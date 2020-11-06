Türkiye İzmir için tek yürek

ABD’de koronavirüs salgınının gölgesinde yapılan seçimlere katılım rekoru kırıldı, 100 milyona yakın kişi posta yoluyla oy kullanırken, ki bu nedenle sayım uzun sürecek, Cumhuriyetçilerin adayı Trump ile Demokratların adayı Biden arasındaki başkanlık yarışı başa baş gidiyor. Gözler ‘salıncak’ yani kritik eyaletlerde. Ancak net sonuçlar henüz ortada yokken Trump, seçimlerde ‘usulsüzlük yapıldığını’ öne sürüp zafer ilan ederek Cumhuriyetçi yargıçların çoğunlukta olduğu Yüksek Mahkeme’yi işaret etti. Kazanan kim olursa olsun az farkla kazanacağı ortada, peki ama o kim olacak?

SİSTEMİN MEŞRUİYETİ SORGULANACAK

Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emre Erdoğan başından beri kritik eyaletlerde bir sıkışma olmasının beklendiğini söylüyor. Seçim öncesi algıdan dolayı, Biden’ın kazanmak için kritik eyaletlere ihtiyacı olmadığının düşünüldüğünü belirten Prof. Dr. Erdoğan “Trump, Cumhuriyetçilerin kalelerinden biri olan Teksas’ta kazandı. 3-4 eyalette de Biden ile arasında çok az fark var. Oysa seçim anketleri Biden lehine 10 puan farktan bahsediyordu. Dolayısıyla bu gerginlik yaratıyor” diyor. 2.5 milyon posta oyunun olduğu Pensilvanya’nın seçim sonuçlarına etki edecek en önemli eyalet olduğunu belirten Prof. Dr. Erdoğan “100 milyona yakın erken oy ve posta oyu var ki bu toplam oyun % 70’i. İnanılmaz bir rakam. Daha önce 45 milyonda kalıyordu” diyor.

TRUMP NEDEN İTİRAZ ETTİ

Posta oylarının en büyük destekçisi Biden. Çünkü Demokratlar arasında posta yolu ile oy kullanımı Cumhuriyetçilere göre çok yüksek. O nedenle de Trump seçimin başından beri durumu şiddetli bir dille eleştiriyor. Prof. Dr. Erdoğan’a ‘Peki bu oylar sayılmayacak mı?’ diye sordum. Şöyle yanıtlıyor: “Sayılacak. Bu öyle bir sistem ki oyların 3’te 2’si seçim günü değil uzaktan posta yoluyla kullanıldı. Bu başlı başına yeni bir şey zaten. Birçok kritik eyalette ise sayım devam ediyor. Pensilvanya’yı önemli kılan ne? ‘Seçimden 3 gün sonra da oy gelse biz bu oyları sayacağız’ diyorlar. Bu alışılagelen demokratik bir pratik değil. Kazanan şüphesiz çok az bir farkla ve tüm bu yeni pratikler sayesinde kazanacak. Haliyle kaybeden de bu sürecin meşruiyetini sorgulayacak. Kaybetmeye teşne olan Cumhuriyetçiler, Trump olduğu için de sorgulama şimdiden başladı, Yüksek Mahkeme’yi işaret etti.”

HAK MI SORUMLULUK MU

Tam da bu noktada ‘Oy vermek hak mıdır yoksa sorumluluk mu?’ tartışması devreye giriyor. Prof. Dr. Erdoğan ‘Hak ise istediğim her yerden oy kullanırım. Sorumluluk ise sandık başına giderim. Cumhuriyetçiler ‘Paşa paşa o sandığın başına gidecektiniz’ diyor. Yanı sıra, posta yoluyla gönderilen oyların güvenilirliğine dair de şüpheler var. ABD’de Yüksek Mahkeme’nin yeniden sayımlara müdahale yetkisi var. 2000 yılında bir benzeri yaşandı. Yüksek Mahkeme Florida’da oyların 1 ayı bulan tekrar sayımını durdurarak, Cumhuriyetçi aday George Bush başkan ilan edilmişti” diyor.

BIDEN 2 BÖLGE DAHA ALIRSA BAŞKAN OLUR