama bizim nesnelerin interneti dediğimiz, farklı araçların internet üzerinden birbirlerine veri ve bilgi akışı sağlıyor olması durumudur. Bilgi akışı bir cihazdan bir cihaza olabileceği gibi bir cihazdan bir merkeze olabilir. Kanunen yasak değil ancak bu bilgi akışı kişilerin rızasına bağlıdır. Hastanın yaşı, boyu, adresi, TC kimlik numarası gibi kişisel tüm verileri eğer bilekliğe yüklü olacaksa, o zaman kişisel verilerin güvenceye alınması ve korunması büyük önem sarf eder. Elde edilen kişisel veriler başka hiçbir amaçla kullanılmayacak ve devlet güvencesinde mi olacak? COVID-19 hastasının bilgileri çalınır, kötü niyetli kişilerin eline geçer ya da konumunun belli olmasından dolayı başına başka bir iş gelirse o zaman ne olacak? Veriler, insan ve hasta haklarına uygun şekilde saklanabilecekse güzel bir uygulama. Ancak aksi uygunsuz durumlar yaratabilir.
Hong Kong
HERKESE KELEPÇE VURMAK PEK MÜMKÜN DEĞİL
SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, Sağlık Bakanlığı’nın daha önce ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasını başlattığını hatırlatarak “Zaman zaman telefona ulaşılamayan, sistemin bloke olduğu anlar oluyor. Bu bileklikler o noktada da mı devreye girecek? Net bilmediğimiz için net de konuşamıyoruz ama bu işin maliyet yükünün ağır olacağını düşünüyorum” diyor. “Peki ne yapmak gerekir?” sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: “Bir kere insanımızın bilinçlenmesi şart. Siz ‘pozitif’ olduğunuz halde evden çıkarsanız, ki çıkanlar genellikle eş, dost, akrabalarına gidiyor, bir başka sevdiğiniz de hasta olacak! Sevdiğinizin hasta olmasını ister misiniz? Yakında, Anadolu’dan büyükşehirlere tersine göç başlayacak. Mümkünse kalın yerinizde. Kıpırdamayın. Hz. Muhammed bir hadisinde ‘Nefsine yapılmasını hoş görmediğin şeyleri diğer insanlar için de hoş görme!’ diye buyuruyor. ‘Ben iyi olayım da başkası hastalansın’ demenin kul hakkına girdiği inanç ve kanaat önderlerince topluma anlatılabilir. Kamu spotları hazırlanıp TV’lerde yayımlanırsa daha etkili olabilir. Yoksa tüm topluma ‘kelepçe’ vurmak hem gerçekçi hem de pek mümkün gelmiyor bana.”
ELİNE ENJEKSİYONU ALAN BOTOKS YAPIYOR Dermatolog-Dr. Oya Aydın botoksun ölümcül bir madde olmadığını ancak içine karıştırılabilecek birtakım maddelerin anaflaktik denilen alerjik reaksiyona sebep olabileceğini söylüyor. Dr. Aydın “Uygun koşul ve uzman ellerde yapılan botoksun öldürücü etkisi yoktur. Zaman zaman baş ağrısı, kaşların fazla kalkması, ufak görme sorunları gibi yan etkileri olabilir. Sanıyorum hayatını kaybeden bu genç kadına ruhsat almamış bir toksin uygulaması yapıldı. Dünyada geçerli olan sadece 3 adet botoks çeşidi var. Ancak sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla onayı olmayan bazı toksin maddeler de sanki botoks gibi pazarlanmaya çalışılıyor. Oysa 200-300 liraya botoks olmaz” diyor.
İŞİN EHLİ OLMAYANA GÜVENMEYİN
Güzellik algısının her geçen gün daha büyük önem kazandığı toplumda bu pastadan pay almak isteyen uyanıkların da ortaya çıkmaya başladığını belirten Dr. Oya Aydın şöyle devam ediyor: “Eline enjeksiyon alan botoks yapıyor! Hemşirelerden tutun da belli süre bir doktorun yanında çalışan estetisyenlere, kadın doğum uzmanları ile diş hekimlerine kadar hemen hemen herkes işin içinde. Oysa botoksun yapıldığı bölge, dozu ve malzeme o kadar önemli ki. İşin ehli olmayan kişiler tarafından yapılan her uygulama son derece sakıncalıdır. Güzelleşmek için masaya yatmadan önce uygulamayı kimin yaptığını iyice araştırın. 50-100 lira ucuz olacak diye evinin bir odasında ya da kuaför salonunda uygulama yapan kişilere güvenmeyin. Vatandaşa olduğu kadar bakanlığımıza da önemli görev düşüyor. Bizler çok sıkı denetim altındayız ancak aynı denetimin merdiven altı çalışanlara uygulanması lazım. Asıl kontrol edilmesi gereken yerler yeteri kadar denetlenmiyor. Sonra işin faturası biz uzman hekimlere kesiliyor.”
SOSYAL MEDYAYA BAKARAK DOKTOR SEÇİLMEZ
Medikal Estetik Hekim Dr. Pınar Yozgatlı Karagülle Clostridium botulinum olarak isimlendirilen bir bakterinin ürettiği toksinden elde edilen botoksun solunum kaslarına dozundan daha yüksek miktarda yapılması halinde her şeyin mümkün olabileceğini belirtiyor. Karagülle “Ancak estetik kaygısı ile yapılan botoksun miktarı o kadar minimaldir ki ölüme sebebiyet vermez. Sadece alerji yapabilir. Piyasada elbette sahtesi var ve ucuzdur ama işi bilen doktor arkadaşlarımızın hiçbiri buna tenezzül etmez. Kübra hanımın neden hayatını kaybettiği illa otopsi sonucu ortaya çıkacaktır ancak bir hekim olarak kullanılan maddenin botoks değil vücut dolgusu olduğunu ve yanlış uygulandığı için de bir damar tıkanıklığına sebep olduğunu düşünüyorum” diyor.
MERDİVEN ALTI GÜZELLİK OLMAZ
SOSYAL MEDYA BİR İLLÜZYON
UZMAN psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyanın yarattığı illüzyona dikkat çekiyor ve “Gençler özellikle sosyal medyada kendi akranlarının ya da çevrelerinin inanılmaz parlak ve mutlu bir hayat sürdüğüne şahit oluyorlar. Herkes mutlu, parası, gücü var, güzel ya da yakışıklı... Oysa bu bir illüzyon. Bunun bir illüzyon olduğunu fark edemeyen gençte bu durum depresifliğe, kendi değer ve özgüvenini bulamamaya yol açıyor” diyor. ‘Ergenlik’ dönemini akranlarını örnek alma ve onların içinde yer edinebilme süreci olarak tanımlayan Ezmeci, ailelerin aşırı ilgisizliği kadar ilgilerinin de gençleri olumsuzluğa sürükleyebileceğini belirterek şöyle devam ediyor: “Bazen de aileler ‘En iyi okula girsin, çok para kazansın’ gibi büyük beklentiler içine giriyor ve bunu genelde komşu çocuğu ya da okul arkadaşları ile ‘kıyaslama’ yoluyla yapıyorlar. Bu da çocukta bu beklentiyi karşılayamama gibi bir korku yaratıyor, ağır depresyona sebep oluyor. Aileler depresyon ile ergenlikteki içe kapanmayı da karıştırabiliyorlar. Bu nedenle de çocuk depresyon tedavisi göremiyor.
Geride bırakılan not ve mektuplara gelince... İnsanlar nedene bakar. Geride bırakılan notlar da içerisinde çokça ‘neden’ barındırdığı için okunmamalı, elden ele yayılmamalıdır. Bu notlar buna meyilli olan, kaygı düzeyi yüksek kişileri tetikleyebilir. Kişide ‘Ben de çözümsüzüm, ben de hayatıma son verebilirim’ gibi düşünceler yaratabilir. Avrupa ülkelerinde tüm intihar vakaları gizlidir, saklanır. Saklanmalıdır da. Çünkü bu maalesef örnek alınarak yapılabilen bir davranış. Haberinin yapılmasını bile doğru bulmuyorum. Unutmayın ki intihar patolojik bir durumdur ve asla çözüm değildir.”
HER YAYIN TEŞVİK EDİCİ OLABİLİR
ÜSKÜDAR Üniversitesi’nden sosyolog Doç. Dr. Barış Erdoğan, her ne kadar aşk acısını anlatan bir kitap olsa da daha sonra tıp literatürüne giren ve intihar salgınının yaşanmasına neden olan Goethe’nin ‘Genç Werther’in Acıları’ kitabını hatırlatıyor ve şöyle özetliyor: “Bu roman yayımlandıktan sonra Avrupa’da intihar dalgası başladı. Hatta yanılmıyorsam birçok insan tıpkı romandaki kahraman gibi giyinip intihar etti. O nedenle intihara teşvik edici yayınlar yapmamak, bunun bir parçası olmamak gerek. Ancak şunu da biliyoruz ki insanlar sadece ortada bir intihar mektubu var diye de intihar etmez. Gerekli toplumsal koşullar oluşmuş ise, ortada ‘cesaretlendirecek’ bir de yayın varsa kişi ona benzeyen bir yöntem uygulayarak hayatına son verebilir. Buna karşın, toplumdaki sosyal ilişkileri güçlendirecek önlemler alınmalı, aile-arkadaşlık bağları güçlendirilmelidir.”
“Tüketim çağında yaşıyoruz. Bireyin değeri toplumda ulaşabildiği mevki, zenginlik, tanınırlıkla ölçülmeye başladı. Aile-sosyal çevre ve toplum bireyden sürekli başarılı olmasını, maddi olarak zengin olmasını beklemekte. Ancak hayatın gerçekleriyle toplumsal talepler arasında büyük uçurum var. Neredeyse her dört gençten biri işsiz. İşi olanlar ise tüketim toplumunun taleplerini karşılayacak ne mevki ne maddi zenginliğe sahip.
DOYUMSUZLUK YAŞIYORLAR
YASA VAR AMA UYGULAYAN YOK
DEDESİNE yanlış tedavi uygulandığını iddia eden 17 yaşındaki Murat Geceken tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti Dr. Ersin Arslan. Takvimler 2012’yi gösteriyordu. Arslan’ın kendisi gibi doktor olan eşi Samsun Tabip Odası Başkanı Funda Furtun ve meslektaşları sağlıkta şiddet yasasının çıkması için çok uğraştı. Ve sonunda başardılar. Gelin görün ki yasa var ancak şiddet bitmiş değil! Peki neden? Dr. Funda Furtun, “Eşimden sonra birçok meslektaşımızı sağlıkta şiddete şehit verdik. Yasa çıktı, evet. Bu bizi mutlu da etti ama maalesef yetersiz kaldı. Mevcut yasa şu an uygulanmıyor. Karar hâkimlerin iradesine bırakıldığı için yasanın varlığını pek hissedemedik. Şiddeti uygulayan tutuklanıyor ama sonra bir şekilde ya tahliye oluyor ya da tutuksuz yargılanma şeklinde devam ediyor. Yasaların tam ve eksiksiz uygulaması lazım ki bir caydırıcılığı olsun” diyor.
HASTALARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK
Dr. Furtun şöyle devam ediyor: “Sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin çok çeşitli boyutları var. Bunlardan biri ceza boyutu, ki cezaların yeteri kadar caydırıcı olmaması önemli bir faktör. Bir diğer faktör de sağlıkta dönüşümle beraber sağlık maalesef metalaştı. Hastaların talepleri arttı. Doktorlar sistemden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bu taleplere yetişemeyince hasta ile karşı karşıya kaldılar. Bir anlamda günah keçisi oldular. Ayrıca siyasetçi olsun ya da olmasın tüm yöneticilerin söylemlerine dikkat etmesi gerekir! Maalesef düşünmeden edilen her söz şiddeti körüklüyor, normalleştiriyor. Sağlıkçılar değersizleşiyor. Vatandaşlarımız, hele ki şu an içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını nedeniyle ne kadar yoğun ve nasıl zorlu bir sürecin içinden geçtiğimizin de farkında değil maalesef.”
SİSTEM HATASI DOKTORLARA MAL EDİLİYOR
TÜRK
SEÇİMİN GALİBİNİ EKONOMİ BELİRLER
BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Burak Kuntay’a “Nedir bu kitaplarının alametifarikası?” diye sordum. Amerika’da en önemli sektörlerin başında yayıncılık sektörünün geldiğini, bunun altında da güçlü ekonomik sebepler yattığını anlatıyor ve “Amerika’da bir kitabın pazarlama oranı okunma oranından çok daha önemli. Bir kitap salt satılmak için yazılmaz. Özellikle de siyasi kitaplar! Yazarlar ve yayımcılar gelirlerini satış oranlarından ziyade o kitap için düzenlenen turne, söyleşi ve üniversite konferanslarından elde eder. Kitap Trump aleyhinde mi? Yazarı hemen anti-Trump kampanyalarına, para karşılığı konuşmaya davet edilir. Amerika’da kitap yazmak önemli bir gelir kapısıdır” diyor.
KİTAP YAZMAK PARA VE ÜN GETİRİYOR
Bush’un kabinesinden de çalışan eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’ın, eski ABD Genelkurmay Başkanı Colin Powell’ın da Bush’tan ayrılır ayrılmaz kitap yazdığını hatırlatan Kuntay şöyle devam ediyor: “Neredeyse her başkanın ardından o başkanın döneminde çalışan herkes muhakkak kitap yazar. Yazmayan görürseniz absürttür. Kitap ‘Gerçekler ortaya çıksın’ kaygısıyla yazılmamış da olabilir. Yazar ‘recognation’, yani ün, bilinirlik ya da ismini pazarda tutma kaygısı güdebilir. Mesela Trump’ın başkan adaylığının sebebi ‘Donald Trump’ markasının reklamını yapmak istemesiydi. Bunu bir röportajında kendi söyledi. Yani her zaman seçilme umuduyla aday olunmayacağı gibi kitabın yazarı da ‘Belki senatör olurum’ diye düşünebilir.”
SALINCAK SEÇMEN YOK
Gelelim birbirinden ilginç iddialar, sansasyonlar ile Trump’ın başkanlığını sorgulayan kitapların etkisine. Kuntay’a göre bu kitapların 3-5 kişinin kanaatinde değişiklik yapmasından öte seçimlere hiçbir etkisi yok! Kuntay, “Sonuçta en yakınındaki adam ‘Bu adam ırkçıdır, delidir, öfkelidir’ dediği zaman kafalarda ‘Acaba öyle mi?’ diye soru işaretleri oluşur ancak bunun safları değiştirecek bir etkisi olmaz. Bu seçime kadar toplumsal ayrışmanın böylesine netleştiği bir başka seçim yaşanmadı. Dolayısıyla yazılıp çizilenin bu saatte sonra kanaate etki etmesi çok zor. ‘Swing’ denilen salıncak seçmen sayısı da fazla değil, yani Trump’ın politikaları nedeniyle ona oy verecek olan da vermeyecek olan da belli. Bu saatten sonra durumu değiştirecek olan kitaplar değil Amerikan ekonomisidir. Trump ile alakalı ne yazarsınız yazın, ki yazılmadık bir şey de kalmadı zaten, pek sürpriz olmaz” diyor.
Üç maymunu oynuyorlar: 'Görmedim duymadım bilmiyorum'
Azerbaycan ordusunun topraklarını geri almaya başlaması ile Ermenistan, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivilleri hedef aldı. 3’ü çocuk, 13 ölü var. Ermenistan dünyanın gözü önünde insanlık ve savaş suçu işlemeye devam ederken ne dünya liderlerinden ne de dünya basınından çıt çıkıyor! İyi de neden?
KIŞKIRTMAK İÇİN SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYORLAR
Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav Azerbaycan’ın askeri gücü ve başarısına atıfta bulunarak “Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında önlenemez bir yükselişi söz konusu. Günlerdir tansiyonun bir an olsun düşmediği savaşa Rusya müdahale etmiş ve ateşkes imzalanmıştı. O ateşkesi dahi bozan Ermenistan tarafıydı ki bana göre Rusya’nın zaten bu hamle ile amacı Ermenistan’a yanaşmaktı. MİNSK grubuna bakın, Amerika-Fransa... Buralarda güçlü Ermeni lobileri var. Daha derine inelim. Kundakta bebeğin hayatını kaybettiği, sivillere yönelik acımasız saldırıların bu şiddette sürüyor olması Orta Asya, Güney Kafkasya’daki güç dengesi ile alakalı bana göre” diyor.
ULUSLARARASI HUKUKA SADIK KALINMALI
Sivillerin acımasızca katledilmesine varan böylesi büyük bir saldırının tek amacının Azerbaycan’ın sıcak çatışma içine çekilmek istenmesinden kaynaklı olduğunu belirten Prof. Dr. Oktav şöyle devam ediyor: “Azerbaycan şu ana kadar uluslararası hukuk kurallarına uygun hareket etti, öyle de kalmalı. Zira Ermenistan ‘Bakın bize saldırdılar’ demek için açık arıyor ve Azerbaycan’ı sivillere saldırması için kışkırtmaya çalışıyor. Kaldı ki bu son saldırı bana göre Ermenistan’ın tek başına karar alıp yapabileceği bir iş de değil. Belli ki birileri Ermenistan’ı yüreklendirmiş. Küresel bazda çok bacaklı bir operasyon gibi... Zira şu anda Suriye’de birtakım gelişmeler yaşanıyor. Kavgalı Kürt grupların barıştırılması, o grupların Moskova’ya gitmesi! İran’a bir gözdağı verme çabası! Türkiye’nin de bir şekilde savaşın içine çekilmeye çalışıldığını düşünüyorum. O nedenle ‘Dünya neden bu savaşı görmüyor?’ ya da ‘Neden insani davranmıyorlar?’ diye sormak ve beklemek safdillik olur.”
SICAK ÇATIŞMAYA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR
Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Eray Güçlüer dünya liderleri kadar medyanın da bu katliama sessiz kaldığını belirterek “İngiliz, Alman, Amerikan medyası nerede? Bölgede Türkiye’den habercilerin dışında kimse yok. Azerbaycan her anlamda yalnız bırakılmaya çalışılıyor” diyor. Küresel güçlerin ‘matruşka’ bebekler gibi iç içe geçirilmiş politik süreçler işlettiğini, Ermenistan’ın ise bu politikaların sonucu sahaya sürülen basit bir figür olduğunu belirten Dr. Güçlüer ‘Gelin görün ki planları tutmayacak’ diyerek şöyle devam ediyor: “Ermenistan, Azerbaycan’ı cephede yenemiyor. Sivilleri vurarak Azerbaycan’ı ve dolayısıyla Türkiye’yi asimetrik savaş yöntemleri kullanarak sıcak bir çatışmaya çekme derdinde. Ancak bunu başaramayacak. Zira Azerbaycan sıcak bir çatışmaya girmesi halinde durumun aleyhine döneceğini biliyor. Kaldı ki Azerbaycan hiçbir zaman sivillere karşı savaşan bir ordu olmadı. Saldırının intikamı sahada alınacaktır.”
KAFKAS BAHARI MI BAŞLIYOR
Ortadoğu’da 2010 yılında başlayan Arap Baharı’nın bugünlerde kuzeyde Kafkas baharına dönüşmeye başladığına değinen Dr. Güçlüer “Bu çatışmanın bana göre 2 sonucu olacaktır. Bir: Azerbaycan ordusunun başlattığı Karabağ 2 operasyonu 4 koldan, Kuzeybatı-Kelbecer hattı, Kuzeydoğu-Hocalı mihveri, Güneydoğu-Fuzuli ve Hadrut istikametleri doğrultusunda devam eder ve hatta Rusya yeniden araya girmezse hızlanır. Bakü er ya da geç Karabağ’ı alır, Paşinyan hükümeti gider. İki: Çatışmalar sonunda sorgulanan sadece Paşinyan hükümeti değil Ermenistan devletinin varlığı da olacaktır. Kafkas jeopolitiği üzerindeki baskı artacağı gibi savaşın sosyo-politik etkileri Karabağ’ı aşacaktır” diyor.
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