Türkiye İzmir için tek yürek

SİSTEMİN MEŞRUİYETİ SORGULANACAK
Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emre Erdoğan başından beri kritik eyaletlerde bir sıkışma olmasının beklendiğini söylüyor. Seçim öncesi algıdan dolayı, Biden’ın kazanmak için kritik eyaletlere ihtiyacı olmadığının düşünüldüğünü belirten Prof. Dr. Erdoğan “Trump, Cumhuriyetçilerin kalelerinden biri olan Teksas’ta kazandı. 3-4 eyalette de Biden ile arasında çok az fark var. Oysa seçim anketleri Biden lehine 10 puan farktan bahsediyordu. Dolayısıyla bu gerginlik yaratıyor” diyor. 2.5 milyon posta oyunun olduğu Pensilvanya’nın seçim sonuçlarına etki edecek en önemli eyalet olduğunu belirten Prof. Dr. Erdoğan “100 milyona yakın erken oy ve posta oyu var ki bu toplam oyun % 70’i. İnanılmaz bir rakam. Daha önce 45 milyonda kalıyordu” diyor.
TRUMP NEDEN İTİRAZ ETTİ
Posta oylarının en büyük destekçisi Biden. Çünkü Demokratlar arasında posta yolu ile oy kullanımı Cumhuriyetçilere göre çok yüksek. O nedenle de Trump seçimin başından beri durumu şiddetli bir dille eleştiriyor. Prof. Dr. Erdoğan’a ‘Peki bu oylar sayılmayacak mı?’ diye sordum. Şöyle yanıtlıyor: “Sayılacak. Bu öyle bir sistem ki oyların 3’te 2’si seçim günü değil uzaktan posta yoluyla kullanıldı. Bu başlı başına yeni bir şey zaten. Birçok kritik eyalette ise sayım devam ediyor. Pensilvanya’yı önemli kılan ne? ‘Seçimden 3 gün sonra da oy gelse biz bu oyları sayacağız’ diyorlar. Bu alışılagelen demokratik bir pratik değil. Kazanan şüphesiz çok az bir farkla ve tüm bu yeni pratikler sayesinde kazanacak. Haliyle kaybeden de bu sürecin meşruiyetini sorgulayacak. Kaybetmeye teşne olan Cumhuriyetçiler, Trump olduğu için de sorgulama şimdiden başladı, Yüksek Mahkeme’yi işaret etti.”
HAK MI SORUMLULUK MU
Tam da bu noktada ‘Oy vermek hak mıdır yoksa sorumluluk mu?’ tartışması devreye giriyor. Prof. Dr. Erdoğan ‘Hak ise istediğim her yerden oy kullanırım. Sorumluluk ise sandık başına giderim. Cumhuriyetçiler ‘Paşa paşa o sandığın başına gidecektiniz’ diyor. Yanı sıra, posta yoluyla gönderilen oyların güvenilirliğine dair de şüpheler var. ABD’de Yüksek Mahkeme’nin yeniden sayımlara müdahale yetkisi var. 2000 yılında bir benzeri yaşandı. Yüksek Mahkeme Florida’da oyların 1 ayı bulan tekrar sayımını durdurarak, Cumhuriyetçi aday George Bush başkan ilan edilmişti” diyor.
BIDEN 2 BÖLGE DAHA ALIRSA BAŞKAN OLUR
KORKMANIZ NORMAL AMA YALNIZ DEĞİLSİNİZ
TÜRK Psikologlar Derneği Genel Bşk. Yrd. Doç. Dr. İlkiz Altınoğlu Dikmeer, “Bir kere ‘Korkulacak bir şey yok’ demek doğru değil. Çok büyük bir deprem yaşandı ve depremler korkulacak bir doğa olayıdır” diyerek söze giriyor. Böylesi büyük felaketlerin ardından travma yaşanmasının normal olduğunu belirten Doç. Dr. Dikmeer, sadece İzmir’de depreme yakalananlar değil, hepimizin deprem sonrası benzer travmayı yaşayabileceğine dikkat çekerek, şöyle örneklendiriyor: “Depremi yaşayanların yakınları, ülkenin öbür ucunda olup da olan biteni medyadan takip etmeye çalışanlar, arama kurtarma ekiplerinde çalışanlar ya da oraya gönüllü ya da görevli gidenler de travma yaşayabilir. Deprem anındaki görüntü ve seslerin sürekli akla gelmesi, yanınızdan geçen birinin rüzgârını hissetseniz deprem oluyor sanmak, sallanmadan bile sallanıyor hissi yaşamak, bazı kişilerde durumu inkâr edip içe kapanma hali, bazılarında da sürekli deprem ile alakalı konuşma ve anlatma ihtiyacı görülebilir. Kimi endişe korku, kimi de ‘Ben enkazdan çıktım ama o kaldı’ gibi kendisiyle alakası olmayan suçluluk duygusu yaşayabilir.”
BEDENSEL ŞİKÂYETLER GEÇİŞİ
Bu süreçte bedensel şikâyetler, uyku ve yeme düzeninin bozulması gibi şikâyetler olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Dikmeer, “Aşırı yorgunluk, hiçbir şey yapmama isteği yaşanabilir. Bu kişiden kişiye değişir. Ancak şunu bilin ki tüm bu hisleriniz normaldir. Bedenin ve ruhun anormal bir duruma verdiği normal tepkilerdir. Tüm bu tepkiler zaman içinde, güvenlik sağlandıktan ya da artçı şoklar geçtikten sonra, yani hayat normale dönmeye başladıktan sonra yavaş yavaş geçer. Eğer süreç uzar, 3- 4 haftayı bulursa o zaman dikkat! Profesyonel bir destek almakta fayda var” diyor.
NORMALLEŞME SÜRECİNİ UZATMAYIN
“Bu dönemde sosyal destek çok önemlidir. Arkadaşlarınızla hislerinizi açık açık konuşmak işe yarayabilir. Buraya bir de di not düşelim. Benim de İzmir’de akrabalarım, arkadaşlarım var. ‘Çadırda oturuyoruz’ diyorlar. Ama bir bakıyorum ki maske yok, sosyal mesafe sıfırlanmış. Sosyal destek elbette önemli ama depremden kaçarken koronavirüse yakalanmayalım. Lütfen dikkat! Bunun dışında önerim: Olabildiğince kısa sürede normal hayatınıza dönmeye çalışın. Tam da bu nedenle bu tarz afet bölgelerinde çocuklara oyun çadırı kurarız. Amaç, çocukları boş vakitlerinde oyalamak değil, çocuğun oyun grubu sayesinde günlük hayata çabuk dönmesini sağlamaktır. Biz yetişkinler için de işe gitmek, çocuklarımızla, sevdiklerimizle ilgilenmek ya da her ne yapıyorsak onu yapmak gerekir.”
EKRANA BİR SÜRE MOLA VERİN
35’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği onlarcasının yaralandığı 6.9 büyüklüğündeki depreme İzmir’de yakalanmadım ancak canlı canlı şahit oldum. Deprem olmaya başladığında İzmirli arkadaşım Mine Özgüven ile telefondaydım. ‘Çok büyük bir deprem oluyor’ dedi ‘Öleceğiz, yardım edin’ diye çığlık atmaya başladı. Sonrası yok! İlk şokun ardından ilk uçak ile İzmir’e vardım. Yanlarında olmalıydım.
İLK DURAK EV
Yolda, depremin hemen ardından oluştuğu söylenen yoğun trafik yoktu, saat geç olmuştu. Ancak çevre illerden gelen yardım ekipleri şehre girdiği için trafik kontrollüydü. Hasarlı binalar boşaltılmış, bazı sokaklar trafiğe kapatılmıştı. İlk manzara korkunç olmasa da ne ile karşılaşacağını bilememenin verdiği endişe ile Hatay semtinde yaşayan ailemin evine vardım. Oturdukları evde birkaç çatlak tespit ettim ama sonradan öğrendiğim kadarıyla bunlar sadece sıva çatlağıydı. Tüm mahalle sokaktaydı. Hemen hemen herkesin dilinde ise aynı cümle: “Bugüne kadar böylesini hiç yaşamadık”. 6 büyüklüğünde artçı sarsıntılar olabileceği ihtimalleri üzerine yakınlardaki bir parkta sabahlama kararı alındı. Birileri çadır kurdu, birileri battaniye getirdi, birileri çay demledi. Elektrik kesikti ve neredeyse sabahın ilk ışıklarına kadar da gelmedi. Zor bir geceydi.
O AN ÖLECEĞİMİZİ SANDIM
El ayak çekilince Nur Üzümcü’ye ‘O an ne oldu?’ diye soruyorum. Depreme Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde muayene olurken yakalanan Üzümcü ‘Çok dipten bir gürültü geldi önce. Hafif hafif sallanmaya başladık sonra hiddetlendi ve bitmek bilmedi. 15 saniye diyorlar ama bence 40 saniyeden uzundu. Bugüne kadar İzmir’de çok deprem yaşadım ama böylesi hiç olmadı. Doktor bey ile masanın altına girdik. ‘Oğlum, Ege, evde tek başına’ deyip ağlamaya başladım. O an öleceğimi ve bir daha oğlumu göremeyeceğimi sandım. Deprem biter bitmez kendimizi dışarı attık. Etrafta ne bir taksi ne de araç vardı. Eve doğru saatlerce koştum. Korku, panik ve karmaşa hâkimdi” diyor.
BAYRAKLI VE BORNOVA YUMUŞAK ZEMİNLİ BÖLGE
Peki
CUMHURİYET HALKIN KENDİ İRADESİDİR
Tarihçi-yazar Sinan Meydan, Cumhuriyet’in milleti uluslaştıran bir olgu ve ortak değer olduğunu belirterek, “Dolayısıyla milletin ortak eseri olan Cumhuriyet elbette ki ortak bir ruh ile kutlanacaktı, öyle de oldu. Siyasi parti, siyasi eğilim ayrımı gözetmeksizin Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları cumhuriyet etrafında kenetlendi ve bir kez daha Cumhuriyet’e sahip çıktı” diyor. İşgale karşı halkın ortak direnişiyle Millî Mücadele’nin başladığını hatırlatan Meydan, “Kuruluş itibari ile Cumhuriyet, halkın kendi iradesini kendi eline alması sürecinin bir uzantısıdır” diyerek şöyle devam ediyor: “Anadolu, İstanbul ve Trakya işgal edildiğinde Türk halkı ne yaptı? Silaha sarıldı, cemiyetler kurdu, kongreler düzenledi. Hak ve hukukunu aradı. Müdafaa-i Hukuk kavramı bu direnişe verilen isimdir ki bu halkın haklı direnişidir.”
“Halk, vatanı bağımsızlığa kavuşturmak için kendi iradesi ve kararıyla milli bir direniş başlatmıştır. Atatürk de bu direnişi örgütlemiş ve milletin kendi kaderini kendisinin eline aldığını görünce ‘milli irade’ formülü ile 4 yıl gibi bir zamanda Cumhuriyeti ilan etmiştir.
FARKLILIKLARIMIZA RAĞMEN ‘TEK ULUS’
Dolayısıyla, Cumhuriyet halkın kendi iradesiyle direnişe geçme güdüsünün sonucudur. O nedenle toplumun neredeyse tamamının bu ortak paydada buluşması Cumhuriyetimizin ruhundandır. 97. yıl itibariyle kıymeti her geçen gün daha fazla anlaşılmakta olan Cumhuriyet, bizleri ay-yıldızlı bayrağımız altında tüm farklılıklarımıza rağmen birleştirmiş, ulus yapmıştır. Cumhuriyet’in 2. yüzyılında gerçek demokrasi ile taçlandırılması ile bence Atatürk’ün de hayalini kurduğu yapıyı düşünceden uygulamaya geçirmiş olacağız.”
DOKUNULMASINI İSTEMEDİĞİMİZ MADDELER VAR
HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, 5 partinin de yasa üzerinde uzlaşmış olmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yasayı çıkarmak için neyi bekliyorsunuz?” diye sormasına rağmen yasa ile alakalı taslak metnin hâlâ Meclis’e gönderilmemesini anlamlandıramıyor ve “Büyük ihtimalle taslak metin hazırlanan rapora uymuyor, yani üzerinde oynamalar yapılmış olabilir ki bu hayvan hakları savunucuları için sorunlu bir durum” diyor. Haliyle “Hangi maddeler üzerinde oynanmış olabilir?” diye sordum. Paçalı, sorunların taslak hazırlanırken de var olduğunu belirterek, şöyle özetliyor: “Birincisi ve en önemlisi 6. madde. Sokak hayvanlarının, rehabilite edildikten sonra, alındığı ortama geri bırakılması ile alakalı maddeye dokunulmaması yönünde taleplerimiz vardı. Ancak belediyelerin baskısı büyük. Bu nedenle yasa hazırlayıcıların çekinceleri var. Zira hayvanların ‘mal’ değil ‘can’ olarak kabul edilmesi belediyelerin birçok uygulamasını ‘suç’ kapsamına alıyor. Belediyelerin birçoğu için hayvan barınakları yapıp, hayvanları oraya sürmek daha kolay bir çözüm. Yasa bizim taleplerimiz doğrultusunda çıkarsa başkan da dahil, tüm belediye yetkilileri ve personeli cezalandırılabilecek.”
CEZA ALT SINIRI NE OLACAK?
“Bir diğer konu da canlı hayvan satışının internet üzerinden yapılmaması ve pet shop’lar. Özellikle de pet shop sahipleri, canlı hayvan satışından elde edilen gelirden vazgeçmek istemiyor. Ayrıca hayvanların mal değil can olarak kabul edilmesi beraberinde hapis cezaları da getirecek. Birincisi, hayvanlara cinsel istismar ve tecavüz vakalarında hapis cezası uygulanmasının ciddi sıkıntı olacağı düşüncesi var. ‘Para cezası yeterli’ deniliyor. İkinci olarak da cezanın alt sınırının ne olacağı yönünde tartışmalar var. 2 yıl deniliyor ancak mevcuttaki denetimli serbestlik ve infaz yasası hükümlerden dolayı alt limitin en az 3 yıl olmalı ki yatarı olması bakımından önemli.”
BELEDİYELER ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN
Hayvan hakları komisyonunun ciddi çalışmaları sonucu ortaya çok kapsamlı bir rapor çıktığını belirten
EKONOMİK ÇÖKÜŞE KILIF ARIYORLAR
SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Enes Bayraklı’ya göre Batı dünyasında İslamofobi meselesi aslında pek de yeni değil, sadece son dönemlerde artık daha görünür halde. Bayraklı, “Yeni yüzyılın ideolojisi Müslümanlara yönelik ırkçılık ve ayrımcılıktır. Soğuk Savaş döneminde ideoloji nasıl ki komünizm ile mücadeleydi, bugün Müslüman karşıtlığıdır” diyor. Peki Batı dünyası neden ve niçin İslam karşıtlığından beslenme ihtiyacı içinde? Doç. Dr. Bayraklı komünizm çöktükten sonra Batı’nın kendisine yeni bir düşman yaratmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, şöyle devam ediyor: “Müslümanlar bu noktada kolay hedefti. Kendi içerisinde birlik olmayı başaramamış İslam dünyası, hem jeopolitik açıdan hem de Batı’nın içerisinde nüfuslarının hızla artmasından kaynaklı düşman olarak tanımlandı. Bu işin küresel politik bir yönü var. Esas dönüm noktası ise 11 Eylül saldırılarıdır.”
RADİKAL LAİKLİK ANLAYIŞI
İslamofobik tutum ve politikaların Batı’daki birçok ülkenin demokratik temellerine, toplumsal barışına ve farklı kültürlerin bir arada yaşamasına yönelik büyük bir tehlike haline geldiğini belirten Doç. Dr. Bayraklı, “Buna en iyi örnek Hollanda’dır. Avrupa’nın en liberal ve çokkültürlü topluluğu, bugün aşırı sağın en güçlü olduğu ülkelerden biri. Fransa’da da durum aynı. Radikal laik politikalarının altında tek kültürlülük ve asimilasyon anlayışı yatmakta. Macron’un bahsettiği ‘İslamcı ayrılıkçılık’ budur. Yoksa Fransa’nın toprağından bir parça koparıp, ayrı bir devlet kurmak isteyen İslamcı bir yapılanma yok. Son 70 yıldır eski sömürgelerinden aldığı göçler sonucu, Fransa, Batı Avrupa’nın en büyük Müslüman azınlığını (toplam nüfusun yüzde 10’u) barındırmakta ve bu nüfusun belli bir kısmı toplumsal normlar ile uyum gösterememekte. Fransa’da anayasa devleti her ne kadar laik olarak tanımlasa da Batı dünyasının en sert ve radikal yorumuna sahipler. Devletin dine müdahale ettiği, İslam’ı devlet eliyle şekillendirmek, disipline etmek isteyen bir yaklaşım. Sorunun çıkış noktası bu” diyor.
HAYALİ BİR DÜŞMAN YARATTILAR
90’ların çoğulculuk, liberalizm, insan hakları, sivil toplumculuk gibi ana ideolojilerinin bugün teker teker çöktüğüne de değinen Doç. Dr. Bayraklı, Batı’da siyasetin sol da dahil aşırı sağ söylemler üzerinden yürütüldüğüne işaret ederek, şöyle devam ediyor:
DİPLOMATİK TEAMÜLLERE AYKIRIİstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu kurumsal kimliğe sahip bir devletin büyükelçisinin Türkiye ile koordine etmeden, istihbarat alışverişi yapmadan, böyle bir uyarı yayınlamasının diplomatik teamüllere aykırı olduğunu söylüyor ve “Üstüne üstlük bunu yapan NATO üyesi ve Türkiye’ye ‘Müttefik’ diyen bir ülke! Türkiye’nin Washington Büyükelçisi’nin ABD makamları ile hiç görüşmeden böyle bir açıklama yaptığını varsayalım. Ne olur? ABD Dışişleri büyükelçimizi çağırır, bilgi talep eder, nota verir, açıklamayı geri çektirirdi herhalde. Diplomatik nezaket-olgunluk-teamüllerden uzak bu hareketi Türkiye’nin derhal, şiddetle kınaması gerekir. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı ancak bu yeterli değil. ABD Büyükelçisi çağırılmalı, bilgi talep edilmelidir. Zira, bir büyükelçi Türkiye’nin kendi topraklarından, dünyaya, ‘Türkiye’nin güvenli olmadığı’ mesajını vermiş, Türkiye’de yaşayan yerli-yabancı herkesi, gelen ya da gelebilecek olan turistleri bir telaşa sevk etmiştir. Bu kabul edilebilir bir tutum değildir” diyor.
S-400’LERDEN KAYNAKLI OLABİLİR
ABD’nin olası terör açıklamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’dan alınan S-400 füzelerinin test edildiğini doğrulaması ve Pentagon’un bu denemeyi ‘En güçlü şekilde kınıyoruz’ açıklamasının hemen ardından geldiğini hatırlatan Dr. Babüroğlu ‘Tesadüf mü?’ diye soruyor ve şöyle devam ediyor: “ABD, bunun ağır yaptırımları olacağını dile getirmiş, bir anlamda Türkiye’yi tehdit etmişti. Paralelinde İstanbul’da olası bir terör saldırısı ihtimali konuşulmaya başlandı. Madem İstanbul için tehdit var neden diğer illerdeki konsoloslukların da faaliyetleri durduruldu? Bu konu bana göre tamamen S-400’ler ve bir tık ötesinde Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaş ve Türkiye’nin takındığı tutum ile alakalı. Diplomatik nezaketten uzak bu tavır ‘Türkiye’nin karşısındayım’ demektir.”
ALDATMANIN GENİ YOK KARAKTER MESELESİ
CİNSEL Sağlık Enstitüsü Derneği Genel Başkanı ve psikoterapist Dr. Cem Keçe’ye “1 kalpte 2 aşk olur mu?” diye soruyorum. Bilimsel yanıtı, “Elbette. Hatta fazlası bile olabilir. Çünkü bu insanın doğasında var” oluyor. Tam dehşete kapılmışken bu kez Dr. Keçe kendi sorup, kendi yanıtlıyor: “Olmalı mı? Hayır. Çünkü aldatan aldanır” deyiveriyor. Şu aldatmanın insanın doğasında olması meselesi. Biraz kafa kurcalayıcı... “Aldatmanın geni mi var?” Dr. Keçe şöyle özetliyor: “Aldatmanın genetik olduğunu düşünmüyorum. Birçok farklı nedeni olabilir. Bu kişinin çocukluğunda öğrendiği-modellediği bir davranış biçimi olabileceği gibi boşluk duygusu, farklılık arayışı, cinsel ya da duygusal tatminsizlik gibi sorunlardan da kaynaklanabilir. Bu bana göre biraz da karakter meselesi.”
YASAK İSTEK DOĞURUYOR
“Yasak, istek doğurur, tutku ve heyecan yaratır. Yasak olan her zaman cezbeder. Unutmayın ki insanoğlu cenneti elinin tersiyle itmiş ve ‘yasak’ elma için cennetten kovulmayı göze almış. İnsanın doğası ve ruhu böyle. Aldatma da böyle değil mi? Diğer kadınlar ya da erkekler yasak. Bu yasak da bilinçdışında bir yerlerde merak ve heyecan uyandırır ve ilk fırsatta bu yasağı delme isteği yaratır. Aldatma aslında bir kalıba da sığmaz. Kişi illaki şu nedenle aldatır diyemeyiz. Her aldatmanın kendine özgü koşulları var. Ancak kesin olan şu ki, hiçbir aldatma durup dururken olmaz, bir istek, bir ihtiyaç yöneltir insanı aldatmaya...”
AİLEDEN GELEN ÖĞRETİLER
Psikoterapist Dr. Cem Keçe, aldatma olgusunun çoğu zaman kişilerin ailelerinden gelen bir aktarım olduğunu belirterek “Eğer kişinin babası ya da annesi aldattıysa ya da yakın ailesinde böyle bir hikâye varsa o kişi de aldatabilir. Aldatanların ve aldatılanların ailelerinde sıklıkla bunu görüyoruz. Buna ‘geçmişin tekrarlanma zorlantısı’ diyoruz. Yine, araştırmalara göre bakıcı-anneanne, babaanne gibi birden fazla ve birbirinden farklı fiziksel ve duygusal farklılıklar taşıyan anne türevleriyle büyüyen erkek çocukları ruhsal gelişimlerinde gelgitler ve bağlanma sorunları yaşayabiliyor. Çocuğun bilinçdışına yerleşen iki kadın durumu ileriki yaşlarda kendini ilişki içerisinde tekrar edebilir. Çünkü şu an ve şimdi, geçmişin bir tekrarıdır; zaman, mekân, oyuncular değişse de roller hep aynıdır” diyor.
HER ALDATMA BOŞANMAYLA BİTMİYOR
SANILDIĞI GİBİ SÜRESİZ DEĞİL
AVUKAT Selin Nakıpoğlu nafaka konusunda asıl mağdurun erkekler değil, kadınlar olduğunu söylüyor. Peki nasıl? Boşandığı ya da boşanma aşamasında olduğu kadına 200-300 lira nafaka vermemek için baskı yapan ve hatta şiddet uygulayan erkekler olduğunu hatırlatan Nakıpoğlu, “Nafaka miktarları kadınları yoksulluktan kurtaracak ya da çocukların bakımını karşılayacak düzeyde değil. Nafaka ödemekle yükümlü erkeklerin çoğu gelirlerini asgari ücretten göstermek, kayıt dışı çalışmak ve malvarlıklarını başkasının üzerine yapmak gibi yöntemler ile nafaka miktarını düşürmekte. Nafakasını düzenli alamayan kadınların çoğu icra takibi yoluna gitmemekte, gidenlerin ise çoğunun erkeğin ikametgâh adresini değiştirip tebligatı almaması gibi nedenlerle eli boş kalmakta” diyor.
Birçok kadının “Yeter ki yakamdan düşsün” diyerek nafaka hakkından feragat etmek zorunda kaldığını da hatırlatan avukat Nakıpoğlu “Toplumsal cinsiyet ve cinsiyete dayalı işbölümünün bu kadar keskin hatlarla çizilmiş olduğu bizim gibi toplumlarda kadınların işgücüne katılım oranı düşük. Evlilik birliği içerisinde hiç çalışmamış, çocuklara bakmış, tüm emeğini eşinin ve çocuklarının hizmetine sunmuş kadınlara boşandıktan sonra ‘Ne yaparsan yap!’ deniliyor. 45 yaşına gelmiş, 3-4 çocuk bakmış ve hiç çalışmamış bir kadın iş bulabilir mi? Evliyken ‘Aman çalışmasın, evinin kadını olsun’ boşandıktan sonra ‘Gitsin çalışsın!’ Kadının yok sayıldığı onca yıl ne olacak?” diye soruyor.
MAGAZİN FİGÜRLERİ ÖRNEK DEĞİL
Ünlülerin ya da magazin figürlerinin yahut 2-3 zenginin eski eşlerinden aldığı nafakalardan yola çıkarak kadınların genelinin nafaka ile zenginleştiğini düşünmenin toplum gerçeğini yansıtmadığını söyleyen avukat Nakıpoğlu, “Türkiye’de yüksek nafaka oranı yüzde 1, geriye kalan yüzde 99’un 200 liralık nafakayı dahi alamadığını biliyoruz. Diyelim kadın çalışmak istedi, iş de buldu. Çocuğunu nereye bırakacak? Bakım emeğini kim üzerinden alacak?” diyor. Avukat Nakıpoğlu ‘Süresiz nafaka kaldırılsın’ şiarıyla yapılan tartışmaların anlamsızlığına Türk Medeni Kanunu’na atıfta bulunarak şu örneği veriyor: “176. maddede nafakanın kaldırılmasına ilişkin şartlar belli. Buna göre nafakasını ödeyemeyecek durumdaki kişi, dava açıp durumunu ispatlaması halinde bu yükümlülükten kurtulabilir. Ayrıca nafaka yükümlülüğü evlilik ve ölüm durumunda otomatik, nafaka alanın yoksulluktan kurtulması ve şartlarının iyileşmesi halinde ise dava ile ortadan kalkar.”
HÂKİME BIRAKILMASIN SÜRE SINIRI KONULSUN
CEZALAR SUÇLUYU KORUYOR MAĞDURU DEĞİL
AVUKAT Mahir Işıkay, aslında benim de öngördüğüm gibi toplumsal cinnet halinin her geçen gün artmakta olduğunu ve bunun adli makamlara da yansıdığını söylüyor. Bu öyle bir şiddet ki yaş, cinsiyet, memleket ayrımı yapmadığı gibi, topluma iyi örnek olması beklenen şarkıcılar, oyuncular kız arkadaşlarına ya da komşularına şiddet uygularken kameralara yakalanıveriyorlar. Peki ama neden? Avukat Işıkay “Siyasetin bile kutuplaştığı, kavgadan beslendiği bir dönemden geçiyoruz. Ayrıca kitap değil TV’den beslenen bir toplum olduk. Vurdulu kırdılı, mafyatik diziler hayli popüler. Özellikle de gençler bu karakterleri örnek alıyor, özeniyorlar” diyor.
YARGIYA GÜVEN DUYMUYORUZ
“Adalet karşısında boynu kıldan ince olmak” gibi önemli bir deyimimiz vardı. Hatırlatıyor ve soruyorum: “Yargıya güvenimiz tam mı?” Avukat Işıkay, “Pek sayılmaz” diyerek şöyle yanıtlıyor: “Yargının üzerine, hem doğru karar verme hem de adalete erişimin zorlu ve uzun süreçler içeriyor olmasından kaynaklı gölge düştü. ‘Mahkemeye gitsem ne olacak?’ deniyor. Daha vahimi, cezalar yetersiz kalıyor. Bugün 2-3 yıl ceza alan bile 1 gün hapis yatıp ertesi gün salıveriliyor. Dünyanın en iyi ve modern ceza kanunlarına sahibiz ancak uygulanışında sorun var. Yasalar mağdur değil, sanıktan yana. Sanık ya da hükümlü ceza aldığında ilk sorduğu ‘Yatarı ne?’ oluyor. ‘Nasıl olsa af çıkar. Nasıl olsa infaz kanunundan yararlanır, cezanın 3’te 2’sini yatarım’, ‘Pandemi var, izine çıkarım’ diye düşünülüyor ve kimse yapacağından geri kalmıyor. Mağdur ise çektiği, yaşadığı ile kalıyor.”
BİREYSEL SİLAHLANMA ARTIYOR
Son yıllarda meydana gelen cinayetlerin ve yaralamaların çoğunun pompalı tüfekle gerçekleştirildiğini belirten avukat Işıkay, “İnternetten tüfek almak çok kolay. Ruhsat zorunluluğu yok. Silah denilince sadece ateşli olanları düşünmeyin. Bıçak, odun, sopa taşımak da suç. Halil Sezai olayını hatırlayın. Mahkeme Sezai’nin elindeki odunu silah sayarak doğru bir karar verdi. Bir adamın burnunu tıkayıp ağzına suyu boşaltın; kullanıldığı yere göre bir bardak su bile silah olabilir. Kişi yaptığının yanına kâr kalmayacağını, sonucunun ağır olabileceğini bilmeli ki orantısız güç uygulamasın” diyor.
İHKAK-I HAK YASAKTIR
EMPATİ BECERİSİ GELİŞTİRİLMELİ
SİYASAL iletişim uzmanı Suat Özçelebi, sosyal medya olmasaydı döner ustasının belki de kendisine kesilen ceza ile kalacağını belirterek “Biz de çok büyük olasılıkla bu olayı duymayacaktık. Olay belki de sadece yerel basına yansıyacak ve orada kalacaktı. Sosyal medya sayesinde tepkiler karşılık buldu ve Denizli Valisi de hatasının farkına varıp hemen özür diledi” diyerek sosyal medyanın gücüne dikkat çekiyor. Özür demişken, Vali Atik’in imla hataları nedeniyle 3 kez değiştirdiği özür metnini hatırlatıyorum. Özçelebi, “Bu bile başlı başına bir olay! Devlet makamından yapılan bir açıklama; dili kötü, dil bilgisi daha da kötü. ‘Şahsımın yaklaşımı şahsımı da üzdü’ diyor. Bu nasıl bir dil? Akıl alır gibi değil. Elbette sayın vali yazmamıştır bu metni. Muhtemelen halkla ilişkiler, basın danışmanlığı ya da özel kalemi kaleme aldı. Burada da işte ekibinizin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Krizin iyi yönetilemediği aşikâr. O nedenle kamu bürokratları da siyasetçiler de hem kendilerini, hem de ekiplerini böylesi krizlere karşı eğitmeli, önlemler almalı.”
EGOYA DİKKAT
Özçelebi şöyle devam ediyor: “Sayın vali bir denetime çıkmış. Denetimin ilk koşulu empati olmalı. Vali Atik’te ise empati sıfır. Amaç sadece ceza kesmek mi? Evet ise hata bulmak kolay. Amaç diyalog kurmak, tatlı bir dille uyarmak, bir daha olmamasını sağlamak ise empati o noktada devreye girmeli. Usta orada döner derdinde, can hıraş çalışıyor. Mekâna giden sizsiniz. Önce bir kendinizi tanıtmalısınız. Herkes sizi tanımak zorunda değil ki... Sayın Vali biraz empati yapabilse ortada sorun olmayacak. Bizim devlet adamlarımız ile siyasetçilerimizin yaptığı en büyük yanlışlardan biri de olayları kişiselleştirmeleri. Tepkileri kendilerine saygısızlık yapılmış gibi algılıyorlar. Bir yöneticinin, hele de halkla doğrudan ilişkili ise ilk öğreneceği şey empati yapmak, empati yeteneğini geliştirmek olmalı. ‘Ben’ dili halkla çalışan bir yönetici için çok tehlikeli. Egoya da dikkat etmek gerekir.”
MALZEME İNSAN İSE EĞİTİM ŞART
MANİFESTO Halkla İlişkiler Başkanı Ozan Özkan, halk sağlığı açısından bakıldığında valinin uyarı yapmasını doğru ancak uyarıyı yapma üslubunu problemli bulduğunu söylüyor. Özkan, “Bu adam bir döner ustası. Devlet ile işi yoksa valiyi tanımayabilir. Esnaf valiyi tanımıyor ise ve vali bu nedenle bir üzüntü içerisindeyse bana göre burada bir tanıtım zafiyeti vardır ki bu da Sayın Vali’nin halkla ilişkiler ekibinin yetersizliğinden kaynaklı. Yani Vali’nin ‘İşletmeyi kapatın’ talimatı iddia edildiği gibi bu tanınmama meselesinden kaynaklı ise ekibinin yapılan işlerin duyurulması, valinin tanıtılması adına daha çok çalışması gerekliydi” diyor. Halkın devletten dolayısıyla da bir validen hele de bu pandemi döneminde daha bağışlayıcı, kucaklayıcı, yol gösterici olmasını beklediğini ifade eden Özkan şöyle devam ediyor: “Valinin üslubunun sert ve kucaklayıcı olmamasından kaynaklı bir sorun var burada. Bu üslup onu hataya sürüklemiştir.”
BU İŞ EKİP İŞİ
KIŞKIRTMAK İÇİN SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYORLAR
Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav Azerbaycan’ın askeri gücü ve başarısına atıfta bulunarak “Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında önlenemez bir yükselişi söz konusu. Günlerdir tansiyonun bir an olsun düşmediği savaşa Rusya müdahale etmiş ve ateşkes imzalanmıştı. O ateşkesi dahi bozan Ermenistan tarafıydı ki bana göre Rusya’nın zaten bu hamle ile amacı Ermenistan’a yanaşmaktı. MİNSK grubuna bakın, Amerika-Fransa... Buralarda güçlü Ermeni lobileri var. Daha derine inelim. Kundakta bebeğin hayatını kaybettiği, sivillere yönelik acımasız saldırıların bu şiddette sürüyor olması Orta Asya, Güney Kafkasya’daki güç dengesi ile alakalı bana göre” diyor.
ULUSLARARASI HUKUKA SADIK KALINMALI
Sivillerin acımasızca katledilmesine varan böylesi büyük bir saldırının tek amacının Azerbaycan’ın sıcak çatışma içine çekilmek istenmesinden kaynaklı olduğunu belirten Prof. Dr. Oktav şöyle devam ediyor: “
KAMU VİCDANI RAHATSIZ
MÜNEVVER Karabulut, Pınar Gültekin cinayetleri başta olmak üzere kamuoyunu yakından ilgilendiren birçok davaya gönüllü bakan avukat Dr. Rezan Epözdemir, mahkemenin Şeker’e verdiği 12 yıl 6 ay cezanın hayli ağır olduğu görüşünde. Şöyle özetliyor: “Yargılama sonucunda mahkeme, TCK 81. ve TCK. 29 maddesi uyarınca ‘Haksız tahrik altında kasten adam öldürme’ dedi. Bu gerekçeyle de Kadir Şeker önce müebbet hapse çarptırıldı, sonra cezası tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimi de yapılarak 12 yıl 6 ay hapse indirildi. Ancak mahkeme, en alt sınırı uygulayarak, 12 yıl, sonra takdir indirim sebepleri uygulayarak cezayı 10 yıla indirebilirdi. Ama yapmadı. ‘Haksız tahrik indirimi’ üst sınırdan uygulanmayarak hakkaniyete aykırı bir karar verildi.”
‘BANA DOKUNMAYAN YILAN’ MI DİYELİM
Avukat Epözdemir, Kadir Şeker’in maktulle önceye dayalı hiçbir bağı, tanışıklığı ya da husumeti olmadığına atıfta bulunarak “Bir parkta bir kadına şiddet uygulandığını görüyor. ‘Fiziki şiddet yok’ demeyin. 6284’e göre sözlü saldırı da şiddet türüdür. Eğer maktul bir kadına bağırıp çağırıyor, sözel bir şiddet uyguluyor olmasa Kadir Şeker olaya müdahil olmayacaktı. Kadir Şeker yurttaşlık görevini ifa etmiş, kadına uygulanan şiddete müdahale etmeye çalışmıştır. Zaten bugün bizim sorumluluk sahibi yurttaşlarımızdan beklentimiz bu değil midir? Hele de ortada kadına şiddet varsa, ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ deyip geçip gitmek mi, yoksa müdahale etmek midir doğru olan” diye soruyor.
MEŞRU MÜDAFAA SINIRI TARTIŞILMALI
Bu noktada araya giriyor, Kadir Şeker’in olaya elindeki bıçakla müdahale ettiğini ve ortada orantısız bir güç olduğunu hatırlatıyorum. Avukat Epözdemir, Kadir Şeker’in öncesinde bir kadına, sonrasında kendisine yönelen bir saldırıya karşı kendisini savunmak zorunda kaldığını ve bunun da pek de ölçülü bir savunma olmadığını kabul ediyor ve “Daha küçük bir müdahale ile maktulü püskürtebilirdi. Ama maktulün ölümüne sebebiyet verdi. Meşru müdafaa sınırı aşıldı ancak ortada bu sınırın aşılmasını maruz görebilecek bir heyecan, korku ve telaş var. Bu noktada ceza verilmemeliydi. Kaldı ki Kadir Şeker daha önce hiçbir adli olaya karışmamış, bir kadına yönelen şiddeti bertaraf etmek için olay yerine gitmiş, yurttaşlık görevini ifa ederken olay vuku bulmuş. Tahliye edilmeliydi” diyor.
KARAR İSTİNAFA GİDECEK
32. GÜN VE BİRAND YORUMU
“Işıklar yanıyor” cümlesiyle, Türkiye aslında benim de yanında çalışma şansı yakaladığım, duayen gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand sayesinde tanıştı. Birand, Türkiye’nin yakın siyasi tarihini mercek altına aldığı 32. Gün belgeselinde Genelkurmay Başkanlığı’nın ışıklarının sabah erken saatlere kadar yanmasıyla darbe girişimi arasında şöyle bir bağlantı kuruyordu: “Genelkurmayın ışıkları sönükse mesele yok demekti, ışıklar yanıyorsa bunun tek anlamı vardı: Ordu tedirgindi. 15 Ekim gecesi (1960 darbesi ve Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın 16-17 Eylül 1961’de idam edilmesinden hemen sonra yapılan ilk seçim tarihi) Genelkurmayın ışıkları sabaha dek yandı.”
‘IŞIKLAR YANIYOR’ NE DEMEK
1960 sonrasında, 1970’te de bu süreç devam etti. Ne zaman darbe söylentisi çıksa Ankara’da gazeteciler Genelkurmay binasının önünde turlar, ışık nöbeti tutar, buna göre tahmin yürütürlerdi. Gece ışıklar yanıyorsa darbenin yakın olduğu söylenirdi. Hatta iddiaya göre Kenan Evren 12 Eylül 1980 darbesini, durum anlaşılmasın diye binanın ön cephe ışıklarını kapatıp arka odalarda plan yaparak hazırlamıştı. Tarihe “post-modern darbe” olarak geçen 28 Şubat döneminde de bir benzeri yaşanmış, Genelkurmayın ışıkları açık bırakılarak psikolojik bir mesaj verilmişti.
Yakın tarihimiz “demokrasiye balans ayarı yapmak” ya da “Genç subaylar rahatsız” gibi benzer göndermelerle dolu.
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN DİK DURUŞU ZEDELENMİŞTİR
HAREKETE GEÇME DEĞİL SORGULAMA ZAMANI
YAPTIĞI nokta atışı tahminlerle modern çağın Nostradamus’u olarak anılan astrolog-yazar Can Aydoğmuş, Merkür’ün temsil ettiği değerleri sıralamakla başlıyor söze: “Merkür iletişim gezegenidir. Teknoloji ve iletişimle alakalı her şeyi temsil eder; tüm elektronik eşyaları, taşınma, yeni iş-yeni hayata başlama, evrak, kâğıt işleri gibi... Merkür’ün geri gidecek olması ise bu alanlarda başarı elde edilemeyeceği, yanlış anlaşılmalar ile öfke patlamaları olabileceğine işaret. Mesela bir eve mi taşınmak istiyorsunuz? Taşınmayın, çünkü bu yanlış bir karar olur ama taşınacağız evin çevresini, konumunu, tapusunu hatta komşularınızı araştırın. Yani ‘Eyleme geçmeden önce sorgulayın’ diyor bize. Merkür retrosu senede 3 kez olur. Bu son geri hareketi ise 14 Ekim’de başlayacak, 3 Kasım’da duracak. Aslında Merkür geri gitmeyecek ancak hareketi öylesine yavaşlayacak ki dünyaya göre sanki geri gidiyormuşçasına bir izlenim olacak. O yüzden retro deniyor.”
TÜRKİYE’Yİ NELER BEKLİYOR?
Aydoğmuş, Merkür ile Mars’ın da aynı zamanda ters döndüğünü belirterek “Mars’ın ters hareketi Merkür’ün geri hareketine göre daha nadir bir durum olduğu için ekstra dikkatli olmakta fayda var. Dünya ve Türkiye’de eylemler, terör saldırıları, yangınlar, çok ciddi gerginlikler, kayıplar, doğal afetler yaşanabilir demek bu. Türkiye bu süreçte sınırdaki ve kendi içindeki düşmanları ile mücadele edecek. Yangınlar, patlamalar, büyük kazalar, beklenmeyen saldırılar olabilir. Toplu buluşma, eylem, protesto, yürüyüş ve etkinliklerden uzak durmakta fayda var. Yurtdışı bağlantılı iş kaynakları, yatırımlar ve kâğıt işlerinde sorunlar yaşanabilir. 2022 Nisan’a kadar Türkiye’nin sağlık evindeki enerjisi de hayli düşük. Doktor ve hastanelerle alakalı bazı sıkıntılar yaşanabilir. Öyle ki sağlık konusu uzun süre gündem olacak. Bu süreç 15 Ocak 2021’e kadar devam edecek. Bu süreçte ekonomik bazlı sıkıntılar olabileceği gibi bazı büyük şirketler de el değiştirebilir. Yeni bir işe başlamak için ideal zamanlar değil. Ferahlama ne zaman derseniz, 2023 Mayıs sonrası. Türkiye altın çağını yaşayacak. Adeta Lale devri yaşanacak.”
KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTER?
“2023’ün Mayıs’ından sonra koronavirüsten tamamen kurtulacağız. Gündemden çıkacak. Maskeler tarih olacak. Hemen panik olmayın! ‘Çok uzak’ demeyin. 2021’in Şubat ayına kadar aşı bulunur. Tabii ilaçların onay alması, tüm dünyaya yayılması zaman alabilir. 2020 Ekim, Kasım, Aralık; 2021 Ocak ayında, tutulmaların da etkileri nedeniyle kısıtlamalar ve kapanmalar olabilir.”
DÜNYA LİDERLERİ DEĞİŞİYOR
PKK ÇARESİZLİĞİNİN ÖCÜNÜ ALMAYA ÇALIŞIYOR
EMEKLİ albay, savunma stratejisi ve güvenlik uzmanı Dr. Yusuf Alabarda söze bir atasözü ile giriyor: “Eşeğini dövemeyen semerine tekme atar.” Ne demek bu? Dr. Alabarda şöyle açıklıyor: “Terör örgütü PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlar sayesinde, Türkiye içerisinde terör eylemi gerçekleştirme kapasitesini yitirdi. Tamamen hamasetten arındırılmış, net cümlelerle söylüyorum bunu. PKK, 1984 yılında, kundaktaki bebeği öldürmekten nasıl çekinmediyse bugün de sahadaki çaresizliğinin bir şekilde öcünü almak, infial uyandırmak, toplum içerisinde kargaşa çıkarmak için bu tarz eylemlere başvuruyor. Çünkü PKK da çok iyi biliyor ki bugün Hatay’da, öncesinde Bodrum, Marmaris, İzmir’de yaktığı ormanlarla ülkeyi ele geçirme, toprak elde edebilme şansı yok ama infial uyandırma şansı var. Böylelikle toplumda kaos ve kargaşa yaratarak kutuplaşmayı derinleştirmeyi planlıyor. Dolayısıyla PKK’nın çıkardığı bu ilk yangın değil, son da olmayacak.”
TEKNOLOJİYİ KULLANMALI
İSTİSMARCIYI UZAKTA ARAMAYIN
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Çocuk Koruma ve Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Halis Dokgöz’e ilk önce 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğrayıp uğramadığının nasıl belirleneceği ve sürecin nasıl işleyeceğini sordum. Prof. Dr. Dokgöz ebeveynlerin ilişki durumu bozukluğu, ebeveynlerden birinin eksikliği ya da ebeveynden başka evde bir başka kişinin (genellikle bir akrabanın) yaşıyor olmasının çocuk istismarı potansiyelini arttırdığını belirterek “Bu vakada da baba yok, annenin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir erkek var. Çocuğu acile götürüyorlar ve doktor muayene sırasında durumu fark ediyor. Üniversitelerde çocuk koruma Sağlık Bakanlığı bünyesinde ise çocuk izlem merkezleri ve Adli Tıp var. İstismar var mı yok mu? Varsa derecesi ne? Çocuğun bedeni üzerinde sperm, kıl gibi saldırgana ait bulgu, tırnak içinde bir iz, materyal var mı? Tüm bu deliller toplanacak. Er ya da geç bu çocuğun başına ne geldiği ortaya çıkar. Ayrıca iddialara göre bu vakada çocuğa yönelik dijital istismar da söz konusu. Çocuğun mahrem görüntülerinin para karşılığı satıldığı iddiaları var. Bu da istismarın bir başka boyutu. O nedenle çok önemli bir vaka. Hassasiyetle çalışılmalı. İddialar doğru ise görüntüleri satanlar kadar satın alanların da peşine düşülmeli” diyor.
CEZA İNDİRİMİNE GİDİLMEMELİ
Toplumda cezaların yetersiz olduğuna dair bir inanış olduğunu belirten Prof. Dr. Dokgöz şöyle devam ediyor: “Aslında tam aksine Türk hukuk sisteminde özellikle çocuğun cinsel istismarı, şiddet, ölümlü vakaların değerlendirilmesi konusunda suçun cezalandırılması ile alakalı yeteri kadar düzenleme var. Ancak bizdeki en büyük sıkıntı hukukun uygulanması. Bizde suçlu maalesef aldığı cezayı yatmıyor. ‘Yatarı ne’ diye bir kavram var. Kişinin 20 yıl ceza aldığını varsayalım; infaz yasasından-denetimli serbestlikten-iyi halden faydalanıyor. 6-7 yıl yatıp çıkıyor. Özellikle çocuğa yönelik istismar, kadına şiddet, ölümle sonuçlanan cinayet ve hayvan hakları konularında asla bir ceza indirimine gidilmemesi gerektiğine bunun da yasal bir düzenlemeyle sağlanması gerektiğine inanıyorum.”
KOL KIRILIR AMA YEN İÇİNDE KALMAMALI
Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nin Çocuk İstismarı Raporu’na göre Türkiye’de cinsel tacize uğrayan çocukların yüzde 68’i akrabaları tarafından bu duruma maruz kaldı.
GENETİK YATKINLIĞI OLANLAR DİKKATLİ OLMALI
MEMORİAL Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, kalple sağlıklı yaşam ve spor arasındaki denge üzerine önemli araştırmalar yapmış bir isim. Prof. Dr. Sönmez, “Koroner damar hastalıklarında değiştirilemeyecek 2 faktör var: Biri genetik ikincisi de cinsiyet” diyor. Yani kadınlara oranla erkeklerin kalp krizi geçirme ihtimali daha fazla. Genetik yatkınlık da cabası. Prof. Dr. Sönmez şöyle özetliyor: “Eğer ailenizde kalp-damar rahatsızlıklarına bağlı erken ölümler varsa, ileride aynı genetiğe sahip olmanızdan dolayı bu hastalığın sizi bulması olası. Bu kişiler normalden 10 kat daha dikkat etmeli. ‘Nasıl olsa sağlıklı yaşıyor, kendime dikkat ediyorum’ demeniz yeterli değildir. Genetik problemi olanlar için kalp-damar rahatsızlıkları maalesef bir anlamda kaderdir ve bazen hiçbir risk faktörü içinde olmayan insanlar da kalp krizi geçirebilirler.”
SAĞLIKLI YAŞAMAK PROBLEMİ ÇÖZMEZ
Beslenme, yaşam tarzı, yoga-spor yapmak, kilo almamak gibi etmenlerin değiştirilebilen faktörler olduğunu belirten Prof. Dr. Sönmez, “İnsan 0 yaşındayken damar yaşı da 0’dır. Ancak hayat boyu bu böyle devam etmez. 25 yaşındaki bir insanın damar yaşı 30-35 olabilir. Yıpranma kat sayısı önemlidir. Demek istediğim şu: Elbette dağda yaşayan çobanla hayatını büyükşehirde geçiren ve her gün stres içinde, oradan oraya koşturan bir kişinin kalbi aynı olmuyor. Doğada yaşamak, sağlıklı beslenmek çok çok önemli ancak bunlar hasta- lığı yavaşlatan etmenler, tamamen ortadan kaldıran değil” diyor.
KALBİNİZİN FALINA BAKTIRIN
Ailesinde kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak erken ölüm yaşayanların, diyabet hastalarıyla aşırı kiloluların risk grubunu oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, “Risk grubunda olanlar 30, olmayanlar ise 40 yaşından itibaren yılda 1 kez muhakkak kontrole gitmeli. Kan tahlilleri, efor testi, tansiyon kontrolü, kalp grafisi (EKG) yaptırmalı. Önemli bir tembihim daha var: Bilgisayarlı koroner anjiyo! Muhakkak yaptırılmalı. Bu çok gelişen yeni bir yöntem. Bize yüzde 90 doğruluğa yakın şekilde hastanın koroner damar geçmişi ile alakalı tüm bilgileri veriyor. Hasta tomografi masasına yatıyor. Kolundan bir ilaç veriyoruz. Bilgisayarlı tomografi ile kalpten alınan ince kesit görüntüler, tüm damarlar önümüze geliyor. 15 dakika içinde o kişinin hastalığa yatkınlığını öğrenmek ve önlem almak mümkün olabiliyor. Ben buna kalbin falına baktırmak diyorum. Lütfen eğer genetik yatkınlığınız olduğunu düşünüyorsanız siz de kalbinizin falına baktırın. Her şey normal ise sorun yok ama sorun var ise anında müdahale ederek yaşam kurtarmak mümkün” diyerek önemli bir uyarıda bulunuyor.
FAZLA SPOR VÜCUDA ZARARLI
ŞEVVAL ŞAHİN NE DEDİ
“BURADAN çıkınca lunch’a (öğle yemeğine) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği. Sonra benim binge eating mode’um (tıkanırcasına yemek yeme hali) oluyor. Netflix ve chill (dinlenirken) yaparken ice cream (dondurma), chips (cips), chocolate (çikolata) yiyorum. Junk food (abur cubur) hepsi var.”
‘PLAZA DİLİ’ DİYE BİR GERÇEK VAR
BAŞKENT İletişim Bilimleri Akademisi kurucusu ve dilbilimci Levent İnce çok fazla yabancı kelime kullanılmasının hem dilimize hem de kültürümüze yeteri kadar değer vermemekten kaynaklandığını düşünüyor. Sadece sosyal medya fenomenleri değil, beyaz yakalılarında aynı dili kullandığını belirten İnce, başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor: “Geçtiğimiz günlerde 3 saatlik önemli bir toplantıya katıldım. Harika bir plaza, muhteşem bir ofis. Çıktığımda yanımdaki arkadaşıma ‘Konuşulanlardan bir şey anladın mı?’ diye sordum. Zira ben yüzde 40’ını anlamamıştım. ‘Arkadaşlar bu meeting (toplantı) neden set edildi (ayarlandı)’ diye başlayan ve plaza dili isimli bir skeç vardı TV’de hatırlarsınız. Sanki birebir içindeyim. Temel söz varlığımız günlük 100-120 kelime zaten. Buna geniş söz varlığımızı ekleyebilsek başka bir dilin etkisi altında kalmayız. O nedenle gençlere erken yaşlarda kitap sevgisi aşılamak, ders gibi değil, Türkçenin ne kadar geniş ve köklü bir dil olduğunu öğretmemiz gerek.”
YABANCI DİL BİLMEK STATÜ GÖSTERGESİ SANILIYOR
ROMANLARI
Türkiye İzmir için tek yürek
6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye İzmir için kenetlendi. Depremin olduğu ilk günden bu yana yaraları sarmak için bölgeye yardım yağıyor. Madalyonun bir de öteki yüzü var. Zira bölgeden, binalar kadar insanlığımızın da enkaz altında kaldığını gösteren ‘yağmalama’ görüntüleri de geliyor. Yardımların nasıl organize edildiğini, kime, neye göre dağıtıldığını ve nasıl yardım yapabileceğimizi yetkilisine, yağmacıların ruh halini ise uzmanına sordum.
KİMİN NEYE İHTİYACI VARSA BELİRLEYİP DAĞITIYORUZ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay yardımları koordine eden isim. Onlarca insan, arkadaşlarım, tanıdıklar 1 haftadır aynı soru ile arıyor, e-posta atıyorlar: ‘Nasıl yardım edebiliriz?’ Hem sorunun cevabını almak hem de yardımların nasıl organize edildiğini öğrenmek için Tugay’ı arıyorum: “İlk günden bu yana yardım topluyoruz. Bu yardımları da 2 ayrı noktada kabul ediyoruz. İlk nokta 884 çadırın bulunduğu Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı. Vatandaşların bireysel yardımlarını burada kabul ediyoruz. Gönüllülerimiz gelen her türlü yardımı; ‘Kim getirdi? Ne getirdi? Ne zaman ve kaç adet getirdi?’ hepsini kayıt altına alıyor ve içeriğine göre ayrıştırıyor. Mesela çocuk bezi mi gelmiş? Yaş gruplarına göre ayrılıyor. Görevli arkadaşlarımız depremzedelerle sürekli iletişim halinde. Düzenli olarak arayıp soruyor ve ihtiyaçları ne ise ulaştırıyoruz” diyor.
DEPREMZEDELER İÇİN 360 KONUT HAZIR
Yardımların günlük olarak da belirlendiğini anlatan Tugay “Mat, izolasyon malzemesi, uyku tulumu gibi malzemelerden ne eksik ise yeterli olmadığını düşündüğümüz kalemleri belediye kanallarından duyuruyoruz. Kurum ve kuruluşların büyük hacimli yardımlarını ise Kültür Park’ta kabul ediyoruz. Onları da orada depoluyoruz” diyor. Uzundere’de büyükşehir belediyesi ve TOKİ’ye ait toplam 360 konutun depremzedelerin kullanımına açılacağını da belirten Tugay şu an evlerin boya ve badanasının yapıldığını anlatarak, şöyle devam ediyor: “Evlerin beyaz eşyaları, mobilyaları eksik. Birçok firma yardıma hazır. Tamamlanır tamamlanmaz, ki pazartesiyi bulur, burada da yaşam başlayacak. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı ve yardımlardan dolayı İzmir halkı mutlu ve minnettar.”
GÜVENLİK ARTTIRILDI
Yağmacılar ile başa çıkmanın bir yolu var mı? Tugay bu konuda da net bir tavır içinde olduklarını belirterek “İlk 2 gün maalesef çok sistematik olmamakla birlikte münferit olaylar yaşandı. Ancak sonrasında özellikle çadır alanlarında giriş-çıkışları kontrol altına aldık, güvenliği arttırdık. Çadırkentte yaşayan tüm misafirlerimizin de hangi yardımı, kaç adet aldığını kişisel bilgileri ile sisteme kaydettik ki kimse ihtiyacından fazla almasın, hak geçmesin.”
BİR TIK’LA YARDIM ETMEK MÜMKÜN
www.halkinbakkali.com Sitede gıda, uyku tulumu, hijyen ve sıcak yemek paketi olmak üzere 4 farklı paket var. Şu an sıcak yemek ve uyku tulumuna ihtiyaç yok ancak isterseniz 75 TL’ye gıda, 40 TL’ye de hijyen paketi alıp depremzedelere elinizi uzatabilirsiniz.
www.birkirabiryuva.org Boş olan evinizi depremzedelere açabilir ya da depremzedeler için aylık 2 bin TL’den kira desteği sağlayabilirsiniz. Yardım talebiniz varsa yetkililere buradan ulaşabilirsiniz.
AKUT için “AKUT” yazıp 2930’a, AFAD ve Türk Kızılayı için “DEPREM” yazıp 2868’e mesaj atarak 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.
YARDIMLAR 10 MİLYON LİRAYI AŞTI
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve depremzedelere yapılan yardımın toplam 10 milyon 836 bin 200 liraya ulaştığını duyurdu. 20’si yıkılmış, 378’i ağır hasarlı ev ve işyeri için, kiracı ve mülk sahiplerine 4 milyon 96 bin 200, depremde hayatını kaybeden 114 kişiden yakınlarına ulaşılan 27’si için 260 bin lira, evi yıkılan veya eşyasını alamayan 230 kişiye de 6 milyon 480 bin liralık yardım yapıldı.
YAĞMALAYANLAR EMPATİ YOKSUNU
Yardımlardan konu açılmışken birkaç gündür gazetelerde, TV’lerde gönderilen yardımları yağmalayan, alıp kendi işyerinde satmaya çalışanları görüyoruz. Bana kalırsa tamamen ‘ahlaki’ bir mesele. Ama ‘psikolojik açıdan bir başka tanımı var mı?’ Onu da psikolog Esra Ezmeci’ye soruyorum, şöyle anlatıyor: “O acıyı yaşamış kişilerin hislerini anlayabilmek ‘ahlaki’ bir sorun olduğu kadar empati yeteneğinden yoksunluktur. Karşısındakinin o yardıma ne kadar ihtiyacı olduğunu göremeyen ve dahası aynısı kendi başına gelmeden bir türlü empati yapamayan, hayat amacını sadece para kazanmak üzerine kuran insanlar maalesef yanı başımızdalar. Bu kişiler, depremzedelerin yardımlarını bile kendi hayatına konfor getirecek bir malzeme gibi görüyor ve bunu kâr sayıyor.”
ÇOCUKLARINIZA EMPATİ YAPMAYI ÖĞRETİN
Bu durumdaki kişilerin yaptıklarının ne kadar feci bir şey olduğunun farkında olmadığına da değinen Ezmeci “Eğer suç ve ceza ikilemi yaratılırsa, yapılanın bir bedeli olduğunu bilirlerse, mesela toplum tarafından ayıplanmak, dışlanmak gibi, o zaman kişiler çekinip durabilir. Ama asıl yapılması gereken sevgi ile büyütülmüş, empati kurabilen bir nesil yetiştirebilmektir. Çocuklarımıza genelde ‘Okul nasıl geçti? Derslerin nasıl? Yemek yedin mi?’ gibi gündelik sorular soruyor o gün başına ne geldiğini, nasıl hissettiğini göz ardı ediyoruz. Kendi duygularını tanımlayamayan bir bireyin yetişkinliğinde bir başkasını anlayabilmesi pek olası değildir. O nedenle önce çocuğumuzun kendi duygularının farkında olmasını sağlayacağız. ‘Bak sen bunu hissettin. Bir başkasının başına geldiğinde o kişi de senin
şu an hissettiğin gibi hisseder’ deyip empati kurabilmesini sağlayacağız. Bireylere duyguları öğretmeden onlardan sınırsız
ve sonsuz bir karşılık beklemek doğru olmaz” diyor.
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