Türkiye’nin aşı ordusu

Türkiye’nin 50 milyon doz için anlaştığı CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Ancak aynı saatlerde Brezilya’nın yaptığı açıklama kafa karıştırdı. Türkiye’nin yüzde 91, Endonezya’nın yüzde 65 olarak duyurduğu etkinlik oranını, Brezilya yeni açıklama ile yüzde 78’den yüzde 50’ye düşürdü. Aşının etkinlik oranları nasıl olur da ülkeden ülkeye farklılık gösterir? Yüzde 50 etkinlik ne demek? Aşılama bizi hastalıktan kurtarmayacak mı? Virolog Dr. Semih Tareen ve bağışıklık sistemi uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz ile konuştum.

AŞI CİDDİ HASTALIKTAN KORUYACAK

UZMANLIĞINI gen ve hücre terapisi üzerine yapan Dr. Semih Tareen, Amerika’da, virüsleri kullanarak kanser tedavisi üzerine araştırmalar yapan bir laboratuvarda uzman virolog. İlk soru: “Etkinlik oranı nasıl olur da ülkeden ülkeye farklılık gösterir?” Dr. Tareen, açıklanan etkinlik oranlarının her ülkenin kendi kurullarına ait olduğunu, aşıyı geliştiren Sinovac firmasının ise henüz açıklama yapmadığını hatırlatıyor ve şöyle devam ediyor: “Farklılığın ilk sebebi bu. Açıklamayı tüm verileri derleyip firmanın kendisi yapması gerekirdi. Yapacağını duyurdu ama ne zaman henüz belli değil, biz de beklemedeyiz. Farklılığın bir sebebi de her ülkedeki gönüllü ve vaka sayısının farklılık göstermesinden kaynaklı.”

GÖNÜLLÜ VE VAKA SAYILARI FARKLI

“Etkinlik çalışmalarına Türkiye’de Brezilya’nın neredeyse onda biri kadar bir katılım oldu. Türkiye’de toplam 1322 gönüllüde 29 vakanın 26’sına plasebo, 3’üne de gerçek aşı verilmiş. Etkinlik yüzde 91.25. Brezilya’da 9 bin 252 gönüllüde 252 vakanın 167’si plasebo, 85’i aşı grubunda. Etkinlik yüzde 50.38. Bu noktada gözden kaçırılmaması gereken önemli bir ayrıntı daha var. Brezilya COVID-19 semptomlarını, başka ülkelerin yapmadığı şekilde, çok ciddi-ciddi-orta-hafif-çok hafif gibi gruplara ayırdı ve her grup için farklı etkinlik yüzdesi hesabı yaptı. Bu da farklı rakamlar çıkmasına yol açtı.”

YÜZDE 50 DE ÖNEMLİ BİR BAŞARI

İkinci soru şu: “Etkinlik oranının yüzde 50 olması ne demek? Boşuna mı aşı oluyoruz?” Dr. Semih Tareen, “Hayır, boşuna değil. Hatta, CoronaVac aşısının daha ciddi vakalarda etkinliği daha da fazla, yüzde 78 ile yüzde 100 arasında seyrediyor rakamlar. Tüm bu veriler bize aşının koruyabileceği ve ciddi COVID-19 riskini (ağır hasta-yatan hasta) azaltabileceğini gösteriyor. Aşı olsanız dahi virüsü kapma olasılığı var mı? Evet. Ancak böyle bir durum olsa dahi aşılıysanız, hastalığın hafif semptomlarla atlatıldığını söylemek mümkün. Yüzde 50 bize bunu gösteriyor. Bu da önemli bir başarı” diyor.

NEZLEYE DÖNÜŞME İHTİMALİ VAR